Болезни не в теле. Болезни в умах. В антикоммунистических

Преамбула

Сначала новость по теме. «Немецкие ученые выяснили, что загрязнение воздуха может быть причиной вдвое большего числа смертей, чем считалось ранее. При этом люди умирают, главным образом, от сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных хроническим воздействием аэрозолей». Казалось бы, причиной сердечно-сосудистых заболеваний медики назвали уже всё, что есть в мире – от курения до ожирения, - а тут ещё и аэрозоли. Молодцы медики!

Ладно.

Прислали мне ссылку на интересный материал в тему того, в чём я пытаюсь убедить людей. Но прежде чем начнём его рассматривать, придётся написать небольшую преамбулу, чтобы я меньшее сомневался в том, что буду понятен и понят.

Мои читатели знают, что я по первой специальности химик, и опираясь на законы химии уверенно называю причиной многих болезней, в частности, онкологических, не вещества – не, скажем, пресловутые «канцерогены», - а психические расстройства. То есть считаю, что причины болезней не в нарушении количества или соотношения веществ в организме – не во вредных химических реакциях в организме, - а в сбое программ того, что мы считаем психикой.

Я об этом уже написал так много, что в данной статье буду предельно краток.

Для себя и для понимающих меня, я давно доказал, что мы – наше сознание, наша память, наши эмоции – это аналог компьютера, который находится вне веществ, из которых состоит наше тело, и связан с телом с помощью головного мозга. Я называю нас – этот компьютер – Душой.

Но кроме этого при жизни тела имеется ещё один компьютер, который связан с телом посредством спинного мозга, и по программам которого и строится тело и Душа, и по программам которого тело и ремонтируется. Я называю этот второй компьютер Духом, причём, у животных Душа является всего лишь помощником Духа, а у человека должно быть наоборот – Душа обязана подчинять себе Дух.

Должна, но не все это понимают, и не у всех это так, но в данном случае дело не в этом, а в том, что Душа с Духом связаны теснейшим образом: Душа, обладая в теле средствами познания мира – зрением, слухом и т.д., - подсказывает Духу о наличии опасностей, а Дух вводит в действие и подбирает программы по устранению этих опасностей.

Скажем, мы (Душа) увидели, что нам угрожает движущийся автомобиль и Дух включает программы впрыска адреналина, напряжения мускулатуры и заставляет тело отпрыгнуть, хотя мы своим умом (Душой) ещё и не решили, что нам делать. Это в нас сработало животное.

А вот бой, Дух пытается сбежать от опасности, но Душа требует от тела – сиди в окопе! Это в людях срабатывает человек.

Дух очень стар, он есть у всего живого, почему и человек в утробе по чертежам Духа создаётся не сразу как человек, а проходит все стадии развития жизни на Земле. Скажем, зародыш человека проходит стадию развития рыбы и у него в утробе ненадолго отрастают жабры.

Но развитие жизни на Земле сопровождалось естественным отбором, в ходе которого преимущество получали организмы, создающие сообщества, живущие сообществами, действующие сообща.

Вот для этого я и писал преамбулу, поэтому подчеркну, – для нашего Духа является естественным, если организм живёт в обществе – если Душа ему об этом сообщает. Это привычная ситуация для Духа, это привычные задачи для этого компьютера, и посему при жизни в обществе у Духа сбои программ не такие частые.

Нет, человек может быть и индивидуалистом, но для Духа это будет непривычно, ему трудно будет понимать насколько угрожают телу те ситуации, которые видит Душа индивидуалиста. И логика говорит о том, что если человек индивидуалист, то у его Духа должен увеличиваться сбой программ, и этот сбой будет тем больше и чаще, чем больше будет волноваться Душа – чем больше человек будет испытывать то, что мы называем психическими расстройствами. Индивидуалист должен чаще болеть, нежели коллективист.

И, снова напомню. Чтобы как-то сгладить и приглушить волнения Души, приводящие к сбою программ Духа, солдатам во врем войны сразу же выдавали лекарство – легкий антидепрессант – табак.

Отвлекусь на это двумя словами, поскольку наверняка появятся психически уже свихнувшиеся умники, которые будут утверждать, что курение не является лекарством – антидепрессантом.

Поясню. То, из-за чего мы курим табак, - поступающее вместе с дымом химическое вещество «никотин» - в организме частью окисляется до никотиновой кислоты (которая является для организма витамином РР), а оставшуюся часть с помощью фермента цитохрома печень превращает в вещество котинин. А котинин является антидепрессантом и на Западе продаётся в аптеках как лекарство от стресса «Scotine».

Таким образом, при курении организм получает химическое вещество (лекарство) снижающее влияние стрессовой ситуации, почему табак и был обязателен для выдачи в войсках во время войны. Но и этого мало. В отличие от приема таблеток, при курении успокаивает и сам процесс курения.

И ничто не мешает считать, что именно поэтому борьба с курением – с приёмом антидепрессанта – вызывает рост заболеваемости раком по всему миру.

Но это я привычно отвлекаюсь на курение, но в данном случае дело не в нём, вернее, не только в нём, а в спокойствии Духа. Поэтому только повторюсь – для нашего Духа комфортная ситуация - когда мы живём в обществе и живём для общества. Когда мы не злоупотребляем индивидуализмом – не живём только для себя – для «простого человеческого счастья».

Теперь, о чём речь в присланной мне информации.

Эксперимент в Розето, штат Пенсильвания, США

Во второй половине аж позапрошлого века, в Италии, в 160 км от Рима была деревня Розето-Вафорторе, жители которой ломали мрамор на местной каменоломне. И вот в поисках лучшей доли, к концу XIX века большинство из них переехали в США, и большая часть из переехавших в 120 км от Нью-Йорка начала ломать сланец в тамошней каменоломне. И соответственно, они стали жителями возникшего американского городка, который они же и назвали, в память о свой деревне в Италии, Розето.

Переселенцам повезло со священником, в 1896 году им стал молодой человек — отец Паскуаль де Ниско. Он создал церковную общину, начал устраивать совместные празднества, убедил жителей расчистить землю и высадить на задних дворах своих домов овощи и фруктовые деревья, для чего выписывал и раздавал семена и саженцы. Убедил розетонцев скупать земли на горе, на которой они обосновались, убедил их разводить свиней и выращивать виноград, из которого делали домашнее вино. Были построены школы и даже монастырь, разбит парк и создано кладбище. На центральной улице открывались маленькие магазинчики, булочные, рестораны и бары и для занятия женщин открылось около дюжины швейных фабрик. Такими энергичными бывают только католические священники, и не мудрено, что церковь стала центром притяжения всего общества Розето.

К середине ХХ века, когда в Розето жило уже четвёртое поколение переселенцев из Италии, в США резко возросло число смертей от инфарктов, эти смерти приняли характер эпидемии и разумеется, вызвали денежные влияния в медицину с целью выяснить причину роста сердечно-сосудистых заболеваний.

Но уже и тогда среди официальных врачей властвовала дебильная мысль о том, что «человек является тем, что он кушает», посему все врачи и исследователи бросились искать что же такое едят люди, что вызывает инфаркт? И вскоре, в результате тупых идей в борьбе за «здоровый образ жизни», причиной инфарктов были объявлены не только, понятное дело, лишний вес, спиртное и курение, но и жиры, и соль с сахаром – «белая смерть». Врачи всё это запрещали, уверяя граждан Америки, что если всё это не кушать, то это и есть здоровый образ жизни.

Есть легенда о том, как исследователи обнаружили Розето, однако я не то, что не сильно в эту легенду верю, но она как-то не блещет логикой. По этой легенде в округу приехал врач, причем, специалист по язве желудка, прочёл лекцию, а после лекции местный врач пригласил его на кружку пива… Да, так оно могло быть, но я вспоминаю, что в начале перестройки мне попала книжечка американских анекдотов, и оказалось, что у американцев в анекдотах тоже разные национальности имеют характерные черты, как и у нас (евреи – хитрые, чукчи – глупые, хохлы – жадные, грузины – хвастливые и т.д.). Только у них евреи – хитрые, негры сексуальные маньяки, поляки – тупые, а вот итальянцы – жирные обжоры.

И вот, повторю, в США исследователи начали получать гранты за выяснение причин инфаркта, а тут под боком у Нью-Йорка целый городок жирных итальянцев. А жители Розето были ну просто идеальными для подтверждения правоты официальной медицины, поскольку чуть ли не демонстративно плевали на повсеместно рекламируемый в США здоровый образ жизни. Они всё жарили на свином жире, а не на полезном оливковом масле, как у них было принято в Италии. В Италии у них пицца представляла собой тонкую хрустящую лепешку с солью, маслом, томатами, анчоусами и луком, а в американском Розето толстые пиццы прогибались под тяжестью колбас, ветчины и яиц. В Италии сладости ели только на Рождество, а в Розето их уметали круглый год. Проведенный диетологами анализ рациона розетонцев показал, что 41 % потребляемых ими калорий приходится на жиры. Розетонцы не занимались йогой, не бегали трусцой, дымили, как паровоз, и массово страдали от ожирения. Ну как их смертями от инфаркта не подтвердить главенствующую медицинскую идею?

Возглавил медицинские исследования доктор Вульф, который впоследствии написал книгу, и в ней сообщал:

«Исследование было начато в 1961 г. Мэр выделил нам в помощь четырех своих сестер и позволил обосноваться в здании муниципалитета. Я поинтересовался, где же они будут проводить заседания, на что он ответил: «Мы их на время отложим». Дамы приносили нам ланч. У нас были маленькие кабинки, где мы брали у людей кровь и делали электрокардиограммы. Так прошло четыре недели. После этого я поговорил с властями, и они на все лето выделили нам здание школы. Туда мы приглашали всех жителей Розето на обследование.

Результаты выглядели более чем странно. Ни один житель Розето моложе 55 лет не умер от инфаркта и не имел никаких сердечных заболеваний. Среди людей старше 65 лет смертность от болезней сердца составляла половину от средних показателей по стране. Смертность от всех других причин была на 30–35 % ниже, чем, по идее, должна была бы быть».

Эти данные медиков ошарашивали.

Традиции «науки», в том числе и медицинской (вспомним дело Игнатия Земмельвейса») требовали замолчать эти данные из Розето, раз они не укладываются в главенствующие медицинские теории. Но вопреки традициям, Вольф получил гранты и помощников, и его коллега Брун вспоминал: «Я нанял студентов-медиков и аспирантов-социологов в качестве интервьюеров, и мы ходили из дома в дом, опрашивая всех людей старше двадцати одного года. Ни самоубийств, ни алкоголизма, ни наркотической зависимости и крайне мало преступлений. У них не было ни одного человека на пособии. Тогда мы стали искать кого-нибудь с язвой желудка. Ни одного случая. Местные жители умирали от старости. Вот так вот».

Вольф понимал, что эта статистика по Розето перечёркивает всё балабольство официальной медицины: «Традиционные теории убеждают нас: долголетие зависит от того, кто мы есть, — от наших генов, от принимаемых нами решений. От того, что мы едим, насколько регулярно занимаемся спортом, качественным ли медицинским обслуживанием пользуемся», - и так просто объявить результаты Розето – то, что ничего из этого на длительность жизни не влияет, будет нельзя, – «высокоучёные» коллеги тебя заплюют и затопчут!

И Вольф начал проверять всё вещественное, что могло повлиять на здоровье (и что пришло ему в голову).

Розетонцы могли привезти какие-то лекарственные рецепты пищи той своей, ещё итальянской кухни. Ничего подобного, как я уже упомянул выше, - более богатая жизнь позволила им поменять меню на приближенное к американскому – они ели то, что во всей Америке, разве что более жирное.

Климат в районе Розето мог быть какой-то благотворный. Но в паре километров от Розето находились ещё два точно таких же городка – один населённый выходцами из Германии, а второй - англичанами с валлийцами. Вульф перелопатил медицинские карты в обоих городках, и там, среди жителей старше 65 лет, смертность от сердечных заболеваний была в три раза выше, чем у розетонцев.

И, наконец, пресловутые гены, - розетонцы могли быть какой-то особой породой людей. Исследователи разыскали вообще всех выехавших из итальянского Розето во все остальные города США, и акклиматизировавшихся там в американцев, то есть соблюдавших принятые в США правила «здорового образа жизни». Заболеваемость и смертность среди них была такая же, как и среди обычных американцев.

Всё – это исследовательский тупик. Объяснить возникновение болезней влиянием вещественных и даже наследственных факторов, типа пресловутых канцерогенов или, как я начал, загрязнением воздуха, стало невозможно.

И тогда, отдадим им должное, исследователи сосредоточились на изучении образа жизни розетонцев.

Оказалось, что в отличие от принятого в США стандарта быть индивидуалистом, розетонцы сохраняют исключительную общинность – жили если и не для общества, то с безусловным учётом интересов общества.

«Разгадка тайны крылась в самом городе. Бродя по нему и общаясь с его жителями, Вульф и Брун начали замечать отпечаток, который история наложила на Розето. Они наблюдали, как розетонцы ходят в гости, болтают по-итальянски на улицах и готовят угощение друг для друга. Познакомились с огромными кланами, составляющими социальную структуру города. Видели, как под одной крышей живут три поколения и каким уважением пользуются пожилые люди. Посетили мессу и прочувствовали, как церковь успокаивает и сплачивает собравшихся в ней людей. Насчитали 22 общественные организации в городке с населением в 2000 человек. Прониклись царившим здесь духом равноправия: богатые не выставляли напоказ свое богатство и помогали менее удачливым справляться с невзгодами

Перенеся из Южной Италии в горы восточной Пенсильвании культуру землячества, розетонцы создали стабильную и надежную социальную структуру, защищавшую их от напастей современного мира. Они сохраняли здоровье благодаря тому, откуда они были родом, благодаря миру, который создали для себя в крошечном горном городке. …В Розето работали все, и все действительно усердно трудились для достижения общей цели: создания лучшего будущего для своих детей».

СОЗДАНИЕ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ – ВОТ ИСТИННО ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

А теперь вспомните предыдущую мою статью о деле Пеуновой. В основе её метода лечения пациентов лежит требование убедить больных в необходимости жить во имя общих интересов.

И этот вывод - основой здоровья является жизнь с учётом интересов общества – подтвердился дальнейшей историей Розето. Когда Вульф написал книгу о Розето, туда хлынули желающие выздороветь, кроме того, росло число жителей, а каменоломни не могли обеспечить всех работой, в результате розетонцы начали вливаться в граждан США, выезжая на работу в близлежащие города и даже в Нью-Йорк.

«На окраине города появились большие дома с высокими заборами. У жителей стало больше машин, и те, кто мог себе позволить, сменили свои «форды» и «кадиллаки» на BMW и «мерседесы». Примерно в это же время прекратили свое существование традиционные городские клубы, а семьи перестали выходить на прогулку теплыми летними вечерами. Посещаемость церкви, которая раньше была основой социальной жизни горожан, сократилась. За время жизни одного поколения все в Розето изменилось, в том числе и показатели здоровья и самочувствия его жителей, причем настолько, что в 1971 году от сердечного приступа впервые умер человек в возрасте 45 лет. Меняющуюся жизнь Розето задокументировали в 1992 году в исследовании, опубликованном в Journal of Public Health. Прогноз доктора Вульфа сбылся: когда жители Розето переняли «индивидуалистичный» и стрессовый западный стиль жизни, их здоровье стало ухудшаться».

Теперь, как это объясняю я.

Заметьте, розетонцы болели мало, когда сообща жили «для достижения общей цели: создания лучшего будущего для своих детей». Но ведь это полностью соответствует нашим доставшимся от животных инстинктам – нашему Духу легко и свободно, когда его не пугает то, что видит и о чём думает Душа. И поэтому, когда Душа думает о достижении общей цели, о создании лучшего будущего для потомков, то для Духа это обычная ситуация, для которой программы отрабатывались сотни миллионов лет, посему у Духа нет сбоя программ, и он быстро находит нужные программы, когда приходится защищать и ремонтировать тело человека при угрозе возникновения болезней, - в этом случае Дух легко и без сбоя запускает программы, как сказали бы врачи, иммунитета.

То есть эксперимент в Розето легко объясняется предлагаемой мною теорией, однако я вынужден встать и на защиту индивидуализма.

То, что те же англосаксы - ярые индивидуалисты, высшим благом считающие личную свободу - не лучшим образом оказывает влияние на их Дух, повторю, спокойно чувствующий себя только тогда, когда Душа устремлена к реализации общих интересов – когда для Души общество, а не личная свобода, является ценностью. С точки зрения голого индивидуализма, для здоровья быть индивидуалистом, «жить для себя» - это плохо.

Но индивидуализм исключает стремление к халяве, к паразитизму за счёт других даже в плане работы мысли. Ведь как было в русской общине? Я уж не говорю об умниках, которые стремились приобрести блага на халяву за счёт общины, но ведь и основная масса не имела необходимости творить! Скажем, только, может, пара человек в селе мучилась над проблемами, скажем, когда начать сев зерновых. А остальные смотрели на них – когда те поедут сеять, и всё село начнёт сев. Это называлось «жить за чужим задумом».

Так вот, индивидуалисты живут за собственным «задумом» - по своим планам. Посему индивидуалисты изобретательны, предприимчивы и всегда на острие научно-технического прогресса.

Индивидуалисты не обязательно живут ради себя любимого, скорее всего, наоборот, общие интересы для них тоже являются ценностью. Тут надо просто взглянуть на них с этой стороны, чтобы увидеть, как много из них и живут на благо общества, и заработанные деньги отдают на благотворительные цели. А жить ради себя, любимого, это, скорее всего, влияние еврейской культуры, вернее, культуры определённого слоя евреев, скажем, далеко не того слоя, к которому относится, к примеру, тот же Марк Цукерберг.

Скажем, еврей Альберт Эйнштейн, на вопрос о том, что такое счастье, о детях даже не вспомнил, в его понимании: «Спокойная и скромная жизнь дарит больше счастья, чем погоня за успехом, сопряженная с постоянным беспокойством». То есть, по Эйнштейну счастье – это жить для себя.

Но природа заложила в нас не стремление к спокойной жизни, мы со своей спокойной жизнью ей не нужны даже в настоящем. Не говоря уже о нашем будущем - том будущем, которое наступит после смерти нашего тела.

Не для спокойной жизни мы на свет появились.

Поэтому из этого эксперимента в Розето следуют выводы, что

ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ:

- ничто не даёт 100% гарантии, но жизнь «для достижения общей цели: создания лучшего будущего для своих детей», точнее, будущих поколений всего общества, - это наиболее правильный способ жизни с точки зрения сохранения здорового тела – это и есть «здоровый образ жизни»;

- разумеется, многие опробованные лекарства лечат, и для заболевшего человека не вся пища пригодна, но главным лекарем организма являются не лекарства, не пища и не спорт, а твой спокойный Дух;

- спокойствие Духу придаёт Душа человека, уверенного, что жить надо «для достижения общей цели: создания лучшего будущего для своих детей».

Природная цель человечества

Но это не всё, что следует из этого богатого исследования розетонцев. Я уже не один раз писал, что у нас вместо философов глупые болтуны, особенно это касается марксистско-ленинских философов.

Скажем, почему они даже не пробовали обсуждать выводы эксперимента по наблюдению за обществом, в котором всё есть и всё бесплатно – эдакого «шпицбергенского коммунизма»? Эксперимента, проведенного на Шпицбергене.

Почему даже не пробовали обсуждать выводы вполне себе коммунистического эксперимента с мышами Джона Кэлхуна? Эти философы даже не способны были понять, о чём этот эксперимент. И не понимали только потому, что к титьке бюджета, выделяемого на философию, присосались не просто паразиты, а дебильные паразиты.

По-другому это не объяснишь.

Нет, то, что о результатах этого исследования в Розето помалкивают медики – это понятно. Медики, ведь, с одной стороны, тупо следуют тому, чему их учили. Вот выше я все цитаты дал из статьи на блоге врача, к.м.н. Андрея Беловешкина. А этот врач в своих комментариях к исследованию в Розето без сомнений сообщает своим читателям: «…а курение, конечно же, является значительным физиологическим стрессогенным фактором». Курение – веками опробованное лекарство против стресса, антидепрессант, - является стрессогенным фактором?? А ведь этот Беловешкин как бы врач, но ведь он совершенно не представляет, что советует пациентам, – его «так учили про курение»!

Во-вторых, медики уже давно не лечат, а зарабатывают на лечении. Что с них возьмёшь?

Но почему об эксперименте в Розето молчали марксистко-ленинские философы?

А ведь это мощнейшее биологическое доказательство того, что ПРИРОДНОЙ целью человечества является коммунизм. Это не бред Маркса про развитие производительных сил, а физический эксперимент в подтверждение того, что природе нужен коммунизм, и природа тем, кто к коммунизму приближается, дарит преимущество в виде снижения риска болезней. Ведь в Розето было социалистическое общество, разумеется, построенное не по принципам СССР, но социалистическое.

И крути - не крути, а из выводов этого исследования получается, что коммунизм - это цель человечества, причём, это природная цель!

Да вот только человечество в пароксизме идиотизма идёт в другую сторону.