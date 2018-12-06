Ответ киевлянину

Здравствуй, товарищ Федосеев. То, что мы не являемся единомышленниками уж пару лет-то точно, конечно, не ускользнуло от моего внимания, однако, ты прав, это нисколько не помешает нам поговорить публично по душам. Да и кто мы такие на фоне социальных процессов, происходящих в стране? Да-да, в одной стране, но этот тезис раскроется чуть позже. И в нашем разговоре, как ты наверное уже ощутил по комментариям под своим письмом, – уже участвует многоголосье. Потому что разговор назрел.

Признаюсь, ты меня первым же ходом огорошил. Я был готов выслушать всё что угодно про российский империализм, про «революцию достоинства» и её «свежую кровь» в украинской политике, которой так не хватает в РФ, и особенно оппозиции – ощущения победы… Но ты сделал очень «длинный» ход, буквально через всю шахматную доску.

Ты говоришь о прогрессивности капитализма. Ей-богу, сутки я и так и эдак подходил к твоему открытию. Я ожидал, конечно, изменения твоих взглядов – но чтоб вот прямо такого..! Итак, я думал, я не спешил с ответом… Но ничего умнее и доступнее любому нашему читателю, чем международной хроники в качестве ответа не «придумал» - вернуть в контекст. Ты говоришь о прогрессивности капитализма, когда в Мексике многотысячная, и только первая волна из непрерывного «каравана мигрантов» накатывает на границу США и армия именем «прогрессивного капитализма» отгоняет их слезоточивым газом и резиновыми пулями? Ты говоришь о прогрессивности капитализма, когда Киеве замёрзшие граждане перекрывают улицы, требуя хотя бы по безумно выросшим тарифам, но обеспечивать дома теплом? Ты говоришь о прогрессивности капитализма, а в Париже, пока ты говоришь, баррикады борцов с этой самой «прогрессивностью» одерживают победу над правительством, и вводится мораторий на повышение бензоцен. Да, политического строя эти баррикады пока не меняют – но явно всё же указывают строю именно на те места в его экономической политике, где капитализм, как ты выразился, реакционен, антинароден.

В случае нашей с тобой страны, поделенной между собой «олигархами и олигархами» - всё ещё проще и яснее. Капитализмом здесь по сию пору создано так мало, что понятие «социалистическая собственность» ещё чётко вычитывается во многих новостях и старостях – в том смысле, что украинское министерство очень точно названо, слово «инфраструктура» (а откуда она взялась? когда?) – там занимает хорошее, даже пропагандистское место. Сперва инфраструктура – а потом уже управляющие ею. Управляющие так, что вот твои нынешние соотечественники и требуют управлять лучше (чуть было не сказал «эффективнее» - но, поверь, без путинской интонации). И вот тут ты почему-то, как и полагается либеральным курсисткам, охмурённым «прогрессивным капитализмом», смотришь куда-то в сторону, желательно подальше, «где нас нет», и видишь там Илона Маска. У которого имеется проект колонизации Марса (как хорошо, как уместно тут звучит «колонизация» - тоже ведь прогресс принесшая в Индию и прочие страны, но какой ценой и с каким итогом?)…

Хочу тебе ненавязчиво напомнить не что «ни одна социалистическая страна», как ты поспешно выразился, а именно наша с тобой социалистическая родина имела не просто проекты, она и Луноход успешно запускала, и поверхность Марса исследовала, без коих исследований никакие прожекты Маска и уж тем более американский Марсоход не были бы возможны. Так же СССР успешно исследовал Венеру, Фобос и другие будущие объекты капиталистической колонизации (кстати, мамин глобус звёздного неба стоит у нас сейчас как раз на том шкафу, который мы вместе с тобой двигали). То есть не просто успехи, а первенство социализма в космосе – это факт безусловный. Вот такая тут причинно-следственная связь, с которой ты, друг мой, как-то системно раздружился. Хотя чисто вербальные признаки диалектики в твоём письме заставляют меня общаться по-прежнему, как с понимающим природу капитализма и социализма…

Но всё же я вижу в тебе, уссурийском мужичке (уж сам виноват, позволил приплюсовать образ), – ещё и типичного нашего московского либерала. Вот с этой самой очарованностью индивидуальным предпринимателем Маском, с нежным пониманием притягательности для юных украинок кружевных трусиков Евросоюза как верного признака прогрессивности капитализма, с ликованием 2014-го года, охватившим целое поколение «неудачников Болотной», когда «у них получилось», ну и с итоговой сценой покаяния наших лИтеров-ПЕНов, Улицкой, Пархоменки (и кто там ещё был-то) за все голодоморы и прочие большевистские ужосы на Евромайдане. Мол, всё признаём – ту самую инфраструктуру строили насильственно, украинизировали в 1920-х тоже насильственно, в УССР добавили областей тоже насильственно, освободили от нацистской оккупации тоже насильственно, ну и много ещё в чём «снасИлили» - видишь, как: ты мне заголовок Бродского, а я тебе – Солженицына словцо! Всё как у нас, у интеллигентов водится…

Ощущаешь бредовость деления на «мы» и «они» хотя бы в покаянии писателей-либералов? Ведь делалось всё это в единой стране, и более того – руками многих республик, не одной РСФСР.

Беда либералов главная – в одуряющем их с малой дозы антиисторизме, в маниловщине, достигшей стадии оправдания любого антисоветского волюнтаризма. Только чтоб от вот этого проклятого пролетариата и диктатуры его – подальше, от «совка», от социализьма… Признайся уж честно, и твоё либеральное альтер-эго ликовало, когда кувалдами неонацисты, попы и прочая шваль крошили памятник великого Ленина, охраняемый Юнеско! Ведь и это была громкая поступь прогрессивного капитализма, которому Ленин, главный по сей день враг его в нашей стране – мешал. Странно, да? Сколько уж десятилетий в Киеве рос да рос себе капитализм, не трогая памятников большевикам, а тут вдруг – раз, и стал прогрессивным, размахнулся и… Кто-то шебуршал тогда то ли из анархистов, то ли просто из киевской интеллигенции – мол, это не конкретного Ленина и даже не большевиков, это как бы символ российского империализма, «внешнего управления» уничтожают. Мы же, большевики, понимали, что крошат символ, лицо социального прогресса, и вскоре Украину охватит уже не по символам битьё, не по каменным головам, а по живым стрельба. И оказались правы. (Кстати, при немецкой оккупации на месте памятника Ленину была виселица – к вопросу о символах капиталистического прогресса, - видишь, историю Киева я неплохо знаю местами)

Можешь упрекнуть тут – где ж мы были тогда? Верно, наших было там ничтожно мало – тех, то пытался на самом Евромайдане проводить агитацию, и с кровавыми лицами был изгнан оттуда неонацистами. Сил боротьбистов хватило лишь на то, чтоб предупредить страну о неизбежной гражданской войне – они стояли пикетами в метро, на мостах, но народ тихо тёк мимо них, как и всегда, как и у нас. Зато наступала эра куда более прямой, чем до этого диктатуры капитала – как я понял, ты именно так себе и представляешь достижение коммунизма. Чтобы капитал устранил все препятствия в виде рудиментов социализма и даже социального государства – всё то, что раз уже устранил в Германии Гитлер, начиная с профсоюзов, чтобы эра небывалой производительности труда, наконец, настала. Ну, а там – и коммунизм. «Мировая национал-социалистическая революция» - так называлась конференция, которую Розенберг и Геббельс успели-таки провести в дни войны…

Итак, в чём же видишь ты прогресс? В гаджетах, в трусиках, в Масках? В том, что МВФ, давая мелкие транши, диктует сейчас всей Украине цены на ЖКУ? Какой прогресс первичен, друг мой – вот вопрос, от которого тебе ни за какими Масками не спрятаться! Век двадцатый, откуда мы с тобой родом, всё же приучил нас считать прогресс технический следствием социального, то есть, проще говоря, когда всё на благо человека и во имя человека. Того, нового человека, которого и создавала наша родина десятилетиями, и которым я себя, нисколько не стесняясь, считаю. Не просто техническое (инфраструктурное, социально-комфортное) есть следствие социального равенства, достигнутого в СССР – но (шагаем дальше) сама по себе инфраструктура есть механизм производства социального равенства. А на чём стоит тот капитализм, который ты теперь, подобно монотеистам, и счёл одного источником прогресса?

Он стоит на социальном неравенстве. На аксиоме либералов, что сосредоточение богатств в руках одного – лучше «уравниловки», лучше чем «отнять и поделить». Потому что один, Хозяин, Собственник – станет не только себя кормить, но и общество. Не просто кормить, но развивать, обучать (что действительно ПОНЕВОЛЕ делали капиталисты Малороссии и России до Великого Октября, но в преступно малых масштабах, на смену которым и пришёл ликбез). И вот, отдав всё добровольно ещё в 1991-м – ни народ моего островка СССР, ни народ твоего, оказывается, ещё не испытал животворящего воздействия капитализма. Всё время что-то мешало капитализму, а точнее капиталу сделать нашу жизнь лучше – наверное, бюрократия «донецких» и золотые батоны.

Что пережил московский либерал в дни Евромайдана? Он пережил не просто дежа-вю августа 1991-го, но его желанное продолжение! Крошат памятники Ленину – так и прекрасно, наконец что-то меняется! Они валили памятник Дзержинскому (как выразился кто-то из либералов – «вешали»), благославляли приватизацию и социальный террор реформаторов, шоковую терапию, сравнимые по убыли населения с Великой Отечественной, и вот поколение их детей довершает их великое дело. Всё социалистическое порубить-поделить, ещё раз поделить, и так делить до конца и до безумия – потому что только частная собственность есть двигатель прогресса, а социалистическая – тормоз. Заметь, что они тут не уточняют – какого из прогрессов. Социального? «Это вряд ли»

Волею судеб в дни перелома на Евромайдане я оказался на радио «Комсомольская правда» возле Игоря Чубайса перед телевизором. Мы ждали эфира, на котором схлестнёмся, пили чай и делили шоколадные конфеты – Чубайс честно предупредил, что сожрёт всё и быстро, если я не подсуечусь. И вот он, относящий себя хитро к «российским патриотам» (естественно, с залётом в монархизм и дружбу с домом Романовых), любовался баррикадными киевскими боями со словами: «У них появился реальный шанс спрыгнуть, наконец, с нашего корабля!» Этот непонятный мне восторг напоминал созерцание кровавых сцен в видеосалоне конца 80-х… Так что, видишь, друг – не только осколки Болотной в лице российских наци (несших на Марше мира баннер «Киевская Русь», а потом и воевавших в АТО), но и Чубайс – с тобой.

Понятно, что советским патриотом ты никогда не был, и именно через троцкизм ушёл в либерализм – но мне интересно тут иное. Ты ведь как представитель интеллигенции и одновременно пролетариата должен бы, по идее, вносить в пролетариат так остро недостающее ему самосознание. В тот пролетариат, что после Евромайдана – что в РФ, что в Украине, - оказался чудовищно бесправен. Но что же ты сможешь внести, кроме панегириков капитализму? (заметь, я говор о всём постсоветском пространстве) Потерпи ещё рабочий – и если завод твой ломают, а тебя увольняют – ведь там, за горами горя, ждёт нас эра уже полной и глобальной диктатуры капитала, который утратит национальные фракции и отпадёт надобность воевать национальным буржуазиям? Ты через троцкистский госкап пришёл к такой безоглядной любви к капитализму, к вере в его прогрессивность?!

Что ж, ты меня заставляешь выступать защитником российского капитализма - уж коли стал его сравнивать с украинским. Российский сырьевой империализм отвратителен – потому что стёр с лица нашей с тобой страны тысячи заводов, однако он не смог уничтожить полностью того наследия советского прогресса, которое и вело в коммунизм. Говоришь, он только реакционен, расеянский, островной наш капитализм? Но мы-то (тьфу – вот, заставил меня присядочку по триколором выплясывать) «мы»-то всё-таки в космос летаем, а «вы» Южмаш и планетарий в Днепропетровске (пардон, в Днепре) совсем того, оптимизировали. Вот уж где точно ты ошибся силами, так это в сравнении этих островков. Да, это буржям выгодно, чтоб они были островками – но сейчас мне не время тебе это говорить. «У нас» всё-таки есть Роскосмос. А вот что с «Мрией» у вас? Насколько я знаю, молодые кадры, учившиеся в киевских вузах для прежнего самолётостроения сейчас к себе уже перетянул «Боинг» - что поделаешь, широк круг моих киевских знакомых и даже на этом фоне случилась тут одна любовная драма, юный интеллигент н поспевал за запросами своей, работающей уже в «Боинге» однокурсницы из КПИ…

Я понимаю, к чему ты пытался бегло свети суть капитализма в РФ – к Трубе. Я тоже так делаю, в пропагандистских целях – и в перспективе это верно, но на данный момент, на фоне капитализма украинского и даже при всех «трубных» обстоятельствах капитал расеянский прогрессивнее. Лишь в той мере, чтоб обеспечить себе достаточную рабочую сиу и будущие зоны «оптимизации», но прогрессивнее, и тут я тебя «побью» тысячами примеров – что будет делать противно, однако сам заставляешь (если продолжишь упорствовать, и вообще - диалог)

Наконец, ты про аллергию на пули пишешь. И тоже антиисторично. Что было сначала – тяжёлая техника, введённая на Донбасс против тридцати пехотинцев Гиркина – или «военторг»? Само собой, я-то олигархат на фракции не делю. Это наш тотальный враг, потому выгораживать какого-то Малофеева или силовигарха Ротенберга не намерен. Однако ещё до того, как они были вынуждены включиться в финансирование ополчения, само это ополчение, буквально в багажниках и ещё чёрте-как возило оружие, чтобы защищать мирное население Донбасса. Именно так, друг мой – ведь танки Турчинова это был очень серьёзный аргумент, а наполовину разогнанный пиками нациков парламент одобрил ввод войск. Так что, кто там от кого защищался – нет не вопрос. И уж точно вопрос не уровня «+уйла» - оно-то туда был втянуто уже вполне сформировавшимся у захваченных арсеналов донецких точек СБУ ополчением.

Да, наверное, с таким же как у тебя при созерцании крошева памятника работы Вучетича восторгом, я смотрел тогда на флаги СССР, РСФСР и УССР, которые подняло ополчение – это всё было до того, как туда понаехала сурковская шваль, все эти бородаи да пилепины. Вот это был vox populi, причём нашего, советского народа: поняв, что здесь, как и в 1991-м идёт противостояние националистической и итернационалистской составляющих общественной жизни, что с «ленинопадом» на Донбасс прёт неонацистский террор вплоть до этических чисток, - простые, как ты, мужички, шофера маршруток и плясуны-распевалы вроде Мозгового, взялись за оружие. Да, силовигархия сумела и тут «разрулить» и избавиться от харизмАтов, сделав ДНР и ЛНР своими костылями рейтинга (к 2014-м, ещё после Болотной сильно хромавшего) – но это уже другая песня.

Как видишь, поспешно окрещённый тобой «колорадским» родной твой ресурс открыт для диалога, если есть что сказать по существу. Ну а я, друг мой, всегда готов силой мысли исправить любые нарушения «нового мЫшления», которое у тебя с диатектики, минуя даже фрмальную логику – уходит сразу куда-то в цитаты и образы. И как сам ты понимаешь, на уровне Гондоров-Мордоров, нам не о чем спорить. Как и ворошиться в национальных корнях. Факты – всеобщие, национально бесцветные, сухие, репрезентативные и безжалостные, - вот наш язык.

То, что конфликт внутри нашей страны, разрубленной буржуйскими границами не просто забирает силы пролетариата, но заставляет рабочий класс отступать по обе стороны границы – вот цена заблуждений интеллигенции и самого пролетариата, которые ты лишь воспроизводишь на личном уровне. Конфликт в ротенберговском торгцентре – это, знаешь ли, хоть и не «Зимняя вишня», но случай типичного переключения внимания с классового на национальное. Хотя я вот в сентябре видал в твоих краях, в Нивках – типично московских строителей, которые конечно же не знают постсоветских границ, когда буржуй позовёт. Ведь, как ты наверное заметил, и Киев, и Москва едины в одном: росте элитного жилья и тарифов на ЖКУ, в сокращении прав трудящихся, в пенсионных реформах, в общем, в наглом наступлении буржуазии. Для неё-то твоих наивных границ, «олигархов и олигархов» - нет! Коломойский спокойно поставляет квалифицированную рабочую силу для строительства московского метро, в те же самые часы, когда поставляет и оружие для АТО. Кстати, то, как он давал приватбанковские броневички правосекам, как обеспечивал в точечно выжженную Одессу приток наци-десанта – наверное, прекрасно иллюстрирует прогрессивность капитализма… Как и его швейцарское гражданство – а тема двойного гражданства «у нас» сейчас снова актуальна. Тимченко – финн, Абрамович – бритт…

Заметь: про социалистическую собственность я вспомнил не ради красного словца, но с тем, чтобы после твоей игры в поддавки предложить свою. Прогрессивность капитализма – против национализации, а? Ну, то есть Газпром как явный «плохой олигархат», силовигархия – ведь классическое присвоение межреспубликанской соцсобственности – кто строил трубопроводы? Одни только граждане РФ? Нет, их тогда не было – газ, Советский газ в равной степени принадлежит всем республикам. Но что мешает заявить свои права на него?

О, это была бы мощная программа консолидации украинского и российского сегментов пролетариата, который одинаково обворован Газпромом что в Киеве, что в Подмосковье, где сжиженный аз даски подорожал! Но ведь мелкобуржуазное самосознание пролетариата – и конкретно твоё, - не пущает поставить вопрос именно так.

Видишь, в чём беда: став украинцем и став на сторону буржуазии, ты принял и правила игры «нашей буржуазии», которую устраивает как последняя история в Керченском проливе (работает на ту же консолидацию вокруг правящего класса), так и вообще любая антироссийская риторика, которая и украинцев отвлекает от классовой борьбы. Ты же, друг мой, и вовсе в некоторых записях своих, и о русской интеллигенции, и о необходимости уничтожения России аж всей – как говорят у нас, берега попутал, не различая в РФ не только классов, но и тупо путая народ и власть: угнетённое, обворованное большинство, живущее как вы почти впроголодь, и правящую элитку мультимиллиардеров, свергнуть которую сможем мы только вместе и стирая постсоветские границы. Знаешь, отчаяние российского либерала мне, конечно, понятно, но не надо доводить его до крайних форм: до «атомной революции».

Ты, променяв классовое самосознание и советскую идентичность на национальные иллюзии – утратил не просто голос (многоголосие угнетённого класса), утратил самую силу мысли. Украсить, прикрыть это «приобретение» можно разве что броской цитаткой из Бродского.

За приглашение спасибо. По своему обыкновению, приезжаю без анонсов, не спросясь, хотя «запрОшення», даже если отменятся положения военного положения, всё равно понадобятся – таковы реалии победившего буржуазного сознания и национального недоверия… А ведь вместе – космос штурмовали. Нынче же одни советские кораблики таранят другие возле Керчи, а США тем временем, давая тебе всё больше надежд на всемирную победу коммунизма через торжество капитализма, – уже высадку на Марс планируют (не Маск – НАСА). Всенародно выплачиваемая дань за нацинальные иллюзии и прятки по национальным квартирам - тотальный постсоветский социальный регресс, который ты почему-то эпатажно принимаешь за прогресс.