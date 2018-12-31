Про СССР и тех, кто взорвал под ним атомную бомбу

30 декабря 1922 года — день основания СССР. Не так давно из уст главы одного из государств, образовавшихся на его развалинах, мы услышали откровения о том, что основатель СССР Ленин, оказывается, заложил под Союз ССР "атомную бомбу", от которой он спустя 69 лет и взорвался. А надо было, мол, действовать по плану Сталина об "автономизации", не давать союзным республикам права на свободный выход. Мысль не оригинальная, слышали её и раньше. Но при этом авторы этих чудных откровений не задаются вопросом: а почему же сам Сталин, несколько десятилетий бывший фактическим главой этого Союза, не вернулся к своему собственному проекту?

Да потому и не вернулся, что в этом не было никакого смысла. Потому что сильные государства не разваливаются, что бы у них ни было записано в конституциях. А слабые государства разваливаются, даже если у них в конституциях это строжайшим образом запрещено. За примерами далеко ходить не надо. Разве в конституции Украины было предусмотрено право на выход ДНР, ЛНР и Крыма из её состава? Разве в конституции Грузии было прописано такое право для Абхазии и Южной Осетии? Конституция Молдавии предусматривала право на выход Приднестровья, а Азербайджана — Нагорного Карабаха? Нет, нет и нет. Как говорил один весьма сведущий в политике деятель "не речами и постановлениями большинства решаются великие вопросы современности — а железом и кровью". Вот они и были решены этим старинным, варварским, но единственно признаваемым историей рецептом — во всех перечисленных случаях.

Кроме того, говоря о конституции СССР, которая, дескать, включала в себя такую "атомную бомбу", как право на выход, забывают, что это была конституция СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО государства. Это слово в виде буквы "С" входило в само его название. И кто-то, ничтоже сумняшеся, решил, что можно выковырять из конституции и названия это краеугольное, основополагающее слово, бывшее самой сутью рождённого революцией государства, а само это государство устоит, как ни в чём ни бывало?

Вот это и была настоящая "атомная бомба" под СССР, и она взорвалась, когда перестройщики и "реформаторы" попытались выхолостить самую его суть. Ведь СССР был проектом строительства социализма и коммунизма, так и только так он и мог существовать, и никак иначе. Социализм был его скелетом, костяком, на котором он держался. Но его выдернули. Спрашивается, долго ли проживёт человек, если из его тела вытащить все кости? Вопрос чисто риторический...

"СССР без социализма" от момента победы буржуазной контрреволюции (Августа 1991) до момента своего распада (декабрь того же года) просуществовал целых четыре месяца, и это, пожалуй, даже необыкновенно долго...

Но, к сожалению, приходится сказать и ещё кое-что. РСФСР, УССР и другие республики Союза ТОЖЕ были проектами строительства социализма и коммунизма. В тот момент, когда от этой цели отказались, по ним тоже побежали трещинки. Кое-где они быстро превратились в зиящие провалы, и государства фактически разлетелись на куски ("лучший" пример — бывшая Грузинская ССР, на месте которой сейчас де-факто — три государства). Бывшая Украинская ССР в 90-е годы казалась цельным куском, никакого "права выхода" её конституция никому не давала, да и автономия в ней была только одна (Крым), весьма условная. Но трещинки в 1991 году побежали и по ней, и в 2014 году льдина с грохотом распалась на куски. И глядя на то, что творится в бывшей УССР сейчас, с воскрешением средневековых религиозных войн, можно уверенно предсказать, что трагический процесс её распада ещё не закончен.

Эти трещинки побежали и по бывшей РСФСР. В 90-е годы от неё даже де-факто отвалился солидный кусок, правда, спустя десятилетие, ценой большой крови и денежных вливаний, его удалось кое-как прилатать обратно. Выглядит как целое, но в действительности трещинки никуда не делись. Сколько их ни заклеивай, сколько ни замазывай денежной массой, сколько ни маскируй, они никуда не исчезают. И в момент будущего испытания — а испытание на прочность приходится время от времени выдерживать любому государству — они непременно напомнят о себе.

Ну, а теперь вернёмся к СССР. Вот это государство было сбито красным молотом не на страх, а на совесть! На редкость крепко! И никакое "право на выход" не помешало ему устоять во всех жестоких испытаниях, которые принёс ему бурный XX век.

Кроме одного... Без социализма СССР существовать не мог. Но без него, как мы видим, не смогла долго протянуть и единая Украина, и единая Грузия, и единая Молдова... Кстати, и единая Югославия, и единая Чехословакия, которые тоже после войны были социалистическими проектами. Сможет ли Россия?..

Какой же отсюда вывод? Очень простой. Если кто-то хочет удержать единство бывшей РСФСР, то он должен бороться за восстановление социализма. Если кто-то хочет удержать распад бывшей Украинской ССР, то он должен бороться за восстановление социализма. И не надо ни в коем случае бороться за "восстановление СССР" на буржуазной основе — потому что это абсолютно невозможно! Зато, если будет восстановлен социализм (что очень непросто, но всё-таки легче, чем было установить социализм впервые), то СССР в том или ином виде восстановится сам собой...