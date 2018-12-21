Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Большой хрен вам будет, а не власть народа!

Опубликовано 21.12.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 2

путин выборы кремль
Большой хрен вам будет, а не власть народа!

Тут наткнулся на короткий зацикленный ролик с высказыванием какого-то американского умника, возможно Джорджа Карлина, под названием «Иллюзия демократии». Вообще-то настоящий Карлин внешне похож на Шнурова (когда Шнуров окончательно состарится) только матерится этот Карлин гнуснее Шнурова. Однако в этом, рассматриваемом мною ролике, мата нет, так что возможно этот старичок и не Карлин https://coub.com/view/1c0xh6. Но это, собственно, не важно, а важно то, что интернету это высказывание понравилось и без мата.

Текст его такой:

«Спросите кого-нибудь - что такое демократия? Они думают, что это участие в делах государства. Тогда спросите их – вы действительно верите в демократию? Они всегда отвечают – да! Я говорю - вы голосовали за космическую программу? Нет! Я говорю – вы голосовали за войну во Вьетнаме? Нет! Вы голосовали за войну сейчас? Нет! В чём же вы тогда принимаете участие? Это иллюзия, навязанная людям. Кандидатов даже выбирают заранее, чтобы быть убедиться, что всё останется, как есть. Истеблишмент. Вот поэтому их и выдвигают, чтобы вы за них голосовали. Если бы у нас была демократия, существовало бы 5 тысяч политических партий и точек зрения. В настоящей демократии так и было бы. Телевидение и радио освещали бы все точки зрения, и ваше дело, выслушивать их или нет».

У этого старика, надо сказать, привычный, но от этого не менее дебильный взгляд на демократию – чем больше болтунов, тем больше демократии.

Иногда задумываешься, а почему так?

Но ответ-то на поверхности – тему о том, что такое демократия, поднимают, ведут и замусоливают досужие болтуны, вот у них и сама демократия получается раем для болтунов. В понимании болтуна, один болтун - это не демократия – это очень мало демократии, а настоящая демократия, как убеждает старичок, – это когда пять тысяч болтунов сразу. Не меньше!

И дело даже не в том, что болтовня этих болтунов обычному человеку не понятна и посему не интересна (и сами болтуны, чаще всего, не понимают, что болтают), но сами посудите, даже если бы обычный человек и понимал, о чём это болтуны речь ведут, да где же ему найти время выслушать этих болтунов?

В 95-м году я баллотировался кандидатом в депутаты ВС Казахстана, всего в округе нас было четверо кандидатов. Из-за административного ресурса Алма-Аты, я проиграл в аулах, имеющих одну урну для голосования, посему проиграл и выборы, но в своём городе, в котором урн для голосования было много, я победил с более чем 70% голосов. И до сих пор уверен в эффективности тогдашней своей программы (с судом народа над депутатами ВС после окончания срока депутатских полномочий).

Но было и такое, что в избирателях ошарашивало. Вот, к примеру, докладываю я свою программу на предвыборном собрании в каком-то ауле в здании школы. После того, как все четыре кандидата выступили, моё доверенное лицо, сидящее инкогнито в зале (казах, кстати), спросил двух молоденьких учительниц-казашек, за кого они будут голосовать, и те уверенно заявили: «За Мухина!». «А почему?» «А у него улыбка хорошая».

Вот тут тебе и всё моё разжёвывание избирателям в этой школе необходимости ответственности власти перед народом. Вот тут и предлагаемое Карлиным голосование простых обывателей за космическую программу, за войны и т.д. Сколько человек будет голосовать, действительно понимая, за что они голосуют, а сколько будут голосовать «за хорошую улыбку»? А вы им ещё и пять тысяч партий суньте, чтобы бедный избиратель боялся и утюг включить, и не знал куда от этих болтунов бежать.

В основе дебильного представления о демократии, лежит не имеющая значения, тем не менее, хорошо видимая черта власти – тот, кто имеет власть, обычно (часто) командует. Отсюда следует дебильный вывод – чтобы народ имел власть, он должен иметь возможность командовать. И всех уверяют, что народ командует, когда свободно голосует за то, за что ему предложат голосовать. Я уж не говорю про тех и то, кто и за что народу предложит голосовать, - об «истэблишменте», о котором говорит этот старичок.

Но ведь ни «демократы», ни философы даже не задаются вопросом – а народ обладает специальными знаниями и всем объёмом информации, чтобы осознано проголосовать по предложенному ему вопросу?

Совершенно глупо уповать на коллективный ум народа всегда и во всем - народ не разбирается ни в вопросах государственного управления, ни в экономических вопросах, кстати, и не хочет разбираться – у народа нет ни знаний, ни времени, ни, соответственно, желания. В связи с этой некомпетентностью, народ достаточно легко обмануть, если в твоих руках СМИ. Твои СМИ втолкуют избирателям самое пагубное для народа решение, и избиратели это решение примут голосованием, а дураки будут в этом видеть вожделенную «демократию».

Поэтому я даже не буду трогать вопросы типа вопросов космической программы, но вот, к примеру, у нас прошли выборы путина и какая-то часть народа за него голосовала. А эта часть народа были курсе дела, что существует совершенно обоснованная версия того, что настоящего Путина давно нет, а его роль играют артисты, которые исполняют команды неизвестных кукловодов? Голосующие за путина знали об этом и осознанно проголосовали? Или не знали?

Итак.

Подавляющая часть людей неправильно представляет себе природу власти, поскольку считает, что власть возникает от начальника, - от данных ему кем-то прав приказывать. Посему если народу-начальнику дать возможность командовать голосованием, то и будет демократия, будет власть народа. Уря, уря!

Большой хрен вам будет, а не власть народа! Даже при открытом и честном голосовании.

Кстати, найдутся дураки, которые всё равно не поймут, а как народ командует органам власти? Повторю, по идее этих демократов народ командует голосованием на выборах. Один кандидат в своей программе требует от власти одно, другой – другое. За которого народ голосует, такую команду органам народ власти и даёт. И если кандидат, став избранным народом начальником, народ разорит, то виноват будет сам народ – зачем за него голосовал?

А мне скажут, что тот, за кого проголосовали, «обещал пенсионный возраст не поднимать. А когда до власти добрался, взял и поднял. Мы-то, народ, хорошую команду давали, а он вот нас, бедных, обманул».

Так ведь он вас, всегда обманывал, а вы, тупые, за него всё голосуете и голосуете! Не надо на него валить, это вы сами себе пенсионный возраст подняли своей тупой уверенностью, что главное – это хорошую команду власти дать. Умную такую команду. А какая команда умная, вам болтуны скажут.

Ну, болтуны не промолчали и в этот раз, болтуны сказали: «если не путин, то кто???». И вы, бараны, побежали к уранам, обрадованные, что Навального к выборам не допустили.

Задумайтесь! Кто виноват? Пресса? Политизированные болтуны? Вы сами?

Конечно, виноваты все, однако главная причина в глупой идее, что народ может дать власти правильную команду. Это ошибка! Основа власти народа, основа демократии, основа властных возможностей народа не в возможности болтунам разных партий указывать правительству, что тому делать.

А возникает власть народа только тогда, когда правительство служит интересам народа. Это тонкость, которую очень трудно понимают. Не когда вы, народ, болтаете, а когда вам служат! Не политические партии надо плодить, а каждому гражданину получить в свои руки кнут и пряник для власти.

В демократии главное не то, чтобы досужие болтуны от имени народа давали какие-то команды правительству, а чтобы правительство само, без команд от болтливых дураков подчинялось интересам народа. СЛУЖИЛО НАРОДУ!

А чтобы правительство служило интересам народа, надо, чтобы правительство боялось недовольства народа своей жизнью.

Повторю в десятый раз - народ туп и ничего не понимает в делах управления государством, и только подлецы могут требовать от народа, чтобы он проголосовал за то, чего не понимает. А вот доволен ли народ своей жизнью? - народу даже не надо понимать. Народ это даже не понимает, а чувствует. Вот избранные органы власти и должны делать всё, чтобы большинство народа было довольным своей жизнью, и власть должна БОЯТЬСЯ ситуации, когда большинство народа станет ею недовольно.

Тут некие носители традиций уверяют, что бога бояться не только никому не стыдно, а и очень полезно. А для власти бояться народа стыдно?? Нет, не только не стыдно, но и полезно. Как власти, так и народу.

Вот когда власть будет бояться недовольства народа, вот тогда и будет демократия – и будет власть народа.

Ещё раз: демократия – это не команды народа органам власти, а служение органов власти народу.

Ну, а как заставить власть служить интересам народа, понятное дело, даже Навальный не знает, это знает только ИГПР ЗОВ.

Ю.И. МУХИН

P.S. Я уже так много об этом написал, но, всё же, обязан в очередной раз повторить для тех, кто не знает, за что боролась ИГПР ЗОВ. Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» организовывала референдум с целью принять поправку в Конституцию и закон «Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России».

По этому закону на каждых выборах депутатов Думы и Президента каждый избиратель, кроме бюллетеней с новым составом власти, получит проект вердикта старому, сменяемому составу власти, в котором будет три строчки: «Достойна поощрения», «Достойна наказания» и «Без последствий». Если большинство избирателей решит отпустить старый состав власти без последствий, то власть оставит свои полномочия как сейчас – без последствий для себя. Если большинство избирателей решит поощрить власть, то президент и (или) каждый член Федерального собрания станет Героем России. А если избиратели решат «Достойна наказания», то президент и (или) каждый член Федерального собрания сядут в тюрьму на срок своего пребывания у власти. Причем, судить власть каждый избиратель будет исключительно из собственного убеждения в вине и заслугах власти. И никто этому избирателю не будет указом в этом его вердикте хозяина своим слугам.

За попытку организовать такой референдум, члены ИГПР ЗОВ и были осуждены фашистским судом Рашки.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
любитель истории написал 21.12.2018 02:55
Вот именно, гр-н Мухин! Только Советская власть в ее первоначальном варианте, по прозрению тов.Ленина, станет служить интересам народа, а также бояться его гнева, если что-то будет складываться не так.
Ответить
Говорила баба деду - Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не ходят поезда!
!!!GGUGUTOTTAKIDA!!!& написал 21.12.2018 02:52
"У этого старика, надо сказать, привычный, но от этого не менее дебильный взгляд на демократию &#8211; чем больше болтунов, тем больше демократии."
- Таки, в реальности, кака мы убедились на примере гав-ностройки - таки, чем больше 3,1416-дарасов у власти - тем таки больше и демократии - то таки да... Поэтому надо, как в Израиле, таки провоодить как можно больше гейпарадов - хороших и разных и будет таки демократия - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
18.12.2018
Про "Фитиль" и соросовских грантососов
Про "Фитиль" и соросовских грантососов
20.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Лидер кoммунистoв Литвы уже два месяца в тюрьме! (2)
США ввели санкции против героев Путинской РФ Чепиги и Мишкина (3)
Взяточница из омского областного УМВД не смогла "отмыться" от откатов на 28 миллионов (3)
Друг Эрдоган может поделиться секретами С-400 с США (4)
А доходы-то наши неуклонно растут, утверждает Национальный Лидер! (6)
Президент вообще не контролирует работу правительства (19)
На Москву напали баскаки (8)
У Путина нет смартфона. Но есть торшер и унитаз (37)
Коррумпированную охрану Макрона щедро подкармливал околопутинский олигархат (2)
Пересмотр Путиным итогов Второй мировой: Японии острова, Германии картины (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Внимание, завтра - 21 декабря
Дарья Митина Дарья Митина: 20 декабря
Дарья Митина Дарья Митина: Лидер кoммунистoв Литвы уже два месяца в тюрьме!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Путин о судьбе Южных Курил отмолчался. Все - на митинг в Южно-Сахалинске!
Дарья Митина Дарья Митина: ГУАМ превратился в ГУМ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss