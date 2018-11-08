Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Все страны охватит восстанья костер

Опубликовано 08.11.2018 автором Максим Красный в разделе комментариев 0

революция коммунизм
Все страны охватит восстанья костер

В этот день, 25 октября 1917 года по строму стилю, мир сделал один, но очень большой шаг по пути к своему коммунистическому будущему – в России началась Великая Октябрьская Социалистическая Революция! Размах и исторические последствия произошедшего до сих пор еще осознаны не всеми, тем не менее, исторический масштаб не измеряется субъективными оценками. В этот Великий день в России пал один из самых реакционных и деспотичных режимов всей Европы. Самые «темные» на всем буржуазном Западе, доведенные царями и капиталистами до острейшей нищеты, бывшие угнетенные классы – рабочие и крестьяне – совершили самый прогрессивный и просвещенный шаг: взяли на себя право и обязанность государственного управления. Впервые в истории были действительно лишены политической и экономической власти представители всех бывших эксплуататорских классов – помещики и капиталисты.

 

Если Парижская Коммуна была первой попыткой строительства рабочего государства, потерпевшей сокрушительное поражение от свергаемых эксплуататоров, то возникшей в результате победы Великого Октября – Советский Союз – стал первым реальным государством подобного типа, живым доказательством того, что рабочие города и деревни в силах не только свергнуть власть эксплуататоров, но и прочно установить на ее месте свою собственную власть. Мощь и величие этой новой рабочей власти были с лихвой проверены многочисленными историческими испытаниями и яростным сопротивлением объединившейся против Советского Союза всей мировой буржуазии. Самые бедные и угнетенные классы прочих стран обрели, в лице СССР, надежду на принципиальное улучшение своего положения и действенный пример борьбы не на жизнь, а на смерь со всякими врагами трудового народа.

 

И хотя наша Великая революция потерпела горькое поражение, она не была напрасной! За острым чувством горя, которое до сих пор испытывают пролетарии всех стран от контрреволюции в Советском Союзе, скрывается практический опыт борьбы и наших будущих побед. Рабочие должны признать – даже поражение может служить делу победы пролетариата во всем мире. Из опыта контрреволюционного процесса в СССР мы обязаны извлечь те уроки, которые были преподнесены рабочим буржуазией, а именно, те слабые стороны нашей революции, через которые в нее с боем, но все-таки прорвалась буржуазия. В первую очередь речь идет о марксисткой грамотности рабочих масс, перетекающей в практическое дело государственного управления рабочим государства. Мы обязаны признать, что теоретическая слабость масс привела к тому, что к власти в СССР пришли теоретически слабые вожди, которые в силу своей ограниченности начали, сначала неосознанно, внедрять старые буржуазные способы хозяйствования в новый экономический уклад социализма, что вызвало резкое торможение дальнейшего развития революционного процесса в СССР, а затем и закономерное усиление контрреволюции с формированием ее сознательного передового отряда, целенаправленно захватившим власть в СССР с целью уничтожения Союза.

 

Вдохновленные славными победами прошлого и обученные на поражении революции, рабочие всех стран и наций неизбежно перейдут в решающее наступление на буржуазию, окончательно покончив с последним классом эксплуататоров во всем мире, самостоятельно проложив себе дорогу в новую историческую эпоху коммунизма, общество всеобщей свободы, равенства и прогресса, полностью сбросившее с себя оковы необходимости, неравенства и деградации прежних исторических эпох!

 

Да здравствует Красный Октябрь 1917 и партия большевиков!

Да здравствует революционный пролетариат и международный социализм!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Помните, был такой Bopoнeнков?
Помните, был такой Bopoнeнков?
08.11.2018
Скоро ли грянет глобальная буря?
Скоро ли грянет глобальная буря?
08.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Доказано: на прожиточный минимум нельзя прожить (0)
Помните, был такой Bopoнeнков? (0)
Порошенко назвал тысячелетнюю мечту Украины (7)
Скоро ли грянет глобальная буря? (5)
Россиянам разрешат не только бесплатно собирать валежник, но и ловить рыбу (9)
Миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции в Монако (2)
Цены на бензин продолжают расти несмотря на обещания правительства (3)
У скандально известной уральской чиновницы нашли нецелевые траты на 130 миллионов (11)
В День Революции на проспекте Сахарова неизвестные водрузили знамя Великого Октября (9)
Социальное неравенство россиян вернулось к росту (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Украинские воины смогут, наконец, оккупировать Ленинградское шоссе для своих жен и дочерей
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Мёртвые души
Дарья Митина Дарья Митина: С днем рoждения, Лев Давыдoвич и Нестoр Иванoвич!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Скоро ли грянет глобальная буря? (С.Глазьев, В.Гамза, М.Калашников)
Максим Калашников Максим Калашников: От Максима Калашникова, новости. Кирилл Барабаш на свободе!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss