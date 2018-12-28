Паразиты против университета

ФУТУРОМОСКОВИЯ В ОСАДЕ

Итак, гнать сырье и делать оружие – верный путь для РФ в могилу. Максим Калашников в своей жизни нечто подобное уже зрил. Но может ли нынешняя Москва вести победоносную борьбу с Западом?

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Давайте возьмем пример, который показывает все причины грядущего поражения беловежской России (РФ) в новой холодной войне. Как капля соленой воды отражает океан. Поражение неминуемо из-за того, что концентрация тупости, жадности и самоуправства в государственном аппарате РФ достигли запредельных величин. В итоге получилось царство гниющего застоя.

Много лет Игорь Минервин работал сначала проректором, а затем и ректором Сахалинского госуниверситета. Бывшего пединститута. Игорь Георгиевич, ученый еще советской закалки, просто ярился от того, что постсоветский Сахалин оказался чисто сырьевым, нефтегазовым регионом. Советская промышленность (та же целлюлозо-бумажная и рыбная) на острове после 1991-го погибли. И решил Минервин превратить СахГУ не просо в университет, а в Университет будущего. Тот, что соединяет науку, инновации, практику и даже бывшие техникумы с профтехучилищами. По швейцарскому образцу.

Сказал – и сделал. Из пединститута вышел современный практический университет. Игорь Минервин при финансировании из госбюджета в 600 миллионов рубликов в год смог в год зарабатывать еще миллиард. Лаборатории оснастили современнейшим японским научным оборудованием. Создали новые факультеты и технопарк. Одной из изюмин СахГУ стал биотехнопарк. Там открылась лаборатория марикультуры. В чанах с морской водой с замкнутой системой очистки стали выращивать ценнейших моллюсков – огромных устриц, трубачей и гребешков, равно как и иные виды сего царства. А еще – морских ежей, трепангов, камчатских крабов. Специальные водоросли обеспечивают чистоту среды. Игра с температурой оной позволяет ускорять биологические циклы развития моллюсков, снижая смертность молодняка до 10% (в природе – 90%). Фитогенераторы снабжают чаны пищей для морских животных.

Знаете, есть, например, свинофермы. Огромные и вонючие. Это тоже фермы – но марикультуры. Можно опоясать ими весь Сахалин и получать огромный урожай/приплод ценнейших морских животных. Хочешь – потом восстанавливай биологическое разнообразие местного моря, выпуская их на волю. Хочешь – и продавай их. Товар-то первостатейный, за моллюсков, морских ежей и трепангов японцы и китайцы отдают бешеные деньги. Трепанги – это богатейший источник биологически активных веществ, отличный тоник и целебная еда. Как, впрочем, и моллюски. Они же – природная фармацея, каждый из них – сложнейшая биотехнологическая «фабрика». Поэтому можно на самом Сахалине ставить предприятия глубокой переработки морских животных, производство не только биологически активной пищи, но и лекарств, и БАДов. Только благодаря этому Сахалин обретает еще одну экономическую опору, становится очагом русских мари-биотехнологий, дает работу тысячам людей и на острове, и на Курилах. Словом, воплощенные «Подводные земледельцы» великого Беляева. Не надо ловить трепангов в природе руками водолазов, с риском для жизни. Это как переход от примитивного собирательства к земледелию и скотоводству в неолите.

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Игорь Минервин успел создать лабораторию марикультуры и дочернюю фирму в Южно-Сахалинске. Профинансировал все это за счет коммерческих заработков университета. И – был выброшен из ректоров. Причем лаборатория марикультуры остановилась. Воду из чанов слили. Осталась работать лишь дочерняя фирма – но без полного цикла производства. Ну, нет в ней источников фитопланктона для моллюсков и прочей живности.

Почему это случилось? Потому, что в 2016 году тогдашнему губернатору Сахалина Олегу Кожемяко захотелось посадить на пост ректора СахГУ своего человечка. Вот он и выбросил Минервина. И все остановилось. Ставленничек-то не умеет деньги зарабатывать так, как Игорь Георгиевич. Полетели под откос все планы создания научно-практического университета будущего. А план создания предприятий марикультуры на Сахалине Кожемяко отправил в корзину. Мол, острову важнее обычное сельское хозяйство. То же выращивание овощей в теплицах. Или свиноводство.

В общем, так и остался Сахалин примитивным нефтегазовым придатком. Игорь Минервин, горько усмехаясь, рассказывал нам, как изучал деятельность технопарков в Америке и Японии. Как в США университеты вообще освобождены от налогов. Как в них устремляется поэтому бизнес, текут деньги инвесторов. Причем с пользой для страны. А в РФ университет рассматривается наравне с заводами или торговыми центрами.

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Вот вам и причина того, что в РФ – тинистое, вонючее болото для развития, для расцвета новых индустрии и предпринимательства. Того, что страна так и остается сырьевой, застойной. Несмотря на все красивые слова Путина о прорыве в новый технологический уклад и в высшую экономическую лигу. Ведь то, что случилось с Минервиным и Сахалинским университетом, творится по всей стране. В сотнях и тысячах случаев. Максим Калашников это сам видел. Мерзкая Система из алчных и тупых чинуш душит буквально все, новая индустрия существует виде небольших очажков. Скорее вопреки государству, нежели благодаря ему. От того, что Кремль запускает ракету «Авангард» с рыскающей по курсу и тангажу боеголовкой, ничего не изменяется. СССР в конце 80-х и не то показать мог. Но не помогло. В Холодной войне, знаете ли, не оружие все решает, а то, что ты можешь производить, давая своим согражданам и достойные рабочие места, и зажиточность. С этим в РФ плохо. А гиперзвуковое оружие при миллионах нищих граждан – путь скорее к могиле, нежели к победе. Вы посмотрите, как новые индустрии развиваются на Западе и в Азии! Это там люди делают миллиарды, оседлав инновации. А в РФ плодятся только тупицы в кабинетах и орды силовиков, кошмарящих все живое. Это в РФ в «университет» МВД конкурс – по семь душ на место. Все хотят получить казенное содержание и возможность вымогать, отбирать плоды чужих трудов. Интересно, что будет со страной, на которой толпою копошатся толпы паразитов в костюмах и погонах? Которые ничего не делают, а только грабят и давят? Тут могут возникнуть центры футуроцивилизации – университеты Науки и Деятельности? Такая страна даже без Холодной войны сама упадет.

Нужна совсем иная стратегия ведения Холодной войны. Минервин ее показал. Только так Эрэфия может стать Футуроссией…

(Продолжение следует)

Начало:

На наших глазах произошло съеживание режима

Судьба мира зависит, по большому счету, от повышения учетной ставки ФРС

Надежды на просвет впереди нет

Мышки на вулкане

Кремль упорно сохраняет открытость экономики настежь

Полюс должен притягивать других

Футуромосковия в осаде



