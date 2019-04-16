Так кончается вечность

Был такой роман у Азимова — «Конец вечности». И еще у Маркеса в «Осени патриарха» похожие слова — о конце бессчетного времени вечности. Жутковато, пустота, но это ж литература, в конце концов. Да и не про то, что сегодня.

Господи, мне даже трудно определить, Что сегодня. Никогда особо не любившая Париж и парижан, я просто задохнулась от ужаса, когда увидела, как кончается вечность. Вместе с десятками миллионов людей. На одной из фотографий — девушка в потрясенно молчащей толпе стоит на коленях. Накрыло...

Даже если его когда-нибудь восстановят, сегодняшний день станет последним днем тысячелетней Эпохи Собора Парижской Богоматери. Простите меня, жители далекой Америки, но страшный день 11.09.2001 — больше ваш. 15.04. 2019 — всего человечества.

Прощай, Эсмеральда, — тебя не стало именно сегодня. Ты жил, Квазимодо, - до сегодняшнего дня. История, литература, музыка, вечный силуэт в парижском небе...

Как жить-то теперь?!