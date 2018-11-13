"Господа все в Париже"

Владимир Жириновский, как он это любит, в очередной раз выступил с эпатажным предложением — вернуть в обиходную речь слова, выброшенные из употребления революцией. «Руководителя субъекта России можно называть хозяин, а не губернатор или глава республики, в Средней Азии — эмир, а не губернатор области, в сельском хозяйстве — кулак, вместо слов фермер, колхозник. В бытовом разговоре — барин, сударь, сударыня и так далее. То есть никакие революции, реформы не должны влиять на русский язык, исторически сложившиеся обращения», — заявил он.

Что ж, все знают, что г-н Жириновский — клоун, но этот клоун уже больше четверти века выступает на подтанцовках у правящего класса. Предложения, которые он первым вбрасывает в обсуждение, потом, по мере движения пресловутого "окна Овертона", становятся мейнстримом и нередко превращаются в закон. Вот так и тут...

А вот что хорошо писал по поводу слов, аннулированных революцией, писатель Корней Чуковский: "Революция 1917 года очистила наш язык от таких унижающих человеческое достоинство слов, как жид, малоросс, армяшка, инородец, проситель, простонародье, прислуга, лакей, мужичьё и т.д. Из действующих они сразу же стали архивными. Исчезли самоеды и сарты, то есть те презрительные клички, которыми в самодержавной России именовались ненцы и узбеки.

А вместе с ними и такие подобострастные формулы, утверждавшие неравенство людей, как милостивый государь, господин, ваш покорный слуга, покорнейше прошу, покорнейше благодарю, соблаговолите, соизвольте, извольте, честь имею быть и т.д.

А также: ваша светлость, ваше сиятельство, ваше благородие, ваше высокопревосходительство (сохранившиеся у нас лишь в языке дипломатов) и т.д.

Уничтожено унизительное слово прошение.

Вместо чернорабочий стали говорить разнорабочий.

Огромным содержанием насыщены такие новые слова, которые вошли в языки всего мира, как Советы, советский, колхоз, комсомол, пятилетка, большевик, спутник, прилуниться и т.д."

В процессе нынешней Реставрации мы видим, как слова, рождённые революцией, неуклонно исчезают. Исчезли Советы, всё советское, колхозы, комсомол, пятилетки, большевики. Спутники пока, по инерции, ещё летают, но уже не прилуняются, и всё чаще падают.

Зато воскресли аннулированные революцией словечки из прошлого: уничижительные наименования национальностей, "господин и госпожа", полиция, титул "Ваша Честь" (обращение к судьям)... Что народ уже в начале 90-х заклеймил в меткой частушке:

Пока мясо клали в щи,

Были мы "товарищи".

А как кончилась еда —

Сразу стали "господа".

На постмайданной Украине недавно сделан и следующий шаг: около месяца назад указом президента было отменено обращение "товарищ" в вооружённых силах и вместо этого введено обращение "пан" и "пани". В России в ВС обращение "товарищ" пока держится; очевидно, для его отмены требуется очередной право-ультраправый майдан (по образцу Москвы 1991-1993 или Киева 2014 годов). И г-н Жириновский предлагает России двигаться по пути "братской" Украины, то есть дальнейшей декоммунизации. Очевидно, превращение в простого "жида" и депортация в черту оседлости, где жили предки Владимира Вольфовича, его не страшит: он наметил для себя тёплое местечко "барина" или "хозяина"... И, кстати, про какую "Среднюю Азию" с эмирами, слонами и махараджами загрезил Жириновский? Его кто-то обманул: Средняя Азия давно уже не российская и не советская — идя к власти, буржуазия сбросила её за борт...

Что ж, остаётся только пожелать и ему, и всем его собратьям по классу дожить до того же, до чего дожили их предшественники в 1917 году. Когда на обращение "господа" стало слышаться презрительное "господа все в Париже". А может быть, и в Париже на этот раз им места не найдётся...