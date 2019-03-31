Читайте А.А.Зиновьева!

Тотальная лживая пропаганда объективно оказывает влияние на мозги всех, в том числе и не сомневающихся в ее лживости. И я, переживая за сегодняшнее, пытался понять, как это могло произойти, уже отравленными мозгами. Так и написал дурацкую статью, еще и с претензией «Обратный отбор или главная ошибка», и был удивлен очень сдержанной реакцией читателей, более того словами рецензента, что построенный в СССР социализм не соответствовал ленинским идеям.

Однако, помня свою счастливую жизнь в том «неправильном» социализме, решил написать что-то вроде «Не получилось, но было так хорошо!». И решил поискать подтверждение у Зиновьева, известного авторитета в критике и анализе власти, книги которого когда-то произвели незабываемое впечатление.

Взял последние: «Русская трагедия» и лекция 2005 года «Постсоветизм», а также старую «Сталин — нашей юности полет». Судя по пометками на полях, я эти книги в свое время читал, но кроме восхищения в памяти ничего не осталось. И вот сегодня я снова открыл и ...как Зиновьев в похожей ситуации, «почувствовал себя жалким червяком». Главное, что открылось мне:

«Все то, что теперь говорят критики о нашем времени, есть отношение к нему с позиций сегодняшней, а не прошлой жизни. И потому это все есть ложь. Знай, в истории нашей страны то время было самым ужасным, но оно было и самым прекрасным.»

И дальше в «Русской трагедии» на 500 страница дается детальный научный анализ «русского коммунизма» и наступившего «послесоветизма». Это шокирующее чтение, открывающее глаза и к тому же написанное увлекательно великолепным русским языком. Это настоящий научный труд, который я бы советовал сделать обязательным учебником для всех, желающих понять, что с нами произошло и что нас ожидает.

Постараюсь проиллюстрировать мой призыв некоторыми цитатами.

Русская трагедия. Гибель утопии

Трагичность сталинской эпохи состояла в том, что в тех исторических условиях сталинизм был закономерным продуктом великой революции и единственным способом для нового общества выжить и отстоять право на существование. Трагичность сталинской эпохи состояла в том, что она похоронила надежды на идеологический земной рай, построив этот рай на самом деле... Главным в ту эпоху было нечто позитивное, а не негативное. На ту эпоху ведь можно смотреть не только глазами пострадавших, как принято теперь, но и глазами преуспевших, а их было неизмеримо больше.

«Самого высокого, на мой взгляд, уровня устремленность в будущее достигла в сталинские годы в Советском Союзе. Основная масса населения жила будущим в полном смысле слова... не просто мечтала (мечтали то не все, и даже не большинство, а немногие!), а именно жила... В послесталинские годы начался спад в этом отношении. К концу брежневского периода этот спад завершился идейным кризисом советского общества и после 1985 года полным идейным крахом. В посткоммунистический период устремленность в будущее вообще исчезла как социально значимое явление. Зато усилилась устремленность в прошлое.»

Мы не проиграли идеологическую войну, мы проиграли холодную войну.

Рухнула не социальная организация как таковая, а конкретная страна с этой организацией... Рухнула не потому, что социальная организация стран Запада совершеннее, а в силу комплекса исторических обстоятельств, включая такие, как перевес сил врага, глупость и трусость советских властей, массовое предательство и другие. Удивляться надо не тому, что нас разгромили, а тому, что мы продержались семьдесят лет. И каких лет!

Десталинизация страны началась еще до доклада Хрущева на ХХ съезде партии. Хрущев был итогом этой борьбы. Фактическая десталинизация страны произошла бы и без этого доклада... Хрущев использовал фактически начавшуюся десталинизацию страны в интересах личной власти.

В марксизме считалось, будто полного коммунизма еще не было, а наука о коммунизме (научный коммунизм») возникла уже в Х1Х веке. На самом деле как раз наоборот: в России в сталинские и брежневские годы сложился самый полный коммунизм, а вот науку о нем так и не создали.

Высшая стадия коммунизма играла роль идеала, к которому должно стремиться общество как целое... Цель играла роль не научного предсказания, а организующую массовое сознание.

«Миллионы сталинистов во главе с самим Хрущевым (а он был сталинским холуем!) молниеносно предали своего вождя и превратились в активных антисталинистов... Это явилось генеральной репетицией рокового всеобщего предательства, которое было совершено по инициативе горбачевского и затем ельцинского руководства.»

«Превращение сталинистов в антисталинистов не было оценено как предательство.»

«То, что называют словом «интеллигенция», можно разделить на образованцев и «идеологенцию», функцией которой были обработка сознания людей и снабжение их «духовной пищей», действовала она под контролем идеологии и была ее орудием.

Идеологенция была (и остается!) наиболее циничной, приспособленческой, трусливой и подлой частью населения. Добровольный оплот режима, его носитель, его слуга и хозяин одновременно. Она была социально эгоистичной, думала только о себе, с одной стороны поставляла людей в оппозицию к режиму, а с другой — громила диссидентов и «внутренних эмигрантов». Не рискуя ничем и не теряя ничего, они изображали себя как бы репрессированными жили, как говорится, с кукишем в кармане. Известные личности, имевшие более или менее широкое и сильное влияние на умы и чувства людей. Этот слой «властителей дум» советского общества стал базой западного идейного наступления на советское общество.»

Была самая высокая в мире и в истории вертикальная динамика населения, то есть подъем из низших слоев в более высокие. (И какая «стабильность» теперь, 20 лет одни и те же убогие рожи и никаких успехов и никаких надежд, потому что их благополучие и устойчивость положения от таких пустяков, как успехи руководимых ими дел не зависят. В.К.)

Соревнование с капитализмом бессмысленно, просто потому, что цели у них разные.

Торжествующие пигмеи постсоветизма, разрушившие русский (советский) коммунизм, всячески умаляют и извращают деяния великанов советского прошлого, дабы оправдать свое предательство этого прошлого и самим выглядеть великанами в глазах оболваненных современников.

К началу двадцать первого века в основных чертах завершился великий эволюционный перелом в истории человечества. Одним из следствий его явилось возникновение вопиющего несоответствия между масштабами социальных событий и масштабами олицетворяющих их личностей. Если первые колоссально увеличились, то вторые, наоборот, сократились. Произошло измельчение исторических личностей, можно сказать — пигмеизация. На смену историческим гигантам вроде Наполеона, Ленина, Сталина, Гитлера, Мао и др. пришли исторические пигмеи вроде Рейгана, Горбачева, Ельцина, Клинтона, Буша и др. Наполеон потерпел поражение, но все равно останется гигантом, США могут покорить весь мир, а Буш все равно останется пигмеем.

Черты советизма в постсоветском социальном гибриде заметны даже без специальных социологических исследований для тех, кто в какой-то мере знаком с советизмом. Президентская власть копирует власть советского «Кремля», причем даже сталинского периода. Президент имеет тенденцию превратиться в вождя, заботящегося о нуждах всего «трудового» народа. Он опирается на силовые структуры, назначает угодное ему и подконтрольное ему правительство, стремится к контролю за прочими сферами общества, стремится апеллировать к массам (к «народу») непосредственно, минуя якобы враждебных «народу» и коррумпированных чиновников-бюрократов.

Читаю и перечитываю «Русский эксперимент». Все, о чем в нем говорится, мне было известно. Во всяком случае, я все узнаю и говорю себе: да, это верно. И вместе с тем я чувствую, что в моем сознании происходит переворот. Я все известное мне и пережитое мною вижу в каком-то новом свете. Как я мог все это не понимать, говорю я себе. Ведь это очевидно! Да, очевидно после того, как чужой ум все это увидел и понял. После этого любой дурак поймет. Надо, чтобы все это читали миллионы россиян...

Я счастлив, что я появился на свет в советское время в России, в это случайное исключение в человеческой истории, во время реализовавшейся социальной утопии. Я счастлив, что прожил в это время лучшую часть жизни. Я счастлив, что получил возможность оценить мою жизненную удачу, увидев гибель утопии. Аминь!»

Сталин — нашей юности полет

Сталинский период — один из самых интересных в истории человечества.

Этот хрущевский доклад мы готовили еще для самого Сталина после войны... слух был, что доклад готовился для Берии... по поручению Сталина.

Сталин на самом деле был величайший политический гений. Как мастер управления многомиллионными массами людей он не имеет себе равных в истории... Сталин победил. И проживи он еще десяток лет, он вошел бы в историю как величайший освободитель. Ему простили бы все прегрешения.

Хрущев и его сообщники присвоили себе все то, что Сталин и его сообщники собирались делать и готовили.

Сталинский период — был периодом подлинного народовластия. Если вы не поймете эту фундаментальную истину, вы ничего не поймете в этой эпохе. Это было народовластие в том смысле, что подавляющее большинство руководящих постов с самого низа до самого верха заняли выходцы из низших слоев населения... и они имели ту или иную долю власти. И эта доля власти в тех условиях окупала любые тяготы жизни. И риск. Власть стоила того...

Легко быть умным стратегом после сражения. А вы перенеситесь в ту эпоху, в те условия, в те человеческие отношения, в те цели и замыслы ! Вы сейчас не способны решить более примитивные современные задачки и делать более примитивные предсказания насчет будущего, а учите уму-разуму великий исторический процесс, в котором все было ново, все было эксперимент, все было открытие !!

Сталинская эпоха ушла в прошлое, осужденная, оплеванная и окарикатуренная, но не понятая. А между тем все то, что вырвалось наружу в хрущевские времена, было накоплено, выстрадано и обдумано в сталинское время. Все то, что стало буднями советской жизни в брежневское время, вызрело в сталинское время. Сталинская эпоха была юностью советского общества, периодом превращения его в зрелый социальный механизм. И хотя бы уже потому она заслуживает нечто большего, чем осуждения: она заслуживает понимания.

Понимание не есть оправдание... С точки зрения понимания причины настоящего лежат в прошлом... Нельзя осуждать или оправдывать прошлое с точки зрения настоящего.

В общем и целом эта эпоха прошла с поразительным самосознанием справедливости всех ее ужасов. Это теперь, с новыми мерками справедливости и несправедливости, мы обрушиваемся на наше прошлое как на чудовищное нарушение справедливости. Но в таком случае вся прошлая история есть несправедливость.

… я тогда с абсолютной ясностью понял одно: противопоставление народа и власти в нашем обществе лишено смысла, что власть здесь есть прежде всего организация всего населения (народа) в единое целое.

Лишь много лет спустя я понял, что есть общее правило общественной психологии: рост благополучия порождает рост недовольством своим положением и неверие в будущее общество изобилия. Именно улучшение жизни в послевоенное время убило идеологическую сказку коммунизма, а не чудовищная бедность тех лет.

Постсоветизм

Вот так и получилась постсоветская социальная система. Ее создали, она не сложилась естественноисторическим путем. В Советском Союзе не назрело буквально никаких условий для создания такой системы. Ее создали искусственно. И уже она стала создавать новый, постсоветский экономический базис, новую постсоветскую идеологическую сферу и все прочие аспекты социальной организации.

Вот как сложилась постсоветская социальная система: как гибрид остатков советизма, реанимации дореволюционного феодализма и заимствования западнизма.

Эта социальная система специально сконструирована с таким расчетом, чтобы не дать России подняться и стать великой исторической державой, не допустить этого. Вот с этой задачей наша социальная система справляется прекрасно и будет справляться. Будущее нашей страны с такой социальной системой нетрудно предсказать.

Силы тех, которые громили остатки советизма, были ничтожными. Если бы на улицы вышли хотя бы двадцать тысяч простых обывателей, они могли бы босыми ногами втоптать в грязь Ельцина и всю эту банду. Без всякого оружия. Не сделали этого.

Советская система могла существовать сколько угодно долго. Она была новая, она была жизнеспособная и могла существовать хоть тысячу лет. Ее убили. Страну убили, просто убили, и она находится теперь в таком состоянии.

В чем историческая роль Путина? У меня в одной статье было сказано, что это Ельцин сегодня. Подобно тому, как о Сталине говорили, что это Ленин сегодня. Путин легитимизировал результаты ельцинского переворота. В итоге сложившаяся в ельцинские годы социальная система стала легитимной. И привычной — она надолго вошла в жизнь нашей страны. Как вы это будете оценивать, это уже ваше дело.

Может быть, вам это не понравится, но я скажу: русское население как народ, как единое целое уже не существует. Он атомизирован. Масса людей организуется в народ благодаря социальной системе. Та социальная система, которая сложилась, исключает мобилизацию населения в единый народ.

Между прочим, когда Фердинанд Лассаль пояснял Бисмарку идеи коммунизма, Бисмарк сказал: “Идея хорошая, неплохо бы проверить на каком-нибудь народе, который не жалко, например, на русских”. Вот на русских и испытали, и эксперимент оказался в высшей степени удачным.

Что будет в России? То, что вы имеете, то и будет. Это может продолжаться столетиями, если, конечно, не произойдет какая-то катастрофа. Мы получили это будущее, вот и живите, как говорится.

Тогда я ссылался на известные слова Руссо: “Прежде чем ломать старый дом, постройте новый”. И уже тогда, когда старый окажется ненужным, можно его ломать, да и то — вдруг он еще пригодится. А ведь тут сломали дом, не построив новый.

Я без шуток сказал, что Горбачева, Шеварднадзе и Яковлева надо было повесить в двадцать четыре часа. Повесили бы, и мы бы сейчас жили при советском строе. Это я стопроцентно говорю.