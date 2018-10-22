После трагических событий 17 октября 2018 года в крымской Керчи многие ведущие российские эксперты вполне обоснованно сделали выводы о том, что Россия вступила в полосу страшной социальной эпидемии, главным определяющим признаком которой как раз и стал «Синдром керченского стрелка».

И эта социальная эпидемия будет намного более опасной чем любая эпидемия чумы или какой-либо другой экзотической неведомой болезни! Потому что данная эпидемия грозит не только физическим уничтожением определенной части представителей нашего общества, но и самого общества как такового. Всего в целом! Со всеми его атрибутами и социальными институтами!

Поэтому работать над последствиями керченской трагедии и над анализом «Синдрома керченского стрелка» должно не ведомство господина Бастрыкина - Следственный Комитет России, которое само давно уже поражено бациллой этого страшного «синдрома» и стало одним из звеньев в цепи по реализации преступного плана западных спецслужб по превращению нашей страны в некую «Резервную территорию» (а, точнее сказать, - в «резервацию»). И, уж тем более, - не те болтуны в различных государственных структурах, которым давно уже, по большому счету, наплевать и на судьбу своего Отечества, и на судьбу его подрастающего поколения!

Анализ сложившейся ситуации в экстренном порядке должны сделать наиболее грамотные и наиболее авторитетные специалисты в области образования, науки и социальной политики! Не прикормленные нынешней властью и не набившие оскомину своим постоянным сверканием на телеэкранах! И не те, чье мнение очень любит слушать и слышать наша нынешняя правящая политическая элита, приглашая их для видимости некой «политической дискуссии» на всякого рода «форумы» типа «Валдая»!

Потому что на этих бесполезных и абсолютно бессмысленных дискуссиях ни один из данных прикормленных «экспертов» никогда не выскажет ни одной реальной оценки существующего положения в нынешней России!

А положение в социальной сфере России на сегодня складывается крайне тревожное!

И, в первую очередь, - в системе образования и воспитания подрастающего поколения!

Пора, наконец-то, честно и откровенно признаться в том, что уже почти 30 лет государство Российское в области образования движется «вверх по ведущей вниз лестнице». То есть, если говорить простым языком, нам пытаются представить дело так, будто бы российская система образования развивается по восходящей линии. На самом же деле мы давно и уверенно катимся вниз! И делаем это осознанно! Под диктовку западных (в первую очередь – американских) «советников» и «консультантов», твердо засевших у нас в Высшей Школе Экономики.

Именно для этих целей у нас в России в 1992-м году по инициативе определенных американских структур, при поддержке Конгресса США и на деньги американских налогоплательщиков была создана структура со столь звучным названием.

Об этом я недавно написал в своей статье «Горькие плоды заокеанских реформ».

И эта порочная «система» уже сработала и дала свои результаты!

Россия уже получила, как минимум, два поколения полностью социально дезориентированных и практически не пригодных для жизни в нормальном цивилизованном обществе граждан. А все специалисты в области социологии знают, что изменения, произошедшие в течение жизни двух поколений, становятся практически необратимыми!

Так что же мы получили за прошедшие 25 лет?

Для полного перечисления последствий разрушительной деятельности в отношении нашей страны за эти годы потребуется написание нескольких томов.

А если перечислить кратко, то список может выглядеть примерно так:

• Фактическое ограбление населения страны и присвоение основной массы национального достояния небольшой группировкой приближенных к власти людей;

• Полный передел собственности между враждующими преступными группировками;

• Сращивание интересов государственных, правоохранительных, финансовых, олигархических и криминальных группировок;

• Развал социальной сферы поддержки ветеранов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, сирот;

• Развал системы медицинского обеспечения населения;

• Развал традиционной российской культуры;

• Развал системы образования и воспитания подрастающего поколения россиян;

• Развал всей системы подростковой и молодежной политики в государстве, системы работы с молодежью по месту жительства;

• Резкий рост детской социальной беспризорности (это – беспризорные дети при живых родителях);

• Резкий рост молодежной проституции, наркомании, токсикомании под «прикрытием» криминальных организаций и правоохранительных структур;

• Активное внедрение и распространение на всей территории Российской Федерации западных электронных СМИ.

Всё это происходило и до сих пор происходит на фоне самого главного и самого страшного явления – разрушения института Семьи!

На разрушение «Института Семьи», как это ни странно, сегодня фактически настроены все основные федеральные ведущие телеканалы страны!

Здесь с утра и до вечера рассказывают о том, кто, кому и когда изменял. Кто и чей сын. Кто, когда и с кем в молодости случайно переспал. Кто и сколько раз был женат или выходил замуж и чем это все кончалось. Рассказывают о том, как дети ненавидят родителей, а родители издеваются над детьми!

И все это преподносится с особым журналистским смаком и всегда кончается оглашением результатов тестов ДНК! Как-будто теперь лаборатория по определению степени родства у нас в стране стала главным органом, определяющим степень привязанности детей к их родителям!

При этом, никого абсолютно не волнует вопрос о том, почему этим несчастным детям и их родителям стало так неуютно в их собственном доме! В их родном городе или селе! В их собственной стране!

Почему сегодня отец ненавидит своего родного сына? И готов устроить над ним самую жестокую расправу? А сын, в свою очередь, с такой же лютой ненавистью относится к родному отцу?!

Когда и что породило это всеобщую ненависть в нашем обществе друг к другу?

Диалектика показывает, что ничего просто так сразу не возникает. Все имеет свои корни и свое начало. И, кроме того, все это обязательно должно ежедневно и ежечасно подпитываться извне.

Так вот. Ларчик открывается весьма просто. За все эти годы мы при активном «содействии» американских «советников» и «консультантов», теша чрезвычайно разгулявшиеся аппетиты и амбиции наших доморощенных чиновников и «крышуемых» ими криминальных элементов, фактически создали полукриминальное государство!

Поэтому удивляться тому, что произошло 17 октября 2018 года в городе Керчи не стоит.

Просто рано или поздно «Синдром керченского стрелка» должен был проявиться!

Кстати, весьма показательно, что именно в этот же самый день – 17 октября 2018 года – мы с группой адвокатов проводили в Информационном Агентстве «РОСБАЛТ» Пресс-конференцию по теме «Московская «наркокрыша» в погонах» (на официальном портале ИА «РОСБАЛТ» она имеет несколько иное название – «Почему наркотики побеждают полицию?», но суть от этого не меняется).

В процессе пресс-конференции было рассказано о конкретном деле, связанном с организацией торговли и поставкой наркотиков в городе Москве, и об участии в данном деле сотрудников правоохранительных органов. Которые давно и надежно «крышуют» всю эту преступную «сферу деятельности»!

Ситуация, о которой было рассказано на пресс-конференции, уже выходит за всякие рамки! О ней уже было написано несколько очерков и статей! Но! «Крышеватели» в погонах активно продолжают защищать своих «подопечных», которые по-прежнему находятся на свободе и продолжают активно травить наркотой подрастающее поколение россиян! А невинные люди, честно и до конца выполнившие свой долг, по их воле сидят за решеткой!

Самое интересное заключается в том, что на данную пресс-конференцию нами были приглашены представители пресс-служб всех силовых структур, причастных к данному «делу»: и МВД России, и ГУВД Москвы, и Следственного Комитета РФ, и Следственного Комитета Москвы.

Не пришел НИКТО!

И после подобного отношения к решению задач охраны Закона вас еще что-то удивляет?!

Лично меня – нет! Потому что «Синдром керченского стрелка» четко и ясно показал, что Государство Российское давно и сильно поражено очень опасным недугом!

Но, лечить этот недуг не должны те, кто ежедневно и ежечасно продолжают нас им заражать! И продолжают вольно или невольно растаскивать эту заразу по всему телу нашей страны. Обычно, в подобных случаях принято сначала проводить тщательную дезинфекцию самих «санитаров».

Вот и нам - не пора ли провести тщательную и всестороннюю «дезинфекцию» и «чистку» тех самых «органов», которым по долгу службы доверено сегодня обеспечение безопасности Государства Российского?!

А заодно следовало бы разобраться и с теми, кто так активно и кропотливо пытается тащить нашу Матушку-Россию на самое дно социального мира, презирая все законы милосердия, попирая все нормы Права и Морали!

И не мешало бы нам слегка притормозить деятельность некоторых наших не в меру активных электронных СМИ, посягнувших на святое святых – на нашу отечественную российскую семью. И заставить их слегка прикусить свои не в меру распоясавшиеся языки, которыми они разлагают неокрепшие умы и души подрастающих граждан России, зарождая в их неокрепшем сознании ярость и злобу. И желание убивать родных и близких. Своих сверстников и своих наставников.

Да. События 17 октября 2018 года стали большой трагедией для всей России! Но, если в их результате будет принят правильный набор социальных мер, то это можно будет считать весьма болезненной, но – всего лишь прививкой от очень опасного социально-политического заболевания!

Если же должных выводов сделано не будет и все покатится дальше все тем же чередом, то весьма скоро эта страшная эпидемия, предвестником которой стал «Синдром керченского стрелка», охватит все наше Отечество!

И спасти его уже не сможет никакая вакцина!

Тем более, если она будет находиться в руках все тех же продажных политиков и «оборотней в погонах»!