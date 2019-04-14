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Московский листок

Апгрейд иглу

Опубликовано 14.04.2019 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

дети брак рождаемость
Апгрейд иглу

Источник: orphoprosecutor

Имя мое тутошнее, в ЖЖ — orphoprosecutor — появилось не просто так, а в результате некой лингвистической ситуации, участником которой я стала пару месяцев назад.

Иду вечером с собакой по еще вполне заснеженной улице и вижу, как двое ребят лет одиннадцати возятся возле большого ледяного кома, припертого боком к дереву. Собакин к ним подбежал, хвостом крутит, мальчишки доброжелательные такие, гладят, «а как его зовут?», играют уже. Спрашиваю, что они делают. Получаю ответ: «Иглу апгрейдим».

Слово «апгрейдить» мне тоже известно, хотя из младенческих уст оно прозвучало диковато. А вот откуда в их головах «иглу»? Неужели Джека Лондона читали? Ну не Юрия же Рытхэу, к конце концов! 

В очередной раз убедилась, что категорически не знаю, что это за люди — те, кто родились после 2000-го. Миллениалы. Говорят они на каком-то другом языке, это точно. В автобусе разговаривают двое подростков: «Ну, тут ты капитан Очевидность». Это цитата? Или они так образно мыслят? С другой стороны, одна юная особа на днях интересовалась у меня, какие из трех слов — репрессии, оттепель, перестройка — надо заключать в кавычки (делала какое-то задание по истории). 

Что они читают? У поколения Гарри Потера (никогда не могла понять этой эпидемии) — уже свои дети, я именно о них. Что они смотрят? Во что играют? По-моему, сейчас в моде настольные игры. Или нет? А с едой у них что? Суши — уже всё? А что слушают?

Иногда раздражают до жути. Все эти их «презентации» с неграмотными текстами,  выражения «а можно, пожалуйста, мне...» или «хорошего дня», историческая дремучесть (XX век в их головах полностью спрессовался, лучше не ворошить)... 

Мы друг друга уже не поймем. Разные культурные коды, как говорится. Но ведь знают же, что такое «иглу»! Вот откуда, а?



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