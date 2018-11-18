Соберет ли гражданское общество РФ 67 миллионов рублей в защиту маршала Савицкого?

Ещё в конце октября Алексей Навальный пожаловался, что после того, как он как у него в эфире радиостанции «Эхо Москвы» взяла интервью главный редактор журнала «Нью таймз», Кремль принял меры к закрытию этого журнала, выкатив журналу штраф в 22 миллиона рублей, что ведёт к разорению издателя и прекращению деятельности этого журнала по финансовым причинам: «Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы оштрафовал журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона 250 тысяч рублей. Журнал был оштрафован за несвоевременное предоставление сведений о денежном финансировании за 2017 год в Роскомнадзор». «Несвоевременное предоставление сведений»!! Надо же! Не уклонение, не ложные сведения, а «несвоевременное предоставление»!

То есть, паразиты Роскомнадзор не письмо написали в «Нью таймз» с напоминанием прислать финансовый отчёт за 2017 год, как это обязан сделать настоящий государственный орган, а сразу в «суд», и там сразу – бах! – и 22 миллиона.

Но это понятно, это Кремль душит оппозицию – что с него взять? Фашисты они и есть фашисты. Но вот когда на оппозицию открыто наваливается КПРФ, то тут только руками развести!

В Думе от фракции КПРФ давит кнопку Светлана Савицкая, дважды Герой Советского Союза, космонавт и лётчик-испытатель. Героическая женщина, вернее, уже героическая бабушка (71-й год пошёл), заслуженная, вызывающая уважение своим былым мужеством.

А у Савицкой был отец, генерал-лейтенант авиации во время войны и маршал авиации с 1961 года. Что характерно и очень редко для советских генералов, Савицкий не с земли командовал - он был летающий генерал, и за войну 216 раз водил лётчиков на боевые задания, сам сбил 22 немецких самолёта и 2 сбил в группе. Дважды Герой Советского Союза.

Как водится у маршалов, Савицкий в 80-х написал мемуары. Ну, как написал… Как все маршалы. По крайней мере, издательство выражало благодарность бывшему военному лётчику и прекрасному писателю, военному историку Станиславу Грибанову за помощь в подготовке этих воспоминаний Савицкого, а это означает, что «Молодая гвардия» наняла Станислава Грибанова, чтобы он расспросил маршала и написал его мемуары.

Ну, а затем Савицкий продал эти свои мемуары издательству «Молодая гвардия», которое в 1988 году выпустило их в свет под названием «Я- «Дракон». Атакую!». И на этом издании книги маршала есть знак копирайта с указанием единственного лица – издательства «Молодая гвардия», а это означает, что полным и единственным обладателем всех прав автора с 1988 года является не Е.Я. Савицкий, и не С.В. Грибанов, а издательство «Молодая гвардия».

Что характерно, маршал СССР и коммунист Евгений Савицкий, в разгар перестройки, посвятил эти свои воспоминания внуку: «Внуку Константину, сыну Светланы, — с верой в его поколение — посвящаю». Умер маршал в 1990 году.

После этого дочь маршала, надо сказать, как-то не сильно старалась популяризировать имя отца, точнее сказать, вообще ничего в этом плане не делала.

Объяснения этому есть, если учесть, что маршал Савицкий был и настоящий коммунист, и кандидат в члены ЦК КПСС, и «сталинский сокол». Мало этого, тут вся «элита» России уже начала целовать США в зад, а Савицкий в этой книге разбирает директиву Совета национальной безопасности США под номером 20/1: «Речь идет прежде всего о том, чтобы Советский Союз был слабым в политическом, военном и психологическом отношениях по сравнению с внешними силами, находящимися вне пределов его контроля».

Короче, оказался маршал и дважды Герой Советского Союза «не в тренде». Даже у своих дочери и внука.

Соответственно, правообладатель этой книги – издательство «Молодая гвардия» - не стало эту книгу переиздавать и впоследствии не возражало, чтобы книгу Е.Я. Савицкого «Я - «Дракон». Атакую!» скопировали и разместили в интернете несколько сайтов, в том числе и сайт «Милитера» («Военная литература») сделал это в декабре 2005 года (на сайте https://web.archive.org ссылка: https://web.archive.org/web/20051220154714/http://militera.lib.ru/memo/russian/savitsky_ej3/index.html - первая запись об этой странице 20.12.2005).

Сразу же хочу остановиться на нюансе размещения текста книги в интернете, и почему я об этом написал.

Согласно статье 1270 ГК РФ (выделено мною): «Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение… Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности: …11) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения)».

А согласно статье 1272 ГК РФ: «Если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения…».

Что получается? Поскольку правообладатель мемуаров Савицкого, издательство «Молодая гвардия», которому ещё маршал Савицкий передал свои права на публикацию, не возражало против размещения текста книги в интернете, то «Молодая гвардия», согласно 1270 ГК РФ, своим согласием с размещением книги в интернете довела книгу «до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения)». И этим самым издательство «Молодая гвардия» совершило акт отчуждения – издательство отказалось от претензий к тем, кто захочет вновь эту книгу издать и распространить.

Вы же понимаете, что в случае публикации в интернете, по-другому нельзя. К примеру, я опубликовал вот эту статью в интернете, масса сайтов её вывесят у себя, какие-то газеты перепечатают, и что же – мне бежать в суд и требовать от владельцев этих сайтов и газет миллионы рублей за неправомерное пользование моей интеллектуальной собственностью, которая размещена в интернете для всеобщего прочтения?

И вот за 30 лет, прошедших с момента издания воспоминаний маршала Е.Я. Савицкого, дочь маршала, С.Е. Савицкая и пальцем не пошевелила, чтобы снова как-то переиздать воспоминания отца в печатном виде - 30 лет дочери маршала было безразлично то, что имя и подвиг отца оставались в забвении.

А в 2017 году, одно из немногих патриотических издательств нынешней Рашки, «Алгоритм», решило напомнить читателям своих книг о том, что был в СССР такой храбрый генерал. Как следует из вышесказанного, это издательство могло просто взять и перепечатать текст воспоминаний из интернета, но ведь было уважение к Светлане Савицкой! И ей посылается договор на предоставление ею права опубликовать мемуары её отца и соответственное получение ею некой суммы от издательства.

Савицкая ничего не ответила, тем самым подтвердив, что ни её, ни внука Савицкого, которому и была посвящена книга, память об отце больше не интересуют.

Ну, не интересует, значит не интересует.

А издательство «Алгоритм» память о дважды Герое Советского Союза и маршале Е.Я. Савицком интересует. И издательство издаёт мемуары маршала скромным тиражом в 1,5 тысяч экземпляров, практически, чтобы только напомнить читателям, что был в СССР такой геройский генерал. Издаёт под заголовком «Я - «Дракон». Мемуары маршала авиации».

И вот тут начинается настоящий «Марлезонский балет», правда, под названием «Бабушка КПРФ и большая жаба».

Осенью 2018 года дочь маршала и сама депутат Государственной Думы, Дважды Герой Советского Союза, летчица-космонавт СССР Светлана Евгеньевна Савицкая, ко все своим регалиям считающая себя и почему-то ещё и правообладателем мемуаров отца, потребовала от издательства «Алгоритм» оплатить ей по максимальной цене и в двойном размере весь тираж книги, а также оплатить неисчислимые моральные страдания от того, что издательство «Алгоритм» напомнило читателям об её отце. Само собой, что тяжесть этого страдания обязана была подчеркнуть сумма претензии, и сумма не подкачала - таки подчеркнула страдания – «22 960 000 (двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек».

Из указания копеек уже можно было понять, насколько точно были подсчитаны моральные страдания героини, однако после некоторых раздумий героиня, всё же, вспомнила, что она дважды героиня, и решила, что такой компенсации недостаточно, и в иске в суд общая сумма страданий увеличилась практически вдвое на сумму моральных страданий, нанесённых героине ещё и типографией, напечатавшей эти 1,5 тысяч экземпляров. В результате сумма моральных страданий героини достигла 44 690 000 рублей, правда, уже без копеек.

Но некоторое время спустя, Савицкая пришла к выводу, что и эта сумма недостаточна для удовлетворения моральных страданий дважды героини и космонавта, в результате в уточнённом иске сумма страданий снова увеличилась:

«На основании изложенного, прошу:

- взыскать с ООО «Торговый Дом Алгоритм» денежные средства в размере 22 960 000 рублей;

- взыскать с ОАО «Тверской полиграфический комбинат» денежные средства в размере 21 730 000

рублей;

- взыскать с Государственное унитарное предприятие города Москвы «Объединенный центр «Московский дом книги» в пользу истца 1 000 000 рублей;

- взыскать с ООО «Лабиринт.РУ» в пользу истца 1 000 000 рублей;

- взыскать с ООО «Буквоед» в пользу истца 1 000 000 рублей;

- взыскать с ООО «Интернет решения» в пользу истца 5 000 000 рублей;

- взыскать с ООО «Литрес» в пользу истца 5 000 000 рублей.

- взыскать с ООО «Издательство «Эксмо» в пользу истца 5 000 000 рублей

- взыскать с ООО «Торговый дом «Эксмо» в пользу истца 5 000 000 рублей».

Если я правильно подсчитал, то это 67 690 000 рублей (видимо сумма страданий подбивалась под миллион американских долларов). Что ни говори, а бабушка КПРФ губу раскатала как в 1984 году раскатали ковровую дорожку при её встрече в аэропорту после возвращения из космоса.

Мало этого, бабушка КПРФ ещё и пригрозила: «Кроме того, в ваших действиях я усматриваю возможные признаки состава уголовного преступления, предусмотренного статьёй 146 Уголовного кодекса Российской Федерации «нарушение авторских и смежных прав». Что тут сказать?

Претензию, иск в суд и дополнительный иск С.Е. Савицкая начинает словами: «Я, Савицкая Светлана Евгеньевна, являюсь законным наследником Савицкого Евгения Яковлевича и правообладателем произведения «Я - «Дракон». Атакую!..» (далее - «Произведение»)». И во всех её исковых заявлениях в суд и слова нет о том, что правообладателем этой книги является издательство «Молодая гвардия», мало этого, упоминая в исковых заявлениях эту книгу, Савицкая старательно обходит вопрос о том, когда и кем была издана эта книга ранее. Обходит, чтобы не упомянуть о «Молодой гвардии». По Савицкой получается, что книга «Я- «Дракон». Атакую!» не издана, а сама собой материализовалась из воздуха. Таким образом, Савицкая не просто по наивному незнанию лжёт суду о том, что это она является правообладателем книги «Я - «Дракон». Атакую!», Савицкая лжёт суду осмысленно. Она знает, что правообладателем авторских прав является «Молодая гвардия», но уверяет суд, что правообладатель – она!

Ну, а это означает, что в деянии С.Е. Савицкой, направленном на незаконное обогащение приобретением «права на чужое имущество путем обмана», усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество».

Всё это было бы не только грустно, но и смешно, если бы в Рашке были суды, но если бы были суды, то и помянутому в начале журналу «Нью таймз» никто бы не присудил выплату 22 миллионов рублей.

Но я сейчас не о судах, а вот о чём.

Смотрите. В принципе Савицкая и её сын могли бы написать, что они не получали договора от «Алгоритма» и узнали о публикации мемуаров маршала случайно. Для их иска ничего бы не изменилось.

Но Савицкая во всех заявлениях пишет:

«27» июля 2017 года мой сын, Хатковский Константин Викторович, получил от Б.С. Акимова, указавшего себя как заведующего юридическим отделом ООО «Торговый Дом Алгоритм» с адреса электронной почты algoritm-kniga@mail.ru письмо с предложением заключить договор о предоставлении права использования Произведения. Указанный договор я не подписывала и в ООО «Торговый Дом Алгоритм» мой сын сообщил о моем отказе от подписания этого договора и о категорическом запрете на издание Произведения ООО «Торговый Дом Алгоритм»».

То, что Савицкая запретила публиковать, – это, конечно, очередная ложь. Дело не только в том, что вопиет логика, но в доказательствах, приложенных к заявлению, отсутствует переписка по этому вопросу её сына и издательства.

Но дело не в этом. Ведь эта ложь немедленно вызывает вопрос к Савицкой и внуку маршала: «А почему это вы отказались напоминать читателям о своём отце и деде, о котором уже 30 лет никто не напоминал, переизданием его мемуаров? Стыдится начали отца и деда? Коммунист Савицкий уже не ко двору в вашей семье и партии?».

Жалко, конечно дважды Героя Советского Союза маршала Савицкого, память о котором своей алчностью так поганят его дочь и внук.

На которых он так перед смертью надеялся.