Братство кольца

Началось с возвращения в качестве государственного гимна несравненной музыки Александрова и текста, в который уже раз переписанного покойным Михалковым под текущие нужды очередного сюзерена.

Музыка великолепна. Она врывалась в седое советское утро из радиоприёмников. Вызывая слёзы гордости, она звучала многократно на олимпиадах прошлого, а на зимних играх в Сочи она, словно призывая к соторжеству с Мутко и всеми причастными - мол, радуйтесь, ну чем вам не СССР?! - победно залакировывала неприятный осадок от нераскрывшегося пятого кольца. Её сложно переоценить - это вам не рэп, популяризацией которого вдруг ни с того ни с сего озаботились на самом высоком уровне - видимо, чтобы изобразить хотя бы таким экстравагантным способом заботу государства о молодёжи.

И та злополучная техническая неполадка на открытии сочинских игр (прямо мистика какая-то) стала событием знаковым для истории РФ после 2014 года. Более того, символом нынешнего положения в стране следовало бы назвать кольцо не просто нераскрывшееся, а закрывающееся, стягивающееся удавкой - аналогично тому, как замыкается, схлопывается под горизонтом событий в чёрную сингулярность некогда яркая, массивная, но не сумевшая справиться с процессами в собственных недрах звезда.

Вы хотели назад в СССР? Тогда внимание! В олимпийском символе пять колец, и, если увязать каждое из них с какой-нибудь из реалий позднего социализма, то четыре кольца можно считать точно раскрытыми.

Кольцо первое. "Сильная рука". Чем не СССР? "Рука" героически противостоит натиску западных "партнёров", "неправильным" олигархам и внутренним агентам госдепа. "Рука" заботливо гладит вас по неразумной голове и доходчиво объясняет, как это здорово начать получать пенсию на пять лет позже. "Рука" эта, видимо, будет руководить вами до тех пор, пока её не унесут вперёд ногами. Как в СССР.

Кольцо второе. Вы в полной безопасности, ребята! Вы в такой полной безопасности, что за вами следят камеры, что ваши чемоданы по десять раз просвечивают на вокзалах, что вы не сможете дать другу денег взаймы без предоставления справки о доходах, что из-за ваших постов в интернете вас готовы изолировать от вас самих. МВД-КГБ-ФСБ-СК позаботится и о вашей безопасности на улицах, когда вы вздумаете собраться и заявить о своих конституционных правах. Чем не СССР? Гораздо, гораздо лучше, прогрессивнее, совершеннее, свободнее!

Кольцо третье. У вас есть неополитбюро в лице круга силовигархов, и Сенат с Думой - парламентский аналог Совнардепа, послушно голосующий за все иницативы, принятые этажом выше. У вас есть единая партия, проводящая решения вышестоящих органов в массы, и легион чиновников, своими высказываниями поддерживающих в вас бодрый дух и весёлое настроение. Апплодисменты!

Кольцо четвёртое! Вы не можете свободно выезжать за границу, потому что вам или не на что, или вы офицер, или вы должник по кредитам и за услуги ЖКХ. К тому же "сильная рука" объяснила, что по ту сторону вас ожидают ужасная "русофобия" и тамошние кровожадные агенты госдепа, которые вас похитят.

А принципиально услужливые клишасы готовят закон о вашем отключении от международной сети, что в условиях информационой эпохи можно смело считать аналогом железного занавеса. По-прежнему хочется назад в СССР? Так вы уже почти там.

Кольцо пятое. У вас есть бесплатная медицина, качественное бесплатное образование, а все недра, земля и средства производства находятся в вашей общей собственности. Стоп. Техническая заминка. Именно это кольцо и не раскрылось. Прям казус какой-то. Тогда музыка Александрова не подходит. Да будет трущобный бандитский рэп и вашим, и нашим гимном!

Зато Минздрав, как и во времена СССР, неутомимо борется с вредными солью и сахаром ( источниками ожирения и гипертонии) , предлагая поднять цены на эти стратегические продукты.

Ну ничего - всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Чубайс сказал. Или ещё кто-то. Да и не важно, кто сказал - в ЕГЭ такого вопроса не было...