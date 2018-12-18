Россия плачет и вымирает

Иностранный человек завидует человеку живущему в России его терпению, нищенскому существованию не выступающему против власти, которая сделала жизнь простого рабочего и пенсионера невозможной. И только по одной причине, что все богатства и денежные средства чиновниками правительства, силовых структур почти открыто разворовываются и по возможности переправляются на Запад и США. Народ, который производил материальные ценности для своих работодателей пользуются отбросами с барского стола. А жизнь в стране идёт своим чередом не меняясь, что стороннему человеку кажется невозможным.

Для подтверждения можно привести несколько примеров. В Хабаровске на посту ГАИ инспектор, принимая смену, протирал жезл купюрой в пять тысяч рублей, чтобы жезл приносил прибыль. ФСБ установили скрытые камеры и снимали инспекторов несколько месяцев. Шестеро наконец арестованы. Послужит ли это признаком окончания поборов утверждать невозможно. Придут другие и изменять тактику. В связи с оптимизацией сократили медицинских работников, позакрывали фельдшерские пункты и даже поликлиники. Народ знает об этом более подробно. Сократили участковых и инспекторов наружной службы. Для некоторых это стало более прибыльным делом. Поздно ночью два инспектора останавливают первый проезжающий транспорт. Водитель вынимает права, паспорт на автомобиль и пытается отдать инспектору. Тот не берёт документы и говорит - дыхни. Водитель дышит и слышит инспектора который говорит езжай. План у них индивидуальный. Ночью сами выходят на трассу где их никогда водители не ждут. Им нужно выявить пару водителей под мухой и план выполнен. Они рассуждают примерно так. Почему чиновники ни хрена не делают, а получают зарплату миллион и более. Ни рабочий человек, ни пенсионер, ни инспектор не знают чем занимаются чиновники. Работы их не видать. Вот поэтому и зарабатывают как могут. Чиновники С миллионными зарплатами и взятки берут в несколько МИЛЛИОНОВ. А ИНСПЕКТОР НА ХОЛОДЕ В СТУЖУ И ДОЖДЬ СТОИТ НАДОРОГЕ И ЗА ЭТО ПОЛУЧАЕТ 25 - 30 ТЫСЯЧ рублей. Неравенство в миллионы и привело страну на грань катастрофы.

Нарушение везде и внизу, и наверху. Оказывается министр внутренних дел В.Колокольцев участвовал в работе съезда "партии "Единая Россия". Министр нарушил дисциплину. А почему инспектору нельзя? Продолжает развиваться проблема закупки продуктов чиновниками Росгвардии с нарушениями. Эта проблема поражает всю страну и все организации, которые осуществляют государственные закупки и не важно что.

Счётная палата выявила миллиардные нарушения в лётном отряде, который осуществляет перевозки президента и других высокопоставленных лиц. Если воруют в отряде президента, то что говорить о других организациях.

Задержали в США бывшего заместителя генерального директора Военторга гражданина Леонида Тейфо по пяти уголовным преступлениям. Нашкодил дядя и успел добраться до Америки.

Воруют действительно везде. Экс глава Российского авторского общества С.Федотов и его мать В.Федотова арестованы за мошенничество на 730 миллионов рублей. В Псковской области задержан вице - губернатор А.Кузнецов. В Астрахани главный судебный пристав А. Немашкалов и его помощница при получении взятки. И таких примеров сотни. Жизнь продолжается у каждого по своему плану. Например, топ - менеджеры "Сбербанка", "Газпрома", "Роснефти" всего 36 человек выписали себе премии на 11 миллиардов, 152 миллиона рублей. У каждого своё хобби.

Президент провёл открытый урок в Ярославле. Говорили о цифровизации, об искусственном интеллекте. В этом я ничего не понимаю, возможно и президент. Но меня удивил президент тем, что рассказывал молодёжи о том, что не надо копить деньги. "Во втором, третьем поколении накопленные богатства, как правило, не удерживаются, остаётся только бренд, а родственников уже не осталось. Всё распыляется, расходится по другим семьям, даже то, что передано в наследство законным путём, во втором - третьем поколении". Не плохо задумано. С детства пытается привить школьникам отвращение к деньгам. Однако президент не досказал концовку такого проекты. Школьники ещё не научились и пока не представляют как заработать денежные средства на которые смогут содержать семью и возможно содержать престарелых родителей. Заработал, получил и отнёс в магазин, заплатил налоги, купил букет цветов жене и остался ни с чем. А он подумал куда ушли его кровные. В Союзе на зарплату продавца, чиновника а остальное в бюджет государства, из которого твои дети могли получать хорошее образование и медицинскую помощь, возможно и квартиру. То что предлагает президент в корне отличается. И надо знать куда пойдут твои денежки при бандитски - воровском капитализме. Также на зарплату продавцу, а вся прибыль от дороговизны продуктов в карман собственника. И больше ты этих денег не увидишь. Путь налогов по ЖКХ тот же что и магазинных. Обучение и медицина стают полностью платными, ЖКХ контора тоже частная. Вот поэтому в России с каждым годом народ беднеет, а чиновники, собственники и олигархи сказочно богатеют. Из каких доходов чиновники получают миллионы зарплаты? Из налогов, то что мы с вами отдаём в виде налогов и покупаем необходимое для себя. Государство, которое сформировал президент теперь ничего не должно народу, теперь только мы должны государству. Попробуй не дай отберут силой и мало того ещё выкинут на улицу, что и происходит уже в нашей благоустроенной столицы. Более того, президент не сказал о своей зарплате. При посещении Вербицкой напомнил, что по окончанию месяца надо идти в кассу за зарплатой. И куда он её девает? Автоматом идёт в банк.

Ежедневно на телевидении выходят ролики с просьбой нищих родителей, которым надо повести больного ребёнка в Германию или в Израиль на операцию, стоимостью более 2 - х миллионов рублей. Таких денег у простых родителей нет. А на счётах президента, премьера, министров, олигархов и просто воров миллиарды, но никто плач родителей не слышит. А.Усманов купил самую большую и дорогую яхту стоимостью в 600 миллионов долларов и улыбается в обнимку с Сечиным, Миллером довольные жизнью. Зачем они накапливали миллиарды и не послушали президента? А затем, что ложь в устах наших руководителей стала нормой политики. Без лжи управлять страной будет гораздо сложнее.

Послушал в записи разговор Министра иностранных дел С.Лаврова. Давать свою оценку не имею права, да и образование не позволяет. Однако вывод имею право сделать. Развал Союза привёл мир в хаос. Перестали существовать ООН, Совет Безопасности и все ранее принятые международные договора и соглашения. Можно и нужно теперь все эти организации распустить. Миром правит США и об этом неоднократно повторяет президент Трамп. И ведь действительно всё так и идёт. Грузия выбрала нового президента, которая уже лежит под Трампом. Америка углубляет морское дно у Грузии для создания своей очередной базы. Уже развёрнуто несколько батальонов и скоро будет поставлено самое совершенное вооружение. Можно сказать, что кольцо вокруг России замыкается. При этом через Северный ледовитый океан США может достать Россию с помощью ракет. Что делать нам? Наращивать экономический потенциал в ускоренном варианте. Однако 66 миллиардов долларов заканчивают путь с той стороны океана. США толкает Порошенко бульдозером на провокацию с Россией. Возможно Шойгу не даст развернуться по всей границе. Но ведь погибнут наши люди в приграничной полосе. Сколько погибнет со стороны Украины меня не волнует, хоть все. За что наши будут страдать и хоронить погибших. А если США поможет украинцам по всему периметру России. Денег у них хватит и баз достаточно. Что тогда? А президент разъезжает по стране и уговаривает не копить денег. Действительно он мало бывает в Кремле. А чтобы заниматься страной с разорванной экономикой надо сидеть в кабинете и день, и ночь работать над планом экстренного восстановления экономики, вплоть до национализации миллиардов наворованных олигархами.

Чтобы восстановить хоть минимальную справедливость надо за шиворот притащить предателя Горбачёва из Германии в Россию, судить и на пожизненное заключение в тюрьму, которую показали недавно. Пусть раком погуляет по коридорам тюрьмы. Надо бы расстрелять, но это для него выход Пусть мучается до конца дней своих. Только он виновен не только в том как живёт Россия, но и весь мир. Союз сдерживал США и с каждым годом наше влияние увеличивалось до тех пор пока не пришёл предатель и изменник Родины Горбачёв. У России не осталось друзей, даже Белоруссия не находит выход из создавшегося положения. Лукашенко не может договориться с Путиным. Последний хочет подмять Белорусов и отдать предприятия в руки олигархов. Мало они грабят Россию, так надо и Белоруссию. Нейтрально ведёт себя и Китай. Даже В.Соловьёв на это сегодня обратил внимание. Случись непредвиденное Китай останется наблюдателем. Власть сделала всё чтобы оставить Россию одну против всего мира. Подачки Египту, Венесуэле не спасут положение, а наоборот ослабят бюджет. Только рост экономики на 6 и более процентов могут Россию поставить на равне развитых стран и повысить авторитет. Мир на данном этапе другого не воспинимает.

Вчера телевидение показало сходку правительства. Медведев сидит в торце стола и исподлобья смотрит в камеру и говорит, что правительство выделяет 6,5 триллионов на 6 лет на развитие национальных проектов совместно с регионами. И на этом обязанность правительства заканчиваются. Что и кто будет создавать или строить и в каких регионах никто ничего не знает. Премьер упустил одну фразу, подводя итог. При этом такая - то сумма будет разворована.

Граждане России, неужели вы не понимаете, что это не правительство - это детский сад играет в правительство.

На Дальнем Востоке народ уже собирает митинги боится, что президент отдаст Курильские острова. Америка готова развернуть там свои базы и закрыть движение российских кораблей. Почему президент встречаясь с японцами не даст понять, что вы наказаны за войну, за гибель наших людей. И острова никогда не будут отданы. Да и народ не позволит.

Нужны срочные меры и только народ может принять их и возродить экономику, что позволит решить спорные вопросы в свою пользу, примерно как Америка.