Пара советов женщинам к 8 марта

Недавно случайно (пока завтракал) минут 10 посмотрел передачу Малышевой о здоровье, в которой Малышева обсуждала вопрос о психической стороне косметических операций. Причём, Малышева вполне логично затронула не проблемы делающих эти операции женщин в годах (типа Пугачёвой), а психические проблемы молодых женщин, стремящихся выглядеть как какой-то их идеал: как правило, быть похожими на популярных актрис, но некоторые идиотки стремятся стать похожими даже на кошек.

В студию согласилась прийти и покрасоваться женщина, которая с детства хотела стать похожей на куклу Барби, и, в конечном итоге, с помощью косметических операций, макияжа и одежды стала кем-то, кого сегодня охотно показывают по ТВ и в интернете, а в старину показывали в цирке. На вопрос, сколько ей лет, эта Барби не ответила, а вот вопрос, есть ли у неё муж и дети, ей просто не догадались задать. Впрочем, этот вопрос и не требовался, поскольку в руках этой Барби была какая-то декоративная собачка, многое сообщающее о семейном статусе этой Барби.

А я тут на неделе в метро и на улице дважды увидел похожие и умилившие меня сценки – молодые мужчины лет до 30 и, кстати, по комплекции «не богатыри», сопя от напряжения и усердия несли на руках своих уставших и засыпающих дочечек лет 3-4 (уже достаточно тяжёлых). И надо было посмотреть, с какой любовью эти крохотки обнимали шеи своих пап, чтобы понять шутку о том, что отцы бывают только у сыновей, а у дочерей - папули. И такое счастье общения с детьми можно подменить собачками??

Да, эти «Барби» уверены, что можно, и они не видят в этих собачках и кошечках их собственной личной трагедий. (Или «пока не видят»?).

Что касается любовников, то она и гордо намекнула, да и так понятно, что с этим у Барби проблем быть не должно, поскольку наверняка найдётся куча «Кенов», которым будет лестно трахнуть Барби и потом этим фактом похвастаться, поскольку по жизни этим «Кенам» больше нечем хвастаться, кроме того, как вкусно они выпили и покушали, и кого после этого трахнули.

Возможно я не получаю информацию из сообществ настоящих женщин, но то, что я сегодня вижу на развлекательных форумах, просто угнетает. Я полагаю, что если бы Землю посетили инопланетяне и увидели то, что вижу я, то эти марсиане сделали бы вывод, что целью и высшим смыслом существования полов на Земле стал секс как таковой. И узнали бы, что для этой радости у женщин должны быть большие «сиськи» и ягодицы, а у мужчин – большой член.

В самом деле, вспомните последние лет 30. Уже минимум для второго поколения разумной жизни на Земле в этом сексе и есть «настоящее человеческое счастье», и где-то даже единственный смысл жизни. Ну и, разумеется, для счастья необходимо большое количества денег - для еды и иных развлечений, главным из которых, опять таки, является секс.

Помню, в середине 90-х, когда очень активно рекламировали виагру, показали репортаж из США, и там какой-то древний пенсионер на восьмом десятке, захлёбываясь соплями от восторга, сообщал всему миру, что теперь у него «стоит как гвоздь». Это же надо, какой овощ – прожить всю жизнь и иметь в этом единственную радость! То, что он к своему возрасту плохо может творить (если творил когда-нибудь), - его не волнует, что не может одерживать побед, - его не волнует, то, что он никому не нужен, - его не волнует, а вот то, что он на своей старушке снова может делать возвратно-поступательные движения – вот это для него вся радость, и весь смысл жизни.

Вот в связи с праздником и мне хотелось бы с высоты своих лет вообще, и 44 лет супружеской жизни безо всяких разводов, в частности, дать пару советов молодым женщинам. Особенно тем, кто способен будет этот совет понять.

Но начну я со стариковских сетований на то, что в мои годы отношения между полами тоже было не идеальным, но, всё же, гораздо более разумным.

Конечно, секс был желанным, поскольку нёс удовольствие, но в нашей тогдашней системе ценностей секс не только не был единственным удовольствием из тех, которые мы получали от жизни, но он не был главным даже в отношениях между мужчиной и женщиной. Можно сказать и так: мы были слишком гордыми людьми, чтобы принимать подачку там, где могли получить всё счастье сразу.

Ведь счастье любви на порядки превосходит счастье только от секса, а для любви требуется вся женщина целиком, а не отдельная её часть. Посему, вообще-то, даже в среднем для всего советского общества вопрос стоял по максимуму. И для мужчин, в частности, цель можно сформулировать так: добиться, чтобы женщина тебя полюбила, а не просто отдалась. «Просто отдалась», – это для животного большое счастье, а для человека этого маловато будет. Поэтому нет ничего удивительного, что в то время было нормой, когда люди влюблялись и в этой любви были счастливы всю жизнь. Составной частью такой любви тоже был секс, но он был лишь составной частью, а не целью, и стремление любыми путями к сексу, как к таковому, в обществе вызывало презрение.

Может быть, я слишком идеализирую наших тогдашних девушек, но, в среднем и в целом, их подход к вопросам отношения с парнями и наше отношение к ним давали возможность получить такое счастье от близости друг с другом, по сравнению с которым просто секс, даже частый, не шёл ни в какое сравнение. Поэтому я даже завидую тем, кто девственно объединился друг с другом и прожил всю жизнь. У меня так не получилось – перед тем, как влюбиться и жениться, я влюблялся ещё два раза. И, может, у меня от этого и стало больше опыта, но зато у тех однолюбов освобождалось время от бегания на свидания, и освобождалось оно на другие интересные дела.

Ладно, теперь первый совет девушкам и молодым женщинам: ну не мучайте вы себя сомнениями в отношении своей внешности! У меня любовь от внешнего вида девушки ни разу не возникла, более того, первая женщина - моя любовь - сначала вызывала к себе отвращение, а со второй, и с женой я был годами знаком прежде, чем влюбиться в них. И, боюсь, что так было не только у меня.

Может быть кто-то вспомнит фильм «Влюблен по собственному желанию» - по смыслу он очень похож на мои случаи. Или, к примеру, многие ли поймут сейчас и понимали и раньше, о чём пел В. Высоцкий в песне о любви, которой часто дают название «Наводчица»? В этой песенке Высоцкий очень точно ухватил непонятность природы чувств, возникающих между мужчиной и женщиной:

«…Все говорят, что не красавица,

А мне такие больше нравятся».

В чём тут дело? Дело в том, что женщина – это не только тело, это и нечто, что называется душою. Обычно женщины очень следят за тем, как выглядит тело, и это, безусловно, правильно. Но мужчины любят их в комплексе, и тело является далеко не определяющим фактором. Уж если мужчина полюбил, то ему в женщине кажется прекрасным всё, и всё это достойно любви. Даже без макияжа!

Не буду приводить ещё примеры этому, тут можно опереться на общее положение: если бы это было иначе, то любимыми были бы только какие-то топ-модели, какие-то Барби, однако в жизни любимыми становятся (или, по крайней мере, раньше становились) почти все женщины, а топ-модели, боюсь, в последнюю очередь. Ведь за что любить тело, пусть даже исключительно модное? (Ещё и в начале прошлого века в моде были полные женщины). Тело - это всего лишь мешок с мясом и костями. Желать этот соблазн, это мясо, да, можно, а любить-то за что?

Так, что успокою женщин: не волнуйтесь – ваш мужчина вас полюбит и без макияжа, и с лишним весом, если вы конечно в поисках своей любви будете иметь достаточно много знакомых в среде мужчин, желательно холостых, и сумеете привлечь внимание нужного мужчины.

А как привлечь внимание нужного? Для этого необходимо ответить себе на вопрос – а зачем он вам нужен? Зачем женщине нужен мужчина?

Чтобы потрахаться или пустить подругам пыль в глаза? Тут ни много ума, ни много сил не потребуется, тут вам и без меня надают советов специалистки, как глазками стрелять.

Но если вам необходим мужчина для любви и на всю жизнь, если вы хотите замуж (а только так вы будете счастливы), то тут особый вопрос. Для секса выходить замуж – глупо! Секс можно иметь без замужества, а сейчас и без мужчины, и выходить замуж ради секса, уверяя себя, что вы выходите замуж «для любви», - это обманывать прежде всего себя.

Замуж нужно выходить только для того, чтобы завести и вырастить детей. Поскольку только родив и вырастив детей, вы получите от жизни всю ту радость, которая имеется в арсеналах жизни.

Соответственно вам нужен не какой-то дебильный Кен (таких сейчас полно), а, прежде всего, отец ваших будущих детей. (Он же и муж. Он же и глава семьи, уважающий в вас хозяйку дома).

Поскольку трудно определённо сказать, есть ли в числе ваших знакомых холостых мужчин потенциальный отец ваших будущих детей (кроме того, надо ведь, чтобы он ещё вам и понравился, как мужчина), то главный совет - всем своим знакомым мужчинам надо давать понять, что вы не только объект для секса не хуже прочих (куда ж сегодня без этого), но в будущем исключительно хорошая мать его будущих детей – что вы «для батюшки-царя родите и вырастите богатыря».

Как это дать понять - ведь мужчину не просто обмануть! А вы сначала себе объясните, себя убедите, что ваше счастье быть матерью и хозяйкой. А убедив себя, вы и в кругу мужчин будете автоматически иметь нужное поведение.

Понимаю, что совет очень трудный, и даже если вы им воспользуетесь, то не будет 100% гарантии в том, что вам не попадётся не муж, а подлый придурок. Однако если мужчины в вас не будут видеть мать своих будущих детей, то очень низка гарантия, что вам попадётся кто-нибудь иной, а не придурок. А если и попадётся, то долго вас не выдержит.

Да, это тяжёлый для исполнения совет, но что поделать – других у меня нет.

Другие советы вам дадут другие советчики или советчицы - это они вам объяснят то, что вы, возможно, и сами хотите услышать, - что «секс - это всё, а дети – обуза!». Общество белых людей на глазах вырождается – дегенерирует, и таких советчиков-дегенератов сейчас полно.

Ладно, на этом и закончу свою нотацию.

Поскольку я всем женщинам (а не дегенераткам) всегда желаю удачи во всех делах (привлекательны они и сами по себе), то и к 8 марта обязательно желаю удачи, в которую я включаю и любовь, и здоровье.