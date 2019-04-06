Почему и моя flеsh - в российском флешмобе учителей

В российском флэшмобе учителей в купальниках #учителя тоже люди, набравшем многие тысячи фотографий за считанные дни, я приняла участие не потому, что хотела похвастаться телом, которым обладаю в свои сорок лет (замечу, что мои коллеги, ведущие спортивный образ жизни, выглядят ничуть не хуже), а прежде всего для того, чтобы обратить внимание наших чиновников на абсурд, творящийся в системе школьного образования.

Я больше не школьный учитель. И возвращаться работать в государственную школу не собираюсь. О том, что нужно делать, чтобы не стыдно было на пляже раздеться до купальника, я писать буду, ибо это исключительно просто: ежедневные походы в спортзал и умеренность в питании, а вот о том, почему я ушла из школы, рассказать следует. Ибо уходила я не из какой-то там малозначительной "неэффективной" школы, а из самой что ни на есть "крутой", "рейтинговой", "топовой", то есть образцово-показательной. И если у нас такие "показательные" школы, на которые мы должны "равняться", то что уж говорить об остальных.

Школы, видимо, как и люди, делятся на две категории, одни действуют и работают, а другие - имитируют работу. Когда-то, очень давно, еще после окончания Московского Государственного Педагогического Университета им. В. И.Ленина, мне довелось работать в НПО "Самоопределение" школа 734, - сегодня эта авторская школа носит имя Александра Наумовича Тубельского, ее директора-новатора в 90-е годы. Именно Тубельскому я обязана многим. Сменой профессии, - именно он "подтолкнул" меня к решительному выбору и "пробе пера" в столь любимой мной сегодня журналистике. Я обязана ему тем, что обратила внимание на такое важнейшее состояние и действие счастливой личности как самореализация. Я обязана ему за возможность эксперимента, гибкость в работе, моделированию разных форм педагогических практик. Он был великий новатор, и рядом с ним, в его "команде" оказались те, чьи мозги не закостенели, чья душа требовала постоянного обновления, роста, развития. Одним из ведущих учителей в НПО "Самоопределения" стала ныне заслуженный учитель Российской Федерации, удивительная женщина-дирижер, преподаватель музыки Маргарита Федоровна Головина.

Я отлично помню как Министерство образования устраивало бесконечные "проверки" школе Тубельского, которые в итоге превратились в его травлю со стороны чиновников, что не могло не сказаться на его здоровье. Он ушел из жизни слишком рано... Сердце не выдержало. "Сердце отдаю детям", говорил В.Сухомилнский. Оно действительно было отдано детям. Но чиновники-бюрократы этого не видели, они цеплялись к формалистике, мол, какая успеваемость в школе, сколько золотых и серебряных медалистов "производит" школа ежегодно? А о том, что дети дневали и ночевали в этой школе, что их за уши невозможно было оттуда вытащить, чиновники и слышать не хотели, мол, сказки все это. Но вот то, что Тубельский "посмел" отменить систему отметок, и тем самым снял страх перед двойкой, заменив традиционный "срез знаний" защитой творческой работы, - и отсюда-то и шла любовь детей к школе, ставшей для них вторым домом, - об этом чиновники министерские тоже слышать не хотели!

Добавлю к этому, что Александр Тубельский никому из "проблемных" детишек не отказывал в приеме, и "трудные дети" со всей Москвы ехали именно сюда, в Измайлово, и каждому из них находилось занятие по душе помимо стандартного "образовательного пространства", кому мастерская керамики, кому столярное и плотницкое дело, но главное что все как говорил директор Царскосельского лицея Василий Малиновский, "все для общей пользы".

И рассказала я об этом не случайно. Сейчас школа № 734 на Сиреневом бульваре носит имя Александра Тубельского. Но выживет ли она в эти времена, когда мракобеснование чиновников набирает обороты? Не знаю. Очень показателен тот факт, как формировалась команда единомышленников Александра Тубельского. Когда Александра Наумовича назначили директором школы на Сиреневом бульваре, я сама еще была ученицей, и я отлично помню как на моих глазах восемьдесят процентов учителей, хорошо нам знакомых, учивших нас разным предметам, подписали заявления об увольнении. Почему? Не смогли работать в системе новых требований. Не смогла даже наш классный руководитель, преподаватель русского языка и литературы Людмила Николаевна Пастухова. Она покинула наш класс, нашу школу, и вместе с ней их школы ушла половина учеников и учениц, (в основном, это были подружки ее дочери, учившейся с нами в классе). А школу начали приходить новые педагоги, и люди, которые казалось бы вообще далеки от понятия "школьной программы", - специалисты в области работы с деревом, с керамикой, с тканью...

Профессионалы конечно же, сейчас спросят у меня, "это что, была Вальдорфская педагогика? Тубельский был поклонником Рудольфа Штайнера?" Я отвечу, что нет, не совсем так. Но важно, что дети, помимо традиционной образовательной программы получали широкий спектр творческого пространства, и именно эта сфера, - то, что сегодня называется словом "допобразование" у них и формировало высокую самооценку. Они не могли в силу недостаточно высоких интеллектуальных способностей быть успешными там, где требовалось свою голову "набивать знаниями". Ну не всем дан высокий интеллект, высокая продуктивность мышления, высокая обучаемость! Так что же, "троечники" - это дети второго сорта? Нет! Тубельский доказал, что и они могут найти свое место в жизни, если их только изначально не сломать критерием "получил пятерку - ты молодец, получил тройку- ты ничтожество, неудачник, оболтус". Просто надо такому "троечнику" и "лентяю" показать, где он может реализовать свои способности. Создать ему пространство для разнообразной деятельности. И Тубельскому это удалось, и тем самым он, сам того не подозревая блестяще подтвердил гипотезу психологов о том что креативность и интеллект развиваются как независимые факторы!

Креативные дети, реализовавшие себя в творческих лабораториях, (одну их них вела и я, это была мастерская журналистики), должны быть всю жизнь благодарны судьбе, что попали детьми именно в школу Тубельского, которая сформировала у них главную характеристику счастливой и успешной личности, - высокую самооценку. Думаю, что значимость подобной работы прекрасно понимала и преподаватель музыки, Маргарита Феджоровна Головина, безусловно, человек творческий, и создавшая прекрасный авторский курс "мировой художественной культуры". Именно благодаря этому теплому, душевному, энергичному человеку я приобщилась к выдающимся шедеврам зарубежной литературы, живописи, театра, и других сфер искусства. Этот человек - талантливый педагог, и об этом говорит тот факт, что в свои 80 лет Маргарита Федоровна не думает об уходе на пенсию, она продолжает преподавать в школе, и даже организовывает концерты и конкурсы! Она открыла для меня имя Владимира Высоцкого, и с тех по его "Баллада о борьбе" для меня является любимейшей песней, и как показала практика, отношение к этой песне может служить "тестом", имеешь ли ты дело с сильной личностью, обладающей характером, или перед тобой "человек без стержня". Я благодарна судьбе, что она дала мне в жизни такого великого педагога как Маргарита Головина, которая не набивала наши головы знаниями, а учила нас самостоятельному мышлению.

Самостоятельное мышление, - вот чего не хватает нашим чиновника, и вот что они убивают в детях, лишая их возможности попасть в систему дополнительного образования, в которой смогли бы работать талантливые и креативные учителя-экспериментаторы.

Чудовищная формалистика, пакет документов, превышающий даже тот, что я собирала на британскую визу, вызовет отвращение у кого угодно. Но даже потратив два месяца своей жизни на сбор всех необходимых бумаг (в их число входит и справка о судимости, а также психиатрическая комиссия за тремя подписями врачей), нет никакой гарантии, что ты сможешь работать в "инновационных условиях" современной школы. В той "рейтинговой" школе, где мне предложили открыть "творческое объединение" не было создано никаких условий доля творчества, и теряя ежедневно до трех часов лишь на дорогу до школы, я сталкивалась с таким абсурдом, который Тубельскому и в страшном сне не привиделся бы. За идею открытия "творческой лаборатории" я взялась даже не ради денег, а скорее ради обкатки новых методик преподавания, ради эксперимента с разными формами подачи материала. Мне это интересно.

Куда там! Меня даже не допустили к детям, рассказать им что будет новое "творческое объединение". Чтобы войти в школу, нужна пластиковая карточка, а она выдается лишь после того, как подписан приказ о твоем приеме на работу. Но приказа не будет до тех пор пока не набрана группа! А как же она наберется? А вот как. Оказывается, дети сами должны были заходить на портал мэра Москвы и выяснять, что там появилось в их школе! И сами же регистрироваться куда захотят. Абсурд! Но мне говорили, "да, именно так. Они сами зайдут и увидят и запишутся. Спросят у родителей их СНИЛСЫ и запишутся.". Интересно, те чиновники, которые на это рассчитывали, и которые создали отвратительно работающий портал госуслуг мэра Москвы, они хоть раз в жизни живого ребенка видели?

Даже после того, как дети решили регистрироваться на этом портале, а я была обвинена в "рекламной деятельности" и поиск желаемого объединения на портале мэра Москвы (я надеюсь, что господин Собянин прочитает эту заметку!) превратился в хождение по мукам как для детей так и для их родителей, названивающих мне на мобильный, оказалось, что это еще не все. Оказывается, теперь дети должны вместе с родителями писать бумажные заявления, заполнять договора.... Поставьте себя на место нормального родителя или ребенка. Что для вас было бы приоритетным - творческая студия, куда без бумажки ты фиг попадешь, да еще за многие из таких студий деньги берут немалые, или же возможность получить где-то желаемые знания просто, легко, и без подобной волокиты? В Москве такое количество профессиональных объединений, где учат и танцам и пению и гимнастике и футболу, что зачем связываться с какой-то школой? Вот и выходит, что даже замечательный режиссер, киношница, работающая в киножурнале "Ералаш" не может набрать группу! За один урок в форме мастер-класса в "школе А.Митты" надо выложить 5-6 тысяч рублей. И при такой коммерческой форме подачи знаний у преподавателя выходит неплохая зарплата. А тут педагогу приходится мучиться со школьниками, которым ту же "услугу" предлагают даже бесплатно. И чего ради?

Где реально получается набор в группу, и родители "идут до конца" подписывая все тома бюрократических бумаг? Только там, где "надо ребенка спасать от бандитов и улицы"- спортивные игры, и там, где речь идет об иностранных языках, и только потому, что "в школе дешевле чем на курсах". Это все. Если бы Тубельскому рассказали, что все допобразование сведено к футболу и английскому языку, он бы только руками развел бы. Ну нет такой задачи у допообразования, как продавать те же самые знания и навыки что предлагают коммерческие курсы, только дешевле. Это не конкуренция им, а это совершенно особая отрасль педагогики, с глубокой психологической основы. Задача допобразования - развитие личности, формирование самооценки, создание разных видов образовательных пространств, где ученик мог бы себя попробовать в разных сферах деятельности, без этого невозможно самоопределение. Здесь же чтобы перейти с одного кружка на другой, надо пройти чудовищные бюрократические препоны, изобретенные Мэром Москвы. Это касается и детей и учителей, которые ведут реестр посещаемости. Вместо деятельности - ее имитация. Знакомо?

А еще удивлялась поначалу, отчего в рейтинговой школе ничто не указывает на ее высокий рейтинг, на ее "особость"? Стены завешаны противопожарными памятками, табличками не ту ему, что делать, если к тебе пришел террорист... И никаких указаний на "эксклюзивность", за которую вроде бы и должны давать гранты и высокие баллы. Приходишь в школу имени Тубельского, там постоянно меняющаяся декорация, творческие работы, висят на стенах. Дети гордятся тем что они делают. Уютно, красиво. Театральные декорации, конкурсы.

Движуха! Идешь же по коридору "рейтинговой" школы в Кунцево, ощущение такое, что не школа это, а так, огромная "приемная" у какого-то очень недальновидного бюрократа. Потому что нет смелости, нет задора, нет блеска в глазах ни у детей ни у педагогов. А только бумаги, бумаги, бумаги, ну разве что пара картин, сделанных лет десять назад детьми из "творческого объединения" висит на стенах... Конечно, молодой директор старается прежде всего "не нарушать". Но тогда и никакого развития вперед не будет. Высокий балл ЕГЭ это всего лишь хорошая зубрежка. Это набор знаний, это не мышление, к способности самостоятельно анализировать мир это отношения не имеет.

Самое отвратительное, что значимость системы допобразования не понимают те, что отвечает за нее, - те же администраторы, методисты. Вместо того, чтобы пытаться упростить систему блокировки педагогической работы, вместо того чтобы набрать скажем группу для кино-кружка или других объединений, они лишь "вешают" на педагога журналы, справки, договора с родителями... В итоге получается что педагог работает еще и за этот отдел! Замечу что ФОРМУЛИРОВКА В ДОГОВОРЕ понятия "ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА" мне представляется грубой ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ.

А зарплаты может не быть вовсе. Как так? А вот как. Если даже дети к вам ходят, но родители не подписали со школой договор, то вам зарплата не будет начислена. Чтобы бухгалтерия заплатила вам жалкие 20 тысяч за пол-ставки вы должны иметь минимум две группы детей, по пятнадцать как минимум человек у группе. Другими словами полставки, это тридцать договоров с родителям. И если их будет не тридцать а двадцать восемь, то вы свои 20 тысяч не получите. А если вы хотите работать на полную ставку, за 43 тысячи, то умножайте, соответственно на два. Это шестьдесят договоров с родителями, которые вы должны заключить! Когда же готовить учебную программу? Когда же готовиться к занятиям? Или не важно, с чем ты придешь к детям, важна лишь отчетность "По образовательным УСЛУГАМ"?

Когда мэр Москвы придумывал такие правила для педагогов, интересно, он сам смог бы по ним работать?

Отвратительно.

Догадайтесь, кто же из педагогов дополнительного образования "удерживается" в системе? Самые креативные и талантливые? Или же тупые но хитроватые формалисты?

А как выдумаете, почему руководство школы поддерживает такой вот "неестественный отбор" кадров?

Ответ прост. Потому что за "формально работающую" студию начислят лишние рейтинги, а может и деньги из Минобрнауки дадут в школу. На какой-нибудь ремонт.

Только при чем тут личность ребенка?!

И снова я вспомнила "раскол" педагогического коллектива, когда в школу на Сиреневом бульваре пришел новатор Александр Тубельский. "Мы не можем творить, экспериментировать, мы привыкли все по программе, по учебникам переозвучивать"- сказали 80 процентов педагогов и ушли в "стандартную" школу. Это их право. Но с ними и авторского проекта в системе образования не вышло бы. Не было бы "Самоопределения" ни как образовательного ни как личностного феномена. Эти консерваторы стали бы для Тубельского с его "экспериментальными образовательными пространствами" балластом.

Вспоминая повесть Айзека Азимова "Профессия" я хочу напомнить, что 90 процентов людей способны воспринимать готовые программы, набивать свою голову готовым знанием. И лишь 10 процентов обладает самостоятельным мышлением, лишь эти люди, изучающие мир сами, по книгам, и создают подлинное новое знание.

"Ведь нельзя же человеку сказать, ты можешь творить, так давай же, твори!" - Говорит герой повести, - "Гораздо ценнее посмотреть как человек поведет себя в разных условиях. Настоящий творец тот кто действует. Кто не мечтает а кто проявляет себя вопреки всему. Кто не сдается и кто всеми своими поступками говорит "я буду творить, хотите вы этого или нет. Именно от этих людей и зависит прогресс человечества".

Именно такое пространство для "творческой самореализации" и создавала школа Тубельского. Именно такие люди как Тубельский сегодня нужны в системе дополнительного образования, а не "рейтинговые формалисты".

Пора понять, что система допобразования, это не "довесок" к общеобразовательной программе рассчитанной на интеллектуальное, конвергентное мышление. Это не инструмент для школы "денег заработать". Допообразование это и есть то самое дивергентное мышление о котором говорил Джон Гилфорд, и о котором я не устаю говорить на своих уроках и лекциях по психологии творчества.

Именно поэтому система допобразования, не должна быть "конкурентом" коммерческих кружков и секций. У нее должна быть своя миссия. Особая. Она связана с формирование личности ребенка. У меня есть на этот счет свои соображения. Но об этом - в другой раз.

А пока хочу подчеркнуть, что НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ПРИРАВНИВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ К УСЛУГЕ.

Поэтому я поддерживаю российский учительский флэшмоб против абсурда, творящегося в системе Российского школьного образования.