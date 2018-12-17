Переименовывать так переименовывать!

Не получается по-иному: там, где ситуация требует писать «государственные деятели», здравый смысл заставляет писать «государственные дебилы». И никак иначе!

Это беда уже всех стран, но «наша Раша» тут впереди всех, как мне кажется, даже украинские государственные дебилы от рашкинских отстают, хотя хохлы с галичанами и более импульсивны. Я уж не говорю о Кремле и артистах, играющих роль Путина, - речь обо всех государственных дебилах. Включая и их интеллектуальную обслугу – советников и различного рода «политологов» и «юрыстов» - родственников и любовниц, которых они подтащили к бюджетным кормушкам.

Начну с сидящей на шее народа тусовке специфических паразитов – «встроенной оппозиции».

Я промолчал при сообщении, что КПРФ таки окончательно загубила идею с проведением референдума по пенсионной реформе (как я и предупреждал в своё время своими статьями, к примеру http://www.ymuhin.ru/node/1800/centrizbirkom-i-kprf-perekryli-kislorod-navalnomu-1). Но не это в данном случае главное. Если бы КПРФовцы пытались организовывать референдум по закону – если бы они шли законным путём, - то тогда провал был бы не таким позорным.

Однако, в отличие от ИГПР ЗОВ, под крики и вопли прессы, КПРФ начала «организацию» референдума настолько вопреки закону «О референдуме», что стало понятно, что ни во всей фракции, ни в помощниках депутатов, ни в ближайшем окружении КПРФ нет людей, способных прочесть и понять достаточно несложный текст этого закона. Понимаете, иногда нарушают закон осмысленно, специально – бывает и такое, - но в данном случае в нарушении закона «О референдуме» не было ни малейшего смысла, и в случае с КПРФ нарушение закона «О референдуме в РФ» шло всецело от идиотизма его организаторов.

Но если эти люди не способны самостоятельно прочесть и понять написанный на русском языке закон, то как тогда этих людей называть государственными деятелями?

Или вот ещё момент на ту же тему пенсионной реформы.

У фракции КПРФ была возможность не дать поставить на голосование законопроект о повышении пенсионного возраста всего лишь показав, что этот закон явно противоречит Конституции РФ. Для этого фракция КПРФ в Думе должна была ещё в июне собрать подписи 90 депутатов с обращением в Конституционный суд с требованием признать повышение пенсионного возраста в России не соответствующим Конституции РФ. В июне!

В статье «Где гарант Конституции России?» 3 июля 2018 года я писал, практически специально для КПРФ:

«Ну и просто напомню, что в прошлом веке партия коммунистов под руководством В.И. Ленина установила народу России право выхода на пенсию в 60 лет мужчинам, и в 55 лет женщинам. Затем советский народ под руководством И.В. Сталина отстоял это право в войне с фашистами. В 1993 году граждане России, принимая Конституцию РФ, закрепили это своё право пунктами 1 и 2 статьи 39 «1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом», - и пунктом 2 статьи 55 Конституции: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Сегодня Правительство и члены Федерального Собрания, осуществляя планы фашистов, вознамерились принять закон о пенсиях, в котором право выхода на пенсию граждан умаляется. По статье 39 Конституции Правительство и члены Федерального Собрания имеют право изменить возраст выхода на пенсию, но согласно статье 55 - только в сторону уменьшения этого возраста, скажем, до 58 и 53 лет.

Повторю для дебилов: Конституция в статье 55 никому не даёт права увеличивать этот возраст - не разрешает умалять права человека, в том числе, повторю, и в части его социального обеспечения по возрасту».

Но дебилы – они и есть дебилы, они всё равно не поняли, о чём я писал, и фракция КПРФ, в окружении сотен «юрыстов», политологов и философов, даже пальцем не пошевелила, чтобы обратиться в Конституционный суд, как только вопрос о пенсионной реформе возник.

Шло время, лето сменила осень, а осень – зима, и отчего-то проснулся от спячки председатель Конституционного суда Зорькин, протёр глазки и пробормотал нечто невнятное про то, что повышение пенсионного возраста не конституционно.

И государственные дебилы КПРФ тут же радостно забегали: «Не конституционно! Не конституционно! Зорькин сказал!».

И, соответственно, мы можем прочесть:

«Депутат Госдумы, представляющий в том числе и Томскую область, Вера Ганзя рассказала о готовящемся обращении своих коллег в Конституционный суд с требованием отменить пенсионную реформу.

…Депутат выразила надежду, что обращение будет рассмотрено более-менее объективно, поскольку, по некоторой информации, председатель Конституционного суда не очень жалует пенсионную реформу, так как она расходится с основным законом страны.

А именно, с 55-й статьей. Там не прописано, с какого возраста выходят на пенсию. Так что это [пенсионная реформа] ухудшение положения нашего населения, чего быть не должно по Конституции. На этом основании мы и направляем обращение в суд, — уверена Ганзя».

Вдумайтесь в то, кто такой депутат законодательного органа? Это человек, который принятием соответствующих законов обеспечивает требования Конституции. Но, как видите, депутаты КПРФ, и их «юрысты» с «философами», органически не способны самостоятельно понять, что требует Конституция. Ведь депутаты начали обозначать некие телодвижения в этом направлении не тогда, когда в этом возникла потребность, - не летом, а только после того, как проснулся Зорькин. Но при этом даже инициатор, Ганзя, не представляет или не способна понять, о чём говорит статья 55, - не понимает, что без статьи 39 ссылаться на статью 55 нет оснований. Ведь сначала выход на пенсию должен быть закреплён в Конституции как право человека, поскольку не милость Кремля, а только права человека защищает и статья 55 Конституции РФ. Но, как видите, совместить положения двух статей Конституции для депутатов Думы оказалось невообразимо трудно. В результате даже спустя полугода после того, как я всё это объяснил своим читателям, в среде КПРФ так и не нашлось никого, кто бы мог объяснить депутатам что там к чему в этой самой Конституции.

Как же эти люди могут обеспечить действие Конституции, если они не понимают, что она требует? Ну как этих людей называть государственными деятелями?

Но, думаю, что будет неправильно писать о дебилах, и ничего не сказать о, простите за выражение, правительстве Рашки.

Тут попалось с «Эхо Москвы» статья какого-то «политолога» о том, что путин загоняет Рашку за «железный занавес», в интерпретации этого «политолога» - «за ров». Типа:

«Россия возвращается к опоре на собственные силы. Это уже иная жизнь и другая траектория. Наращиваются финансовые резервы на случай, если Запад будет затягивать удавку. Формируется вторая вертикаль для подстраховки прогнившей: Народный фронт должен контролировать расходы и выявлять распоясавшихся бюрократов. Путин создает свой вариант ленинского Рабкрина — рабоче-крестьянской инспекции. Путинский Рабкрин должен следить за осуществлением путинских указов: чтобы не профукали…».

Это обычное либеральное бла-бла-бла умных слов без понимания, о чём эти слова. Как видите, для либералов, чтобы страна могла жить в условиях автаркии, нужна только драконовская дисциплина: «Можно ли выжить с опорой на свои силы без перехода к диктатуре и строительству Гулага?», - вопрошает политолог, давая понять, для опоры на собственные силы, что кроме Гулага ничего не надо. Надо же!

И удивляться тут нечему - в этом смысле у либералов в мозгах беспощадный интеллектуальный Гулаг, причём, «без права переписки».

Смотрите, рядом находится крупнейшая экономика мира, опирающаяся только на собственные силы, которая, кстати, в настоящее время планирует замкнуться на себя – на собственный рынок, то есть сделать то, чего панически боится либерал. Ну и где в ней Гулаг?

Но от мозгов либерала, «отлитых в граните», все эти сведения из Китая отскакивают как горох.

До нынешних «государственных деятелей» с конца 80-х простые мысли не доходят – если человек что-то хочет сделать, то он сначала планирует это. Планирует, а не балаболит про «рыночные отношения»! В Китае экономикой руководит Госплан, в Китае утверждаются и исполняются пятилетние планы (сейчас там исполняются планы тринадцатой пятилетки) - там страной руководят государственные деятели, а не дебилы.

Ну, а как Рашка сможет «опереться на собственные силы», если она этого не планирует? Если у неё в правительстве и среди консультантов правительства уже давно нет не только специалистов, которые бы могли что-то спланировать, но нет даже таких специалистов, которые бы понимали необходимость планирования. Ведь как дебил из либералов видит свою роль на государственном посту? Он ворует, развлекается, и от устатку делает бла-бла-бла. А за окном всё как-то само по себе делается – «рынок» всем руководит!

Вот, к примеру, как Медведев «работает на благо»:

«Отвечая на вопрос о том, выйдет ли Россия на темпы роста выше мировых, как это предусмотрено в майском указе президента, премьер ответил, что за 10 месяцев этого года темпы роста ВВП составляют приблизительно 1,7% и что нужно стремиться к их увеличению до 2% к 2020 году и до 3% к 2021 году».

Поняли? Не планировать надо, а стремиться! Как в песне: «Всё выше и выше, и выше стремим мы полёт наших птиц!». Но тогда чего стремиться всего к 2%? Уж если стремиться, так стремиться! Даёшь стремление в 200%!

Не, ну какие дебилы! Вместо планирования, у них «ожидание» и «прогнозирование», а вместо управления, у них «стремление».

И этих дебилов надо называть «государственными деятелями»?

Уже 25 лет у власти эти деятели. Вы можете вспомнить, чтобы они хоть когда-нибудь обсуждали что-либо, что могло бы сделать Россию богаче или безопаснее? Я не могу. Они обсуждают только два типа вопросов – как что-то запретить или что-то переименовать. Как начали с перестройкой ломать памятники и переименовывать, так до сих пор остановиться не могут.

Вот, скажем, авиаперевозки. Какой материал не возьмёшь по этой теме, а в нём обязательно что-либо типа «Оказывается, со времен Советского Союза объем авиаперевозок в стране упал более, чем в 4 раза». Надо же! И примеры впечатляют. К примеру, в СССР из аэропорта города Воронежа выполнялись авиарейсы в 62 областных города и 31 пункт области. А теперь выполняются полёты в Москву, Санкт-Петербург, Ташкент и Ереван. Четыре направления вместо 93! Есть о чём волноваться? Есть. И «государственные деятели» волнуются, ох волнуются!

И решили «государственные деятели» свой долг перед авиатранспортом выполнить и для этого аэропорты …переименовать!! Во!

На что ума хватает, то и делают. Какая там, к чёрту, опора на собственные силы?! Что с этих деятелей можно взять, кроме мочи и кала для анализов?? Ведь эти «государственные деятели» откровенно - не скрывая - не уважают народ! Возьмите тот же помянутый выше пенсионный возраст. К примеру, молчали твари перед выборами, что задумали гадость для народа, - за идиотов народ держат.

И что остаётся нам?

Поскольку закон ИГПР ЗОВ решат проблему кардинально и всех пугает, то в качестве временной меры только и остаётся требовать, чтобы Дума занялась тем единственным, что она умеет. Чтобы переименовала «государственных деятелей» Рашки в «государственных дебилов» Рашки. Звучать-то будет неплохо, скажем, «дебил Государственной Думы», «выборы дебилов», «пресс-дебил рассказал», «государственный дебил 1-го класса» и т.п.

Пусть Дума в своей истории хоть раз переименует что-то из того, что действительно требуется переименовать!