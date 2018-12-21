Большой хрен вам будет, а не власть народа!

Тут наткнулся на короткий зацикленный ролик с высказыванием какого-то американского умника, возможно Джорджа Карлина, под названием «Иллюзия демократии». Вообще-то настоящий Карлин внешне похож на Шнурова (когда Шнуров окончательно состарится) только матерится этот Карлин гнуснее Шнурова. Однако в этом, рассматриваемом мною ролике, мата нет, так что возможно этот старичок и не Карлин https://coub.com/view/1c0xh6. Но это, собственно, не важно, а важно то, что интернету это высказывание понравилось и без мата.

Текст его такой:

«Спросите кого-нибудь - что такое демократия? Они думают, что это участие в делах государства. Тогда спросите их – вы действительно верите в демократию? Они всегда отвечают – да! Я говорю - вы голосовали за космическую программу? Нет! Я говорю – вы голосовали за войну во Вьетнаме? Нет! Вы голосовали за войну сейчас? Нет! В чём же вы тогда принимаете участие? Это иллюзия, навязанная людям. Кандидатов даже выбирают заранее, чтобы быть убедиться, что всё останется, как есть. Истеблишмент. Вот поэтому их и выдвигают, чтобы вы за них голосовали. Если бы у нас была демократия, существовало бы 5 тысяч политических партий и точек зрения. В настоящей демократии так и было бы. Телевидение и радио освещали бы все точки зрения, и ваше дело, выслушивать их или нет».

У этого старика, надо сказать, привычный, но от этого не менее дебильный взгляд на демократию – чем больше болтунов, тем больше демократии.

Иногда задумываешься, а почему так?

Но ответ-то на поверхности – тему о том, что такое демократия, поднимают, ведут и замусоливают досужие болтуны, вот у них и сама демократия получается раем для болтунов. В понимании болтуна, один болтун - это не демократия – это очень мало демократии, а настоящая демократия, как убеждает старичок, – это когда пять тысяч болтунов сразу. Не меньше!

И дело даже не в том, что болтовня этих болтунов обычному человеку не понятна и посему не интересна (и сами болтуны, чаще всего, не понимают, что болтают), но сами посудите, даже если бы обычный человек и понимал, о чём это болтуны речь ведут, да где же ему найти время выслушать этих болтунов?

В 95-м году я баллотировался кандидатом в депутаты ВС Казахстана, всего в округе нас было четверо кандидатов. Из-за административного ресурса Алма-Аты, я проиграл в аулах, имеющих одну урну для голосования, посему проиграл и выборы, но в своём городе, в котором урн для голосования было много, я победил с более чем 70% голосов. И до сих пор уверен в эффективности тогдашней своей программы (с судом народа над депутатами ВС после окончания срока депутатских полномочий).

Но было и такое, что в избирателях ошарашивало. Вот, к примеру, докладываю я свою программу на предвыборном собрании в каком-то ауле в здании школы. После того, как все четыре кандидата выступили, моё доверенное лицо, сидящее инкогнито в зале (казах, кстати), спросил двух молоденьких учительниц-казашек, за кого они будут голосовать, и те уверенно заявили: «За Мухина!». «А почему?» «А у него улыбка хорошая».

Вот тут тебе и всё моё разжёвывание избирателям в этой школе необходимости ответственности власти перед народом. Вот тут и предлагаемое Карлиным голосование простых обывателей за космическую программу, за войны и т.д. Сколько человек будет голосовать, действительно понимая, за что они голосуют, а сколько будут голосовать «за хорошую улыбку»? А вы им ещё и пять тысяч партий суньте, чтобы бедный избиратель боялся и утюг включить, и не знал куда от этих болтунов бежать.

В основе дебильного представления о демократии, лежит не имеющая значения, тем не менее, хорошо видимая черта власти – тот, кто имеет власть, обычно (часто) командует. Отсюда следует дебильный вывод – чтобы народ имел власть, он должен иметь возможность командовать. И всех уверяют, что народ командует, когда свободно голосует за то, за что ему предложат голосовать. Я уж не говорю про тех и то, кто и за что народу предложит голосовать, - об «истэблишменте», о котором говорит этот старичок.

Но ведь ни «демократы», ни философы даже не задаются вопросом – а народ обладает специальными знаниями и всем объёмом информации, чтобы осознано проголосовать по предложенному ему вопросу?

Совершенно глупо уповать на коллективный ум народа всегда и во всем - народ не разбирается ни в вопросах государственного управления, ни в экономических вопросах, кстати, и не хочет разбираться – у народа нет ни знаний, ни времени, ни, соответственно, желания. В связи с этой некомпетентностью, народ достаточно легко обмануть, если в твоих руках СМИ. Твои СМИ втолкуют избирателям самое пагубное для народа решение, и избиратели это решение примут голосованием, а дураки будут в этом видеть вожделенную «демократию».

Поэтому я даже не буду трогать вопросы типа вопросов космической программы, но вот, к примеру, у нас прошли выборы путина и какая-то часть народа за него голосовала. А эта часть народа были курсе дела, что существует совершенно обоснованная версия того, что настоящего Путина давно нет, а его роль играют артисты, которые исполняют команды неизвестных кукловодов? Голосующие за путина знали об этом и осознанно проголосовали? Или не знали?

Итак.

Подавляющая часть людей неправильно представляет себе природу власти, поскольку считает, что власть возникает от начальника, - от данных ему кем-то прав приказывать. Посему если народу-начальнику дать возможность командовать голосованием, то и будет демократия, будет власть народа. Уря, уря!

Большой хрен вам будет, а не власть народа! Даже при открытом и честном голосовании.

Кстати, найдутся дураки, которые всё равно не поймут, а как народ командует органам власти? Повторю, по идее этих демократов народ командует голосованием на выборах. Один кандидат в своей программе требует от власти одно, другой – другое. За которого народ голосует, такую команду органам народ власти и даёт. И если кандидат, став избранным народом начальником, народ разорит, то виноват будет сам народ – зачем за него голосовал?

А мне скажут, что тот, за кого проголосовали, «обещал пенсионный возраст не поднимать. А когда до власти добрался, взял и поднял. Мы-то, народ, хорошую команду давали, а он вот нас, бедных, обманул».

Так ведь он вас, всегда обманывал, а вы, тупые, за него всё голосуете и голосуете! Не надо на него валить, это вы сами себе пенсионный возраст подняли своей тупой уверенностью, что главное – это хорошую команду власти дать. Умную такую команду. А какая команда умная, вам болтуны скажут.

Ну, болтуны не промолчали и в этот раз, болтуны сказали: «если не путин, то кто???». И вы, бараны, побежали к уранам, обрадованные, что Навального к выборам не допустили.

Задумайтесь! Кто виноват? Пресса? Политизированные болтуны? Вы сами?

Конечно, виноваты все, однако главная причина в глупой идее, что народ может дать власти правильную команду. Это ошибка! Основа власти народа, основа демократии, основа властных возможностей народа не в возможности болтунам разных партий указывать правительству, что тому делать.

А возникает власть народа только тогда, когда правительство служит интересам народа. Это тонкость, которую очень трудно понимают. Не когда вы, народ, болтаете, а когда вам служат! Не политические партии надо плодить, а каждому гражданину получить в свои руки кнут и пряник для власти.

В демократии главное не то, чтобы досужие болтуны от имени народа давали какие-то команды правительству, а чтобы правительство само, без команд от болтливых дураков подчинялось интересам народа. СЛУЖИЛО НАРОДУ!

А чтобы правительство служило интересам народа, надо, чтобы правительство боялось недовольства народа своей жизнью.

Повторю в десятый раз - народ туп и ничего не понимает в делах управления государством, и только подлецы могут требовать от народа, чтобы он проголосовал за то, чего не понимает. А вот доволен ли народ своей жизнью? - народу даже не надо понимать. Народ это даже не понимает, а чувствует. Вот избранные органы власти и должны делать всё, чтобы большинство народа было довольным своей жизнью, и власть должна БОЯТЬСЯ ситуации, когда большинство народа станет ею недовольно.

Тут некие носители традиций уверяют, что бога бояться не только никому не стыдно, а и очень полезно. А для власти бояться народа стыдно?? Нет, не только не стыдно, но и полезно. Как власти, так и народу.

Вот когда власть будет бояться недовольства народа, вот тогда и будет демократия – и будет власть народа.

Ещё раз: демократия – это не команды народа органам власти, а служение органов власти народу.

Ну, а как заставить власть служить интересам народа, понятное дело, даже Навальный не знает, это знает только ИГПР ЗОВ.

Ю.И. МУХИН

P.S. Я уже так много об этом написал, но, всё же, обязан в очередной раз повторить для тех, кто не знает, за что боролась ИГПР ЗОВ. Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» организовывала референдум с целью принять поправку в Конституцию и закон «Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России».

По этому закону на каждых выборах депутатов Думы и Президента каждый избиратель, кроме бюллетеней с новым составом власти, получит проект вердикта старому, сменяемому составу власти, в котором будет три строчки: «Достойна поощрения», «Достойна наказания» и «Без последствий». Если большинство избирателей решит отпустить старый состав власти без последствий, то власть оставит свои полномочия как сейчас – без последствий для себя. Если большинство избирателей решит поощрить власть, то президент и (или) каждый член Федерального собрания станет Героем России. А если избиратели решат «Достойна наказания», то президент и (или) каждый член Федерального собрания сядут в тюрьму на срок своего пребывания у власти. Причем, судить власть каждый избиратель будет исключительно из собственного убеждения в вине и заслугах власти. И никто этому избирателю не будет указом в этом его вердикте хозяина своим слугам.

За попытку организовать такой референдум, члены ИГПР ЗОВ и были осуждены фашистским судом Рашки.