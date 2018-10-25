Была ли при Сталине ипотека?

В истории всегда бывало, что имена популярных среди угнетённых классов революционных вождей

после их смерти враги их пытались присвоить себе для обмана угнетённых классов.

В. Ленин

По интернету гуляет байка, будто при Сталине была ипотека. Будто при Сталине жилищная нужда рабочих и инженерно-технических работников решалась при помощи ипотечного кредита сроком погашения в 10-12 лет под 1% годовых. В качестве доказательства приводят Постановление Совета Министров СССР от 25 августа 1946 г. «О повышении заработной платы и строительстве жилищ для рабочих и инженерно-технических работников предприятий и строек, расположенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке».

Обыватель может наивно и бессознательно верить этой выдумке про ипотеку при Сталине. Оно и понятно. Взгляды обывателя на политику и экономику, как правило, основаны на привычках, эмоциях, чувствах, настроениях, мнениях, которые возникают под воздействием непосредственных условий его жизни. Поэтому обыватель не задумывается над тем, откуда берутся эти взгляды и что представляет собой общество, их породившее. При таком положении дел с взглядами обывателя на политику и экономику его очень легко ввести в заблуждение, тем более что он вообще не понимает смысла политических и экономических категорий.

При Сталине не было и не могло быть ипотеки. В постановлении Совета Министров СССР от 25 августа 1946 года вообще нет слова "ипотека". Впрочем, чтобы не быть голословным, я приведу выдержку из этого постановления касательно части о жилищном строительстве для рабочих и инженерно-технических работников. Слушайте:

«…3. Утвердить следующий план жилищного строительства в районах Урала, Сибири и Дальнего Востока с выполнением его в течение второго полугодия 1946 г. и 1947 года: всего 60 750 жилых домов общей площадью 4 миллиона 200 тысяч квадратных метров, в том числе: 50 650 индивидуальных жилых домов двух-трехкомнатных с кухней (деревянных и каменных); 10 100 коммунальных жилых домов (каменных и деревянных), с количеством 55 000 квартир.

4. Установить, что строящиеся во втором полугодии 1946 г. и в 1947 г. 50 650 индивидуальных жилых домов продаются в собственность рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим предприятий по следующей цене: жилой дом двухкомнатный с кухней, деревянный рубленый √ 8 тыс. руб. и каменный √ 10 т. руб; жилой дом трехкомнатный с кухней, деревянный рубленый √ 10 т. руб. и каменный √ 12 т. руб.

5. Для предоставления рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома обязать Центральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8-10 т. руб. покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10-12 т. руб. покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения в 12 лет с взиманием за пользование ссудой 1% (одного процента) в год.

Обязать Министерство финансов СССР ассигновать на выдачу кредита рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим до 1 миллиарда рублей.

Председатель Совета Министров Союза ССР И. СТАЛИН

Управляющий Делами Совета Министров СССР Я. ЧАДАЕВ».

Итак, в постановлении говорится о выдаче ссуды и взимании за пользование ссудой 1% (одного процента) в год, но нет даже упоминания об ипотеке. При Сталине, т.е. при социализме, иначе и быть не могло.

Ипотека и ссуда - это не одно и то же. Ипотека есть одна из форм ссуды.

Ипотека - это ссуда, выдаваемая в капиталистических странах под залог земли и недвижимого имущества. Залог, служащий обеспечением этой ссуды, не передаётся кредитору, а остаётся в руках должника; на заложенное по такой ссуде имущество налагается запрещение совершать коммерческие сделки.

Проиллюстрируем это простым жилищным примером. Когда рабочий испытывает нужду в жилье, он обращается в банк за ссудой для покупки жилья. Банк выдаёт определённую сумму денег под залог какого-нибудь имущества или чьего-либо поручительства. Рабочий, на полученные от банка деньги, покупает себе жильё. И если рабочий не может вернуть деньги в срок, то заложенное имущество и жильё, купленное на банковскую ссуду, переходит банку. Банк всё это распродаёт в счёт погашения долга, а самого рабочего выкидывает на улицу, как это происходит в современной капиталистической РФ.

При Сталине, при социализме, короче, в СССР, такое и во сне не могло присниться. В СССР земля находилась в общественной собственности, что исключало превращение земли в залог. В то же время в СССР не было частных банков, т.е. ростовщического применения денег. А ипотека есть разновидность ростовщичества, которое в СССР было запрещено, считалось уголовным преступлением. Наконец, банковские кредиты в СССР были целевые; использование кредита не по назначению каралось со всей строгостью Советского закона. Короче говоря, в СССР ипотечный кредит исключался в принципе.

В СССР была ссуда с процентами. Но, во-первых, процент устанавливался государством; и попробовал бы банк потребовать какой-нибудь залог или изменить величину процента; этот банк расформировали бы, а служащего, который потребовал бы залог или изменил величину процента, просто посадили бы. Да и вообще ссуду для покупки жилья получал рабочий, который не имел своего участка земли и собственного жилья, жил в общежитии. Какой тут к чёрту может быть залог земли и другой недвижимости? Гарантией, обеспечением ссуды служила зарплата рабочего. Рабочий мог оформить ссуду в бухгалтерии своего предприятия, вообще не заходя в банк. Предприятие с каждой зарплаты рабочего отчисляло определённую сумму денег банку в счёт погашения ссуды.

Кроме того, особенно надо обратить внимание на то, что в постановлении Советского правительства чётко говориться, что цена жилья, строящегося для продажи рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, устанавливается государством. И попробовал бы кто-нибудь спекулировать или хотя бы изменить цену продаваемого жилья. Этого смельчака просто посадили бы. Вот так обстояли дела с «ипотекой» в СССР.

Болтовня о том, что при Сталине была ипотека, на самом деле есть обман, одурачение трудового народа. Пользуясь тем, что в РФ имя Сталина пользуется огромной популярностью, буржуазия спекулирует на имени Сталина, извращает действительное положение дел с решением жилищного вопроса (и не только жилищного, но и всех социальных вопросов) при Сталине. Это особенно удобно, что простой человек не вникает в суть современных капиталистических, т.е. частных, экономических отношений, что создаёт возможность обманывать трудовой народ буржуазией. Хитрость здесь состоит в следующем. Сперва, спекулируя на великих социальных достижениях и военных победах Советского народа в эпоху Сталина, буржуазия превращает имя Сталина в икону. Затем затушёвывает современные капиталистические условия жизни социалистическими лозунгами, плакатами, картинами советской жизни, кинофильмами, портретами выдающихся советских людей, а отсюда представляет дело так, будто современная РФ - это то же самое, что РСФСР (СССР), да вот только во главе РФ стоят «бесчестные люди», которых надо просто заменить людьми подобными Сталину. И - все социальные вопросы будут решены в интересах трудового народа.

Это хитроумный обман. На самом деле политтехнологи буржуазии, создавая в сознании трудового народа такое примитивное, утешительное представление о решении социальных вопросов, маскируют действительные условия решения всех социальных вопросов в интересах трудового народа, а именно - уничтожение частной собственности и установление общественной собственности на землю и средства производства. И, таким образом, буржуазия, как класс, отвлекает трудовой народ - рабочий класс от борьбы за уничтожения безраздельного господства частной собственности на борьбу за увеличения зарплаты, пенсий, дешёвого кредита, улучшения условий труда и т.д., короче говоря - на донкихотскую борьбу с мельницами.