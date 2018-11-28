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Московский листок

Мусор мира

Опубликовано 28.11.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 15

ссср россия русский язык
Мусор мира

Жизненный опыт показывает, что, в принципе, люди в первую и главную очередь делятся НЕ по отношению к собственности, и НЕ по национальности, а просто на плохих и хороших.

Но, всё же, национальность (проживание в определённой среде) накладывает определённые особенности, которые порою хорошо видны самим представителям этой национальности (среды). Возьмите для примера евреев, которые веками не утомляются все свои специфические и даже для самих евреев смешные черты запечатлеть в новых и новых анекдотах. Но, повторю, речь идёт не о крови, а о среде, скажем, те же русские москвичи – совершенно иные люди, нежели просто русские, и те же евреи в Москве - это далеко не те евреи, которые в Одессе или Днепропетровске. Это хорошо видно, скажем, по двум телекомментаторам – московском еврее В. Соловьёве и одесском еврее А. Вассермане.

А размер (численность) народа –это тоже среда, и, видимо, чем меньше численность данного народа, тем больше у людей этого народа самосознание своего бессилия, и от этого бессилия растёт подсознательное стремление:

- умных представителей этого народа объединиться с другими народами в империю для собственного развития и безопасности;

- а тупых представителей этого народа - найти себе сильного хозяина – сильного защитника и богатого на халяву благодетеля. Эдакое вот стремление не самостоятельным быть, а холуйствовать под кем-то.

Вот, скажем, были страны Балтии в составе Союза, в котором вообще не было хозяина, в котором все были равны. Нет, русские, конечно, считали себя главными и крутыми, но попробовал бы конкретный русский реально обидеть кого-то по признаку национальности. Я 22 года прожил в такой крутой смеси наций СССР, что, казалось бы, куда уж там – негров только не было. Но не помню ни единого случая межнационального конфликта хотя бы с мордобитием, зато в памяти соседка по площадке, Роза, - казашка - была трижды замужем и каждый раз за русским. Переехал в другой дом и соседом по площадке стал русский (ставший потом директором завода), у которого жена была казашка. А ведь чисто русские и чисто казахи внешне сильно отличаются, тем не менее, не было и намёка на проблему, чтобы некий «великорусский шовинист» сторонился породниться с какой-либо иной национальностью. Наверное, были какие-то разговоры «на бытовом уровне», но внешне все эти русские, казахи, поляки, финны, немцы и т.д. и т.д. вплоть до малоизвестных кому-либо шорцев (был у нас и такой начальник цеха) плевать хотели на свои национальности и жили единым народом без каких-либо проблем.

И власть в этом вопросе была в строгости и к нам, и к себе, думаю, что какой-нибудь работник горкома КПСС вылетел бы не только из горкома, но и из КПСС, попробуй он назвать литовца латышом. Всё ж у литовцев и латышей были даже отдельные республики – как этого мог не знать государственный служащий СССР?

Но для ленивого и тупого дерьма, плавающего на поверхности всех национальностей, это единство народов не приносило радости - этой дряни нужны были не союз с кем-то, а, повторю, хозяева. И вот эта дрянь, в жажде приобрести богатых хозяев, разорвала Советский Союз, и рвёт его до сих пор.

Просто напомню, что когда те же прибалтийские нации отделялись в 90-х от СССР, то с Балтики понеслись вопили о суверенитете. И только о нём! Свобода, свобода и ничего, кроме свободы!! А когда отделились, то тут же и выяснилось, что им не суверенитет нужен, не свобода, а хозяин. И полезли бедные прибалты в ЕС и НАТО, хотя ведь было же очевидно, что их там презирают. Да и как не призирать предателей? Тем не менее, в те годы не только дерьмо нации, но и народное стадо прибалтов имело стремление холуйствовать, посему та часть народа, которая имела собственное достоинство, никакой роли в истории прибалтов не сыграла.

А люди с собственным достоинством у любого народа тоже всегда имеются, в том числе, скажем, и у эстонцев.

Я вспоминаю такой момент из истории присоединения Эстонии к СССР. Когда в 1940 году народ Эстонии чуть ли не единогласно выразил желание присоединиться к СССР, то на Западе начался пропагандистский вопль, что СССР, якобы, захватил Эстонию. Действительно, не все эстонцы были довольны Советской властью, тот же министр обороны Эстонии эмигрировал в Швецию, а там его спросили, добровольным ли было это присоединение Эстонии к СССР? Этот противник Советской власти оказался, тем не менее, мужчиной, и ответил – если бы присоединение не было добровольным, то эстонцы с оружием в руках встали бы на защиту суверенитета и ценою своей крови не впустили бы на территорию Эстонии Красную Армия. Но таких эстонцев не нашлось, следовательно, присоединение к СССР было добровольным.

Так и в данном случае, были или не были у прибалтов здравые силы в 90-х, уже не имеет значения, – конечно были, но было их столь мало, что погоды эти силы не сделали – прибалты, высунув языки, толпой полезли облизывать зад США и Западу.

Ну и что в результате? Нет, я говорю не про «хавчик», я говорю об уважении к этим «суверенным» народам. Когда они были в СССР, их, даже «не суверенных», безусловно уважали. Ими интересовались. Скажем, не было выпуска информационной программы «Время», чтобы не упомянули о том, как там у прибалтов дела. И, кстати, что касается прибалтов, то их окутывал флер некой западности, чуть ли ни «заграницы», а благодаря их акценту, их уважали прям-таки, как иностранцев. Товары и барахло с Прибалтики считалось чуть ли ни импортом и очень ценилось, и на одного талантливого Паулса приходилась куча всяких банионисов и артман, которым давали и давали роли в кино, не смотря на толпы русских артистов такого же класса.

Короче, в СССР прибалты были очень и очень уважаемыми людьми.

А как сейчас?

Вот забавный и закономерный случай, сообщённый самой эстонской прессой (остальную прессу даже такие хохмы из Эстонии не интересуют):

«Президент Эстнонской республики Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймонд Вейонис и президент Литвы Даля Грибаускайте встретились с Трампом в Белом доме 3 апреля. …Неприятной неожиданностью для них был эпизод в начале встречи, когда Трамп обвинил президентов Эстонии, Латвии и Литвы в начале войны в Югославии.

Был момент замешательства, пока президенты не поняли, что Трамп перепутал страны Балтии с балканскими странами, очевидно не имея по этой теме достаточных знаний, хотя его жена Меланья родом из бывшей Югославии».

Забавна ссылка эстонцев на то, что Меланья Трамп по национальности словенка. Оно-то так, но ведь Трамп на Меланье женился не для того, чтобы географию изучать - эстонцы про иные цели брака не слыхали? Так при чём тут к тому, что Трамп ленился узнать, кто они такие, к тому, что Меланья родом из Югославии?

Не, ну понятно, что Трампу перед встречей с какими-то пердизентами чёрт знает каких «держав», помощники подготовили справку о том, кто они такие, эти самые пердизенты, но Трампу было лень эту справку прочесть. С другой стороны, Трампа можно и понять – чего ему тратить время на подготовку встречи с мелкими холуями, от которых ничего не зависит? Балканские страны - балтийские страны, ну какая к чёрту разница как они называются?

Покинув СССР, они в глазах Запада получили один статус и одно название – «мусор мира».



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Всего комментариев к статье: 15
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ЯЧСЧС
ЯЧСЯЧСЯЧС написал 28.11.2018 03:22
ПОЭТОМУ БЕЛЫЙ ОБРАЗ ЭТО ОБРАЗ ВСЕВЫШНЕГО А ОБРАЗ ИЗРАИЛЕВ ИЛИ ЧЕРНО"БОГА"ЭТО ОБРАЗ ДЬЯВОЛА ВРАГА ВСЕВЫШНЕГО(я не про арабско егпитского алаха сета или ра)!ГЛАВНОЕ НЕ ЦВЕТ КОЖИ А МЕНТАЛЬНОСТЬ ОБРАЗ А ГОЛУБОГЛАЗЫЙ ПЕДЕРАСТ ЭТО СУЧИЙ СЫН ИЗРАИЛЕВ!ТАК,ЧТО ОБРАЗ И МЕНТАЛЬНОСТЬ А ЦВЕТ КОЖИ ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ИБО КОРЕННЫЕ НАРОДЫ АМЕРИКИ МНОГИЕ ВПОЛНЕ БЫЛИ БЕЛЫМИ ПО МЕНТАЛЬНОСТИ И ВЫРЕЗАЛИСЬ ЖИДАМИ ТОЕСТЬ ОНИ МЕНЯЛИ НАСЕЛЕНИЕ НА ИЗРАИЛЕВЫ ПЛЕМЕНА....
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ЫВАЫВАЫВА
О ОБРАЗЕ написал 28.11.2018 03:18
ЕСТЬ ОБРАЗ ВСЕВЫШНЕГО ЕСТЬ ОБРАЗ ИЗРАИЛЕВ!ОБРАЗ ИЗРАИЛЕВ(БОГОБОРЧЕСКИЙ)ОБРАЗ ПЕДЕРАСТА ПРОСИТУТКИ А НАРОДЫ И ПЛЕМЕНА СОЗДАНЫЕ ПО ОБРАЗУ ИЗРАИЛЕВУ ЭТО ДЬЯВОЛСКИЕ ОТРОДЬЯ ДЕТИ ДЬЯВОЛА....
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О НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ASDASDASD написал 28.11.2018 03:04
Сегодня мы имеем ТОТАЛЬНОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ"ЭЛИТ"И НАРОДОВ ТАК называемых белых регионов.ОНИ дейсвтительно скатились на уровень черномазых,а может и всегда там были.Поэтому если они и попытаються в разгаре АГОНИИ ЗАПАДА И РФ провести НАЦРЕВОЛЮЦИЮ,ТО ничего толкового у них не выйдет ИБО МЕНТАЛЬНО ОНИ ЧЕРНЬ И ВЫРОДКИ их похорошему надо самих утилизировать никакого отношения это больные выродки к белой расе не имеют крмое визуального ПО ДУХУ И МЕНТАЛЬНОСТИ ЭТО жидовскИЙ ВЫСЕР или максимум представители НИЗШИХ КАСТ белых....Поэтому их нац революция заведомый пшик.Реальная нац революция начнеться с устранение власти черно"бога"на духовно-энергитическмо уровне лишение чернмоазых орд сил и наполнением мощью МЕНЯ я будущий местный ВЫШЕБОГА!Толесть все плящет ОТ МОЕГО ТАЙМИНГА....
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dadasdasd
asdasda написал 28.11.2018 02:59
ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКИВАЮ БЕЛАЯ РАСА ЭТО МЕНТАЛЬНОСТЬ ОБРАЗ ДУХ НАПРИМЕР НАВАЛЬНЫЙ ВЫГЛЯДИТ БЕЛЫМ(хотя мать у него вроде еврейка)НО ПО МЕНТАЛЬНОСТИ ОН ЖИД И ОН ЖИДКИЙ ПЕДИКОВАТЫЙ!Белым может быть и СМУГЛЫЙ и НАОБОРОТ ГОЛУБОГЛАЗЫЙ БЛОНДИН МОЖЕТ БЫТЬВЫРОДКОМ И ПО МЕНТАЛЬНОСТИ ЕВРЕЕМ НАПРИМЕР.....Например среди ютубных либерастов полно белых по виду ,НО ПО МЕНТАЛЬНОСТИ И ДУХУ ОБРАЗУ ОНИ ЖИДВОСКИЕ ТВАРИ....
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ВФЫВФВ
ФЫВФЫВФ написал 28.11.2018 02:56
"Нацийональные йелиты" из всякого дерьма, которое таки не может руками и головой чего-то добиться полезного и себе и людям! ----Конечно тебе ***** не нравиться национаилзм ПОМТОУ КАК ТЕБЕ В ЖОПУ ЗАГОНЯТ КОЛ помтоу,как такие выродки как ты там отбросы!А теперь внимание к чему привел мультикульуризм К ПОЛНОМУ ВЫРОЖДЕНИЮ НАЦИИ В РФ США ЕС это жидоке дрыслявое ***** ни на что неспособно это рабы которые НЕ СПАСУТЬСЯ САМИ МЫ СПАСЕМ БЕЛУЮ РАСУ ТУТ,но этих выродков мы за братьев не считаем и считать не будет.Я вижу,что давать власть чернмоазым это уничтожение государства уровня жизни здоровья нации и творческог опотенциала!Поэтому при моей власти все чернмоазые окупанты и их гибриды будут уничтожены....
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asdasdd
asdasdasd написал 28.11.2018 02:51
Белая расса по образу Высших сил священный костяк мироздания основа и фундамент и не надо портить этот фундамент!Современные французишки немцы американцы да и большая часть славян это светлокожие выродки со сгнившими мозгами это плоды скрещивания с жидами ИХ ОБРАЗ ТЕЛЕГОНИИ!НЕ секрет,что после ДЕДЫ ВОЕВАЛИ много померло ДЕДОВ и их женщин ***** жиды!Я был ОЧЕНЬ УДИВЛЕН СКОЛЬКО ЖИДОВ БЫЛО В ТО ВРЕМЯ наверное половина городского населения если судить по кладбищам.Поэтому современные"белые"такие пидоры проситутки и просто слабые трусливые женоподобные сучки агресивных русских выебонов это тоже касаеться это педики истерики на допинге....Настоящих мужчин уже почти не осталось ест накаченые пидорки есть уркогеи,но настоящих мужчин по ментальности почти нет поэтому черномазь и ***** этих"белых"!По мне так соврменные русские немцы это подвид еврея европеоидного!
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Нынче в англии бывали! Там такой туман видали! А втумане, чинно, в ряд - Тени виселиц стоят!!
!!!S!!TOTBOGJASNO-!!!& написал 28.11.2018 02:49
"Так и в данном случае, были или не были у прибалтов здравые силы в 90-х, уже не имеет значения, &#8211; конечно были, но было их столь мало, что погоды эти силы не сделали &#8211; прибалты, высунув языки, толпой полезли облизывать зад США и Западу."
- Таки это называется "шпротоплазма" - то таки да! А вообще, в приб-ляндистане де-генератов и извратов таки гораздо больше, чем в среднем... То таки да...
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Как у ярду, как у скоту Появилася работа! Тра-ля-ля. ды тра-ля-ля! Отравили скрипаля!
!!!S!!TOTBOGJASNO-!!!&& написал 28.11.2018 02:44
"Но для ленивого и тупого дерьма, плавающего на поверхности всех национальностей, это единство народов не приносило радости - этой дряни нужны были не союз с кем-то, а, повторю, хозяева. И вот эта дрянь, в жажде приобрести богатых хозяев, разорвала Советский Союз, и рвет его до сих пор."
- Таки в обществе, где можно себе найти работу - ее и находят - То таки стравливать народы между собой - тоже работа и иногда оплачивается не только лагерными срокАми, но и вполне себе благами и бабками - таки так и возникают "Нацийональные йелиты" из всякого дерьма, которое таки не может руками и головой чего-то добиться полезного и себе и людям! То таки да... Таки вот кем был бы дефективный 3,1416-дорок бандера, если бы не повел таки бы-дло по пути быд-лячьего таки самоутверждения? То таки да-аа? А вот повел и его очень уважают рагули-недочеловеки из ССгаличины, способные для развлечения таки перепилить двуручной пилой живого человека - то таки да...
Марксизм надо учить - тогда можно будет и разобраться в общественных таки явлениях - то таки да...
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вфыввфывы
фывфывф написал 28.11.2018 02:43
Хочу сказать ненависти к неграм у меня нет.Просто считаю любое скрещивание с неграми ВРЕДНЫМ для белой расы.Вобще светлокожий не значит белый например много народов светлокожих,но не белых по образу а есть смуглые,но белые по образу и ментальности.Тоесть цвет кожи НЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ!Если например голубоглазый блондин гомосек это ЖИД по менталньости тоесть выродок.Смешиывание с цветными приводит к патологиям вырождению педерастии проституции первое поколение может быть неплохим,но последующие будут стремитнльно вырождаться!То,что американцы и русские так легко относятсья к тмоу что ниегры жиды ***** их жен ГОВОРИТ О РАСПАДЕ ЭТИХ НАЦИЙ И ИХ АГОНИИ тоесть мужчины не любят своих женщин смирившись,что ОНИ ШЛЮХИ и не ревнуют их к чужеродным *****...Там генетически уже распад расы,что в рф что в ес что в пиндосии ТАМ МЕНТАЛЬНОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ ПРИЧИНА МУЛЬТИКУЛЬТУРИЗМ....Можно конечно наверное так жить без роду без племени без семьи без смысла как живет подыхающие США ЕС И РОССИЯ!Все эти черные низшие виды ОНИ РЕАЛЬНО СЛАБЕЕ НАСТОЯЩИХ БЕЛЫХ И ТУПЕЕ НО это не повод их вырезать просто за то что они цветные ИБО ЭТО ЗЛОДЕЙСТВО,только если они окупанты или враги,а так если они законорожденные на своей земле то пусть живут своим укладом....
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(без названия)
**** написал 28.11.2018 02:41
Вот потому государство и посыпалось, что русские не брезговали жениться на казашках, да еще и разведенках.
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dasds
asdasd написал 28.11.2018 02:34
Я вобще считаю,что ВСЕ НЕ БЕЛЫЕ ПО ДУХУ латентные пидоры даже эти гарцующие хачики на самом деле большинсвто гомосексуалисты и пидоры!Мужчина только БЕЛЫЙ ПО ДУХУ хотя кожа может быть и смуглая и даже темная НЕ В ЦВЕТЕ ДЕЛО,а в ментальности В ОБРАЗЕ!Тоесть если светлокожий гомосек ОН НЕ БЕЛЫЙ ОН ЖИД ПО МЕНТАЛНЬОСТИ ментальност важнее....
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fsdfsdfdf
fsdfsfsd написал 28.11.2018 02:32
ДОКАЗАНО,что мультикультуризм это путь к вырождению белой расы ухудшению их генов и скатывания до уровню этих тупых чуреков и нигеров с их уебищной культуркой и животной псевдоморалью к пидерастии и проституции.Тоесть есть высшая расса во вселенной а есть выродки черно"бога"полуживотные человекозвери.Я при моей власти не стану вести мультикультурную политику!Я не ненавижу негров или там всех евреев прост осчитаю их низшими расами(за редким искл)а современные"белые"это ВЫРОДКИ с женами чернильницами принесшими в своих пездах черномазый ген предавшие расу и приведшие к вырождению белых до уровня чернмоазых....Современные"белые"это по менталньости жиды черномазые выродки белой расы гибриды с ниеграми арабами и прочими низшими видами отсюда и уебищность современных светлокожих!БЕЛЫЕ иситнные по боразу Всевышнего черномазые ЭТО ИСКАЖЕННЫЙ ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА ЭТО ПОЛУЖИВОТНЫЕ низшие твари....
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(без названия)
Завидонов Никодил написал 28.11.2018 02:29
Сел бы на кухне да втирал бы эту муру своей сожительнице.
Загадил мозг простым быдломассам "неполетами" американцев на Луну, о "нерасстрелах" органами НКВД поляков, о "добром" Сралине.
Довольно!
Засадил парней в тюрягу, а сам нам тута лабуду усякую несет.
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(без названия)
Казарян Левон Георгиевич написал 28.11.2018 02:22
"Просто напомню, что когда те же прибалтийские нации отделялись в 90-х от СССР, то с Балтики понеслись вопили о суверенитете. И только о нем! Свобода, свобода и ничего, кроме свободы!! А когда отделились, то тут же и выяснилось, что им не суверенитет нужен, не свобода, а хозяин. И полезли бедные прибалты в ЕС..."
- - - - - - -
Прибалты на пути принуждения их к свободе должны компенсировать нам моральный ущерб от того, что мы поверили их уверениям о стремлении к суверенитету, признали независимость, а они обманули.
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(без названия)
Киса написал 28.11.2018 01:58
Прибалты не сами это начали. Яковлев ездил встречаться с нацистами, а Горбачев их выгнал. Об этом есть статья.
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