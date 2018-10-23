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Московский листок

Задумался и этим злоупотребил, или не просочиться ли в канализацию на 10.000 лье

Опубликовано 23.10.2018 автором в разделе комментариев 1

капитализм наука
Задумался и этим злоупотребил, или не просочиться ли в канализацию на 10.000 лье

Задумался и этим злоупотребил, или Не просочиться ли в канализацию на 10.000 лье

Очень многие отметили, что в великой "Хронике Дюны" Великого Фрэнка Герберта (Franklin Patrick Herbert, Jr) активно используется сплав еврейской и арабской магической мистики, который возник в блестящей трёхрелигиозной цивилизации Аль-Андалуса и с нею погиб в 15 веке... 

Все отмечающие это выделили титул Моудиба - Квизац хадерах и его прототип - кефитац а-дерек (самый правильный перевод - "согласующий стези", но часто переводят "соединяющий дороги" или даже "прыгающий по путям"). 

Это означает способность каббалистов высочайшего уровня мгновенно переносится с одного места в другое.

Впрочем, такой же чудесной способностью обладал и скакун Мухаммеда Аль-Барак (Молния), в уже сниженно-сказочном виде ставший Коньком-Горбунком...

На этом мистическую страницу мы закрываем и обращаемся к науке. 

В работах Рудольфо ди Бартини (великого советского физика и авиаконструктора Рудольфа Людвиговича Бартини), на которые я ссылался, пытаясь подогнать псевдонаучную основу под свои социоисторические циклы, вселенная 6-мерная: три - пространственных и три временных измерения. 

Осцилляциями 3-го Временного я объясняю существование этих циклов и их проявления с учётом кратности ряду простых натуральных чисел.

А вот 1-е и 2-е Временные измерения составляют поверхность вариативных мировых линий (альтернативных, или если угодно, параллельных, реальностей). 
Выдвигаю гипотезу, что дерехим (стези), которые соединяли ребе-чудотворцы, это - именно такие мировые линии.

Следовательно, для мгновенного для перемещения в нашей вселенной надо перенестись в параллельную, а потом - почти вернуться в иную точку нашей. В этом и заключается суть телепортации!

Можно, конечно, ошибиться, промахнуться... 

Именно из-за таких ошибок его ТАРДИСа и попадают во множество приключений и сам Доктор Кто и его спутники [кстати, только что вышедшую 3-ю серию 11 сезона, про Алабаму ноября 1955 года, всячески рекомендую].

Чуть-чуть эта тема проходит в "Черновике" С.Лукьяненко - там, где порталы в разные альтернативные Земли открываются из разных Башен.

Но это значит, что весь мега-континуум сплошь состоит из параллельных мировых линий, и в этом смысле нет Пустоты Бытия - вырвавшись из этой реальности, неизбежно попадаешь в иную...



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Всего комментариев к статье: 1
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берегись или наоборот надейся,
ихлякин, написал 23.10.2018 12:00
(кто вас таких как ты разберет).
ежели твоему лечащему врачу попадется этот кусок твоего потока сознания, дополнительного галоперидольчику огребешь, точняк.
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