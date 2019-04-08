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Московский листок

Похвальное слово фильму Лунгина "Братство"

Опубликовано 08.04.2019 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

кино война солдат
Похвальное слово фильму Лунгина "Братство"

Закрытый просмотр мракобесов

Зацепился глазом за новость от 27.03.20018, которая при иных обстоятельствах никак бы меня не задела:

«Кинорежиссер и один из создателей Ельцин Центра Павел Лунгин ответил на идею члена Совета Федерации Игоря Морозова запретить его фильм «Братство» из-за искажения истории и показа советских солдат в негативном свете. По мнению артиста, претензии сенатора — обычное поведение «мракобесов».

«Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел. Вот это — поведение мракобесов и людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности», — сказал режиссер в интервью радиостанции «Говорит Москва». Также он подчеркнул, что создавал картину с уважением к воевавшим в Афганистане солдатам, однако сенатор и представители Минкульта на предпросмотре этого не увидели.

Ранее сенатор Игорь Морозов предложил запретить фильм Лунгина «Братство» из-за его необъективного изображения истории. Как отмечает агентство Nation News, оператор картины Игорь Гринякин назвал предложение члена Совета Федерации «странным» и посчитал, что это не более чем самопиар».

Вся штука в том, что я был на этом «предпросмотре Минкульта» 25 марта этого года, посему и так бы написал об этом мероприятии, но из этой заметки узнал, что живущий в Париже «российский» кинорежиссер Лунгин, оказывается, ещё и создатель Ельцин-Центра… Вон оно как!

И сразу стало понятно, почему Лунгин на этом мероприятии Россию именовал «этой страной».

На самом деле не было «предпросмотра представителями Минкульта», и хотя данное действие проходило в здании Минкульта, но ни один представитель этого министерства не выступил. Минкульт заплатил за это кино Лунгину 150 миллионов рублей народных денег, и получил от Лунгина то, что и заказал (я имею в виду не откат, про который ничего не знаю, а сам фильм). Минкульт был доволен!

Закрытый просмотр фильма Лунгина организовал бывший полковник ФСБ и «афганец», а ныне сенатор от Рязани Морозов, в зале сидело человек двести зрителей, выступило после просмотра человек 20. Но и просто зрители, и практически все выступающие были «афганцами» - участниками тех событий, о которых снят фильм, причём, уже тогда они были в основном в высоких чинах и на высоких должностях – вплоть до начальника штаба 40-й армии. Видел Героя, почему-то, России, и практически все зрители были украшены многочисленными орденскими планками.

Вот их выступления, а не фильм, для меня и были примечательны.

Но тема обязывает сказать хоть что-то и о самом фильме.

Стандартное кино

Я не имею ни малейшего желания и не смотрю никаких художественных фильмов уже лет 15 (если не больше), поэтому, посмотрев изделие Лунгина, должен сказать, что на мой взгляд за эти годы съёмочная техника стала неизмеримо совершеннее, а итоговое «художественное говно» на экране стало ещё говнистее. Честно говоря, я эти два часа просмотра мучился в ожидании, когда же это кино закончится.

В фильме отсутствует внятная завязка, долго было не понятно, кто в этом фильме кто, и чего действующие лица в конечном итоге добиваются? Этот фильм не рассказ о каком-то событии, а какое-то бормотание больного человека. Ветераны в зале кипели, показывая, что снятое Лунгиным - это ложь, но даже если бы изображённое в фильме и было правдой, то фильм представлен набором бессвязных эпизодов, начиная от грабежа афганцев солдатами Советской Армии и крайне тупо изображённых боевых действий, до надоевшего полёта орла над горами. Сморишь на эти заезженные штампы с единственной мыслью – ну зачем я сюда пришёл?!

Нет, я понимаю, что Лунгин «поднял бабла» за кино длительностью в два часа, вот оператор и «намотал плёнку» на два часа. Но смотреть-то эту хрень зачем?? Зачем терять два часа своей жизни?

У меня с годами складывается уверенность, что если мальчик после школы был по своей тупости неспособен нигде работать, то он шёл или в журналисты, или в кинорежиссёры, поскольку в этих профессиях можно вполне обойтись и без способности творить.

Поясню. Творчество – это способность ранее неизвестными тебе приёмами достигать полезные людям результаты, которые никто до тебя не достигал – это высший вариант творчества. Или достигать хотя бы те полезные результаты, которые достигнуты новыми и лично тобой найденными приёмами.

А где творчество в изделиях отечественных гениев кино?

Они же смотрят фильмы распиаренных коллег с Запада, запоминают, что там показывают, и потом повторяют всё это в своих фильмах. Вот, к примеру, посмотрите один за другим фильм Феллини «Восемь с половиной» (если у вас хватит терпения его посмотреть) и фильм Рязанова «Забытая мелодия для флейты», чтобы вы поняли, о чём я написал.

Потом эти режиссёры хвалят друг друга во всяких там «Кинопанорамах» и так становятся «прославленными» и «гениями». А они не то, что творить, не умеют, но мало что знают и о жизни героев фильма, и о смысле их деятельности и практически ничего не знают о творчестве героев – о том, что и является интересным.

К примеру, все режиссеры знают, чтобы приобрести мировую известность, необходимо снять фильм не о творчестве людей, а либо про евреев, либо про пидорасов, либо про предателей. И с этим у Лунгина полный порядок: хотя среди персонажей в «Братстве» и не обозначены евреи и пидорасы, но зато предателей аж несколько штук.

Кроме того, режиссеры знают, что «зритель любит любовь и «экшн»» - драки. (На самом деле их любят режиссеры из-за примитивности этих штампов и лёгкости их изображения, а уж зритель вынужден смотреть всё это, раз уж заплатил за билет деньги). И хотя Лунгину трудно было всунуть в это «Братство» любовь, но, само собой, в фильме Лунгина есть и любовь – «узбек» предает из-за любви. Разумеется, есть и «экшн». В целом «Братство» Лунгина – это помесь Голливуда и «Мосфильма»: помесь мосфильмовской тупой «философской» зауми с голливудскими «экшнами» и «хэппи эндами».

(Кстати, никто в зале не понял и Лунгин не объяснил, при чём тут братство?? Что это – тонкое издевательство над братством советского и афганского народов?).

Что касается стандартов мирового кино, то в се они налицо! К примеру, в начале фильма есть эпизод, в котором пара спецназовцев в чайной Кабула грабит советских же солдат другой части, и тут вмешивается без дела ошивающийся в этом заведении советский лейтенант (что-то вроде «рояля в кустах») и начинается голливудская драка этого лейтенанта со спецназовцем с приёмами восточных единоборств, поломанной мебелью и прочими атрибутами настоящего «экшна».

Знай наших гениев кино!

Кстати, при просмотре этого «экшна», ветераны Афганской войны и спецназа в зале так плевались во все стороны от идиотизма самой мысли такой драки в Афганистане, что «за кадром» обсуждения этого эпизода остался чисто художественный вопрос, – а зачем эта драка вообще нужна была в фильме? Ведь спецназ дальше в фильме вообще никак не засветился, а этот лейтенант в фильме больше не дрался. Что эта драка должна была показать или доказать зрителю?

Ответ прост: ну, а как же Голливуд? Ведь там чуть ли ни в каждом фильме дерутся на кулачках, вот и в гениальном фильме Лунгина имеется драка на кулачках. Не важно, что зритель плюётся, а важно то, что фильм-то у Лунгина получился в стиле «лучших мировых стандартов».

Или, скажем, вначале в фильме появляется журналист-кинооператор, который «с камерой наперевес» ходит в атаки вместе с разведротой, а также ездит на все операции с кагэбистами, всё виденное снимая и снимая на плёнку. Но потом этот журналист вдруг бесследно и без звука исчезает. Я уж не говорю о реальности присутствия журналиста там, где стреляют, но кто это был и кому этот персонаж в фильме потребовался? Орёл над горами – это, по крайней мере, красиво, а мордатый журналист-то на кой чёрт понадобился?

Ведь есть логические правила любого повествования, кстати, кратко описанные Чеховым: «Если в первом акте на стене висит ружьё, то до последнего акта оно должно выстрелить». Зачем в фильме «ружья, которые не стреляют», зачем откровенный «художественный» мусор?

Ответ аж кричит: а как без этого мусора растянуть фильм на два часа?

Разумеется, как настоящий гениальный режиссёр отечественного разлива, Лунгин не понимает, что именно он показывает в фильме (нашим режиссерам надо знать только как трахаться и как кушать), и в этом отечественные режиссёры одинаковы как пуговицы на ширинке. Соответственно, передать самое интересное – творчество своих героев (в данном случае – военных) – они просто не способны, как бы ни старались, и какое бы количество денег им на съёмки ни выдавали.

К примеру, ветераны в дискуссии ставили Лунгину в пример фильм «Освобождение» режиссера Озерова – во как надо снимать фильмы о войне! А я помню, как при выходе этой киноэпопеи на экраны мы смеялись над изображёнными в нём танковыми атаками на передний край немцев, в которые танки шли с пушками, жёстко закреплёнными в башнях столами вверх – «по-походному», а не по-боевому. При этом командир танка командовал наводчику пушки «Огонь!», но наводчика-то в башне не было! И в прицел никто не смотрел, и пушку в цель никто не наводил, между тем все танки стреляли и точно попадали по немцам. Танки едут, пушки бабахают – что зрителю ещё надо? Ни Озеров, ни оператор и приблизительно не соображали, что именно они снимают. Но тоже гении.

Ладно, не об «Освобождении» речь, поскольку у Лунгина всё на порядок глупее.

Вот, скажем, в его «Братстве» человек десять из разведроты на бронетранспортёре едут себе по дороге, мило беседуя на мирные темы, и тут механик водитель БТР увидел каменную стену афганского населённого пункта, и обрадовался. А обрадовавшись, направил БТР на эту стену, проломил её, с брони посыпался этот десяток бойцов, которые дружно и гуськом побежали брать эту деревню, в которой оказалось полно вооружённых и отчаянно стреляющих душманов, но ничего – эти бойцы всех врагов в этом славном бою поубивали, и трупы душманов ограбили.

(А ветераны в зале плевались; «Да как так?? Мы же каждую операцию планировали, а тут ни разведки, ни блокировки!!»).

Дебил на дебиле

Интересно, что Лунгин не способен даже представить себе солдата в бою.

У него во время боя в этой деревне прапорщик (как бы командовавший этим боем), под огнём душманов увидел котёл с какой-то варёной душманской фасолью и тут же начал её жрать, да ещё и рядового заставил к нему присоединиться. Но тут прибегает душман-хозяин котла, оголодавший прапор в него стреляет, после чего заставляет солдата этого раненного душмана добить.

«Кино и немцы!».

Надо сказать, что Лунгин этого прапора писал, видимо, с самого себя, так сказать, сделал автопортрет.

Ну вот смотрите: в фильме у Лунгина этот прапор берёт у душманов с близлежащего афганского городка сундук денег, обещая им за этот сундук продать автоматический гранатомёт, но на самом деле, как дальше следует, продавать гранатомёт он и не собирался. Однако после этого прапор не в Союз с деньгами удрал, а смело и безоружно вышел в этот афганский городок, уверенный, что душманы ему эту милую шутку простят. Естественно, там его душманы и повязали.

Если Лунгин эту сцену в фильм поместил, то, понятное дело, нет сомнений, что сам Лунгин, в силу своего умственного развития так бы и поступил (взял бы у бандитов деньги, не «ответил за базар» и смело бы попёрся им в пасть), однако гарантирую, что не может быть прапорщика, который бы не понимал, что бандиты такие шутки не прощают. Прапорщики – это не кинорежиссеры, совсем тупым высокое воинское звание прапорщика не присваивают.

И ведь я Лунгина ни в меньшей мере не унижаю. Вот он взял с России 150 миллионов рублей, раздербанил их, на остатки денег смонтировал на два часа говна, и ведь не боится приезжать в Россию! Так чего Лунгину в роли этого киношного прапорщика бояться идти в логово душманов?

Ну и душманы в фильме, соответственно, умные, как Лунгин. Вот им нужно угнать к себе взятого в плен нашего сбитого лётчика. В чём проблема? Свяжи ему руки и толкай стволом автомата в спину. Но нет! Душман бьёт лётчика по голове, глушит, взваливает себе на плечи его бесчувственное тело и по горам несёт летчика в свой аул. А отвести его своим ходом в аул и там оглушить, не мог?

Я же говорю - не персонажи, а набор дебилов!

Соответственно, в этом фильме, что ни главный герой, то и явный идиот. Вот совсем главный герой – полковник КГБ. Уж чего стоит выдуманная им операция с манекенами – этот не поддающийся объяснению идиотизм, в котором, кроме самого идиотизма замысла, ещё и нет никакой связи между частями идиотизма. К примеру, эти манекены сначала расстреливают на дороге и сжигают, но потом они где-то за кадром восстают из пепла и непонятным образом материализуются у душманов. Кого подобный дебильный бред с манекенами мог восхитить, кроме Лунгина и его коллег?

Но вот этот полковник с подчинёнными едут на секретное задание на «буханке» (УАЗ-452), а водителем у них явный душман. Почему душман?? Почему не свой солдат везёт полковника КГБ на секретное мероприятие? Это вы посадили бы за руль своего солдата, а это полковник КГБ с интеллектом Лунгина! Кому, как ни душману, везти секретного кагэбиста на секретное задание?

Далее этот душман на глухой горной дороге останавливает «буханку», выпрыгивает и удирает. Вот чтобы вы сделали в такой ситуации? Уверен, тоже выскочили бы и залегли, приготовившись к бою. Но это вы, а то полковник КГБ со своими подчинёнными и интеллектом Лунгина. Они остались сидеть в «буханке» ожидая, когда же душман-водитель отбежит от машины достаточно далеко, чтобы засада душманов могла прицелиться и безопасно для водителя выстрелить по «буханке» из гранатомёта.

Знаете, после такого фильма на режиссера нужно смотреть с жалостью.

Ну, ладно, это детали. А в чём интрига фильма, о чём зритель должен переживать и сочувствовать героям?

Согласно этому киношедевру, дивизия Советской Армии, то есть 15 тысяч человек, до зубов вооружённых артиллерией, бронетехникой и авиацией, должны возвратиться в СССР, но на дороге, на перевале сидит банда некоего душмана, которая дивизию не выпускает. По идее, даже сама эта дивизия, не говоря о других соединениях армии, одним залпом (одним, Карл!) должна уничтожить эту банду на перевале (вместе с перевалом) и спокойно проехать. Но нет!

Этот доблестный полковник КГБ осуществляет хитрый план – заплатить душману, чтобы тот не стрелял по дивизии, когда она будет проезжать через перевал.

Не смейтесь, фильм об этом.

Ё-моё! Ну ладно, ну этот полковник КГБ тупой, но зачем даже тупому надо было платить душману? – спросите вы. А этот полковник КГБ «устал от крови» и не хочет, чтобы пролилась кровь душманов. Вот не хочет он!

Но ведь когда войска СССР будут выведены из Афганистана, то эти душманы, оставленные полковниками КГБ в живых, реками прольют кровь афганских сторонников СССР. С этой кровью как?

А полковника КГБ эта кровь не волнует! Он кровь врагов спасает! Он же вам не «рыбачка Соня», он полковник КГБ! То есть не офицер, а тупой болтун и дебил до мозга костей. Чистый интеллигент!

Понятное дело, что Минкульт с радостью заплатил Лунгину за съемки клеветнического фильма, но платил ли Минкульт за дебильность этого фильма? Или свою дебильность Лунгин предоставил Минкульту в качестве бонуса? Так сказать, «два в одном»?

Интересно, что не только сам Лунгин, во время предпросмотра и после, но и некоторые ветераны это убогое изделие Лунгина оправдывали тупой сентенцией: «Художник так видит!».

Это идиот имеет право видеть так, как у него получается видеть, - на то он и идиот. А все остальные должны видеть ПРАВИЛЬНО!

Лунгин вам предъявил справку, что он идиот? Нет? Тогда какого чёрта его оправдывать?

Если подлецу-художнику за это заплатили, то да, такой мерзавец может снять фильм тенденциозно – показать проблему только с одной стороны. То есть, может показать советских солдат только как грабителей, насильников и алчных воров – ведь и такие в Советской Армии были или могли быть, и для того в Советской Армии служили прокуроры и работали трибуналы. Это понятно.

Но не в комедии, а в серьёзном военном фильме показать вместо солдат дебилов?? Это как понять?

Это может показать только дебил, не соображающий, что дебильно, а что – нет.

Дебил, а не художник!

Но о фильме достаточно.

А где ваша Родина?

В зале сидели реальные ветераны войны в Афганистане, и они, конечно, соответственно отреагировали на это изделие Лунгина, - это понятно. Поскольку Лунгин изобразил собственно военнослужащих Советской Армии алчными подонками, готовыми убить и ограбить кого угодно, чтобы потом нажраться водки, то сидевшие в зале ветераны войны сильно обиделись на Лунгина. Очень сильно! И в выступлениях доказывали, что ничего подобного в Афганистане не было!

И именно сидевшие в зале ветераны, а не Минкульт или сенатор Морозов, потребовали, чтобы этот фильм Лунгина «положили на полку» и ни в коем случае никому не показывали. Это был исключительно единодушный стон исключительно ветеранов.

От ветеранов выскочил на сцену даже какой-то «юрыст» и стал объяснять, что этот фильм антиконституционный и преступный, поэтому мало его запретить, а надо против Лунгина возбудить уголовное дело, и этот «юрыст» порадовал зал, что он немедленно напишет заявление «кому следует». Этому «юрысту» как-то в голову не пришло, что требование запретить фильм – это цензура, а цензура в России запрещена статьёй 29 Конституции и поэтому является преступлением.

Ну, ладно, не о «юрыстах» речь, но тут Лунгин прав – запрет показа фильма - это действительно мракобесие. Это не комплимент Лунгину, а констатация факта, поскольку такие как он либералы и есть главные мракобесы, удушающие свободу слова своей массированной брехней.

Но меня поразило то, чем мотивировали эти ветераны своё требование запрета фильма Лунгина. Напрашивались обвинения в распространении сведений, не соответствующих действительности и нанесении этими сведениями морального вреда (статьи 150, 152 ГК РФ). Но ветераны этот путь не выбрали, а тот, что они выбрали, поразил меня!

Они требовали запретить фильм потому, что его показ нанесёт удар по «патриотическому воспитанию молодёжи», а это преступно в то время, когда военнослужащие России в Сирии исполняют свой патриотический долг перед Россией, когда сами эти ветераны-«афганцы» ходят в школы, трясут там медалями и рассказывают детям про свой героизм.

Патриотизм для этих ветеранов в зале был превыше всего! У нас должна быть молодёжь, - утверждали они, - которая бы, как и они, «афганцы», «защищала Родину»!

Вот, так сказать, «официальная» причина требования запрета фильма Лунгина, - припадок патриотизма.

Со стороны и слепому было видно, что для этих ветеранов «патриотизм» - это всего лишь такое слово, которым умные могут обманывать дураков, а они, ветераны, не дураки – они умные! Они и Лунгина обманут! И Минкульт!

Ведь на самом деле и дураку было совершенно понятно, что, прикрываясь патриотизмом, эти ветераны всего лишь хотят заставить общество России уважать себя, любимых! И уважать без каких-либо оснований для этого уважения.

Я смотрел на них и шарашился -  сидевшие в зале ветераны Афганской войны как-то все враз забыли, что их Родиной был СССР, а не Россия, что именно СССР они давали присягу в армии, что именно в СССР их прославляли так, как они и хотят сегодня. В СССР они были героями.

Ну и что толку было СССР от такого их прославления? Где теперь СССР при таких патриотах, как они?

А ведь сегодня и Россия… уже там. И ещё глубже! И тоже благодаря таким патриотам.

А они балаболят: «Патриотизм! Патриотизм!»

В фильме душман рассказывает, что они, душманы, учились любить Родину на книге Фадеева «Молодая гвардия», что у них даже есть боевая организация, названная так. Вот теперь вопрос к ветеранам Афганской войны: когда мерзавцы разрывали СССР на части вопреки выраженному на референдуме требованию народа сохранить Союз, вы где были? Вы сколько подпольных организаций создали по примеру молодогвардейцев и душманов?

Я знаю ваш ответ: вы дисциплинированные и не получали от начальников команды организовывать подпольные организации, чтобы исполнить присягу и защитить нашу Родину – Советский Союз.

А кто давал вам команды организовывать подпольные банды по грабежу остатков СССР? Ведь стоит набрать в поисковике «воины-интернационалисты», и всплывёт что-нибудь типа: «Общественные организации «афганцев» стали известны в 1990-е годы, когда в руководстве Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) разгорелась затяжная криминальная война. Поводом для нее стали взаимные обвинения в хищении денег и дележе прибыли от налоговых и таможенных льгот на поставку в Россию табака, ликероводочной продукции, машин и т.д., предоставленных «афганским» структурам. В результате серии покушений были убиты многие функционеры РФИВА, в том числе его глава Михаил Лиходей. В ноябре 1996 года на Котляковском кладбище, куда соратники пришли помянуть Лиходея, была взорвана закопанная в могилу бомба, в результате чего погибли новый глава РФИВА Сергей Трахиров и еще 13 человек. Позже следствие установило, что это преступление организовал один из создателей РФИВА - полковник ГРУ Валерий Радчиков, на которого до этого также было совершено несколько покушений. Исполнители взрыва на Котляковском кладбище в 2004 - 2006 годах были осуждены, а Радчиков погиб в ДТП еще до суда».

Ишь как храбро вы, «афганцы» дрались! Но, правда, не за Родину, а за «бабло» и «капусту»!

Это вы, выкормленные и вооруженные до зубов народом СССР, обеспечили народу СССР нынешнюю власть - власть, которая грабит наш народ и деньги народа выдаёт таким мастерам, как Лунгин для создания таких фильмов, как его «Братство».

И вот когда учтёшь это, то понимаешь, что смастерил Лунгин прекрасный фильм, просто замечательный!

Поскольку за предательство СССР, только таких фильмов вы, ветераны, и достойны!

От редакции: Немного резанула фраза: "...вначале в фильме появляется журналист-кинооператор, который «с камерой наперевес» ходит в атаки вместе с разведротой, а также ездит на все операции с кагэбистами, всё виденное снимая и снимая на плёнку. Но потом этот журналист вдруг бесследно и без звука исчезает. Я уж не говорю о реальности присутствия журналиста там, где стреляют, но кто это был и кому этот персонаж в фильме потребовался?"

Мне случалось видеть журналистов там, где стреляют. И живых, и уже убитых. Более того, приходилось быть именно таким журналистом. Я понимаю, такой мрази, как журналист, никто не поверит - но у меня остались в личном архиве видеозаписи. Готов предоставить в подтверждение. А тому, кто при первом просмотре с непривычки не сблюет, куплю бутылку коньяка.

А.Б.



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