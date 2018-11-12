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Московский листок

Две очень разные pro-паганды

Опубликовано 12.11.2018 в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Две очень разные pro-паганды

Коммунистическая советская идеология использовала фразеологию традиции радикального гуманизма. 

Путинизм - использует фразеологию "радикального правового верховенства".

СССР был квазимессианским центром, и поэтому было важно показать позитивные итоги идеологического индуцирования: всё время сообщали о поддержке СССР и его политики и инициатив его руководства со стороны "прогрессивных западных писателей и учёных", видных общественных деятелей, выступающих за..." и иных новообращённых...

Почти все они были вполне респектабельны, и их можно было цитировать и кроме просоветских высказываний...

Совсем другое - путинизм... 

Он подаёт картину мира не как распространение влияния из Москвы, но как её осаду силами русофобии. 

Поэтому нет концепции создания видимости массового обращения к идущей из России правды... Нет и респектабельных сторонников (все трюизмы путинизма на Западе уже слышали и читали в 20-40-е, а часть их авторов потом вешали в Нюрнберге). 

Барбюса, Пикассо и Рассела можно было пространно публиковать в СССР... 

Высказывания западных пропутинцев для внутренней аудитории лучше быстро обрывать... 

Начнёт такой о праве народа Крыма на самоопределение, но ведь следующей фразой будет про отделение Ломбардии от Италии... 

Или о законности выборов в ДНР... и потом - и о запрете ислама в Германии... 

Или - о необходимости союза Трампа с Москвой, а затем - что поторопился Линкольн с чёрными...

Или - об "антитеррористической" оси Москва-Иерусалим... но затем начинает что-то про Третий Храм и от Нила до Евфрата...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ё-Мое написал 12.11.2018 10:50
Хто и про што ето написал?
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