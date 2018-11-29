Довольно часто приходится читать в статьях левого сегмента Рунета рассуждения о том, что Советский Союз вовсе не обязательно должен был распасться в 1991 году, он мог и сохраниться. Конечно, если бы нашлась сила, способная приостановить в тот момент шедший на всех парах процесс контрреволюции, СССР мог и сохраниться.

Но давайте поставим вопрос иначе: мог ли СССР сохраниться под властью буржуазии?

Нет, не мог. Почему не мог? Для этого мы должны понять, а зачем буржуазии, прорвавшейся в России ко власти в 1991 году в лице Ельцина, оказался остро необходим развал Советского Союза.

Это мы хорошо можем видеть сейчас. Дело в том, что всякий правящий класс и вообще правящая сила нуждается в каком-то обосновании своей власти. Например, коммунисты в СССР обосновывали свою власть тем, что ведут страну по пути исторического прогресса (научно-технического, экономического, социального...). Так оно, в общем-то, и было, сейчас, на расстоянии, это видно предельно ясно. Были и другие обоснования, но это лежало в основе всех других. Ну, а как обосновать свою власть в бывшем СССР буржуазии, при которой бывшая шестая часть суши чем дальше, тем глубже скатывается по наклонной плоскости регресса, деградации и реакции (научно-технической, экономической, социальной...)? А ведь какие-то обоснования нужны. Вот тут и появляется самое прекрасное, самое непобиваемое обоснование. И работает оно очень просто. Например, несколько дней назад я поместил в сети фотографию годовалой давности из Кривого Рога: пенсионеры столпились в ожидании возле мусорных контейнеров. Сейчас туда выбросят просроченные продукты из магазина!

Каковы были мне ответы? Они сражают своей гениальностью: в России пенсионеры тоже в контейнерах роются! То есть факт рытья в контейнерах пенсионеров Украины оправдан таким же фактом для пенсионеров России. И наоборот. А если указать на то, что элита (России, Украины, нужное подчеркнуть), например, в своём незаконном обогащении потеряла все берега? Ответ будет ровно тот же самый, причём с обеих сторон: в другой стране элита тоже потеряла берега! Самое забавное, что это чистая правда...

То есть правление буржуазии в России, со всеми его "прелестями", оправдано правлением буржуазии же на Украине (также со всеми его прелестями). И так в отношении всех бывших советских республик. Ну, а чем, простите, тогда оправдано правление буржуазии ВО ВСЁМ БЫВШЕМ СССР? Да ничем... но так вопрос никто и не ставит, все погрузились во взаимное злорадное подсчитывание: "А у вас хуже!.. Нет, у вас!.. У вас, у вас!.. Нет, всё-таки у вас!.." и так далее, до бесконечности. Между тем хуже с каждым годом становится повсеместно... хотя и не для всех, конечно.

И что, скажите на милость, делали бы буржуи, если бы СССР существовал, и этот их излюбленный довод не работал?