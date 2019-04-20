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Московский листок

Так что же такое сталинизм, и кому он нужен?

Опубликовано 20.04.2019 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

ссср сталин
Так что же такое сталинизм, и кому он нужен?

Мнение народа

У либералов очередное удивление по очень старому поводу.

В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре И.В. Сталина. Я не верю этой банде, называющей себя социологами и лгущей народу по заказу фашистов режима, но в данном случае результаты этого опроса режим вряд ли заказал бы. Поскольку этот опрос показал, что «в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%). Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришелся на «уважение» — такое отношение к Сталину у 41% респондентов, и оно самое распространенное. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже — 14%, отмечает РБК.

Те же тенденции видны и по вопросу о признании заслуг Сталина перед страной. По итогам последнего мартовского опроса его роль считают положительной 70% россиян, что является рекордом за все время опросов. Всего 19% оценивают его роль в жизни страны отрицательно».

Соответственно, либералы чешут репу – что происходит? Более 60 лет поливали Сталина дерьмом из всех СМИ, а оно вон оно как! Почему??

И находят такой ответ: «Осенью 2018 года опрос ВЦИОМа показал, что почти половина (47%) респондентов от 18 до 24 лет никогда не слышали о политических репрессиях в период сталинского правления».

Не надо бла-бла-бла! Как это не слышали, если вы 60 лет только об этих репрессиях балаболите? Просто народ понимает, что репрессии были против таких, как вы, и народ уже не считает их чем-то несправедливым.

Но такие вопли требуют от меня начать разговор о сталинизме с тех, против кого были репрессии в те времена, - с тех, кто сегодня вопит от ужаса при воспоминаниях о них.

Антисталинисты

Начну разговор с того, как антисталинисты смотрят на сталинизм – на правила и законы общества в тот краткий миг в истории России, когда во главе её были большевики и их тогдашний вождь – Сталин.

Вообще-то, антисталинисты - это крайне неблагодарные твари, которые без каких-либо мук совести могут поносить ту страну, которая их вырастила, и тот народ, который их так долго защищал, и на котором они паразитировали и паразитируют. И уже не удивляешься, что антисталинисты бессовестно поносят и своих соратников, которые в своё время, не щадя своей жизни и крови, дрались со сталинизмом в первых рядах. Ведь главные и самый жестокие репрессии Сталин обрушил на германских антисталинистов – их или убивали без суда миллионами, либо дали им по 10 лет, и они томились в советских лагерях до 1955 года. Эти соратники нынешних антисталинистов были самые принципиальные антисталинисты, нынешние антисталинисты должны их возвеличивать, но вместо этого российские последыши немецких нацистов поносят даже своего тогдашнего вождя – Адольфа Гитлера.

Ведь именно Гитлер и немецкие нацисты были главными антисталинистами мира в то время, когда антисталинисты в СССР только и могли, что обворовывать свой народ, предавать его кому угодно и рассказывать по кухням дебильные анекдоты про Сталина. В те годы антисталинисты СССР боготворили Гитлера, именно от Гитлера они ждали освобождения!

А сегодня они пытаются уравнять Гитлера со Сталиным??

Не надо! Не Солженицын, а Гитлер был вашим вождём и идейным вдохновителем!

Вот, к примеру, соратник А. Солженицына, Д. Панин, в 1940 году сел в лагерь по статье 58-10: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений», - то есть Панин не сегодняшний болтун, а реальный, деятельный антисталинист времён Сталина.

Эмигрировав в 1972 году на Запад, Панин в своей книге «Лубянка-Экибастуз» сообщает, что они, в принципе, не любили Гитлера (антисталинисты вообще, кроме себя, никого не любят): «Но Гитлер обещал войну против Сталина, и это давало надежду и силы переносить жуткие условия существования, терпеливо дожидаясь своего часа. Разные слои населения ждали войны как освобождения, и им было все равно, кто ее развяжет. Мечтали только о том, чтобы она поскорей началась. …На Западе много писалось о желательности драки между Гитлером и Сталиным. Естественно, это приветствовали и мы».

И когда сегодня антисталинисты вдруг начали отрекаться от своего вождя Адольфа Гитлера, то этим они всего лишь в очередной раз доказывают свою подлую беспринципность.

Понятно, что антисталинисты, которые устроятся паразитировать при любом строе, ненавидят сталинизм не за экономические, политические или идеологические аспекты. Во-первых, подобные вопросы им не по уму (подходящие слова они знают, а что эти слова обозначают — нет). Во-вторых, тут настолько велико преимущество сталинизма, что им и говорить не о чем.

Просто есть в сталинизме вещи, которые антисталинисты и знают твердо, и понимают с болезненной отчетливостью: при сталинизме такие, как они, в лучшем случае валили бы лес, как валили их предшественники в ГУЛАГе. И то — если бы им очень сильно повезло, поскольку таких, как они, еще и расстреливали.

С местными тварями всё понятно, но вот зачем антисталинизм Западу? Он-то почему вскормил и вскармливает этих последышей Гитлера с их антисталинизмом? Почему оплачивает и почему сам ведет оголтелую клевету на Сталина?

Смотрите, антисталинизм зародился не вчера: он отчетливо проявлял себя уже с середины 20-х годов прошлого века, а с 1956 года, когда шла яростная идеологическая борьба двух систем, антисталинизм стал в СССР официальной государственной политикой. Но ведь все, что признавалось в одной системе с плюсом, в другой оценивалось с минусом, и наоборот. У нас бесплатная медицина, а у них она качественнее. У нас бесплатное образование, а у них оно тоже почти бесплатное, но лучше. У нас нет безработицы, а у них пособие по безработице больше, чем у нас зарплата. У нас Гагарин в космос полетел, а у них автомобиль в каждой семье. И так во всем. Мы называли свою родину СССР, а они — Россией.

Я даже издевательский американский анекдот по этому поводу знаю. Два американца по телевизору смотрят футбольный матч с участием советских футболистов, у которых на футболках написано «СССР». И один спрашивает: из какой страны это команда? Мексики, - авторитетно отвечает второй, - ты же видишь, что у них на футболках сокращенно написано: «Куку ру ку-ку, Палома!» (Так звучал припев популярной в США мексиканской песни.) А если серьезно, то те в Америке, кто говорил не «Россия», а «Советский Союз», считались левыми, да и были ими.

И по формальной логике пропагандистской борьбы, если КПСС на XX съезде начала борьбу со сталинизмом, то Запад обязан был поддерживать Сталина.

Но Запад формально не поступил, он радостно поддержал Хрущева и его «шестидерастов». Почему?

Расизм Запада

Давайте все разложим по полочкам. Запад враг? Да. А кто был самый страшный наш враг на Западе? Гитлер. Что он о нас внушал «цивилизованным» на Западе?

Я много раз цитировал Гитлера, но есть вещи, которые нужно вбивать в русские головы. Гитлер писал:

«Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой иностранной политике довоенного времени. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе.

Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены».

Остановимся, чтобы осмыслить сказанное.

Гитлер решил завоевать Россию (СССР). А почему? Может, наши земли прекраснее, скажем, соседних Германии земель Франции или Голландии? Или у нас климат лучше и оливы с миндалем растут, как в Греции или Италии? Или у нас подмосковные крестьяне выращивают такие же прекрасные виноград и апельсины, как Испания и Португалия? Какого черта Гитлер к нам поперся? Это вопрос?

И Гитлер поясняет, что толкает его в сторону России не алчность, а… жалость к нам, русским.

«Сама судьба указует нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до сих пор держалось ее государственное существование, и которая одна только служила залогом известной прочности государства».

Если вы считаете, что Гитлер под интеллигенцией считал каких-то гумилевых-буниных, то ошибаетесь. Этих Гитлер и в грош не ставил. Он поясняет, кого лишилась Россия из-за большевиков.

«Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам — превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы. Именно так были созданы многие могущественные государства на земле. Не раз в истории мы видели, как народы более низкой культуры, во главе которых в качестве организаторов стояли германцы, превращались в могущественные государства и затем держались прочно на ногах, пока сохранялось расовое ядро германцев. В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца. Место германцев заняли евреи. Но как русские не могут своими собственными силами скинуть ярмо евреев, так и одни евреи не в силах надолго держать в своем подчинении это громадное государство. Сами евреи отнюдь не являются элементом организации, а скорее ферментом дезорганизации. Это гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель».

Как видите, суть идеи Гитлера проста: мы, русские, — недочеловеки, мы не способны не то что изобрести что-нибудь полезное, мы не способны на элементарное — на то, на что способны были, скажем, эфиопы уже 2,5 тысячи лет назад, — на создание собственного государства. И если государство у нас и было, то только потому, что мы, русские, догадались попросить немцев нами править. Немцев большевики выбили из России, и русский народ вынужден был просить евреев им править. Ну а что взять с русских — с рабов, недочеловеков? Хамы, быдло, ни на что не способны! И Гитлер вел немцев в СССР осчастливить нас: он начал против нас войну с гуманитарными целями — чтобы спасти нас, несчастных, заменив евреев немцами.

Вы, скажете, что немцы были больны расизмом, а я спрошу: а что, они уже выздоровели? Кто это сказал?

Да и разве одни немцы больны? А англосаксы? Надо просто посмотреть, как в их фильмах изображены русские, и умному человеку этого будет достаточно. А евреи? У них же расизм в самой тяжелой форме, это же надо – 70 лет не заключать мира с соседями!

То, что Гитлер смотрел на нас как на рабов, это не пропагандистский прием — это его, немца, суть: немцу не надо доказывать и объяснять, что он имеет от рождения право стоять над русскими. Немец знает, как и еврей, что он самый умный, что ему русские должны, поскольку они только на роль рабов и годятся. Да, конечно, если расистам что-то надо, то они тебе польстят в глаза, назовут «культурным человеком», но они-то знают, кто ты, русский, на самом деле.

Немцы сегодня даже мудрее, чем при Гитлере, — тот требовал от них самим работать, а они сегодня в Германии только на «умной работе». А у станков и на комбайнах все больше турки да югославы — недочеловеки.

Вот, скажем, завизжал на советских ветеранов А. Подрабинек. Ну, чего? Что ветеранам Подрабинек, что Подрабинеку ветераны? Откуда эта тупая злоба: «Презрение потомков — самое малое из того, что заслужили строители и защитники советского режима»?

Эта злоба все оттуда: не могут простить подрабинеки «советскому режиму», что это русские (советские) в мае 1945 года вошли в Берлин и всей Европе показали, кто в мире на самом деле сверхчеловеки. И ведь особенно обидно расистам, что в это время, словами поминальной молитвы раввината Израиля, подрабинеки «…шли, как овцы, на убой».

Опускают нас

В минуты опасности (если он ее осознает) любой умный народ выдвинет вождем самого умного, самого справедливого вождя и с ним победит и возвысится. А под чьим руководством мы, русские (советские) стали сверхчеловеками? Под чьим руководством возвысились? Задумайтесь об этом, и станет понятно, откуда ненависть к Сталину у Запада. Не Сталин страшен расистам, а мы, русские, когда мы становимся сверхчеловеками. Не Сталина поливают дерьмом свои и импортные антисталинисты. Что Сталину до их помоев? Кто они, и кто Сталин? Это даже не смешно…

Клеветой на Сталина опускают наших предков, а посредством этого и нас. Они нас, сегодняшних, убеждают — не были наши предки сверхчеловеками, не были!!! Рабами были. Должны были быть рабами немцев или евреев, да тем при Сталине не обломилось. Ну, так рабами Сталина были — все равно рабы! Рабы, рабы, рабы!!! Быдло!

Ну в самом деле, если 170 миллионов русских (советских) выполняли волю маленького, кровожадного, гнусного диктатора, то кто они? Правильно, рабы!

Да, есть и русские по национальности антисталинисты. Есть, а почему их не должно быть? Если люди по своему умственному развитию и воспитанию годятся только на то, чтобы их опускать, то почему бы им и не дать место у параши? Это про них Подрабинек сказал: «Презрение потомков — самое малое из того, что они заслужили». Но, должен сказать, их это презрение как раз и не волнует, их волнует, чтобы их называли «культурными».

Мы можем!

Осталось обсудить, что такое сталинизм для нас, для русских (бывших советских).

Сталин был реальным, настоящим руководителем — тем, кто руководил лично, а не подписывал документы, изготовленные бюрократическим аппаратом, и не читал речи, написанные этим аппаратом (сейчас таких руководителей, как Сталин, просто нет). Повторю, как руководителю, Сталину нет равных в мировой истории. Судите сами, и давайте вспомним некоторые факты.

Во Второй мировой войне СССР под руководством Сталина сражался практически со всей Европой и уничтожил 75 % вооруженных сил Германии и ее союзников (15 % уничтожила американская армия и 10 % британская). Великая Отечественная война унесла треть тех богатств, что накопили все наши предки, начиная от Рюрика, и тем не менее СССР отменил карточки на продукты в 1947 году — через два года после войны, а Франция — в 1949, Англия — в начале 50-х. Причем даже по карточкам в этих странах продукты стоили так дорого, что их невозможно было купить.

А в СССР через пять лет после отмены карточек хлеб, мясо, сливочное масло уже стоили в два с половиной раза дешевле, чем до отмены карточек, сахар в два раза дешевле. И за эти же пять лет в США цены на хлеб выросли на треть, в Англии — в два раза, во Франции — более чем вдвое, а цены на мясо в США увеличились на четверть, в Англии — на треть, во Франции — вдвое.

Драматург Корнейчук в 1952 году водил по Киеву итальянскую делегацию, и когда те увидели телевышку и узнали, что на Киев регулярно вещает телевидение, они опешили — в это время в Италии о телевидении еще и не помышляли. Откуда телевидение в СССР? Да оттуда, что при Сталине учили, что изобретателем радио был не итальянец Маркони, а русский Попов. Пусть в этом и есть преувеличение, но учили так не потому, чтобы воспитать некий абстрактный патриотизм, а чтобы внушить — ты, русский (советский), сам можешь все! И самого страшного врага победить, и создать все, что угодно. Сталинизм — это уметь все самому! Сталинизм — это быть сверхчеловеком.

Сталинизм — это мы можем сами! Можем все!

В чём разница

А антисталинист? Это тот, кто пролез к власти руководить хозяйством страны, а потом объявил, что хозяйство страны должно работать без руководства. Тот, кто считает себя экономистом, а экономическую часть предвыборной программы ему пишут американцы. Тот, кто нахапал предприятий, а потом начал звать из-за границы менеджеров, чтобы этими предприятиями управлять. Это тот, кто кичится своими телевизионными талантами, а делает копии иностранных телепередач вроде «Поля чудес». Кто сам не способен даже объяснить народу, зачем он нужен во власти, и нанимает американских специалистов провести выборы.

Сталинизм — это безусловное служение государственного аппарата страны всему народу, и только народу. Это не ныряние за амфорами, не катание на КамАЗе, не ловля щук, и не катание на батискафе. И не хвастовство часами за полмиллиона долларов.

При Сталине был такой выдающийся государственный деятель – Л.П. Берия, с 1946 года он был чисто хозяйственным руководителем и создавал ядерное оружие. Участница работ по получению плутония, Нинель Эпатова, воспоминает об этом и остальных сталинских министрах следующее:

«В 1949 году, когда мы выходили на максимальную мощность, приехали Курчатов и Берия. Приходили они и в нашу лабораторию. Берия тогда был совсем не таким, каким его сегодня изображают. Весь замученный, не выспавшийся, с красными глазами, с мешками под глазами, в задрипанном плаще, не очень богатом. Работа, работа, работа. На нас, красавиц, даже не глядел. В первый день приехал, вышел из машины и попу трет: «Какие у вас паршивые дороги!» На другой день приходит - хромает: лег спать, а под ним сетка провалилась кроватная. И никого за это не посадили.

А потом сдавали в Течи первый деревянный театр. (Челябинск-40 - это поселки Татыш и Течь, старинные русские поселения, между ними сколько-то километров). Все съехались: расконвоированные заключенные, заключенные под конвоем, ИТР, охрана, Музруков и Берия собственной персоной. Его шофер дремлет, а задрипанный плащ Берии - тот же самый, в котором он в первый раз приезжал - лежит в машине. Торжества кончились, Берия возвращается к машине, а плаща нет. Подрезал кто-то. И тоже никого не посадили. Такое впечатление, что ему вообще было на все наплевать, кроме работы».

Вот так выглядели сталинские министры.

А нынешние министры вообще не работают – только воруют, поскольку не работая, они воруют и зарплату. Всё идёт самотёком, без них.

В конце 2018 года глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила: «В подрастающем поколении складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили».

Они сдирают с народа налоги, прожирают их, чавкая, при этом, как видите, искренне уверены, что они народу ничего не должны. Антисталинисты это вша, мерзкая вша России.

Я вспоминаю свой разговор в бытность главным редактором газеты «Дуэль» с бывшим министром строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР В.И. Чудиновым. Он рассказал, что времена Ежова у него был несправедливо осужден и посажен в лагеря отец, а в 1945 году сам будущий министр окончил школу и уехал из родного Алтая в Москву поступать в МВТУ им. Баумана. Успешно сдал экзамены, но в списке принятых себя не увидел. В отделе кадров его направили к «куратору» НКВД в этом училище. «Куратор» сообщил, что сына сидящего в лагерях врага народа они принять в этот институт не могут. Парень вернулся домой, но неожиданно из заключения приехал его реабилитированный отец. Спустя несколько месяцев от «куратора» МВТУ пришло письмо с документами парня и сообщением, что по этим документам он может немедленно поступить в любой вуз СССР. И действительно, парня приняли в местный институт, хотя там уже началась зимняя экзаменационная сессия.

Министра и меня, людей с опытом работы в СССР образца 60-80-х гг., поразили в этом случае не факт реабилитации и счастливый конец истории, а то, как действовал аппарат НКВД при Сталине. Ведь «куратор» запросил справку об отце абитуриента, но там, где ему эту справку дали, этот запрос  запомнили, и когда пришло решение о реабилитации, то не поленились сообщить эту новость «куратору» в МВТУ, а тот не поленился собрать документы парня, подготовить письмо и отослать! С позиций наших с министром знаний работы госаппарата СССР от Хрущева до Горбачева, это было уже немыслимо! И как это смотрится с позиций сегодняшнего дня – с позиции власти антисталинистов, когда чиновники не стесняются открыто заявлять, что они молодёжи вообще ничего не должны?

Я же в этой беседе рассказал собеседнику такую историю. После войны мой отец пополам с товарищем из экономии в глухих селах ежегодно покупал к Новому году свинью. В начале 50-х, когда он вез купленную свинью, она сбежала из кузова автомобиля где-то на участке дороги в 100 км. Отец обратился в свое местное отделение милиции, и милиция свинью нашла! Это значит, что по меньшей мере, этой проблемой занялась милиция области! Сегодня менты и убийц не ищут, а тогда по такому пустяку не ленились работать!

Зато сегодня уже полковники полиции хранят на квартирах по полумиллиарда евро наличностью!

Сегодня и министр берёт взятку в два миллиона долларов, и берёт за то, что обязан сделать!

А ведь даже после Сталина за хищения у народа более 10 тысяч рублей расстреливали, а при Сталине такое вообще немыслимо!

Предатель, бывший при немецкой оккупации бургомистром Смоленска, Б. Меньшагин, до войны был популярным адвокатом, и в своих воспоминаниях рассказывает об одном из уголовных дел, в которых он был защитником хозяйственных чиновников СССР.

«Их судили за вредительство в местной промкооперации: значит, председателя центра Леспромсоюза Фролова, [его] заместителя Мясникова и начальника снабжения Бейлина. Я защищал Фролова и Мясникова, а защитник Иванов защищал Бейлина. …Фролов, будучи председателем, подарил врагу народа, председателю центра местного союза из Москвы, когда он приезжал к ним на ревизию, художественно сделанную кровать, которую приготовил в городе Велиже еврей один, очень такой мастер хороший был, специалист. Ему специально он заказал, и без оплаты, без ничего, и за счет местной промкооперации подарили, значит, вот этому врагу народа. Он тогда был председателем, а потом его посадили и расстреляли.

А этих вот судили позднее. Ну, я признавал его в этом виновным. Считал, что он злоупотребление допустил, вот так бесплатно отдать эту кровать...

Значит, переходим к прениям сторон. Слово имеет прокурор. И вот он пошел-пошел, видите, вот они такие-сякие. Кровать подарил врагу народа! Что он [Фролов] является тоже вредителем, и он просит двадцать Фролову и по пятнадцать Мясникову и Бейлину».

Оцените. Того, кто бесплатно взял кровать (не два миллиона долларов, а всего лишь кровать!), уже расстреляли, а тому, кто дал эту взятку кроватью, прокурор запросил 20 лет.

Жестоко? Да, но народ одобрял эту жестокость, потому что требовал от власти служить себе, а не алчности.

В 1933-1938 годах на строительстве Магнитки простым рабочим работал, как я полагаю, шпион США Джон Скотт, который регулярно писал донесения в Госдеп США, а вернувшись в США, на основе этих донесений написал книгу «За Уралом. Американский рабочий в русском городе стали».

И вот касаясь террора 1937 года, он сначала поясняет: «Дело в том, что, по мнению советских властей, любые действия, наносящие ущерб национальной экономике, считаются вредительством». Однако дальше Скотт сам и уточняет, что дело не в «советских властях», а дело в советском народе – именно народ так считал.

Скотт приводит пример такого вредительства, которое в США и в сегодняшней России и за вредительство не считалось бы: «Директор строительной конторы, занимавшийся возведением новых домов для рабочих комбината, был не удовлетворен своей зарплатой, составлявшей тысячу рублей в месяц, и двухкомнатной квартирой. Поэтому он построил себе отдельный дом, куда переехал через год после окончания строительства. В доме было пять комнат, и он смог его хорошо меблировать: повесил шелковые портьеры, поставил рояль, застелил пол коврами и т.д. Затем он начал разъезжать по городу в автомобиле в тот момент (это происходило в начале 1937 года), когда в городе было мало частных машин. В то же время годовой план строительных работ был выполнен его конторой всего лишь приблизительно на шестьдесят процентов. На собраниях и в газетах ему все время задавали вопросы о причинах такой плохой работы. Он отвечал, что нет стройматериалов, не хватает рабочей силы и т.п. Началось следствие, в ходе которого выяснилось, что директор присваивал себе государственные фонды и продавал строительные материалы близлежащим совхозам по спекулятивным ценам. Было также обнаружено, что в стройконторе есть люди, которым он специально платил, чтобы проворачивать свои «дела». Состоялся открытый, длившийся несколько дней, процесс, на котором судили всех этих людей. О нем много говорили в Магнитогорске. В своей обвинительной речи на суде прокурор говорил не о воровстве или даче взяток, а о вредительстве. Директор обвинялся в том, что саботировал строительство жилья для рабочих. Он был осужден после того, как полностью признал свою вину, а затем расстрелян».

Ну, и Скотт описывает реакцию советских людей на чистку 1937 года и их позиция в те времена.

«Зачастую рабочие даже радуются, когда арестовывают какую-нибудь «важную птицу», руководителя, которого они по какой-то причине невзлюбили. Рабочие также очень свободно высказывают критические мысли как на собраниях, так и в частных беседах. Я слышал, как они используют сильнейшие выражения, говоря о бюрократии и плохой работе отдельных лиц или организации. … в Советском Союзе ситуация несколько отличалась тем, что НКВД в своей работе по защите страны от происков иностранных агентов, шпионов и наступления старой буржуазии рассчитывал на поддержку и содействие со стороны населения и в основном получал их». Ну, и: «Во время проведения чисток тысячи бюрократов дрожали за свои места. Чиновники и административные служащие, которые до этого приходили на работу в десять часов, а уходили в половине пятого и лишь пожимали плечами в ответ на жалобы, трудности и неудачи, теперь сидели на работе с восхода до заката солнца, их начали волновать успехи и неудачи руководимых ими предприятий, и они на самом деле стали бороться за выполнение плана, экономию и за хорошие условия жизни для своих подчиненных, хотя раньше это их абсолютно не беспокоило».

И почему считать, что если бы сегодня началась расправа над теми, кто служит не народу, а своей алчности, то народ России в своей массе этого бы не одобрил?

И как удивляться тем людям, которые что-то знают или слышали о сталинизме, что они хотят во главе страны видеть человека, подобного Сталину?

Нет, не Путина, не этого ленивого карлика, изображающего руководителя, а Сталина!



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Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
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