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Московский листок

Manowar в Москве - "Динамо", а не прощание (и это радует)

Опубликовано 17.03.2019 автором в разделе комментариев 0

Хорошо, когда есть старые-добрые друзья-одношкольники, а ещё лучше - друзья-металлисты. Для кого-то фраза звучит актуально, – субкультура самовоспроизводится уж в скольких поколениях! - но для нас это ещё и исторический пласт. Идентичность, возникшая на наших глазах и волосах. Металлисты, волнисты, брейкеры – всё это одновременно с перестройкой уложилось в одну пятилетку плюс один год, и… Да, потом количество перешло в качество, и мы не заметили, как не стало СССР...

Когда я увидел на улице Горького (отстаньте, декоммунизаторы) возле дома Большого театра и ИТР Наркомлеса афишу The final battle, то воспринял её как призыв. Понятно, что это маркетинг и старые хитрости старых-добрых металлюг – но сработало. Захотелось пойти. Ещё непонятно, как, но где-то решилось. И я, опять же, без каких-либо надежд, за четыре дня до концерта, за столом 44-летия намекнул товарищам – что пошёл бы. В итоге по проходкам, как ранее на Exploited с другим товарищем, пошли мы даже вдвоём, с нынешним гитаристом «Эшелона» - и то, что гитарист нашего «золотого», второго состава эти проходки достал по своим олдскульным каналам, было тоже правильно и знаково, как бы эстафета. Тем более, сам он не фанат американского металла, а вот NWBHM – это его тема.

Стадион «Динамо» во втором, нынешнем издании являет собой нечто угрюмое, особенно вечером. Причём его ещё достраивают: стройтехника шумит неутомимо, как бы являясь органом стадиона. Я стоял у выхода из метро и невольно просматривал всех идущих на концерт: с иронией, ностальгией, дружелюбием и тем глупым превосходством, что всегда имеет наблюдатель с «секундомером». Рассуждая о податливости материи – времени, отмечая как не помолодели ровесники, как они порой похожи не просто друг на друга – но, например, на второго и бывшего уже вокалиста моей же группы. Прошёл почти двойник – та же купеческая борода и ехидноватая улыбка, только волос порыжее. В красиво расстёгнутом вороте прошагал ещё один похожий красавец-мужчина – как будто тут не дуют холодные ветра. Но для него быть фаном «Мановара» это и значит быть таким отважным, всем ветрам распахнутым то ли байкером, то ли рокером (что для знающих изначальную терминологию 80-х одно и то же).

Гитарист перепутал выходы, подоспел, и мы двинулись к турникетам той же модели, что имеются в «Мясорубке», в Многофункциональном миграционном центра в Сахарово – собственно, отсюда и кличка. С фанатами, будь они рокерскими или футбольно-хоккейными, только так и надо – хромированный комбайно-механизм, по штрих-коду прожёвывающий по одному, затем изъятие спиртных припасов – и можно шагать строго к своей трибуне, «сосуды» тут не сообщаются, в этом основная черта капиталистической перестройки стадиона. Мы долго эскалаторами и пешком поднимались наверх, но к самой своей верхней палубе этого отбывающего в сторону сцены корбаля, пришли вовремя.

Люди, прочерчивающие траектории ожидания в закольцованном и разбитом на сектора пространстве – вот ещё отельная песня. Почти все в майках мановаровских разных времён, по ним можно чётко определять поколение, их тут три или четыре: 80, 90, 00-е и 10-е. Нет, их не назовёшь благополучными, этих самых свидетелей сошествия ада на землю! Кто-то до концерта напился в хлам от счастья сопребывания, один в поношенной, посеревшей слегка майке Triumph of Steel – со следами прожитых и пропитых лет на сухощавой коже. У них всех сегодня нечто помасштабнее дня рождения, что похоже одновременно и на школьное мероприятие в актовом зале, и на… Да, на те мечты, что у большинства за десятилетия уже развеялись: выступить на таком же стадионе самим.

Зашли и мы в свой сектор 303, и поняли, что мы – «дети райка», на максимальном удалении от сцены по высоте и долготе, хотя всё же в углу, а не фронтально. Народ на трибунах ощущал уже скорый выход на сцену монстров, а мы удивлялись занавесу – не театр. Это экран – пояснил Раджим, и оказался прав. После двухэтапного наступления фонограммф интро – зазвучало то, что мы конечно же слышали и видели на ДВД в десятках версий и сотни раз, но… Это происходило сейчас, и хоть фигурки на сцене были именно фигурками без лиц, но подпевал и ликовал «раёк», как будто всё прекрасно видел…

… Да-с, последний раз на таком удалении от сцены, в таком масштабе я видел «Алису», в 191-м весной – тоже в марте или апреле, кажется. «Шабаш» тот самый, который 1-й канал очень рекламировал. Лужники… Однако невидимость мимики Кинчева с лихвой «отбивалась» его грацией – только экран вот был предыдущего поколения, на нём были кубические «электронные» буквы «К.Кинчев и Алиса», а нынешний экран показал нам и лица всех королей металла, конечно (за исключением Донни, ударника).

Первая песня у них всегда одноимённая, а вот вторая была с «американского» альбома, с Warriors – и дала понять, что сегодня пойдут одни хиты китов. Третья вот только была с древнего альбома, что слушали мы ещё на кассетнике «Весна» году в 1987-м, на даче, гордо обходя «Ашукино» с этим мелодичным грохотом и полагая, что «Гуайна» это романтическая песня-посвящение некой ДайАне, Диане. А в школе нашей 91-й как раз директорствовала Диана Александровна…       

Что интересно, скажу забегая вперёд, расстояние до сцены за время концерта как-то сократилось. Как-то присмотрелись, хоть и не видели, конечно, лиц. Ликование гитариста нашего младого, его порывистое восставание с сидений с началом каждой новой песни, доказывало значимость действа – ну и конечно же полный стадион, что видно на фото Рубена Казаряна (он был где-то рядом, снял почти с наших мест).

Это вам не 2009-й год, когда я видел их живьём в первый раз, и гораздо ближе – нагло пробравшись из «второго танцпола» в фэнзону. Эрик Адамс тогда больше общался с залом – сам формат выступления как-то располагал. Их разогревали какие-то странные казахские технометаллисты, которых Джои представил как «очень интересную группу» - но оказалось, что-то ни то, ни сё: приррамштАйненная этника с электроскрипкой.

Потом Эрик уговаривал металлистку, взгромоздившуюся на своей парня и так восседвашую над фанзоной весь концерт – снять чёрный лиф. Она не сдалась (недавно мы видели совсем иное поведение, что отражено в предыдущем репортаже – концерты пошли косяком), хотя Адамс даже пожмыхал воображаемую грудь, которой у него нет, и это должно было, видимо, «дожать» непримиримую наездницу – говорил он об этом весело…

Нет, в этот раз они были уже точно богами металла, с залом говорил лишь Джои, в специальном отделении. Кстати, и «Полёт шмеля» сыграл – как в былые времена, легко и непринуждённо. А говорил он медленно и внятно – так, что русский язык как-то заново нам «высунулся».

- Горррод… РРРеально... Фанаты мАновара…

В общем, Джои Димайо и за это дело взялся с характерной обстоятельностью, и речь его была медлительна, величава, убедительна, пока остальные отдыхали за сценой. Но вот что просто-таки проняло русскую душу аж до глубин потолка нашей галёрки, это ненавязчивое пожелание Джои, чтобы уходя все купили майки (они на территории стадиона были не просто лицензионные – у них лэйбл «Мановар», торговая марка) дабы доказать, что они «ррреальные фанаты хэви мЕтал».

Да мы уже купили, не волнуйтесь, коллега! У меня с рукавами даже...

А вот ещё!.. Джои как эрудит и полиглот ведь всегда играет что-то местное в необъятных своих басовых соляках – так нам досталась «Да с той старинной да семиструнною»! Поиграв по своему узкогрИфому индивидуальному басу, как на испанской гитаре, и аккорды соответствующие, нисходящие, он перешёл уже к конкретной цыганщине. Мало кто успел её поподпевать – купеческие времена давно минули, зато я как-то возвышеннее взглянул на происходящее. Ведь «к Яру» купцы в дореволюционном «горрроде Юрррия Долгорррукого» (как в финале речи его назвал Джои) ездили именно сюда, в этом направлении, и нынешний «Яр» тут, на Динамо, поближе к центру немного. Вот такое ещё попадание в топографию…

Отдельно скажу о видеоряде. Это как раз для нас, для галёрки же делалось. Как же удивительно совпало это несложное творчество компьютерных графиков из стаффа – с тем как слушал я в середине нулевых «Мановар» по второму разу, то есть ранние альбомы, докупленные на студийных уже кассетах в «Союзе»! Я играл в старенькие на тот момент «стрелялки» - и вот теперь та лава, что встречалась на некоторых стадиях «Дума». Текла почти по те же песни! Как это было всё неслучайно.

Идейный же ряд - тут вопрос, конечно, сложный. Оголтелая пропаганда насилия – так это всё совершенно справедливо называлось в статье «Голый король» из «Ровесника». Но за долгие годы группа не только не сменила темы, она стала грубее, тексты – даже кровавее и однообразнее, но это только утвердило её статус, а фанов – прибавило. «Упёрлись рогом» - это про них. Нечто большее, чем стиль.

Романтика рубилова на мечах, честь, корона, королевство, магические символы, языческие боги… Всё это не мешает выслушивать из их песен и нам, врагам богов, королей и королевств всех времён и народов, - главное, боевое, наступательное. И даже перекликающиеся с наци-символикой орлики, молоты – да, мы умеем просеивать метафоры в нашем требовательном «сите» советского взгляда на мир.

Отдалённость спасла меня от разочарования – до конца выступления (а на бис они сыграли ещё треть песен, включая Black wind, fire and steel, которую так любил спичрайтер депутата Игошина Влад Никифорук, покойный, но более всех - Blood Of My Enemies) я так и не понял, что на гитаре-то был не Карл Логан, а новый человек из кавер-группы, спешно найденный буквально за месяц, чтобы не сорвался тур. Ну, уж среди металлюг всего мира несложно выбрать не только играющего идеально хиты хэви-идентичности, но и выглядящего почти как Карл, которого в свою очередь они, по легенде, встретили случайно, катаясь на байках своих…

Тут надо отметить ещё ту простоту и точность фоновой комп-анимации одной из любимейших моих песен о викингах с «американского» альбома 2002-го года (Максим Калашников признался мне в редакции «Независимого обозрения» в 2003-м, что звёздно-полосатую обложку выбросил, но кассету слушает с удовольствием), которая иллюстрирует слова, не более того. И ещё проще их клипы с того же самого альбома – вот тут мановаровский аскетизм роднит мэтров с начинающими металлюжками и как бы призывает дерзать именно не по части монтажа и спецэффектов, а по сути.

Многие относят это к вкусовщине – мол, рок, субкультура, дело частное. Нет, товарищи – тут учиться надо. Однообразные тексты – дело поправимое (что в наших каверАх на «Мановар» мы и доказываем, в весьма вольных переводах и развитии некоторых «империалистских» идей вплоть до противоположности), главное, что собрав такой вот стадион, вы можете поднять на борьбу не сказочную, а классовую – тысячи, а там, утвердившись в позициях таких, и миллионы. Вот это мы у них, американцев, и взяли, и своего оружия не опускаем с 2001-го.

Когда-то, в 1950-х на этом стадионе проводил в числе товарищей из Спорткомитета матчи, принимал физкультурные парады и сам ходил на трибуны, водил «по блату» на футбол (с ним дружил вратарь Рыжий Сыс, как прозвали его пацаны-болельщики - легендарный Сысоев) членов большой нашей русско-белорусской семьи мoй дед, Михаил Таборко. Я не был на стадионе том, изначальном, ни разу – только возле гулял, в парке, по призыву ностальгировавшего по 80-м товарища Историка. И вот, когда первой металл-группой на этой обновлённой арене стал «Мановар», я тоже – «первенствовал»…

Не со слепым обожанием взирали мы на неразборчивые лица, нет, а порой с хохотом - но на экран. В клипе (на мой взгляд весьма неудачном и хилом), где почти в богатырских шлемах рубятся худые реконструкторы – мы с Раджимом легко узнали Александра Дугина и Егора Летова, долго ждали их упоминания в титрах после концерта, но там только значилось (на фоне политкорректного триколора) что да запомнят потомки, как содрогнулся «горррод Юррия Долгорррукого» в этот день марта 2019-го…

И я ведь не сказал самого главного, товарищи фанаты – Джои добавил, что… «мы верррнёмся».

Так что не такая уж финальная битва вышла.

Кстати, по списку песен было видно, какие альбомы (в частности – The Lord Of Steel) оказались при всей инструментальной новизне и композиционной оригинальности – лишними на «последнем» пути стальных богов. «Боги войны» вот отобразились в программе – что подтвердило верность выбора «Эшелоном», участником официального российского трибьюта «Мановара» (Hector Storms The Wall), следующей песни для кавера, а она первая на том «божественно-военном» альбоме, и не звучала в этот раз.

В общем, «есть что подправить», а богам-отцам – большое спасибо! После такого глубокого входа огненной энергии - пора и самим выдавать в массы песни борьбы.

Мощь небывалая. «Слишком гррромко» - видимо, Джои через испанское «р» познал и наше.

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