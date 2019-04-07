Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Весь этот горький катаклизм". Памяти мастера

Опубликовано 07.04.2019 автором в разделе комментариев 0

кино москва ссср
"Весь этот горький катаклизм". Памяти мастера

Уходят мастера советского киноэкрана. Вот не стало и режиссёра Георгия Данелии (1930—2019)... И напрашивается вопрос: а почему никто не идёт им на смену, и более того, почему сами эти художники, снимавшие «под нестерпимым гнётом советской цензуры» прекрасные фильмы, настоящие шедевры, после крушения социализма и СССР не сняли почти ничего, достойного внимания? Ответ тут может быть только один: видимо, наше привычное представление о том, что шедевры создаются талантами и «гениями» в одиночку, исключительно благодаря их личным качествам, в корне неверно. Для рождения выдающихся произведений нужно и определённое состояние общества, которое самому лучшему мастеру требуется как материал для его творчества. Если такого материала нет, или он гнилой, неподходящий — никакой самый блестящий мастер, будь он хоть семи пядей во лбу, ничего не сможет вылепить. Это и комплимент всем нам — тем, кто жил ещё в СССР, или, скорее, старшим поколениям, но и весьма нелестная оценка всем нам сегодняшним.

Но поговорим о творчестве ушедшего от нас мастера. Наверное, оно не нуждается в подробном представлении. Упомяну только картину «Джентльмены удачи» (1971), где Данелия выступил сценаристом, и которая собрала 65 миллионов зрителей, и была вся разобрана народом на отдельные цитаты. И комедию «Афоня» (1977), которая получила в прокате 62 миллиона зрителей.

Но особенно хотелось бы остановиться на фильме Данелии, который оказался поистине пророческим. Это, разумеется, «Кин-дза-дза» (1986). И он тоже весь разошёлся на мемы, в том числе и тот, который стоит в заголовке настоящей статьи. Когда я посмотрел этот фильм впервые ещё в Советском Союзе, когда он только что вышел на киноэкраны, то, честно скажу, что он мне не понравился. То есть я оценил прекрасную игру Евгения Леонова и Юрия Яковлева, как и других артистов, но из кинозала после просмотра выходил почти возмущённым. Я понимал, что режиссёр показал будущее, и мне очень не понравилось это его видение.

Конечно, рассуждал я тогда, художник вправе изображать будущее как угодно: хоть деспотическим, как планета Торманс Ефремова, хоть идиллическим, как «Мир Полудня» Стругацких. Но чтобы будущее было серым и унылым, как песок планеты Плюк? Ржавым, как все эти скрипучие пепелацы? Чтобы люди будущего были одеты в некрашеную грязную одежду, сшитую чуть ли не из мешковины? Нет, такое будущее понять и принять тогда было категорически невозможно. Но увы, оно оказалось именно таким, пусть и не в деталях. И этот фильм, в котором было немало острой социальной критики и сатиры, вдруг стал едва ли не самым просоветским фильмом эпохи перестройки. Почему? Потому что он без прикрас показал советскому зрителю грядущий буржуазный мир, и выглядел тот на редкость неприглядно и непрезентабельно. Просто отвратительно!

Что ещё поражает в этом фильме сейчас — так это контраст между пришельцами из социализма и коренными обитателями планеты Плюк. Тогда, в 1986-м, советские герои фильма казались обыкновенными, самыми типичными людьми, взятыми с улицы, из толпы. Такими же, как и все вокруг, и отнюдь не самыми лучшими. Студент Гедеван, страдающий клептоманией, и прораб со стройки дядя Вова — отнюдь не образцовые и далеко не выигрышные посланцы из страны 1986 года! Но свалившись на планету Плюк, среди местных «жуликов» вроде Би и господина Уэфа эти два вполне заурядных советских человека приобретают черты едва ли не полубогов и героев, почти святых. В чём тут дело? Это не так-то просто понять... Хотя объяснение простое: в обществе, из которого они прибыли, резко снижен градус конкуренции между отдельными людьми. Моих однокурсников в 1986 году, помню, ужасно веселили диалоги из фильма, вроде таких:

«― Ну вот у вас на Земле, как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть?

― Ну, это на глаз.

― Дикари!»

Или фраза плюканина Би: «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели». Почему эти шутки веселили? Потому что по правилам «советского хорошего тона» дяде Вове на такой вопрос следовало бы ответить: «У нас никто ни перед кем приседать не должен, у нас все равны». А он вместо этого неожиданно признаётся, что «на глаз». То есть эти шуточки разоблачали конкуренцию между людьми, которая, конечно, существовала и в СССР 1986 года. Но каков был её градус? Он был несравненно ниже, чем на Плюке и чем стал позднее. Правило «человек человеку волк», которое является незыблемым законом и основой жизни на Плюке, для пришельцев из СССР выглядело давно отжившей дикостью, варварством и анахронизмом.

Если бы тогдашним советским зрителям сказали, что «мораль» планеты Плюк, убогая и смешная ― «Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны и передо мной пацак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин ку делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам. Никогда!» ― что эта «мораль» станет их собственной моралью через каких-нибудь пять лет, то они бы не поверили... (Кстати, эцилопп ― это просто-напросто «полицейский», прочитанный наоборот). А малиновые штаны из фантазии режиссёра спустя несколько лет перевоплотились в малиновые пиджаки «новых русских»...

Довольно символично, что сам Данелия в фильме сыграл эпизодическую роль Абрадокса с коммунистической (не социалистической) планеты Альфа. Которая тоже по-своему жестока. Гедеван и дядя Вова, пришельцы из социализма, могут находиться на этой планете, хоть и должны надеть респираторы, чтобы не портить её чистый воздух. А вот Би и господину Уэфу на Альфе существовать нельзя, их немедленно превращают в кактусы и отправляют в оранжерею... Тогда, в 1986-м, это казалось ужасно жестоким (и возмутило Гедевана и дядю Вову до глубины души).

Подытоживая сказанное. За последние 35 лет советское общество 1986 года скатилось с того уровня отношений между людьми, на котором оно находилось, вниз, под горку регресса и деградации. На нижестоящий уровень, и катится дальше. Одним из наказаний за это стало и его творческое бесплодие. Если мы хотим, чтобы всё это закончилось, нам надо не катиться дальше к дальнейшему торжеству «цветовой дифференциации штанов», а подниматься вверх, пусть это и несравненно труднее.

А с Георгием Данилией, который ушёл от нас, мы, возможно, ещё и встретимся в том отдалённом будущем. Если только не превратимся в кактусы. Где-нибудь на планете Альфа...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Игорь Стрелков: нет, это не второй 1937-й
Игорь Стрелков: нет, это не второй 1937-й
05.04.2019
О душителях наших, ростовщиках
О душителях наших, ростовщиках
03.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
F-16 пострадал от собственного выстрела в Нидерландах (1)
Паспортизация в Великобритании уже идёт без ЕС (0)
Позиции аpмии Хафтара бoмбят ливийские "кpысы" (2)
Думакам дoзвoлят oсмoтp членов правительства (4)
Нас пытаются убедить, что мы - дебилы (18)
Севастополь постепенно обрушивается в море (1)
Смех, да и только: мир захватываем? (7)
Вакцинация от желания понимать (7)
Анатолий Баранов: Он не Голобородько из фильма, он не сможет изменить Украину (3)
Жители против произвола управы (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Прокатим ЕдРо на осенних выборах
Максим Калашников Максим Калашников: Об обрушении высокотехнологичного производства в РФ. И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Цитаточка
Дарья Митина Дарья Митина: Чего изволите?....:)
Дарья Митина Дарья Митина: Вот это отжыг!!!:)))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss