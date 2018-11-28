Мусор мира

Жизненный опыт показывает, что, в принципе, люди в первую и главную очередь делятся НЕ по отношению к собственности, и НЕ по национальности, а просто на плохих и хороших.

Но, всё же, национальность (проживание в определённой среде) накладывает определённые особенности, которые порою хорошо видны самим представителям этой национальности (среды). Возьмите для примера евреев, которые веками не утомляются все свои специфические и даже для самих евреев смешные черты запечатлеть в новых и новых анекдотах. Но, повторю, речь идёт не о крови, а о среде, скажем, те же русские москвичи – совершенно иные люди, нежели просто русские, и те же евреи в Москве - это далеко не те евреи, которые в Одессе или Днепропетровске. Это хорошо видно, скажем, по двум телекомментаторам – московском еврее В. Соловьёве и одесском еврее А. Вассермане.

А размер (численность) народа –это тоже среда, и, видимо, чем меньше численность данного народа, тем больше у людей этого народа самосознание своего бессилия, и от этого бессилия растёт подсознательное стремление:

- умных представителей этого народа объединиться с другими народами в империю для собственного развития и безопасности;

- а тупых представителей этого народа - найти себе сильного хозяина – сильного защитника и богатого на халяву благодетеля. Эдакое вот стремление не самостоятельным быть, а холуйствовать под кем-то.

Вот, скажем, были страны Балтии в составе Союза, в котором вообще не было хозяина, в котором все были равны. Нет, русские, конечно, считали себя главными и крутыми, но попробовал бы конкретный русский реально обидеть кого-то по признаку национальности. Я 22 года прожил в такой крутой смеси наций СССР, что, казалось бы, куда уж там – негров только не было. Но не помню ни единого случая межнационального конфликта хотя бы с мордобитием, зато в памяти соседка по площадке, Роза, - казашка - была трижды замужем и каждый раз за русским. Переехал в другой дом и соседом по площадке стал русский (ставший потом директором завода), у которого жена была казашка. А ведь чисто русские и чисто казахи внешне сильно отличаются, тем не менее, не было и намёка на проблему, чтобы некий «великорусский шовинист» сторонился породниться с какой-либо иной национальностью. Наверное, были какие-то разговоры «на бытовом уровне», но внешне все эти русские, казахи, поляки, финны, немцы и т.д. и т.д. вплоть до малоизвестных кому-либо шорцев (был у нас и такой начальник цеха) плевать хотели на свои национальности и жили единым народом без каких-либо проблем.

И власть в этом вопросе была в строгости и к нам, и к себе, думаю, что какой-нибудь работник горкома КПСС вылетел бы не только из горкома, но и из КПСС, попробуй он назвать литовца латышом. Всё ж у литовцев и латышей были даже отдельные республики – как этого мог не знать государственный служащий СССР?

Но для ленивого и тупого дерьма, плавающего на поверхности всех национальностей, это единство народов не приносило радости - этой дряни нужны были не союз с кем-то, а, повторю, хозяева. И вот эта дрянь, в жажде приобрести богатых хозяев, разорвала Советский Союз, и рвёт его до сих пор.

Просто напомню, что когда те же прибалтийские нации отделялись в 90-х от СССР, то с Балтики понеслись вопили о суверенитете. И только о нём! Свобода, свобода и ничего, кроме свободы!! А когда отделились, то тут же и выяснилось, что им не суверенитет нужен, не свобода, а хозяин. И полезли бедные прибалты в ЕС и НАТО, хотя ведь было же очевидно, что их там презирают. Да и как не призирать предателей? Тем не менее, в те годы не только дерьмо нации, но и народное стадо прибалтов имело стремление холуйствовать, посему та часть народа, которая имела собственное достоинство, никакой роли в истории прибалтов не сыграла.

А люди с собственным достоинством у любого народа тоже всегда имеются, в том числе, скажем, и у эстонцев.

Я вспоминаю такой момент из истории присоединения Эстонии к СССР. Когда в 1940 году народ Эстонии чуть ли не единогласно выразил желание присоединиться к СССР, то на Западе начался пропагандистский вопль, что СССР, якобы, захватил Эстонию. Действительно, не все эстонцы были довольны Советской властью, тот же министр обороны Эстонии эмигрировал в Швецию, а там его спросили, добровольным ли было это присоединение Эстонии к СССР? Этот противник Советской власти оказался, тем не менее, мужчиной, и ответил – если бы присоединение не было добровольным, то эстонцы с оружием в руках встали бы на защиту суверенитета и ценою своей крови не впустили бы на территорию Эстонии Красную Армия. Но таких эстонцев не нашлось, следовательно, присоединение к СССР было добровольным.

Так и в данном случае, были или не были у прибалтов здравые силы в 90-х, уже не имеет значения, – конечно были, но было их столь мало, что погоды эти силы не сделали – прибалты, высунув языки, толпой полезли облизывать зад США и Западу.

Ну и что в результате? Нет, я говорю не про «хавчик», я говорю об уважении к этим «суверенным» народам. Когда они были в СССР, их, даже «не суверенных», безусловно уважали. Ими интересовались. Скажем, не было выпуска информационной программы «Время», чтобы не упомянули о том, как там у прибалтов дела. И, кстати, что касается прибалтов, то их окутывал флер некой западности, чуть ли ни «заграницы», а благодаря их акценту, их уважали прям-таки, как иностранцев. Товары и барахло с Прибалтики считалось чуть ли ни импортом и очень ценилось, и на одного талантливого Паулса приходилась куча всяких банионисов и артман, которым давали и давали роли в кино, не смотря на толпы русских артистов такого же класса.

Короче, в СССР прибалты были очень и очень уважаемыми людьми.

А как сейчас?

Вот забавный и закономерный случай, сообщённый самой эстонской прессой (остальную прессу даже такие хохмы из Эстонии не интересуют):

«Президент Эстнонской республики Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймонд Вейонис и президент Литвы Даля Грибаускайте встретились с Трампом в Белом доме 3 апреля. …Неприятной неожиданностью для них был эпизод в начале встречи, когда Трамп обвинил президентов Эстонии, Латвии и Литвы в начале войны в Югославии.

Был момент замешательства, пока президенты не поняли, что Трамп перепутал страны Балтии с балканскими странами, очевидно не имея по этой теме достаточных знаний, хотя его жена Меланья родом из бывшей Югославии».

Забавна ссылка эстонцев на то, что Меланья Трамп по национальности словенка. Оно-то так, но ведь Трамп на Меланье женился не для того, чтобы географию изучать - эстонцы про иные цели брака не слыхали? Так при чём тут к тому, что Трамп ленился узнать, кто они такие, к тому, что Меланья родом из Югославии?

Не, ну понятно, что Трампу перед встречей с какими-то пердизентами чёрт знает каких «держав», помощники подготовили справку о том, кто они такие, эти самые пердизенты, но Трампу было лень эту справку прочесть. С другой стороны, Трампа можно и понять – чего ему тратить время на подготовку встречи с мелкими холуями, от которых ничего не зависит? Балканские страны - балтийские страны, ну какая к чёрту разница как они называются?

Покинув СССР, они в глазах Запада получили один статус и одно название – «мусор мира».