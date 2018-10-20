И еще о предательстве

Странный сон. В концлагере поем русскую песню по-русски. Всё кругом немецкое, по немецки, немцы. А мы, заключенные, пленные поем по русски. Надзиратели с палками. Вдруг кто-то: «поем ПО РУССКИ !». И все поют по русски и всё по русски.
И проснулся и вспомнил ощущение последнего времени, что я на своей родине, где прожил всю жизнь, начинаю чувствовать себя иностранцем. И вспомнил страшную передачу на днях в «событиях недели» на РТР ко дню крушения Берлинской стены о нашем предательстве ГДР, и страны и людей, союзников и друзей Советского Союза, Хонеккера, попавшего снова в тюрьму Моабит, где он уже сидел при Гитлере. И Вольфа нашего самого умного, эффективного и преданного разведчика, скрывшегося в России, которой служил столько лет, и переданного предательски на растерзание врагам. Вспомнил миллионы русских, родившихся в Средней Азии, вынужденных бежать из родных городов... Во имя чего? Зачем? Кто от этого выиграл? Кто это придумал? Или не подумал, принимая решение?!!Ведь последствия можно было, нужно было предусмотреть и предупредить, если уж решили менять. Запад был готов на любые гарантии и компенсации, надо было только заглянуть вперед и оценить последствия, понятные любому нормальному не совсем глупому человеку, способному думать не только о себе, своей карьере, своем благополучии. И НАТО было бы далеко и права русских людей в новых государствах были бы гарантированы, и СНГ был бы не для расставания а для совместной жизни и работы...
Кто виноват? Пошли споры, кто больше виноват. Кто должен расплачиваться за это крупнейшее в человеческой истории предательство? Вот где проклятие на весь наш род, наш народ. Кончилась история России. Кончилась милость Божия, которой Бог так одарял ее тысячу лет и последние сто лет, когда она сделалась самым передовым государством на земле, государством Победителем, лидером половины человечества. И вот почему-то все раскидала, все предала и своих и друзей и надежду миллионов.
И начали врать, искажать историю страны, все «свои», «избранные на всенародных» выборах, а теперь СМИ удивляются и возмущаются, что эстафету лжи и проклятий подхватили и остальные: и бывшие враги и бывшие друзья. Польша! И нет больше друзей. Вот где источники так популярной сегодня в СМИ всеобщей «русофобии». Вот откуда это идет и кто главные русофобы, отцы этого явления, и русофобия ли это, то есть разве русских людей, которых сейчас рассеялось по миру, кто-то где-то преследует «за цвет кожи», за русскую речь, где-то русские чувствуют себя неуютно кроме своей страны, бывшей своей страны, принадлежащей теперь не им?
Говорите, не мы виноваты. И Путин говорит: виноваты все, глобализация, весь мир. Они. Как всегда: они, не мы. Ну, в крайнем случае мы тоже, мы все, вместе, поровну. «Благородно» делит вину поровну на всех. Но Бог-то карает НАС. Нас, русский народ за исключением немногих виноватых. Ему виднее? А нам, а вам, русские люди, советские люди, бывшие люди не видно, не ясно? Так вам и надо, значит? Терпите дальше? До конца? Уже недолго.
Unaited написал 20.10.2018 11:08
В принципе, можно спокойно относится к выбору того или иного индивида, считающего для себя приемлемым путь коммунистического рабства.
Но, история показала, сам по себе такой образ жизни НЕВОЗМОЖЕН!
Потому что, все без исключения, большевистские рабы, не хотят быть рядовыми исполнителями, а рассчитывают всегда быть только вождями!
Они не собираются жертвовать собственной жизнью, на какой-нибудь захватнической коммунистической войне, или вкалывать за дормавщину на большевистском заводе или в вонючем колхозе.
Им подавай какую-нибудь начальственную должность, в разного рода комунячьих управленческих или карательных органах!
Вот в них они с радостью будут заставлять еще более бесправных большевистских рабов, идти в самоубийственные атаки, либо за копейки пахать на комунячьих производствах.
Вот именно поэтому коммунистическая идея на территории рабского СССР сдохла, и была заменена ельцинско-путинским кэгэбэшным фашизмом.
Но и чекистский фашизм – это антинародная политическая система, базирующаяся только на продаже нефти и газа за границу.
Нет сомнений, что в самое кратчайшее время, санкции демократических стран Запада, направленные против нелегитимного режима Путина, загонят этот самый режим в могилу.