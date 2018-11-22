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Московский листок

Об эгалите-фесте "Не пряча лица"

Опубликовано 22.11.2018 в разделе комментариев 0

москва революция классоваяненависть рок-коммуна

Перед фестивалем "Не Пряча Лица", который состоится в центре Москвы 24 ноября 2018 года, участники групп Arkadiy Kots Band (Кирилл Медведев), Эшелон (Дмитрий Чёрный), УТРО В ТЕБЕ (Борис Шилов), Александр Кубалов. Строки и Звуки дали интервью Красному ТВ.

101 год назад, 23 ноября, на территории бывшей Российской империи были полностью отменены все сословия. Что это означает для нас сегодня? После реставрации капитализма в России и других братских республиках мы видим колоссальный рост неравенства, возвращение классовой диктатуры - диктатуры крупного капитала. Но даже сегодня правящий класс, сознательно взращивая новые элиты и касты, боится открыто провозглашать неравенство.

Великая ценность равноправия состоит в том, что оно навсегда пустило корни в сознании народов мира. Так же и рок-музыка всегда была и будет проводником свободы и братства. Не Пряча Лица - эгалите-фест в O'Connell's Pub - нашей музыкальной революции фестиваль.

Ведь когда звучит рок, он звучит для всех!

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