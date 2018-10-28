Трудно все же понять нелюбовь к русскому языку в постсоветских государствах. Практически во всех кроме Белоруссии язык, которым владеет подавляющее большинство населения, язык, давно ставший основой или очень важной частью национальной культуры, родной язык значительной части населения страны, вдруг приравнивается к иностранному, вытесняется и вообще запрещается к употреблению.

Нелюбовь к русскому языку и отношение к русским, как к оккупантам в этих государствах, может быть от того, что свобода этим республиками просто подарена, вернее навязана без какой-либо борьбы или даже ясно высказанного желания кем-либо, кроме разве стран Прибалтики. В странах, где свободу и независимость завоевали длительной борьбой и кровью, к бывшим хозяевам отношение обычно вполне уважительное, даже почтительное, и языком колонизатора успешно пользуются. Или «освобождены» другим завоевателем-победителем предыдущего как в Финляндии, отношение к шведам нормальное и шведский язык- государственный.

А в нашем случае нелюбовь и последствия этого, может быть, вызваны чувством униженности от того, что свобода подарена, даже навязана каким-то пьяным ублюдком ради получения власти хоть на кусочке империи, а на эти провинции ему было плевать, их даже не спросили, они, узнав постфактум о неожиданной свободе, сперва удивились и отказались но, потом приняли эту подачку(?) или что это? Как руководство и народ должны были почувствовать себя, свою страну? Ненужный осколок империи? Выбросили ненужное? Такое унижение конечно не просто простить и отсюда желание унизить этого «дарителя» непрошеной свободы. То есть истоки этого отношения в комплексе неполноценности, возникшем, когда им на эту неполноценность так нагло указали.

Будем честными: страна не распалась, страну разрушил пьяный честолюбец, к несчастью случайно тогда представлявший Россию. Союз не распался как лгут сегодняшние, это Россия в лице Ельцина преступно разрушила СССР вопреки конституции и мнению народа, высказанному на референдуме. Говорить о роли Кравчука и Шушкевича несерьезно, ну пригласил их БН в Пущу, выпили, подписали что предложено. Они-то при чем? А о тех, кто был обязан охранять целостность государства, разговор отдельный.

В общем «россиянам» есть чем помянуть Ельцина-освободителя, не зря ведь ему везде строят роскошные Ельцин-центры.

P.S. Самое смешное, что если бы Ельцина выбрали генсеком, Советский Союз бы сохранился, уж Ельцин бы сумел защитить свою власть, и страна процветала бы спокойно, и прохладный мир царил бы на земле, а перемены шли бы без жертв и крови, неизбежные перемены, потому что в руководстве КПСС и государства не осталось идейных коммунистов и перемены действительно назрели, но нужен был умный и честный, способный предвидеть последствия своих действий лидер, идейный и мудрый вроде Ден Сяопина.