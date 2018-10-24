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Московский листок

Сама, сама, сама... быстреько, быстренько!

Опубликовано 24.10.2018 автором Алексей Николаев в разделе комментариев 0

хлеб родина
Сама, сама, сама... быстреько, быстренько!

Волны звучно шлепали по днищу катер со страдальцами, только-только прилетевшими на Мальдивы. Словно любящий родитель шаловливое чадо Сквозь неплотно прикрытую дверь рулевой рубки прорывались струи впечатляющего дождя. Молодой господин, прибывший выгуливать любимую жену в медовый месяц, растолковывал седовласому фермеру: «Акул здесь вообще-то хватает. И они довольно крупные. Но всякой живности в здешних водах столько, что мы с вами для них просто неинтересны!».

«А что ж вы в Волге своей не купаетесь?!».

«Так едва промышленность ожила, бедняжку-реку снова загадили! Тут митингуй хоть до посинения – ничего не изменишь. А истратить на развлечение себя и Прекрасной Дамы скопленные под матрасом доллары,.. пока их не отобрали!.. всё же несколько умнее, чем сотрясать воздух на митинге! Вы слышали о законопроекте, предлагающем ввести накопительный налог на будущие похороны? Как вам это нравится?!»

«Ну, как же это может не нравиться?!Чем дольше живешь, тем похороны шикарней!» -вздохнул фермер.

-Ой,неизвестно, в какую страну вернемся! - вздохнула молодая жена.

-Да в ту самую, из которой улетели!

Фермер вспомнил друзей, уплативших фирме «Натали-Турс» за «отдых Мечты» 240 тысяч рублей (практически все свои сбережения!) и получивших от «Ингосстраха» в качестве «компенсации» за сорванный отдых аж 11 тысяч. Ещё он вспомнил как вчера пытался зарегистрироваться на рейс «Аэрофлота» через Интернет и бесстрашные ребята, с сайта он-лайн регистрации потребовали у него 1200 рублей за «услугу», не гарантируя удобного места в самолете. Поморщился при воспоминании о чудовищном месиве под названием «рыба с картошкой», которым «Аэрофлот» осчастливил пассажиров в воздухе.

И подумал, что ему, пожалуй, действительно очень повезло. Он долетел до желанной цели без ушибов и расстройства желудка!

Телевизор в бунгало упорно не хотел включаться. Лишь когда фермер похлопал пультом по ладони, экран, наконец, зажегся. Все телеканалы показывали примерно одно и то же: дожди в Майами, на Лазурном Берегу Франции, в Персидском заливе и на Филиппинах…Так что ждать у моря погоды на маленьком острове Мальдивского архипелага вроде бы не слишком и обидно. Жизнь дается человеку один раз и прожить её нужно так, чтобы не было мучительно горько за плохо проведенное свободное время!

Развесив и разложив одежду в шкафу, он обнаружил, что шорты разошлись по шву на «самом интересном месте». Обыскав бунгало и найдя лишь иголку без ниток, оторвал нитяные хвостики у пакетиков с чаем. И ликвидировал прореху.

Дорога от бунгало до ресторана, обсаженная могучими олеандрами, едва просматривалась во мраке. Зато футбольное поле, где в перерыве между трудовыми подвигами отводит душу обслуга, сияло лучами прожекторов, словно в ожидании начала матча Премьер-лиги.

Жизнь тому назад, кажется, году в 60-м, когда Никита Хрущов резко сократил армию и уменьшил пенсии отставникам, к матушке Фермера, кормившей семью, обшивая разновозрастных дам с помощью агрегата «Зингер» с ножным приводом, громыхавшего словно танк, забежала рыдающая жена отставного вице-адмирала: «Прямо даже не знаю, как мы жить будем?!»

Когда гостья выплакалась и ушла, матушка вздохнула: «Ну, ничего, лишний раз в Карловы Вары не съездит!». В 60-м Карловы Вары были столь же недоступной роскошью, как сегодня Мальдивы.

Тут отдыхающих не пугают по примеру Греции жуткими статуями голых мужиков с отломанными фаллосами, будя в головах вновь прибывших мысль о том, что, уплатив по всем счетам, останешься без штанов и на память дама отломит «самое дорогое».

Завтра Индийский океан чуток успокоится Можно будет погрузиться в воду, населенную так плотно, словно ты попал в аквариум, где тебя никто не боится. И можно будет полюбоваться на электрических скатов, занимающихся любовью в лазурных водах, и на чем-то взволнованную мордатую рыбешку, хлещущую себя плавниками по голове, словно депутат Госдумы, кающийся на заседании фракции в прискорбном нарушении дисциплины.

Разноцветные попугайчики станут клянчить еду и тюкать клювами в пальцы ног загорающих лентяев, побуждая их хоть чем-нибудь покормить птиц.

Пригреет солнце и на ступеньки лестницы, спускающей обитателей бунгало прямо в воду, вылезет самоуверенный лобстер, у которого можно поучиться упорству в достижении цели, а можно просто его сожрать. .Вот только здешние повара крабов умеют жарить ещё хуже поваров Аэрофлота.

-Ха! – воскликнет какой-нибудь гордый россиянин: «Пятьдесят долларов поползли!

Вернувшись с ужина, фермер достал из чемодана бутылку «хванчкары», чудом пронесенную в аэропорту мимо бдительных дам в черных платках, оберегающих родную страну от «левого» алкоголя.

Ещё через полчаса он спал, добирая то,что недоспал в самолете во время ночного перелета из Москвы.

Снился дедуле увиденный перед отлетом в театре «Школа драматического искусства» на Сретенке спектакль «Луна-Парк имени Луначарского». Это про город Крышкин, где люди страстно мечтают о поездке в Москву, терпеливо выслуживая у начальства положительную характеристику и разрешение посетить столицу. Ещё мечтают о зарплате в восемь тысяч рублей и возможности купить тушь для ресниц. Но когда в финале группа приезжих москвичей, сообщив, что Москву решено превратить в одну большую игровую зону и нельзя ли тут у вас пожить - вздымается лес рук, в каждой из которых по громадному кухонному ножу.

Вот сиди, опер из отдела по экстремизму, и гадай - это призыв к бунту или же приглашение вместе приготовить обед?!

В Примирении и Согласии!

А может быть оперу пора заняться дяденьками из Зернового Союза, объявившими на днях, что батон хлеба совсем скоро станет в два раза дороже?!

«Крышкин» - это место, где всем «крышка» или же место, где копится социальный пар, с помощью коего «Наш паровоз вперед летит»?!



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