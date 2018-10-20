И еще о предательстве

Странный сон. В концлагере поем русскую песню по-русски. Всё кругом немецкое, по немецки, немцы. А мы, заключенные, пленные поем по русски. Надзиратели с палками. Вдруг кто-то: «поем ПО РУССКИ !». И все поют по русски и всё по русски.

И проснулся и вспомнил ощущение последнего времени, что я на своей родине, где прожил всю жизнь, начинаю чувствовать себя иностранцем. И вспомнил страшную передачу на днях в «событиях недели» на РТР ко дню крушения Берлинской стены о нашем предательстве ГДР, и страны и людей, союзников и друзей Советского Союза, Хонеккера, попавшего снова в тюрьму Моабит, где он уже сидел при Гитлере. И Вольфа нашего самого умного, эффективного и преданного разведчика, скрывшегося в России, которой служил столько лет, и переданного предательски на растерзание врагам. Вспомнил миллионы русских, родившихся в Средней Азии, вынужденных бежать из родных городов... Во имя чего? Зачем? Кто от этого выиграл? Кто это придумал? Или не подумал, принимая решение?!!Ведь последствия можно было, нужно было предусмотреть и предупредить, если уж решили менять. Запад был готов на любые гарантии и компенсации, надо было только заглянуть вперед и оценить последствия, понятные любому нормальному не совсем глупому человеку, способному думать не только о себе, своей карьере, своем благополучии. И НАТО было бы далеко и права русских людей в новых государствах были бы гарантированы, и СНГ был бы не для расставания а для совместной жизни и работы...

Кто виноват? Пошли споры, кто больше виноват. Кто должен расплачиваться за это крупнейшее в человеческой истории предательство? Вот где проклятие на весь наш род, наш народ. Кончилась история России. Кончилась милость Божия, которой Бог так одарял ее тысячу лет и последние сто лет, когда она сделалась самым передовым государством на земле, государством Победителем, лидером половины человечества. И вот почему-то все раскидала, все предала и своих и друзей и надежду миллионов.

И начали врать, искажать историю страны, все «свои», «избранные на всенародных» выборах, а теперь СМИ удивляются и возмущаются, что эстафету лжи и проклятий подхватили и остальные: и бывшие враги и бывшие друзья. Польша! И нет больше друзей. Вот где источники так популярной сегодня в СМИ всеобщей «русофобии». Вот откуда это идет и кто главные русофобы, отцы этого явления, и русофобия ли это, то есть разве русских людей, которых сейчас рассеялось по миру, кто-то где-то преследует «за цвет кожи», за русскую речь, где-то русские чувствуют себя неуютно кроме своей страны, бывшей своей страны, принадлежащей теперь не им?

Говорите, не мы виноваты. И Путин говорит: виноваты все, глобализация, весь мир. Они. Как всегда: они, не мы. Ну, в крайнем случае мы тоже, мы все, вместе, поровну. «Благородно» делит вину поровну на всех. Но Бог-то карает НАС. Нас, русский народ за исключением немногих виноватых. Ему виднее? А нам, а вам, русские люди, советские люди, бывшие люди не видно, не ясно? Так вам и надо, значит? Терпите дальше? До конца? Уже недолго.