Вечная память тебе, Николай Петрович, как человеку, а как гражданину память о тебе останется в твоих делах!

Стыдно, но я очень запоздал с некрологом, с которым, по сути, обязан был бы быть первым. 18 июня этого года умер очень близкий всему левому движению и особенно мне человек – Николай Петрович Пчёлкин. Последние годы ему по болезни было трудно выходить из дома, но он оставался очень активным, практически всё своё время проводил у компьютера, продолжал ездить в школы с выступлениями перед молодежью.

Казалось бы, ещё совсем недавно, 29 сентября 2017 года Николай Петрович писал в Кремль:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы с Вами знакомы с июня 2014 года - с Вашей встречи с ветеранами войны в Нормандии во время празднования 70-летнего юбилей высадки союзников во Франции. Это я задал Вам вопрос о возвращении Сталинграду его боевого имени, и Вы тогда сказали, что это мы, а не Вы отменили название Сталинград, то есть, мы, а не Вы, в этом виноваты. Этот эпизод нашего разговора был показан по телевизионным новостям https://my.mail.ru/mail/pnp120702/video/29/295.html.

Я прошу Вас встретиться со мною вот по какому поводу.

Вы назначаете на должности всех судей России, а некий А.В. Криворучко, сумевший устроиться судьёй Тверского суда г. Москвы, 10 августа этого года вынес обвинительный приговор четырём моим молодым товарищам, организовывавшим референдум. Он вынес им приговор именно за то, что они организовывали референдум. Криворучко обвинил их в экстремизме, но не смог придумать им никакое экстремистское преступление или правонарушение, которое бы они организовали - только организацию референдума.

Это невиданный позор России! Вы и остальные руководители государства везде говорите, что Крым присоединён референдумом, а в самой России лучшие её люди уже третий год сидят в Бутырской тюрьме за организацию референдума!

Вот по этому вопросу я хотел бы с Вами переговорить. Н.П. Пчёлкин».

В тот же день из администрации президента ему была отправлена отписка http://www.ymuhin.ru/node/1650/k-rossii-otnosheniya-ne-imeyut?page=1, Петрович возмущался…

Мы перезванивались, продолжали навещать его, но летом 2018 года у нас были хлопоты с освобождающимися товарищами, и когда телефон Пчёлкина перестал отвечать, то мы решили, что он, как обычно, уехал к сыну за город. Однако, когда к концу лета заволновались и начали наводить справки, и тут выяснилось, что 18 июня 2018 года Николай Петрович утром встал, как обычно, умылся, позавтракал и, как обычно, сел в своё кресло у компьютера. А когда приходящая домработница обеспокоилась странной тишиной и подошла к нему, то оказалось, что Николай Петрович Пчёлкин умер.

Поскольку я постыдно опоздал сообщить вам об этом, то мы с товарищами решили сначала съездить к нему на могилу, помянуть, а уж потом сообщить вам эту печальную весть. Но опять - то, да сё, то большинство занято неотложными делами, то ещё что-нибудь, опоздали к 84 годовщине со дня рождения, короче, выбрались мы на Востряковское кладбище только 5 декабря.

http://images.vfl.ru/ii/1544032335/31f0f262/24485719.jpg

Итак, вспомним о Николае Петровиче Пчёлкине.

Он родился 23 ноября 1924 года, то есть, к началу великой Отечественной войны ему ещё не исполнилось и 17 лет. Поэтому он начал свои бои с немцами рытьём окопов и противотанковых рвов на подступах к Москве, попал в окружение, вышел, а при исполнении 17 лет, когда уже разрешалось записываться добровольцем в некоторые рода войск, записался добровольцем в гвардейские миномётные части (всю войну бил немцев реактивным миномётом - «Катюшей»). И уже в ноябре 1942 года (Николаю Пчёлкину ещё не исполнилось и 18 лет) их 91-й гвардейский миномётный полк переправился через Волгу и встал на защиту Сталинграда, давая до 16 залпов в день. А затем вместе со своим полком Николай Петрович прошёл до Берлина, чаще всего поддерживая огнём «Катюш» 55-ю гвардейскую танковую бригаду будущего Дважды Героя Советского Союза полковника Д.А. Драгунского.

Помню рассказ Петровича, как в уже в Германии их колонна наткнулась на засаду. Немы из хутора, находившегося в полукилометре от дороги, открыли огонь по их батарее, и они под этим огнём развернули «Катюшу», загнали её передними колёсами в придорожный кювет, опустив этим направляющие ракет, чтобы можно было прицелиться, и дали залп по хутору прямой наводкой, снеся к чертям всё немецкую засаду вместе с хутором.

http://mirror6.ru.indbooks.in/wp-content/uploads/2016/0154738/Image001.jpg

Когда Николаю Петровичу исполнилось 80, я, по поручению редакции, писал о нём и ему в газете:

«Николаю Петровичу Пчёлкину 23 ноября 2004 года исполняется 80 лет. Однако, не мальчик! Надо бы поздравить, а с чем? С тем, что ему 80? А оно ему надо? Его это самого колышет? Он живет, а для него это значит не физическое существование, а деятельность, и он все время действует, и плевать ему самому на то, сколько прожито лет. Достаточно, чтобы делать то, что он задумывает.

http://data.cyclowiki.org/images/0/09/Nikolaj_Petrovich_Pchelkin.jpg

Прости, Петрович, не уверен, что тебе это сравнение понравится, но ты напоминаешь мне Черчилля. Не бери в голову, что он был ярый антикоммунист и антисоветчик, общее у вас другое, и этого общего много. И у него, и у тебя первой настоящей профессией была профессия солдата, причем и он, и ты на фронт уходили добровольцами. Ни ты, ни он на этой профессии не зациклись и дальше занимались тем, что Родине требовалось, не гнушаясь никаких дел. Правда, у потомка герцога Мальборо возможностей было побольше, чем у тебя. Но это ведь не его заслуга и не твой недостаток. Главное сходство – ни Черчилль, ни ты никогда и ни в чем никому в рот не смотрели, на всё имели своё суждение, и не потому, что вы так уж любили свое мнение, а потому, что могли отбросить словесную шелуху авторитетов и самостоятельно делать то, что нужно.

Общее между вами и то, что вы оба любите жизнь, за что и жизнь любит вас. Что значит «любить жизнь»? Это значит любить быть необходимым другим. Любить не славу, не почести от других, а свою им необходимость.

Черчилль любил славу и награды (тут вы с ним отличаетесь), но и он, когда король предложил ему высшую награду Великобритании – рыцарское достоинство (о котором он мечтал), от этой награды отказался, поскольку она отправляла его в отстой – в палату лордов, которая ничего не решает. Он предпочел остаться депутатом палаты общин, в которой он мог активно действовать.

Когда Черчиллю исполнилось 75 лет, корпорация Би-Би-Си сформировала киногруппу для съемки его похорон. А когда Черчилль праздновал свое 90-летие, оказалось, что половина этой киногруппы уже померла. Так что, Петрович, если тебе будут напоминать, что ты уже стар, так ты их успокой – у тебя запланировано еще много дел.

Но что это я все о Черчилле? Николай Петрович Пчелкин один из самых первых моих знакомых в Москве, и из-за него Москва мне стала более приятной, чем она была бы без него. Петрович во всех делах есть, но редко виден, так как никогда не стремится попасть в объектив. Он просто делает те дела, которые нужно делать. Остальные просто болтают о том, что такие дела нужны, а он их просто делает.

В оппозиции у нас числятся миллионы, а сколько из них работников? Потрандеть все горазды: совет дать умный, объяснить, что ничего не получится, – таких полно. А чтобы дойти до конкретного дела - ни у кого нет времени. Подсчитайте, сколько коммунистов вопит и стонет об упадке культуры, сколько среди них людей, как они уверяют, «творческих» - режиссеров, артистов и т.д. И что с них толку? Они воют и воют, а Петрович 8 лет назад организовал конкурс «Песни сопротивления» и до сих пор контроля с этого дела не снимает.

Сколько лет Анпилов собирал деньги на «народное телевидение»? И сколько он сделал фильмов для показа на этом телевидении? Правильно: ноль целых, хрен десятых. А по инициативе и при активном участии Пчелкина создан фильм «Ветер истории», а сейчас он сам сидит за компьютером и делает собственные фильмы. Не всем же только трандеть, надо же кому-то и работать.

Н.П. Пчелкин - шеф «Дуэли», и это он наградил её авторов своей медалью «За Отвагу». Не могу сказать, что без Петровича не было бы «Дуэли», но и без Пчелкина «Дуэль» была бы другой и вряд ли лучше. Петрович, мы тебя любим! Мы тобой гордимся!

Поэтому не желаем тебе жить до скольких-то лет. Ты Петрович, не живи, а работай, работай и работай до тех пор, пока не осуществишь все задуманные тобой дела. Успеха тебе и удачи!».

И Николай Петрович работал! Через пять лет фашистский режим запрещает газету «Дуэль». И Пчёлкин становится главным редактором новой газеты – «К барьеру». В своём слове к читателям Николай Петрович писал:

«Слово главного редактора газеты «К барьеру».

Дорогие товарищи! Не думал я, что в мои годы мне придется возглавить газету, но на войне, как на войне, поэтому, приступая к работе главного редактора газеты «К барьеру», я хотел бы сказать несколько слов.

Сложилось так, что я помогал и, надеюсь, хорошо помогал Мухину организовать газету «Дуэль», затем помогал, чем мог, в ее выпуске и распространении. Когда я понял, что газета «Дуэль» именно та газета, которая и требуется России, а Мухин именно тот, кто и должен ею руководить, то занялся другими делами (организация конкурса «Песен Сопротивления», проведение Сталинских вечеров, киновечеров, выпуск видеофильмов). Но, конечно, я ни на минуту не терял контактов с газетой. И когда уже всем стало ясно, что газета «Дуэль» неподкупна и бесстрашна (а сделали ее таковой вы, ее читатели-авторы, и Ю.И. Мухин), то я наградил «Дуэль» одной из двух своих медалей «За отвагу», которыми был сам награжден на фронте Великой Отечественной войны.

Те фашисты, которые сегодня топчут землю России, и которые убили мою и вашу газету, хуже немецких фашистов. Те были честные враги, мы их уничтожали в открытом бою, а за это они достойны уважения. Нынешние фашистские твари - это вши на теле нашей Родины, прикидывающиеся демократами и антифашистами, никогда не действующими открыто, а всегда через подонков и мерзавцев в правоохранительных органах, прокуратуре и судах.

Сегодня их сила и их власть, и газета «Дуэль» это прекрасно понимала, но не склонила головы, не выпустила из рук оружие правдивого слова и приняла смерть стоя. Фашисты запретили Ю. Мухину выпускать газету, они довели его чуть не до смерти, но и он не склонил головы, показав, что еще не все журналисты в России стали алчными тварями, готовыми за поганые доллары лгать России то, что угодно фашистам. И Мухин тоже показал, что я не ошибся, когда вручал газете боевую медаль.

Мухин и без должности главного редактора страшен фашистской сволочи. 16 сентября, в день вынесения Мосгорсудом указанного ему решения об оставлении приговора Мухину без изменений, т.е. в день, когда приговор вступил в силу, в книжные магазины Москвы была передана телефонограмма, предписывающая изъятие с прилавков книг Мухина и сдачу их на склад! Но то ли здравый смысл взял верх, то ли время запрещения книг по телефонному указанию из Израиля ещё не настало, только в тот же день это распоряжение было отменено. Так что книги Мухина остаются пока в свободной продаже, а заставить его отказаться писать новые книги и статьи, или писать их так, как угодно фашистам лобби Израиля, невозможно (в этом номере газеты, кстати, мы публикуем его первую «послеоперационную» статью).

Но заниматься организационно-распорядительной деятельностью в средствах массовой информации в течение двух лет Юрию Игнатьевичу приговором запрещено. Поэтому он не может оставаться главным редактором газеты «К барьеру!». А газета должна выходить. Вот почему я решил подобрать выбитое из его рук оружие.

Я сделаю все, чтобы газета оставалась такой, какой она была до сих пор - честной, принципиальной и... спорной. Только в таком виде она будит мысль, изживает равнодушие к происходящему, активизирует поиск путей улучшения нашей жизни и имеет авторитет у всех граждан России, еще способных думать своей головой, имеющих мужество смотреть правде в глаза и действовать на благо нашей Родины. Я обещаю вам делать именно такую газету.

Но моих усилий, усилий редакции для этого недостаточно. С самого начала газету делали её читатели - главные авторы газеты. Я не только надеюсь, что эта традиция останется неизменной, но и призываю всех активно участвовать в этом деле. Не надо звонить в редакцию и просить: напишите о том, напишите об этом, пришлите журналиста на собрание, на судебное заседание и т.д. Вы наши журналисты. Если вы считаете это интересным, сами идите, сами оценивайте и пишите! А мы напечатаем. Пусть вас не смущают те немногие профессиональные журналисты, которые в газете публикуются, - они не имеют никаких преимуществ перед другими авторами - инженерами, учителями, рабочими, врачами... И они гонораров не получают, а все материалы в газету отбираются по качеству прежде всего содержания, а не слога.

Поэтому, если вы увидели острую проблему, узнали о значимом факте - берите ручку, карандаш, пишущую машинку, компьютер - любое устройство графической записи информации и пишите. Если вы оцениваете события не так, как их оценивают другие, - пишите! Написанное отправляйте в газету. Советская власть всех сделала грамотными, мы все в большом долгу перед ней, так оплачивайте свой долг и своим участием в газете «К барьеру!».

Сейчас газета переживает определённые трудности, которые, как всегда, она преодолевает вместе со своими читателями. А впереди будут новые трудности. Но я на происходящее смотрю со злым упорством - пока мы живы, мы будем называть вещи своими именами, а вы будете знать Правду!

Теперь это мой окоп, и позорной белой тряпки враги России из него не дождутся! Н.П. ПЧЁЛКИН, главный редактор, ветеран Великой Отечественной войны».

Николай Петрович Пчёлкин и этот свой долг исполнил честно и до конца и этой газеты – до 2011 года. Ну, а после этого Петрович занимался своим сайтом https://my.mail.ru/mail/pnp120702/video/29 и по мере сил участвовал с нами в нашей борьбе.

Вечная память тебе, Николай Петрович, как человеку, а как гражданину память о тебе останется в твоих делах!

P.S. Тело Николая Петровича Пчёлкина, как и тело его жены, было кремировано, прах похоронен в общей могиле Пчёлкиных на участке 79 Востряковского кладбища. (Нужно идти по центральной аллее, а между 78 и 79 участком свернуть вправо в проход, и за бросающимся в глаза памятником артисту Шубарину, метрах в 10 во втором ряду и могила Пчёлкиных). Мы довольно долго искали, поэтому дам и общий вид могилы:

http://images.vfl.ru/ii/1544173610/db92246f/24505778.jpg