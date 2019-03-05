Мегаполисы и пустыни

На что обрекают нас постиндустриальные изуверы в обозримом будущем? Путинство – не альтернатива, оно – то же самое

Убедившись в том, что в США и РФ происходят одни и те же процессы геноцида-деиндустриализации (https://forum-msk.org/material/economic/15471588.html) , мы с вами увидим и то будущее, что нам уготовано. Наглядно убедившись в том, что так называемая «путинская модель» - то же самое. Она – всего лишь извод либерально-постиндустриального изуверства. Те же органы, только вид – сбоку.

ЧЕЛОВЕЙНИКИ И ПУСТОШИ

Из того, что рисует нам реальность нынешних США из книг Болдаччи, равно как и картины среди родных осин, явствует одно. Итак, население в рамках глобального проекта «свободы торговли» (размещения производства в дешевых странах) должно стекаться в огромные города. В мегалополисы и агломерации. В бетонные джунгли человейников. Они должны быть островами глобального Архипелага Глоблаг. Ну, а стоять они должны вокруг настоящих демографических пустынь – с развалинами некогда средних и малых городов, сел и деревень. Все это должно исчезнуть как «неперспективное». Большинство из некогда развитых стран, населенных белыми, с точки зрения глобалов-либералов – это лишние люди, которых надо сделать безвольно-пассивными и поскорее сжить со свету. Для этого в ход идут наркотики и спиртное.

Впрочем, в мегалополисах жизнь тоже становится вырождением. В скученности гигантских городов их обитатели становятся нежизнеспособными неврастениками. Никаких прочных браков, никакого чадолюбия. Бетонные джунгли населяются эгоистами и гедонистами, что теряют все: от творческих способностей до твердой половой идентичности. Трусливые, малодушные твари, в некоторых случаях они мнят себя неким «креативным классом». Ну, поглядите на иных из изнеженных хипстеров. Приделав некую завитушку к логотипу, нарисовав вычурный абажур для торшера или сняв дебиловатое видео для Ю-тьюба с десятью миллионами просмотров, они считают себя творцами нового мира.

Но эти бледные поганки действительно ничтожны. С точки зрения Максима Калашникова, истинные творцы лишь те, кто совершает эпохальные открытия или изобретает то, что подлинно изменяет всю историю человечества. Можайский, профессор Лэнгли или братья Райт, подарившие нам самолет, летательный аппарат тяжелее воздуха, стоят неизмеримо выше, чем легионы нынешних креаклов-пустышек. Доливо-Добровольский и Тесла, приручившие переменный ток, создали современную цивилизацию – тот самый электрический мир, подарив людям не только невиданный рост производительности труда, но и бытовую электротехнику, и новый досуг. Изобретатели колеса, паровой машины, железной дороги, двигателя внутреннего сгорания, покорители атомной энергии – вот они, соль земли. Один Флеминг, создавшй первый в мире антибиотик, «весит» столько же, сколько миллионы теперешних креаклов.

Если мы посмотрите на «духоскрепную» РФ, то тоже увидите схожий план: сгона населения в 50 «перспектиных» сверхгородов. Источник вдохновенья-то – один и тот же…

ЛОГИКА БЕСПЕРЕДЕЛЬНОГО РАБСТВА

По-своему оный план логичен. А что? В мегалополисах масса двуногих порочных существ отлично управляется. Дело уже не только в телевизоре и масс-культуре – в ход пойдет искусственный интеллект во всем широком понимании сего слова.

Здесь открываются гигантские возможности, недоступные для правящих верхушек прежних времен. Примитивные, самовлюбленные и ничтожные обитатели мегалополисов сами загонят в социальные сети все сведения о себе. Все свои вкусы и пристрастия, кучу фото. А еще больше оставят, лазя по порносайтам. (Многие неполноценные обитатели человейников все больше предпочитают онанизм под видеоролики из сети живым плотским утехам). Соцсети и поисковики знают о пользователях все. Нейросети и суперкомпьютеры, обладая колоссальными возможностями пересчета вариантов и поиска взаимосвязей-корреляций (безбрежные алгоритмы!) очень быстро покажут, как воздействовать на электорат.

Они прекрасно покажут, например, сколько любителей кетчупа «Хайнц» голосуют за Трампа (Путина, Джонсона, Хрюкина, Хиллари Клинтон). Как связаны политические пристрастия не только с гастрономическими, но и кинематографическими, например, или поп-музыкальными. Они четко укажут, какие картинки воспламеняют ум сторонников тех или иных политических сил – сосисок или танков. Предпочитают ли любители секса втроем в основном республиканцев или демократов («Единую Россию» или Навального)? А секса пара на пару? Гигантские Алгоритмические Системы определят все склонности и желания людей в зависимости от географии их проживания, от имущественного положения, пола, возраста, профессии и даже сексуальной ориентации.

Массой социально атомизировааных мегалополитов можно управлять практически со стопроцентным успехом, создавая у них полную иллюзию «свободы выбора». Ну, а раса господ при этом усовершенствует себя с помощью нано-био-информтеха и трансгуманизма, став практически бессмертными и наделив себя сверхспособностями, навсегда отделившись от подвластных чисто биологически. Заставив низы взирать на высших, как на богов. Впрочем, в РФ это уже удается и с помощью обычной пропаганды.

Самыми безвольными и внушаемыми оказались пенсионеры. Как те обезьянки перед удавом Каа.

- Пусть они воруют в три горла, пусть справляют нужду в золотые унитазы! Лишь бы мы, простые люди, не потеряли того, что имеем, лишь бы продолжалась стабильность. Вот на Украине Янукович с окружением и воровали, и сам он на золотой толчок ходил. Но зато они и простым людям жить давали. А свергли его – и на Украине начался ад. Нет уж, пускай наши правители и дальше сидят…

- Всякая власть от бога. Всякой власти надо подчиняться. Ее менять – это революция, а от революций одни беды…

Такие слова я услышал от двух пенсионеров. Из Москвы и Севастополя. Все – это уже зомби. Опущенные головы, погасшие глаза. Полностью сломанное логическое мышление.

Ну, а для полного управления – система социального рейтингования (социального кредита) с выставлением баллов. Не так смотришь на начальство (его потреты) – твои эмоции выдает медицинский браслет для сбора данных онлайн – получи минус из твоих баллов. Ведешь себя, не как все – еще минус. Это помимо плевания мимо урны или нарушения правил дорожного движения, помимо просрочек по кредитным платежам, помимо нарушения «антиэкстремистских актов» и политкорректности. Чем ниже твои баллы – тем меньше у тебя возможностей получить кредит, продвинуться по службе, стать госслужашим. Или даже просто взять билет на самолет. Чем меньше у тебя баллов – тем больше ты становишься изгоем, от тебя отворачиваются все больше людей. Ибо твой рейтинг прекрасно виден на смартфонах или в очках дополненной реальности. Ты можешь предаваться любви хоть с собаками, но не дай бог ты выскажешь недовольство властью! Или, скажем, попробуешь устроить забастовку…

И, наоборот, чем более ты покорен и ведешь себя так, как остальное стадо - тем больше у тебя баллов. Отличная социальная инженерия! Будь, как все, лицемерь и думай по спущенному сверху шаблонам – будешь жить. Нет – быстро скатишься в самые низы и сдохнешь. Тебя просто обяжут торчать все время в соцсетях и носить на себе мини-камеры. И ставить только правильные «лайкс» и «дизлайкс». Вездесущие камеры, подключенные к центральной нейросети, выявят тех, кто ведет себя не так, распознают лица, покажут, сколько у тебя социальных баллов и судимостей.

Кто вам сказал, будто Всемирная паутина – это безграничная свобода? Нет, сие есть автобан в полное рабство, уже не только телесное, но и умственное, и душевное. В начале процесса, еще в 1980-е – начало вывода производства в теплые дешевые страны и деиндустриализация Белого мира. В финале – распад человечества на расу господ и расу трэллей, рабов. Сервов. Коим – макарошки и тесные клетушки квартир-студий.

МЫСЛИ НЕМОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Конечно, гладко все лишь на бумаге. Пример РФ, равно как и Европы, показывает, что стадо выхолощенных душевно и умственно обывателей попадает под власть примитивных, родо-племенных пришельцев. Или мусульман, одержимых своей пламенной верой. Сами-то коренные белые, подвергнутые такой социальной инженерии и полной переработке – вплоть до уничтожения привычных семей из мужчины и женщины, вплоть до боязни мужчин выказывать внимание дамам – сопротивляться не могут. Ими пришельцы помыкают. Ну, а дальше начинается другой процесс: стада послушных, политкорректных дебилов более не смогут порождать великих исследователей, конструкторов, изобретателей. Впрочем, как и инженеров, техников и рабочих, способных понимать, как работает сложнейшая техника в мегалополисах-хипстерских раях. И тогда начинается научно-техническая деградация, и власть переходит к Империи Заводов и Инженеров – к Китаю…

Но пока авторы проекта Великой Глобалии об этом не задумывались. Пока не появился Трамп, некий Юлиан-Отступник, пожелавший сломать всю игру…

Жаль, что он не появился на русской почве. Путин-то – приверженец свободы торговли и ярый враг протекционизма.

Знаете, подо что пишу сии строки мартовским вечером 2019-го? Под альбом «Обратная сторона Луны» Pink Floyd 1973 года. Что, это немодно? Да мне плевать. Меня волнует будущее моих дочек и внуков, кои уж не за горами. Максиму Калашникову важно то, сможем ли мы уничтожить постиндустриальных изуверов, заодно разметав железными кулаками бесполых хипстеров. Мне нужен мир заводов и звездолетов, а не гей-парадов и социальных сетей. И первый шаг к этому – экономический национализм. Разрыв кабальных условий Всемирной торговой организации, протекционизм – и новая индустриализация во имя национального возрождения. Мне смешно наблюдать за ВВП, который превратился в Дона Кихота ВТО.

Нам придется стать Великими Отступниками, чтобы остаться русскими. Нет ничего несбыточного, друзья, и сам ход истории может нам помочь…

(Продолжение следует)