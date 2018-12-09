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Московский листок

Кто напомнит Путину про его указ о Десятилетии детства?

Опубликовано 09.12.2018 автором Наталья Челышева в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Кто напомнит Путину про его указ о Десятилетии детства?

Женское письмо

президенту В.В.Путину,

дедушке двух внуков

 

Дорогой дедушка Володя! 

Вчера у Вас в Кремле закончилась аккредитации на ежегодную пресс-конференцию 20 декабря.

К сожалению, нашему сетевому изданию «Новости для несовершеннолетних» не удалось на нее зарегистрироваться, несмотря на все наши дамские ухищрения.

Да и по рассказам более удачливых коллег, именной бэйджик на шнурочке еще не гарантия, что удастся донести до Вас свой сокровенный вопрос.

На столике Вашего бессменного пресс-секретаря Д.Пескова всегда лежит заветный листочек. И он хорошо знает, какому СМИ дать слово, а кому не давать, хоть тресни.

Поэтому позвольте обратиться к Вам старым дедовским способом - через СМИ. Тем более, что согласно утечкам, Вы сами заведете разговор о недопустимости профилактических арестов т.н. рэперов, столь любимых нашей молодежью.

Собственно, все они вышли из нашумевшего в свое время панк-молебна, давшего старт бульдозерно-омоновской критике этого музыкально-стихотворного направления в искусстве.

Несомненно, Вас просвещают о т.н. «радикализации подрастающего поколения», которая злонамеренно просочилась в наши средние школы.  

Оттого, рапорты оттуда все больше напоминают фронтовые сводки. То там, то здесь, ученики вошли в конфронтацию с учителями, а те ищут защиты от них… в полиции.

В причинах конфликтов никто разбираться не хочет. Главное - побыстрее наказать дерзких и непослушных - сегодня, сейчас, немедленно. Отчислить и выгнать за порог. Там, очевидно, радикализации меньше.

Но, как часто говорят в подобных случаях: «Врачу - исцелися сам».

Прошло полтора года со дня подписания Вами Указа о проведении в России Десятилетия детства. Кто о нем сегодня знает? Никто. И что это за Десятилетие - никто не скажет. Давайте тогда вспомним предысторию.

26 марта 2017 г. по ул. Тверской Москвы и во многих городах нашего бескрайнего Отечества прокатилось массовое выступление студентов и школьников под общим девизом «Он вам не Димон». Главный смысл - долой коррупцию!

Казалось бы, власть должна поддержать юношеский порыв. Она же сама столько лет твердит о вреде взяточничества и чиновничьего беспредела. Но откуда-то сверху последовала команда: «Дубинок не жалеть!».

Это был настоящий праздник ОМОНа и полиции. Фиеста. Они без устали хватали безусых ребят, тащили их, как бараньи туши, в автозаки и увозили в околотки.

«Добыча» составила свыше 1000 «врагов народа», из них 100 подростков. Потом этим «экстремистам» под копирки в судах выписывали штрафы. В казне как-то прибыло.

Как выдавать ребятам паспорта в 14 лет, так они полноправные граждане великой России со всеми правами - кроме избирательного. А как пойти послушать, что Родина готовит им после школы, так нельзя.

3 апреля в 2017 г. в Вашем родном Санкт-Петербурге в вагоне метро прогремел чудовищный взрыв. Он унес жизни 16 пассажиров, ранил и покалечил свыше 60 пострадавших. Следствие до сих пор идет и, говорят, суда не будет.

А 9 апреля телеведущая «Дождя» Ксюша Собчак смело обратилась к Вам в прямом эфире как к «другу семьи». В своей речи она едко высмеяла карательные операции опричников против школяров. При этом призвала Вас сменить приоритеты спецслужб.

Наверно, поэтому 29 мая Вы подписали Указ №240 потрясающим почином: объявить в стране 2018 - 2027 годы Десятилетием детства. Правительству в трехмесячный срок предписывалось представить план мероприятий, чтобы с 1 января 2018 г. претворять их в жизнь. Хотя сам Указ объявлялся действующим незамедлительно - со дня подписания.

Конечно, все папы и мамы, бабушки и дедушки были рады. Ведь глава государства предписал провести не месячник любви к детям, не год, а целое 10-летие! Дух захватывало!

Но минули установленные Вами три месяца, и никакого плана Десятилетия детства министры-капиталисты не представили. Новый состав кабмина Д.Медведева тоже о нем не заикается.

В тренде у него сейчас другое вразумление: «Государство вас рожать не просило». Да и Вами, Владимир Владимирович, великий детский почин оказался забыт. Почему?

Сегодня у нас к детям относятся так, как будто они действительно «запрещенная в России террористическая организация».

Хватит уже воевать с малолетним народом, пора садиться с ним за стол переговоров.

В войне с собственными потомками взрослые никогда не победят. 



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