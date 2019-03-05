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Московский листок

Мегаполисы и пустыни

Опубликовано 05.03.2019 автором в разделе комментариев 45

рабочие капитализм
Мегаполисы и пустыни

На что обрекают нас постиндустриальные изуверы в обозримом будущем? Путинство – не альтернатива, оно – то же самое 

Убедившись в том, что в США и РФ происходят одни и те же процессы геноцида-деиндустриализации (https://forum-msk.org/material/economic/15471588.html) , мы с вами увидим и то будущее, что нам уготовано. Наглядно убедившись в том, что так называемая «путинская модель» - то же самое. Она – всего лишь извод либерально-постиндустриального изуверства. Те же органы, только вид – сбоку. 

 

ЧЕЛОВЕЙНИКИ И ПУСТОШИ 

Из того, что рисует нам реальность нынешних США из книг Болдаччи, равно как и картины среди родных осин, явствует одно. Итак, население в рамках глобального проекта «свободы торговли» (размещения производства в дешевых странах) должно стекаться в огромные города. В мегалополисы и агломерации. В бетонные джунгли человейников. Они должны быть островами глобального Архипелага Глоблаг. Ну, а стоять они должны вокруг настоящих демографических пустынь – с развалинами некогда средних и малых городов, сел и деревень. Все это должно исчезнуть как «неперспективное». Большинство из некогда развитых стран, населенных белыми, с точки зрения глобалов-либералов – это лишние люди, которых надо сделать безвольно-пассивными и поскорее сжить со свету. Для этого в ход идут наркотики и спиртное. 

Впрочем, в мегалополисах жизнь тоже становится вырождением. В скученности гигантских городов их обитатели становятся нежизнеспособными неврастениками. Никаких прочных браков, никакого чадолюбия. Бетонные джунгли населяются эгоистами и гедонистами, что теряют все: от творческих способностей до твердой половой идентичности. Трусливые, малодушные твари, в некоторых случаях они мнят себя неким «креативным классом». Ну, поглядите на иных из изнеженных хипстеров. Приделав некую завитушку к логотипу, нарисовав вычурный абажур для торшера или сняв дебиловатое видео для Ю-тьюба с десятью миллионами просмотров, они считают себя творцами нового мира. 

Но эти бледные поганки действительно ничтожны. С точки зрения Максима Калашникова, истинные творцы лишь те, кто совершает эпохальные открытия или изобретает то, что подлинно изменяет всю историю человечества. Можайский, профессор Лэнгли или братья Райт, подарившие нам самолет, летательный аппарат тяжелее воздуха, стоят неизмеримо выше, чем легионы нынешних креаклов-пустышек. Доливо-Добровольский и Тесла, приручившие переменный ток, создали современную цивилизацию – тот самый электрический мир, подарив людям не только невиданный рост производительности труда, но и бытовую электротехнику, и новый досуг. Изобретатели колеса, паровой машины, железной дороги, двигателя внутреннего сгорания, покорители атомной энергии – вот они, соль земли. Один Флеминг, создавшй первый в мире антибиотик, «весит» столько же, сколько миллионы теперешних креаклов. 

Если мы посмотрите на «духоскрепную» РФ, то тоже увидите схожий план: сгона населения в 50 «перспектиных» сверхгородов. Источник вдохновенья-то – один и тот же…

 

ЛОГИКА БЕСПЕРЕДЕЛЬНОГО РАБСТВА 

По-своему оный план логичен. А что? В мегалополисах масса двуногих порочных существ отлично управляется. Дело уже не только в телевизоре и масс-культуре – в ход пойдет искусственный интеллект во всем широком понимании сего слова. 

Здесь открываются гигантские возможности, недоступные для правящих верхушек прежних времен. Примитивные, самовлюбленные и ничтожные обитатели мегалополисов сами загонят в социальные сети все сведения о себе. Все свои вкусы и пристрастия, кучу фото. А еще больше оставят, лазя по порносайтам. (Многие неполноценные обитатели человейников все больше предпочитают онанизм под видеоролики из сети живым плотским утехам). Соцсети и поисковики знают о пользователях все. Нейросети и суперкомпьютеры, обладая колоссальными возможностями пересчета вариантов и поиска взаимосвязей-корреляций (безбрежные алгоритмы!) очень быстро покажут, как воздействовать на электорат. 

Они прекрасно покажут, например, сколько любителей кетчупа «Хайнц» голосуют за Трампа (Путина, Джонсона, Хрюкина, Хиллари Клинтон). Как связаны политические пристрастия не только с гастрономическими, но и кинематографическими, например, или поп-музыкальными. Они четко укажут, какие картинки воспламеняют ум сторонников тех или иных политических сил – сосисок или танков. Предпочитают ли любители секса втроем в основном республиканцев или демократов («Единую Россию» или Навального)? А секса пара на пару? Гигантские Алгоритмические Системы определят все склонности и желания людей в зависимости от географии их проживания, от имущественного положения, пола, возраста, профессии и даже сексуальной ориентации. 

Массой социально атомизировааных мегалополитов можно управлять практически со стопроцентным успехом, создавая у них полную иллюзию «свободы выбора». Ну, а раса господ при этом усовершенствует себя с помощью нано-био-информтеха и трансгуманизма, став практически бессмертными и наделив себя сверхспособностями, навсегда отделившись от подвластных чисто биологически. Заставив низы взирать на высших, как на богов. Впрочем, в РФ это уже удается и с помощью обычной пропаганды. 

Самыми безвольными и внушаемыми оказались пенсионеры. Как те обезьянки перед удавом Каа. 

- Пусть они воруют в три горла, пусть справляют нужду в золотые унитазы! Лишь бы мы, простые люди, не потеряли того, что имеем, лишь бы продолжалась стабильность. Вот на Украине Янукович с окружением и воровали, и сам он на золотой толчок ходил. Но зато они и простым людям жить давали. А свергли его – и на Украине начался ад. Нет уж, пускай наши правители и дальше сидят… 

- Всякая власть от бога. Всякой власти надо подчиняться. Ее менять – это революция, а от революций одни беды… 

Такие слова я услышал от двух пенсионеров. Из Москвы и Севастополя. Все – это уже зомби. Опущенные головы, погасшие глаза. Полностью сломанное логическое мышление. 

Ну, а для полного управления – система социального рейтингования (социального кредита) с выставлением баллов. Не так смотришь на начальство (его потреты) – твои эмоции выдает медицинский браслет для сбора данных онлайн – получи минус из твоих баллов. Ведешь себя, не как все – еще минус. Это помимо плевания мимо урны или нарушения правил дорожного движения, помимо просрочек по кредитным платежам, помимо нарушения «антиэкстремистских актов» и политкорректности. Чем ниже твои баллы – тем меньше у тебя возможностей получить кредит, продвинуться по службе, стать госслужашим. Или даже просто взять билет на самолет. Чем меньше у тебя баллов – тем больше ты становишься изгоем, от тебя отворачиваются все больше людей. Ибо твой рейтинг прекрасно виден на смартфонах или в очках дополненной реальности. Ты можешь предаваться любви хоть с собаками, но не дай бог ты выскажешь недовольство властью! Или, скажем, попробуешь устроить забастовку… 

И, наоборот, чем более ты покорен и ведешь себя так, как остальное стадо -  тем больше у тебя баллов. Отличная социальная инженерия! Будь, как все, лицемерь и думай по спущенному сверху шаблонам – будешь жить. Нет – быстро скатишься в самые низы и сдохнешь. Тебя просто обяжут торчать все время в соцсетях и носить на себе мини-камеры. И ставить только правильные «лайкс» и «дизлайкс». Вездесущие камеры, подключенные к центральной нейросети, выявят тех, кто ведет себя не так, распознают лица, покажут, сколько у тебя социальных баллов и судимостей. 

Кто вам сказал, будто Всемирная паутина – это безграничная свобода? Нет, сие есть автобан в полное рабство, уже не только телесное, но и умственное, и душевное. В начале процесса, еще в 1980-е – начало вывода производства в теплые дешевые страны и деиндустриализация Белого мира. В финале – распад человечества на расу господ и расу трэллей, рабов. Сервов. Коим – макарошки и тесные клетушки квартир-студий.

 

МЫСЛИ НЕМОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Конечно, гладко все лишь на бумаге. Пример РФ, равно как и Европы, показывает, что стадо выхолощенных душевно и умственно обывателей попадает под власть примитивных, родо-племенных пришельцев. Или мусульман, одержимых своей пламенной верой. Сами-то коренные белые, подвергнутые такой социальной инженерии и полной переработке – вплоть до уничтожения привычных семей из мужчины и женщины, вплоть до боязни мужчин выказывать внимание дамам – сопротивляться не могут. Ими пришельцы помыкают. Ну, а дальше начинается другой процесс: стада послушных, политкорректных дебилов более не смогут порождать великих исследователей, конструкторов, изобретателей. Впрочем, как и инженеров, техников и рабочих, способных понимать, как работает сложнейшая техника в мегалополисах-хипстерских раях. И тогда начинается научно-техническая деградация, и власть переходит к Империи Заводов и Инженеров – к Китаю… 

Но пока авторы проекта Великой Глобалии об этом не задумывались. Пока не появился Трамп, некий Юлиан-Отступник, пожелавший сломать всю игру… 

Жаль, что он не появился на русской почве. Путин-то – приверженец свободы торговли и ярый враг протекционизма. 

Знаете, подо что пишу сии строки мартовским вечером 2019-го? Под альбом «Обратная сторона Луны» Pink Floyd 1973 года. Что, это немодно? Да мне плевать. Меня волнует будущее моих дочек и внуков, кои уж не за горами. Максиму Калашникову важно то, сможем ли мы уничтожить постиндустриальных изуверов, заодно разметав железными кулаками бесполых хипстеров. Мне нужен мир заводов и звездолетов, а не гей-парадов и социальных сетей. И первый шаг к этому – экономический национализм. Разрыв кабальных условий Всемирной торговой организации, протекционизм – и новая индустриализация во имя национального возрождения. Мне смешно наблюдать за ВВП, который превратился в Дона Кихота ВТО. 

Нам придется стать Великими Отступниками, чтобы остаться русскими. Нет ничего несбыточного, друзья, и сам ход истории может нам помочь…

 

(Продолжение следует)



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Всего комментариев к статье: 45
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Г-н Калашников позабыл
об одном. написал 06.03.2019 09:50
С деградацией науки и техники неизбежно деградирует и наука управления (не говоря уже о самих управляющих).
Признаками деградации науки управления являются в том числе бессмысленные исследования - "сколько любителей кетчупа Хайнц голосуют за Трампа" или "предпочитают ли любители секса втроем в основном республиканцев или демократов". Никакой связи в действительности нет, и такие вот "исследования" нужны только "британским ученым", чтобы выбить деньги на свое бессмысленное существование. В свою очередь, и управляющие настолько деградировали, что не в состоянии определить, что их "грузят". Умственный уровень их настолько низок, что они заплатят деньги за любую чепуху.
Соответственно, о том, как "раса господ при этом усовершенствует себя с помощью нано-био-информтеха и трансгуманизма" мы уже сейчас можем видеть на примере ее мелькающих по телевизору представителей с щербинами от пересадки стволовых клеток или оплывших от впрыснутого ботокса. Это не совершенство, а признак все той же деградации.
Естественно, что и "социальная инженерия" в руках деградантов способна лишь к поощрению холуев, но не работников.
А без работников это все существовать все равно не может - пить-есть надо даже деградантам. Наименее подвержены деградации всегда именно работники, непосредственно создающие материальные ценности (потому что деградировав, они не смогут их создавать). Следовательно трудящиеся более способны к управлению, чем всякие "креаклы" и "расы господ". Таким образом, будущее может обеспечить лишь социализм - переход власти и собственности в руки трудящихся. Что будущего у нынешнего капитализма нет - это рабочие и так видят.
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Потому, что датская сторонка - Для народа хуже, чем тюрьма!
!!!!TOTKTJBOGJASNO!!!& написал 06.03.2019 02:06
Таки трамплюкатор - это двойник Кадета Биглера - если кто помнит - то таки да! Таки он старательно, честно и правильно делает то, что нужно было делать в уходящем, а в приходящем - , в ситуации, когда ни он ни его героизм уже не нужен - он и смешон и жалок - то таки да...
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(без названия)
Горожанин написал 05.03.2019 23:09
Трамп пустышка. Его послал на три буквы низкорослый пухляш и великий Трамп утерся. Из-за его зашибись какой гениальной внутренней и внешней политики американская экономика несет колоссальные убытки, промышленность как бежала из страны так и бежит и только Вовик Кучеренко умиленно надувает щечки и восторженно квохчет: "Трампапушка! У-ти-пути Трампапушка!"
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(без названия)
Казарян Левон Георгиевич написал 05.03.2019 22:35
"Не так смотришь на начальство (его портреты) &#8211; _твои эмоции выдает медицинский браслет_ для сбора данных онлайн &#8211; получи минус из твоих баллов."
- - - - - - -
Не только браслет - см., например, http://psyterror.9bb.ru/viewtopic.php?id=17&p=2#p450
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Re: Re: Re: красиво написано
Пе написал 05.03.2019 21:39
Пенсионеры не увольняются с работы, продолжают работать, пока вперед ногами не вынесут. И получают одновременно и зарплату и пенсию. А тут, как известно, и пенсионный возраст в России повысили не так давно. А если учесть, что новых рабочих мест в России не появляется и при этом пенсионеры не выходят на пенсию, а продолжают работать, из-за них молодежь не может найти работу
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Когда нет никакого стимула, то
все разрушится написал 05.03.2019 20:01
Надежда на т.н искусственный интеллект и роботизацию глупа и есть порождение коллективного наркомана.
Кто же будет роботов чинить, когда у них все внутрях сгорит?
Сами они, что ли?
Робот и компьютер, современный самолет и автомобиль, какими бы они не были, есть всегда порождение МАССОВОГО человеческого интеллекта. СОВМЕСТНОГО. Производное от ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ очень большого числа людей, не разделенных по имущественному, денежному и кастовому признаку.
И пользование ими должно быть МАССОВЫМ и максимально доступным.
Если эта аксиома отвергнута современной репликой древнеримско-вавилонской цивилизациии, то ее ждет то же самое, что случилось с ее предшественницами. НЕИЗБЕЖНО. И интернетики с робо-заводами не помогут, и Теслы не будут кататься, и порши с калиллаками, и прочие "бизнес"-ракеты. Сетка перегорит, заводик заглохнет, навсегда.
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(без названия)
про крестик написал 05.03.2019 19:54
Ты смотри, что делается! "В тюменской Пятерочке женщине под видом сахара продали камни и рекламный буклет / Больше всего женщину удивило, что упаковка была не повреждена и без видимых следов того, что кто-то ее открывал. Только с обратной стороны упаковки был нарисован какой-то подозрительный крестик" - Подробнее: https://www.newsru.com/russia/05mar2019/sugartumen.html
.
Думаю, что крестик - это привет от Гуни: православный сахар для православных ватанов.
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(без названия)
про путлеровских написал 05.03.2019 19:24
Путлеровские "судьи" CСУТ: "каждому судье будут приставлены охранники, которые будут их сопровождать 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Будут контролироваться все передвижения судей, не только от дома до работы и обратно" - https://www.znak.com/2019-03-05/sudey_dorogomilovskogo_suda_moskvy_vozmut_pod_goszachitu_iz_za_ugroz
.
За чей счет будут охранять "судей", не сообщается.
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Re: "Умри ты сегодня, а я завтра"
Алик написал 05.03.2019 18:44
Сталин привил тюремный слоган целой стране!
Еще бы, треть сидела (не сидела, конечно, а производила материальные ценности социализма), четверть служила режиму и охраняла, остальные тряслись от страха.
"Умри ты сегодня, а я завтра" стал фактическим гимном страны совета. Многие, кстати, именно эти слова и поют под музыку Михалкова.
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Красный прохв...ессор
&#8226; написал 05.03.2019 18:36
Воффка П сначала за взятку ставит 5 абитуриенту, считающему, что Земля плоская, а затем на Форуме-мск жалится, каких Маугли приходится принимать в Таврический универ.
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никчемность чел-кого существования
эюя написал 05.03.2019 17:48
В 1909 г. другой философ-самоубийца, 23-летний итальянец Карло Михельштедтер (1887-1910), закончил диссертацию <<Убеждение и риторика>>, в которой речевые приемы предстают общественными уловками, порабощающими человека и побуждающими его гнаться за неуловимыми завтрашними благами. Вскоре он застрелился и на долгое время был забыт, пока в его работах не обнаружили параллели с Кьеркегором и Хайдеггером. Михельштедтер обнаружил фиктивность социальных игр и марионеточность людей в обществе. Михельштедтер предвосхищает основополагающий для Цапффе человеческий парадокс: <<Человек 'знает', что его всегда два: жизнь и знание.>>
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(без названия)
Что будет потом написал 05.03.2019 17:30
Калашников описывает не то, что будет, а то, что есть сейчас. И еще продержится максимум десятилетие. Потом- резкий провал в каменный век, с вымиранием, вырождением, хаосом, войнами.
Ничего не умеющие, ничему не могущие научиться, смертельно уставшие, пьяные, слабоумные, не рожающие закончат эту цивилизацию.
Т.н. "элита", сплошь сидящая на кокаине, протянет чуть подольше, но ее ждет то же самое, как неспособную самостоятельно поддерживать свой царский уровень жизни.
"Умри ты сегодня, а я завтра".
"Шоу маст гоу он", как пел насмерть залеченный от неизвестно чего представитель сладкой илитки. И залечивание было недешевым.
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(без названия)
Утопия написал 05.03.2019 17:06
Долго эта мегаполисовая шизофрения не продлится, техногенные катастрофы, психзаболевания и эпидемии сотрут с лица земли порождение больного разума. Хотя бы потому, что сложнейшие бетонные тюрьмы надо будет поддерживать в нормальном состоянии, а делать это будет некому.
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(без названия)
Утопия написал 05.03.2019 17:05
Долго эта мегаполисовая шизофрения не продлится, техногенные катастрофы, психзаболевания и эпидемии сотрут с лица земли порождение больного разума. Хотя бы потому, что сложнейшие бетонные тюрьмы надо будет поддерживать в нормальном состоянии, а делать это будет некому.
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Re: Маугли со смартфонами
Алик написал 05.03.2019 16:48
Не умничай. Человеку разумному нах надо знать скорость молекулы и вес пули.
Современной молодежи нужно знать английский, уметь програмировать, быть спортивными, юридически грамотным, уметь владеть ножом и метко стрелять. Вся эта дикость, типа ремонт техники, размеры земли, нах ее мерить, все равно не унесешь, это прошлый век. Впереди - борьба за выживание, за свою землю и жизнь.
Нах ты нужен на Западе, со своим гвоздем?
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(без названия)
Мария написал 05.03.2019 16:14
А форель ведь тоже в России продают из говна,ЭЮЯ. Поэтому не суди людей по себе.
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Re: Re: красиво написано
эюя написал 05.03.2019 15:47
ватный даун.
я могу себе позволить развлечения то что средний пенс себе не позволит. и например форель на ужин а не сраные сосиски из говна(мясо я вообще не ем)
так что быдлопенсы всегда в перманентной ж..пе нажрутся этого гомна набьют пузо а потом ходят по магазину своим перегаром гнилым воняют..
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(без названия)
Старый Русский написал 05.03.2019 14:43
Калаш не пиши хрень свою и в т.ч. про пенсионеров. Почти представленное Федеральное собрание Пенсионеры и живут лучше чем ТЫ. И Мозги имеют по лучше чем у тебя. Так и среди пенсионеров, люди разные кто кем был в прошлой жизни, тебе понятно, тот так и живет. А если тебе не правиться Навальный - то Флаг тебе в руки, вот и организуй людей за свободу и независимость от извергов!!!!!!!!!!!
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(без названия)
В написал 05.03.2019 13:24
В России не нужна промышленность, поскольку русские дебилы все равно ничего не умеют делать, а могут только бухать, пердеть в инете и обвинять нормальных, успешных и уважаемых людей во всех своих проблемах и бедах. К тому же, промышленность загрязяет природу. К тому же, отсутствие промышленности, а также развитая сфера услуг являются признаками высокоразвитого постиндустриального общества. Так что нужно развивать сферу услуг, а также информационные технологии.
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Когда продажная дума введет повышенный подоходный налог, налог на роскошь и закон о конфискации???
Pora написал 05.03.2019 13:19
Журналисты рассказали о том, что мать Навки выступила за отмену пенсий. Также СМИ написали об элитной иномарке, на которой она ездит. Об этом сообщает Рамблер.
Ну пойдите на встречу этой шавке и лишите ее и ей подобных шавок пенсий и назначьте повышенные налоги на роскошь!!!
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