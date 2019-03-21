"Фитиль" для Ротенберга суд закон Сегодня получаю письмо:

«Здравствуйте, Владимир Гречанинов!

Рассмотрев Ваши возражения, владелец Red Square Group отозвал жалобу на нарушение авторских прав в отношении Вашего видео на YouTube.

Название видео: "Фитили Л.Гайдая"

- Команда YouTube»

Объясню, в чем тут дело. На моем YouTube-канале размещено несколько подборок «Фитилей», которые, кстати, собрали более трех миллионов просмотров. Все сюжеты созданы в период, когда я работал в журнале, а журнал, как я уже рассказывал, создавался коллективно, то есть все стадии создания «Фитиля» – от поисков и написания сценариев до редактуры отснятого материала было делом всей редакции. Права на готовые сюжеты принадлежали тоже редакции, то есть нам, так что размещение нами на YouTube или где еще фитилевских сюжетов, причем, совнршенно бесплатно – абсолютно легитимно. В том числе и сюжет памяти Л.Гайдая.

Скажу больше, есть множество подборок «Фитилей», которые размещают в сети вообще неизвестно кто, и никто из редакции никогда не возражал – смотрите и радуйтесь.

И вдруг вчера я получаю претензию, даже две:



«Здравствуйте, Владимир Гречанинов!

На одно из Ваших видео были заявлены права через систему Content ID.

Название видео: Фитили Л.Гайдая

Объект авторских прав: "PPSS_Master_81_ANTIALKO_Kompany_1895"

Название видео: Фитиль. Без шампанского

Объект авторских прав: "PPSS_Master_81_ANTIALKO_Kompany_1895"



Заявитель и там и там некая Red Square Group.

Залезаю в претензию, думаю, может речь идет о каком-то музыкальном фрагменте, хотя за музыку мы тоже расплачивались, с этим было строго, так что вопросов с фонограммами быть не должно. Хотя недавно некая WMG, созданная в 92 году, набралась наглости заявить претензии на песню 49-го "Летят перелетные птицы". Вы-то каким боком?!

Но нет, данная претензия касалась не фонограммы, а всего Фитиля, целиком, с видео и звуком, который теперь оказывается принадлежит какой-то Red Square Group. Круто, да?!

Ищу эту Group. Нахожу консалтинговые услуги по аренде и продаже офисов и торговых площадей формата street retail. Уже интересно!

Еще нахожу кучу каких-то агентств, включая модельные и свадебные. Так теперь «Фитиль» принадлежит им?

Наконец нахожу «Красный квадрат», который выпускает телевизионные кошмары, вроде "Как стать милиционером... простите, миллионером", «Давай поженимся», «Модный приговор» и другой телевизионный мусор, вызывающий сыпь и другие растройства. Неужели нашли? Читаем:

«Красный квадрат» — крупнейший в России производитель премьерного телевизионного контента. Мы публикуем собственные передачи в наилучшем качестве».

Ну, точно, они. Хваткие ребята. Теперь будут публиковать и чужой контент.

И кому же принадлежит эта компания? А принадлежит она Аркадию Ротенбергу. Замечательно! А, впрочем, кому же еще?.. Видимо, у нас пошел новый виток приватизации, так что хорошо бы проверить, кому на сегодня принадлежат «Мастер и Маргарита», «Вишневый сад», «Война и мир»… Да и таблица Менделеева - она теперь чья?..

Вот такой сюжет для «Фитиля», хотя вообще-то не до смеха. Не напиши я вчера возражение на этот бред, так и числился бы «Фитиль» за Ротенбергом. Хотя и ребятам из YouTube неплохо бы проверять, кто и на что претендует. Или они в курсе? Уж больно быстро владелец Red Square Group отозвал свою нелепую жалобу.

А я в честь этой маленькой победы выкладываю свою любимую подборку фитилевских сюжетов. Смотрите бесплатно, пока кто-то еще не наехал.







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