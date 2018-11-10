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Московский листок

"ЕдРо" победив пенсионеров, взялось за школьников

Опубликовано 10.11.2018 в разделе комментариев 0

беспредел едро подмосковье классоваяненависть конституция воробьёв

Источник: Видное 24

7 ноября — не только День Великого Октября, социалистической Революции, тесно связанной с В.И.Лениным, но и первый учебный день после осенних каникул для учеников школы «Горки» в поселке Горки Ленинские. В связи с тем, что неделю назад, 30 октября, стало известно, что школу закрывают, с 7 ноября учащихся должны были начать на автобусах возить до Видновской школы №11, что в микрорайоне Купелинка. Так, с 7 часов утра 7 ноября автобусы ожидали детей на остановках «Школа» и «Амбулатория» в поселке Горки Ленинские. При этом вход в автобусы был по спискам детей, родители которых заблаговременно написали заявления об отчислении из школы «Горки» и высказали желание поступить в другую школу. Отметим, что на остановки подходили родители, которые хотели на этих автобусах съездить посмотреть на школу в Купелинке и оценить, как происходит транспортировка, но их в автобусы не пускали.

От остановки «Амбулатория» автобус забрал около 40 детей, а от остановки «Школа» — лишь трёх ребенка. Также часть учащихся родители повезли на своих автомобилях. В Видновской школе №11 начали свое обучение 70 бывших учеников школы «Горки». Еще 52 ребенка продолжили обучение в школе Совхоза имени Ленина и один — в Видновском художественно-техническом лицее, сообщает пресс-служба администрации Ленинского района. Таким образом, всего из 474 учащихся школы «Горки» 123 ребенка уже обучаются в других школах. Остальные ученики с родителями к 8:00 пришли к школе «Горки», чтобы попытаться продолжить обучение в ней. 

Администрация школы «Горки» готовилась к приходу учеников и их родителей. Они расставили столы, на которых разложили бланки заявлений о добровольном отчислении из школы. И стали беспокойно ожидать учеников и их родителей, периодически бегая к выходу, чтобы посмотреть, что происходит перед школой.

Новый исполняющий обязанности директора Сергей Логинов на вахте распорядился пускать в школу только родителей и учеников, которые согласны написать заявление об отчислении из школы «Горки». 

Также в школе находились учителя учебного заведения. Они между собой оскорбленно обсуждали вчерашние заявления Министра просвещения РФ Ольги Васильевой о том, что, якобы, образовательный уровень у школы нижайший, так как у большинства учителей нет прописки в Московской области.

Около 8:30 ученики попытались пройти в школу, но на входе их встретили полицейские и исполняющий обязанности директора, которые долгое время стояли в дверях и не пропускали учеников (на видео 00:15:40). Потом, чтобы избежать давки, все вышли (на видео 00:25:10). Далее между и.о. директором и огромным количеством учеников и их родителей долгое время продолжался эмоциональный диалог. Позднее Логинов просто молча стоял, а множество детей перед ним хором кричали: «Пустите нас в школу!», «Мы хотим учиться!», «Это наша школа!», «Верните нашу школу!» «Не хотим в другую школу!» и т.п.(на видео 00:55:40) Так продолжалось около часа, пока дети не стали замерзать и их родители отправили обратно домой либо в музей школы, чтобы согреться.

Позднее родители вызвали полицию и написали заявления о том, что нарушены их права на образование. А уже в школе писали заявления не об отчислении, а о продолжении обучения в этой школе. Таким образом, многие родители, особенно многодетные и у кого дети в начальной школе, не собираются мириться с закрытием единственной школы в их поселке и намерены добиваться того, чтобы она продолжила свою работу.

От «Видное 24» добавим, нам удалось побывать внутри школы и можем заявить, что она вполне в нормальном состоянии. Классы светлые, нормальные доски, парты и стенды, сантехника в туалетах работает, отопление работает, в помещениях тепло.

Конечно, все старое и обшарпанное, но, как минимум, сгодится, чтобы завершить учебный год. Ежедневно на автобусах по пробкам возить полтысячи детей на десятки километров явно менее безопасно, чем обучение в этой школе. Тем более, несмотря на заявления министра просвещения РФ Ольги Васильевой, официально школа «Горки» аварийной не признана.

От редакции: Да не сказать чтоб обшарпанное здание-то! Вполне прилично всё выглядит, не хуже чем в других подмосковных уцелевших школах, и уж точно не требует ремонта незамедлительного. Причина спешки тут иная. В Горках Ленинских давно развёрнута декоммунизация - лютая ненависть беляцкой путинской власти и к большевикам, и к социализму, и к Ленину лично, - транслируется на областном уровне Воробьёвым. После переизбрания его, как и Путина - власть пошла прямо в атаку на всё ленинское. Поскольку социализм - это прежде всего просвещение, то самое "учиться, учиться и ещё раз учиться", как завещал великий Ленин - то образование стало тоже врагом правящего класса.

Помните, мы писали, что пенсионная реформа - это лишь первая проба сил сопротивления трудящихся со стороны правящих буржуев? Вот вам и продолжение классовой борьбы, где нагло прёт всё дальше на права рядовых трудящихся и их детей, на шаговую дступность образования - вся миллионерская сволочь.

Школу, основанную Лениным и которую Надежда Константиновна Крупская буквально на себе тащила после его смерти - закрывают по политическим мотивам. После "ремонта" её декоммунизируют - лишат и имени Ленина и музея, программа "Единой России" тут вполне прозрачна. Стерпят ли это очередное попрание конституционных прав своих и детей - родители учеников, жители Подмосковья?

Объединённая коммунистическая партия, давно следящая за обстановкой в Горках, за реституцией и церковной агрессией на территорию музея-заповедника - всегда готова поддержать сограждан в их справедливой борьбе против регрессивной, мракобесной власти. Оставлять эту подлость безнаказанной, отступать - уже нельзя, вплоть до самозахвата школы! Советские школы принадлежат не властям, а детям, не для полицаев и всяческих "и.о." строились - не им и забирать.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП 

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