В защиту мудрой чиновницы из-под Екатеринбурга

Что-то я не пойму: почему все так возмутились словами чиновницы из Свердловской области Ольги Глацких, которая заявила, что государству не нужна молодёжь. Напомню её мудрые слова, вызвавшие почему-то всеобщее возмущение. "На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство всё должно, — разъяснила она своим молодым слушателям. — Нет. Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили — государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности".

Не знаю, как кто, а я сразу вспомнил отрывок из "20 писем к другу" дочери аццкого совеццкого тирана Иосифа Сталена, Светланы Аллилуевой. Она вспоминала, что в 1950 году получила от отца письмо в связи с рождением дочки, а его внучки, где он ей, в частности, писал: "Здравствуй, Светочка!.. Твоё письмо получил... Береги себя. Береги дочку: государству нужны люди, в том числе и преждевременно родившиеся... Целую мою Светочку. Твой "папочка". 10 мая 1950 г."

Светлана Иосифовна так передавала свои эмоции от письма аццкого тирана, который, по великому несчастью, приходился ей "папочкой": "Я была рада письму... Но мне было ужасно неуютно от мысли, что моя маленькая Катя, которая ещё находилась между жизнью и смертью, уже "нужна государству"..."

Вот! Видите, какой аццкий кошмар творился в тоталитарном СССР: не успел ребёнок родиться на свет, а он уже "нужен государству". Ведь в этом сама суть, сама квинтэссенция кровавого Мордора. Причём, уверен, ту же мысль — что дети "нужны государству" — уверенно повторили бы все руководители СССР, от первого Ильича до последнего. Например, в одной из речей Леонид Ильич Брежнев тоталитарно заявлял: "После парада на площадь выбежали дети — весёлые, радостные, со сверкающими от счастья глазёнками. Это — наше будущее". Будущее! Можно себе представить, какое будущее уготовали для бедных детишек кровавые коммуняки! А передовым представителям интеллигенции было от всего этого "ужасно неуютно".

И вот 30 лет мы от этого кошмара планомерно уходили. Уходили, уходили, — и ушли. Ур-ра!!! Наконец-то настала благословенная свобода. Теперь родился ребёнок — и он нахрен никому не нужен, кроме разве что своих злосчастных родителей. Сами родили — сами теперь и расхлёбывайте, хе-хе-хе, ваш ребёнок — ваши проблемы. Государство чихать на него хотело с пребольшой горы. Он может загибаться от вполне медикаментозно излечимой болезни — оно, наше государство, и не почешется, мизинцем не шевельнёт, малой толикой не поделится со своих нефтяных ох*ллиардов, чтобы его спасти. На яхты Абрамовичам и дворцы Дерипаскам, известное дело, нужнее. Недаром же мы каждый день читаем в интернете и прессе слёзные мольбы о сборе пожертвований: "Вы можете спасти жизнь!.. Необходима срочная операция!.. От вас зависит жизнь ребёнка!". Многих нервируют эти объявления: они не хотят, чтобы от них "зависела жизнь", можете себе представить! Они нагло считают, что таких детей должно спасать и лечить государство, и даже ссылаются на параграфы устарелой Конституции, полной невытравленных пережитков мерзкого Совка. Там якобы что-то нацарапано про "социальное государство". Жалкие тоталитарные рабы! Они не понимают, что непрерывная посадка в лодку Харона этих невписавшихся в рынок детишек — самое лучшее свидетельство нашей великой новообретённой либеральной Свободы, где государство никому ничего не должно по определению.

И вот представительница воспетого либералами Первого Свободного Поколения, 29-летняя г-жа Глацких, успешный и уважаемый человек, которая только в текущем году заработала 1,5 миллиона рубликов, с законной гордостью сказала об этом замечательном достижении нашего времени.

И все на неё за это отчего-то набросились.

Да вы что, граждане?!..

Или вы тоталитарные рабы?!..