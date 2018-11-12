Две очень разные pro-паганды

Коммунистическая советская идеология использовала фразеологию традиции радикального гуманизма.

Путинизм - использует фразеологию "радикального правового верховенства".

СССР был квазимессианским центром, и поэтому было важно показать позитивные итоги идеологического индуцирования: всё время сообщали о поддержке СССР и его политики и инициатив его руководства со стороны "прогрессивных западных писателей и учёных", видных общественных деятелей, выступающих за..." и иных новообращённых...

Почти все они были вполне респектабельны, и их можно было цитировать и кроме просоветских высказываний...

Совсем другое - путинизм...

Он подаёт картину мира не как распространение влияния из Москвы, но как её осаду силами русофобии.

Поэтому нет концепции создания видимости массового обращения к идущей из России правды... Нет и респектабельных сторонников (все трюизмы путинизма на Западе уже слышали и читали в 20-40-е, а часть их авторов потом вешали в Нюрнберге).

Барбюса, Пикассо и Рассела можно было пространно публиковать в СССР...

Высказывания западных пропутинцев для внутренней аудитории лучше быстро обрывать...

Начнёт такой о праве народа Крыма на самоопределение, но ведь следующей фразой будет про отделение Ломбардии от Италии...

Или о законности выборов в ДНР... и потом - и о запрете ислама в Германии...

Или - о необходимости союза Трампа с Москвой, а затем - что поторопился Линкольн с чёрными...

Или - об "антитеррористической" оси Москва-Иерусалим... но затем начинает что-то про Третий Храм и от Нила до Евфрата...