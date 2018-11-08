Все страны охватит восстанья костер

В этот день, 25 октября 1917 года по строму стилю, мир сделал один, но очень большой шаг по пути к своему коммунистическому будущему – в России началась Великая Октябрьская Социалистическая Революция! Размах и исторические последствия произошедшего до сих пор еще осознаны не всеми, тем не менее, исторический масштаб не измеряется субъективными оценками. В этот Великий день в России пал один из самых реакционных и деспотичных режимов всей Европы. Самые «темные» на всем буржуазном Западе, доведенные царями и капиталистами до острейшей нищеты, бывшие угнетенные классы – рабочие и крестьяне – совершили самый прогрессивный и просвещенный шаг: взяли на себя право и обязанность государственного управления. Впервые в истории были действительно лишены политической и экономической власти представители всех бывших эксплуататорских классов – помещики и капиталисты.

Если Парижская Коммуна была первой попыткой строительства рабочего государства, потерпевшей сокрушительное поражение от свергаемых эксплуататоров, то возникшей в результате победы Великого Октября – Советский Союз – стал первым реальным государством подобного типа, живым доказательством того, что рабочие города и деревни в силах не только свергнуть власть эксплуататоров, но и прочно установить на ее месте свою собственную власть. Мощь и величие этой новой рабочей власти были с лихвой проверены многочисленными историческими испытаниями и яростным сопротивлением объединившейся против Советского Союза всей мировой буржуазии. Самые бедные и угнетенные классы прочих стран обрели, в лице СССР, надежду на принципиальное улучшение своего положения и действенный пример борьбы не на жизнь, а на смерь со всякими врагами трудового народа.

И хотя наша Великая революция потерпела горькое поражение, она не была напрасной! За острым чувством горя, которое до сих пор испытывают пролетарии всех стран от контрреволюции в Советском Союзе, скрывается практический опыт борьбы и наших будущих побед. Рабочие должны признать – даже поражение может служить делу победы пролетариата во всем мире. Из опыта контрреволюционного процесса в СССР мы обязаны извлечь те уроки, которые были преподнесены рабочим буржуазией, а именно, те слабые стороны нашей революции, через которые в нее с боем, но все-таки прорвалась буржуазия. В первую очередь речь идет о марксисткой грамотности рабочих масс, перетекающей в практическое дело государственного управления рабочим государства. Мы обязаны признать, что теоретическая слабость масс привела к тому, что к власти в СССР пришли теоретически слабые вожди, которые в силу своей ограниченности начали, сначала неосознанно, внедрять старые буржуазные способы хозяйствования в новый экономический уклад социализма, что вызвало резкое торможение дальнейшего развития революционного процесса в СССР, а затем и закономерное усиление контрреволюции с формированием ее сознательного передового отряда, целенаправленно захватившим власть в СССР с целью уничтожения Союза.

Вдохновленные славными победами прошлого и обученные на поражении революции, рабочие всех стран и наций неизбежно перейдут в решающее наступление на буржуазию, окончательно покончив с последним классом эксплуататоров во всем мире, самостоятельно проложив себе дорогу в новую историческую эпоху коммунизма, общество всеобщей свободы, равенства и прогресса, полностью сбросившее с себя оковы необходимости, неравенства и деградации прежних исторических эпох!

Да здравствует Красный Октябрь 1917 и партия большевиков!

Да здравствует революционный пролетариат и международный социализм!