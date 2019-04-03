Их законы как навозные лепешки. Песнь о лучших людях России

Уважаемая в соответствии с принятым ею законом партия «Единая Россия», не успев залечить натруженных депутатских мозолей, принялась пританцовывать и нахваливать себя на все лады. Навальный, когда-то намертво приклеивший к ней ярлык «жуликов и воров», прихлопнут словно назойливая муха упавшим с дерева медведем. «Единороссы» уверены, что обошли критиков и разоблачителей на крутом парламентском вираже. В стане партии власти визги восторга и брызги слюною до потолка: «Ах, опять мы всех милее, всех румяней и белее». Член Высшего совета ЕР сенатор Клинцевич в экстазе резюмировал, мол, в «Единой России» состоят лучшие люди страны.

Так как любое уместное здесь возражение либо непечатно, либо карается отныне разорительными штрафами, то обратимся к Пушкину (заменив лишь действующего персонажа), которого покамест не запретили: «И Клинцевич хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глазами, и прищелкивать перстами, и вертеться подбочась, гордо в зеркальце глядясь». Действительно, самолюбование, некий политический нарциссизм — характерная черта и этого сенатора, и очень многих его соратников-подельников. Не способные отнестись к себе самокритично, упорно изгоняющие из СМИ честные, непредвзятые, неподобострастные материалы, они превратили законодательный процесс в некое подобие пищеварительной системы крупного рогатого скота. Из Госдумы законы выпадают словно навозные лепешки за лениво бредущим стадом коров. Трудно не запачкать ботинки.

Наиболее показательна многолетняя борьба «Единой России» против коррупции. Она напоминает спортивные старты нашей эпохи, когда результаты соревнований меняются долгие годы после финиша — с каждым новым разоблачением нарушителей, уличенных в применении допинга. Медали отбираются и передаются по несколько раз, и лет через десять-двадцать чемпионом может быть объявлен некто, уже давным-давно забывший, что он вообще принимал участие в забеге, в котором финишировал так далеко, что его вообще не проверяли на допинг. Так и все пламенные антикоррупционеры «Единой России» остаются таковыми до часа Х. Посажены уже десятки ранее «кристально чистых» и крывших взяточников на чем свет стоит путинских губернаторов, депутатов, министров, из которых украденные миллиарды сыплются, как шерсть с линяющей собаки. Но по последнему опросу социологов лишь 2% россиян в разгар декларационной кампании верят, что российские власти начали серьезно бороться с коррупцией. Иначе как полным провалом и саморазоблачением партии власти эти результаты не назовешь.

Между тем до реальных проблем людей «единороссам», как повелось, нет никакого дела. Сайты петиций полнятся стонами несчастных, чьих родных убивает национальный проект в здравоохранении. Больные месяцами и годами не могут дождаться жизненно важных препаратов, теряют остатки сил в противостоянии с бюрократами, вынуждены инициировать сбор средств на дорогостоящее лечение за границей. Национальный проект в образовании докатился до состояния всеобщей склоки и доносительства. До содержания ли школьных программ, если все заняты обсуждением допустимых пределов одежды на фото учительниц в социальных сетях? Включившие в свой традиционный променад вслед за бутиками, ресторанами, заграничными виллами ещё и православные храмы депутаты и чиновники рьяно блюдут общественную нравственность и патриотизм. Не кончается шабаш духовно-скрепоносных мессий, где всякий норовит запретить какую-нибудь книгу, концерт, фильм или выставку.

Эту бурную деятельность «лучшие люди России» сочетают с регулярными нападками на граждан, которые якобы в силу своей «лености» и «бесталанности» впали при их правлении в нищету, бедность, болезни, жалуются на произвол и равнодушие государственных органов, атмосферу вранья и безразличия, сложности в поиске достойной работы, беспрецедентное повышение пенсионного возраста и бесконечный рост всевозможных поборов, рожают без просьбы государства, не хотят довольствоваться «макарошками» и т. д. Уничижительная риторика стала неотъемлемым атрибутом политики «Единой России», но ей придается чересчур завышенное значение. Деятельность данной партии всегда отличалась полным пренебрежением к простым гражданам, абсолютным игнорированием их интересов в угоду бизнес-проектам собственных членов. Сегодня очередной яркой иллюстрацией такой политики является мусорная атака на провинцию, создание гигантских свалок по всей стране, уничтожение комфортной окружающей среды для сотен тысяч «дорогих россиян».

... Из «ЕР» готовы бежать как из поздней КПСС, большинство ее рядовых членов брезгливо отстраняются от корыстолюбия и чванства верхушки. Создается впечатление, что высшее руководство партии стремится к возрождению сословного общества, где накопленные богатства можно было бы окончательно монетизировать в привилегированный наследственный статус. Однако созданный из части мелких чиновников, правоохранителей, артистов слой, морально готовый выступать в роли ее прислуги, оказался слишком жидок. Жители страны в основе своей отвергают превосходство «лучших людей», то и дело попадающихся на мошенничестве и словоблудии. Поклонение маммоне, включая дивиденды на патриотизме, пока не стало массовой идеологией россиян, несмотря на колоссальные усилия партии власти.