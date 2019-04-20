Так что же такое сталинизм, и кому он нужен?

Мнение народа

У либералов очередное удивление по очень старому поводу.

В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре И.В. Сталина. Я не верю этой банде, называющей себя социологами и лгущей народу по заказу фашистов режима, но в данном случае результаты этого опроса режим вряд ли заказал бы. Поскольку этот опрос показал, что «в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%). Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришелся на «уважение» — такое отношение к Сталину у 41% респондентов, и оно самое распространенное. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже — 14%, отмечает РБК.

Те же тенденции видны и по вопросу о признании заслуг Сталина перед страной. По итогам последнего мартовского опроса его роль считают положительной 70% россиян, что является рекордом за все время опросов. Всего 19% оценивают его роль в жизни страны отрицательно».

Соответственно, либералы чешут репу – что происходит? Более 60 лет поливали Сталина дерьмом из всех СМИ, а оно вон оно как! Почему??

И находят такой ответ: «Осенью 2018 года опрос ВЦИОМа показал, что почти половина (47%) респондентов от 18 до 24 лет никогда не слышали о политических репрессиях в период сталинского правления».

Не надо бла-бла-бла! Как это не слышали, если вы 60 лет только об этих репрессиях балаболите? Просто народ понимает, что репрессии были против таких, как вы, и народ уже не считает их чем-то несправедливым.

Но такие вопли требуют от меня начать разговор о сталинизме с тех, против кого были репрессии в те времена, - с тех, кто сегодня вопит от ужаса при воспоминаниях о них.

Антисталинисты

Начну разговор с того, как антисталинисты смотрят на сталинизм – на правила и законы общества в тот краткий миг в истории России, когда во главе её были большевики и их тогдашний вождь – Сталин.

Вообще-то, антисталинисты - это крайне неблагодарные твари, которые без каких-либо мук совести могут поносить ту страну, которая их вырастила, и тот народ, который их так долго защищал, и на котором они паразитировали и паразитируют. И уже не удивляешься, что антисталинисты бессовестно поносят и своих соратников, которые в своё время, не щадя своей жизни и крови, дрались со сталинизмом в первых рядах. Ведь главные и самый жестокие репрессии Сталин обрушил на германских антисталинистов – их или убивали без суда миллионами, либо дали им по 10 лет, и они томились в советских лагерях до 1955 года. Эти соратники нынешних антисталинистов были самые принципиальные антисталинисты, нынешние антисталинисты должны их возвеличивать, но вместо этого российские последыши немецких нацистов поносят даже своего тогдашнего вождя – Адольфа Гитлера.

Ведь именно Гитлер и немецкие нацисты были главными антисталинистами мира в то время, когда антисталинисты в СССР только и могли, что обворовывать свой народ, предавать его кому угодно и рассказывать по кухням дебильные анекдоты про Сталина. В те годы антисталинисты СССР боготворили Гитлера, именно от Гитлера они ждали освобождения!

А сегодня они пытаются уравнять Гитлера со Сталиным??

Не надо! Не Солженицын, а Гитлер был вашим вождём и идейным вдохновителем!

Вот, к примеру, соратник А. Солженицына, Д. Панин, в 1940 году сел в лагерь по статье 58-10: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений», - то есть Панин не сегодняшний болтун, а реальный, деятельный антисталинист времён Сталина.

Эмигрировав в 1972 году на Запад, Панин в своей книге «Лубянка-Экибастуз» сообщает, что они, в принципе, не любили Гитлера (антисталинисты вообще, кроме себя, никого не любят): «Но Гитлер обещал войну против Сталина, и это давало надежду и силы переносить жуткие условия существования, терпеливо дожидаясь своего часа. Разные слои населения ждали войны как освобождения, и им было все равно, кто ее развяжет. Мечтали только о том, чтобы она поскорей началась. …На Западе много писалось о желательности драки между Гитлером и Сталиным. Естественно, это приветствовали и мы».

И когда сегодня антисталинисты вдруг начали отрекаться от своего вождя Адольфа Гитлера, то этим они всего лишь в очередной раз доказывают свою подлую беспринципность.

Понятно, что антисталинисты, которые устроятся паразитировать при любом строе, ненавидят сталинизм не за экономические, политические или идеологические аспекты. Во-первых, подобные вопросы им не по уму (подходящие слова они знают, а что эти слова обозначают — нет). Во-вторых, тут настолько велико преимущество сталинизма, что им и говорить не о чем.

Просто есть в сталинизме вещи, которые антисталинисты и знают твердо, и понимают с болезненной отчетливостью: при сталинизме такие, как они, в лучшем случае валили бы лес, как валили их предшественники в ГУЛАГе. И то — если бы им очень сильно повезло, поскольку таких, как они, еще и расстреливали.

С местными тварями всё понятно, но вот зачем антисталинизм Западу? Он-то почему вскормил и вскармливает этих последышей Гитлера с их антисталинизмом? Почему оплачивает и почему сам ведет оголтелую клевету на Сталина?

Смотрите, антисталинизм зародился не вчера: он отчетливо проявлял себя уже с середины 20-х годов прошлого века, а с 1956 года, когда шла яростная идеологическая борьба двух систем, антисталинизм стал в СССР официальной государственной политикой. Но ведь все, что признавалось в одной системе с плюсом, в другой оценивалось с минусом, и наоборот. У нас бесплатная медицина, а у них она качественнее. У нас бесплатное образование, а у них оно тоже почти бесплатное, но лучше. У нас нет безработицы, а у них пособие по безработице больше, чем у нас зарплата. У нас Гагарин в космос полетел, а у них автомобиль в каждой семье. И так во всем. Мы называли свою родину СССР, а они — Россией.

Я даже издевательский американский анекдот по этому поводу знаю. Два американца по телевизору смотрят футбольный матч с участием советских футболистов, у которых на футболках написано «СССР». И один спрашивает: из какой страны это команда? Мексики, - авторитетно отвечает второй, - ты же видишь, что у них на футболках сокращенно написано: «Куку ру ку-ку, Палома!» (Так звучал припев популярной в США мексиканской песни.) А если серьезно, то те в Америке, кто говорил не «Россия», а «Советский Союз», считались левыми, да и были ими.

И по формальной логике пропагандистской борьбы, если КПСС на XX съезде начала борьбу со сталинизмом, то Запад обязан был поддерживать Сталина.

Но Запад формально не поступил, он радостно поддержал Хрущева и его «шестидерастов». Почему?

Расизм Запада

Давайте все разложим по полочкам. Запад враг? Да. А кто был самый страшный наш враг на Западе? Гитлер. Что он о нас внушал «цивилизованным» на Западе?

Я много раз цитировал Гитлера, но есть вещи, которые нужно вбивать в русские головы. Гитлер писал:

«Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой иностранной политике довоенного времени. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе.

Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены».

Остановимся, чтобы осмыслить сказанное.

Гитлер решил завоевать Россию (СССР). А почему? Может, наши земли прекраснее, скажем, соседних Германии земель Франции или Голландии? Или у нас климат лучше и оливы с миндалем растут, как в Греции или Италии? Или у нас подмосковные крестьяне выращивают такие же прекрасные виноград и апельсины, как Испания и Португалия? Какого черта Гитлер к нам поперся? Это вопрос?

И Гитлер поясняет, что толкает его в сторону России не алчность, а… жалость к нам, русским.

«Сама судьба указует нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до сих пор держалось ее государственное существование, и которая одна только служила залогом известной прочности государства».

Если вы считаете, что Гитлер под интеллигенцией считал каких-то гумилевых-буниных, то ошибаетесь. Этих Гитлер и в грош не ставил. Он поясняет, кого лишилась Россия из-за большевиков.

«Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам — превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы. Именно так были созданы многие могущественные государства на земле. Не раз в истории мы видели, как народы более низкой культуры, во главе которых в качестве организаторов стояли германцы, превращались в могущественные государства и затем держались прочно на ногах, пока сохранялось расовое ядро германцев. В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца. Место германцев заняли евреи. Но как русские не могут своими собственными силами скинуть ярмо евреев, так и одни евреи не в силах надолго держать в своем подчинении это громадное государство. Сами евреи отнюдь не являются элементом организации, а скорее ферментом дезорганизации. Это гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель».

Как видите, суть идеи Гитлера проста: мы, русские, — недочеловеки, мы не способны не то что изобрести что-нибудь полезное, мы не способны на элементарное — на то, на что способны были, скажем, эфиопы уже 2,5 тысячи лет назад, — на создание собственного государства. И если государство у нас и было, то только потому, что мы, русские, догадались попросить немцев нами править. Немцев большевики выбили из России, и русский народ вынужден был просить евреев им править. Ну а что взять с русских — с рабов, недочеловеков? Хамы, быдло, ни на что не способны! И Гитлер вел немцев в СССР осчастливить нас: он начал против нас войну с гуманитарными целями — чтобы спасти нас, несчастных, заменив евреев немцами.

Вы, скажете, что немцы были больны расизмом, а я спрошу: а что, они уже выздоровели? Кто это сказал?

Да и разве одни немцы больны? А англосаксы? Надо просто посмотреть, как в их фильмах изображены русские, и умному человеку этого будет достаточно. А евреи? У них же расизм в самой тяжелой форме, это же надо – 70 лет не заключать мира с соседями!

То, что Гитлер смотрел на нас как на рабов, это не пропагандистский прием — это его, немца, суть: немцу не надо доказывать и объяснять, что он имеет от рождения право стоять над русскими. Немец знает, как и еврей, что он самый умный, что ему русские должны, поскольку они только на роль рабов и годятся. Да, конечно, если расистам что-то надо, то они тебе польстят в глаза, назовут «культурным человеком», но они-то знают, кто ты, русский, на самом деле.

Немцы сегодня даже мудрее, чем при Гитлере, — тот требовал от них самим работать, а они сегодня в Германии только на «умной работе». А у станков и на комбайнах все больше турки да югославы — недочеловеки.

Вот, скажем, завизжал на советских ветеранов А. Подрабинек. Ну, чего? Что ветеранам Подрабинек, что Подрабинеку ветераны? Откуда эта тупая злоба: «Презрение потомков — самое малое из того, что заслужили строители и защитники советского режима»?

Эта злоба все оттуда: не могут простить подрабинеки «советскому режиму», что это русские (советские) в мае 1945 года вошли в Берлин и всей Европе показали, кто в мире на самом деле сверхчеловеки. И ведь особенно обидно расистам, что в это время, словами поминальной молитвы раввината Израиля, подрабинеки «…шли, как овцы, на убой».

Опускают нас

В минуты опасности (если он ее осознает) любой умный народ выдвинет вождем самого умного, самого справедливого вождя и с ним победит и возвысится. А под чьим руководством мы, русские (советские) стали сверхчеловеками? Под чьим руководством возвысились? Задумайтесь об этом, и станет понятно, откуда ненависть к Сталину у Запада. Не Сталин страшен расистам, а мы, русские, когда мы становимся сверхчеловеками. Не Сталина поливают дерьмом свои и импортные антисталинисты. Что Сталину до их помоев? Кто они, и кто Сталин? Это даже не смешно…

Клеветой на Сталина опускают наших предков, а посредством этого и нас. Они нас, сегодняшних, убеждают — не были наши предки сверхчеловеками, не были!!! Рабами были. Должны были быть рабами немцев или евреев, да тем при Сталине не обломилось. Ну, так рабами Сталина были — все равно рабы! Рабы, рабы, рабы!!! Быдло!

Ну в самом деле, если 170 миллионов русских (советских) выполняли волю маленького, кровожадного, гнусного диктатора, то кто они? Правильно, рабы!

Да, есть и русские по национальности антисталинисты. Есть, а почему их не должно быть? Если люди по своему умственному развитию и воспитанию годятся только на то, чтобы их опускать, то почему бы им и не дать место у параши? Это про них Подрабинек сказал: «Презрение потомков — самое малое из того, что они заслужили». Но, должен сказать, их это презрение как раз и не волнует, их волнует, чтобы их называли «культурными».

Мы можем!

Осталось обсудить, что такое сталинизм для нас, для русских (бывших советских).

Сталин был реальным, настоящим руководителем — тем, кто руководил лично, а не подписывал документы, изготовленные бюрократическим аппаратом, и не читал речи, написанные этим аппаратом (сейчас таких руководителей, как Сталин, просто нет). Повторю, как руководителю, Сталину нет равных в мировой истории. Судите сами, и давайте вспомним некоторые факты.

Во Второй мировой войне СССР под руководством Сталина сражался практически со всей Европой и уничтожил 75 % вооруженных сил Германии и ее союзников (15 % уничтожила американская армия и 10 % британская). Великая Отечественная война унесла треть тех богатств, что накопили все наши предки, начиная от Рюрика, и тем не менее СССР отменил карточки на продукты в 1947 году — через два года после войны, а Франция — в 1949, Англия — в начале 50-х. Причем даже по карточкам в этих странах продукты стоили так дорого, что их невозможно было купить.

А в СССР через пять лет после отмены карточек хлеб, мясо, сливочное масло уже стоили в два с половиной раза дешевле, чем до отмены карточек, сахар в два раза дешевле. И за эти же пять лет в США цены на хлеб выросли на треть, в Англии — в два раза, во Франции — более чем вдвое, а цены на мясо в США увеличились на четверть, в Англии — на треть, во Франции — вдвое.

Драматург Корнейчук в 1952 году водил по Киеву итальянскую делегацию, и когда те увидели телевышку и узнали, что на Киев регулярно вещает телевидение, они опешили — в это время в Италии о телевидении еще и не помышляли. Откуда телевидение в СССР? Да оттуда, что при Сталине учили, что изобретателем радио был не итальянец Маркони, а русский Попов. Пусть в этом и есть преувеличение, но учили так не потому, чтобы воспитать некий абстрактный патриотизм, а чтобы внушить — ты, русский (советский), сам можешь все! И самого страшного врага победить, и создать все, что угодно. Сталинизм — это уметь все самому! Сталинизм — это быть сверхчеловеком.

Сталинизм — это мы можем сами! Можем все!

В чём разница

А антисталинист? Это тот, кто пролез к власти руководить хозяйством страны, а потом объявил, что хозяйство страны должно работать без руководства. Тот, кто считает себя экономистом, а экономическую часть предвыборной программы ему пишут американцы. Тот, кто нахапал предприятий, а потом начал звать из-за границы менеджеров, чтобы этими предприятиями управлять. Это тот, кто кичится своими телевизионными талантами, а делает копии иностранных телепередач вроде «Поля чудес». Кто сам не способен даже объяснить народу, зачем он нужен во власти, и нанимает американских специалистов провести выборы.

Сталинизм — это безусловное служение государственного аппарата страны всему народу, и только народу. Это не ныряние за амфорами, не катание на КамАЗе, не ловля щук, и не катание на батискафе. И не хвастовство часами за полмиллиона долларов.

При Сталине был такой выдающийся государственный деятель – Л.П. Берия, с 1946 года он был чисто хозяйственным руководителем и создавал ядерное оружие. Участница работ по получению плутония, Нинель Эпатова, воспоминает об этом и остальных сталинских министрах следующее:

«В 1949 году, когда мы выходили на максимальную мощность, приехали Курчатов и Берия. Приходили они и в нашу лабораторию. Берия тогда был совсем не таким, каким его сегодня изображают. Весь замученный, не выспавшийся, с красными глазами, с мешками под глазами, в задрипанном плаще, не очень богатом. Работа, работа, работа. На нас, красавиц, даже не глядел. В первый день приехал, вышел из машины и попу трет: «Какие у вас паршивые дороги!» На другой день приходит - хромает: лег спать, а под ним сетка провалилась кроватная. И никого за это не посадили.

А потом сдавали в Течи первый деревянный театр. (Челябинск-40 - это поселки Татыш и Течь, старинные русские поселения, между ними сколько-то километров). Все съехались: расконвоированные заключенные, заключенные под конвоем, ИТР, охрана, Музруков и Берия собственной персоной. Его шофер дремлет, а задрипанный плащ Берии - тот же самый, в котором он в первый раз приезжал - лежит в машине. Торжества кончились, Берия возвращается к машине, а плаща нет. Подрезал кто-то. И тоже никого не посадили. Такое впечатление, что ему вообще было на все наплевать, кроме работы».

Вот так выглядели сталинские министры.

А нынешние министры вообще не работают – только воруют, поскольку не работая, они воруют и зарплату. Всё идёт самотёком, без них.

В конце 2018 года глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила: «В подрастающем поколении складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили».

Они сдирают с народа налоги, прожирают их, чавкая, при этом, как видите, искренне уверены, что они народу ничего не должны. Антисталинисты это вша, мерзкая вша России.

Я вспоминаю свой разговор в бытность главным редактором газеты «Дуэль» с бывшим министром строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР В.И. Чудиновым. Он рассказал, что времена Ежова у него был несправедливо осужден и посажен в лагеря отец, а в 1945 году сам будущий министр окончил школу и уехал из родного Алтая в Москву поступать в МВТУ им. Баумана. Успешно сдал экзамены, но в списке принятых себя не увидел. В отделе кадров его направили к «куратору» НКВД в этом училище. «Куратор» сообщил, что сына сидящего в лагерях врага народа они принять в этот институт не могут. Парень вернулся домой, но неожиданно из заключения приехал его реабилитированный отец. Спустя несколько месяцев от «куратора» МВТУ пришло письмо с документами парня и сообщением, что по этим документам он может немедленно поступить в любой вуз СССР. И действительно, парня приняли в местный институт, хотя там уже началась зимняя экзаменационная сессия.

Министра и меня, людей с опытом работы в СССР образца 60-80-х гг., поразили в этом случае не факт реабилитации и счастливый конец истории, а то, как действовал аппарат НКВД при Сталине. Ведь «куратор» запросил справку об отце абитуриента, но там, где ему эту справку дали, этот запрос запомнили, и когда пришло решение о реабилитации, то не поленились сообщить эту новость «куратору» в МВТУ, а тот не поленился собрать документы парня, подготовить письмо и отослать! С позиций наших с министром знаний работы госаппарата СССР от Хрущева до Горбачева, это было уже немыслимо! И как это смотрится с позиций сегодняшнего дня – с позиции власти антисталинистов, когда чиновники не стесняются открыто заявлять, что они молодёжи вообще ничего не должны?

Я же в этой беседе рассказал собеседнику такую историю. После войны мой отец пополам с товарищем из экономии в глухих селах ежегодно покупал к Новому году свинью. В начале 50-х, когда он вез купленную свинью, она сбежала из кузова автомобиля где-то на участке дороги в 100 км. Отец обратился в свое местное отделение милиции, и милиция свинью нашла! Это значит, что по меньшей мере, этой проблемой занялась милиция области! Сегодня менты и убийц не ищут, а тогда по такому пустяку не ленились работать!

Зато сегодня уже полковники полиции хранят на квартирах по полумиллиарда евро наличностью!

Сегодня и министр берёт взятку в два миллиона долларов, и берёт за то, что обязан сделать!

А ведь даже после Сталина за хищения у народа более 10 тысяч рублей расстреливали, а при Сталине такое вообще немыслимо!

Предатель, бывший при немецкой оккупации бургомистром Смоленска, Б. Меньшагин, до войны был популярным адвокатом, и в своих воспоминаниях рассказывает об одном из уголовных дел, в которых он был защитником хозяйственных чиновников СССР.

«Их судили за вредительство в местной промкооперации: значит, председателя центра Леспромсоюза Фролова, [его] заместителя Мясникова и начальника снабжения Бейлина. Я защищал Фролова и Мясникова, а защитник Иванов защищал Бейлина. …Фролов, будучи председателем, подарил врагу народа, председателю центра местного союза из Москвы, когда он приезжал к ним на ревизию, художественно сделанную кровать, которую приготовил в городе Велиже еврей один, очень такой мастер хороший был, специалист. Ему специально он заказал, и без оплаты, без ничего, и за счет местной промкооперации подарили, значит, вот этому врагу народа. Он тогда был председателем, а потом его посадили и расстреляли.

А этих вот судили позднее. Ну, я признавал его в этом виновным. Считал, что он злоупотребление допустил, вот так бесплатно отдать эту кровать...

Значит, переходим к прениям сторон. Слово имеет прокурор. И вот он пошел-пошел, видите, вот они такие-сякие. Кровать подарил врагу народа! Что он [Фролов] является тоже вредителем, и он просит двадцать Фролову и по пятнадцать Мясникову и Бейлину».

Оцените. Того, кто бесплатно взял кровать (не два миллиона долларов, а всего лишь кровать!), уже расстреляли, а тому, кто дал эту взятку кроватью, прокурор запросил 20 лет.

Жестоко? Да, но народ одобрял эту жестокость, потому что требовал от власти служить себе, а не алчности.

В 1933-1938 годах на строительстве Магнитки простым рабочим работал, как я полагаю, шпион США Джон Скотт, который регулярно писал донесения в Госдеп США, а вернувшись в США, на основе этих донесений написал книгу «За Уралом. Американский рабочий в русском городе стали».

И вот касаясь террора 1937 года, он сначала поясняет: «Дело в том, что, по мнению советских властей, любые действия, наносящие ущерб национальной экономике, считаются вредительством». Однако дальше Скотт сам и уточняет, что дело не в «советских властях», а дело в советском народе – именно народ так считал.

Скотт приводит пример такого вредительства, которое в США и в сегодняшней России и за вредительство не считалось бы: «Директор строительной конторы, занимавшийся возведением новых домов для рабочих комбината, был не удовлетворен своей зарплатой, составлявшей тысячу рублей в месяц, и двухкомнатной квартирой. Поэтому он построил себе отдельный дом, куда переехал через год после окончания строительства. В доме было пять комнат, и он смог его хорошо меблировать: повесил шелковые портьеры, поставил рояль, застелил пол коврами и т.д. Затем он начал разъезжать по городу в автомобиле в тот момент (это происходило в начале 1937 года), когда в городе было мало частных машин. В то же время годовой план строительных работ был выполнен его конторой всего лишь приблизительно на шестьдесят процентов. На собраниях и в газетах ему все время задавали вопросы о причинах такой плохой работы. Он отвечал, что нет стройматериалов, не хватает рабочей силы и т.п. Началось следствие, в ходе которого выяснилось, что директор присваивал себе государственные фонды и продавал строительные материалы близлежащим совхозам по спекулятивным ценам. Было также обнаружено, что в стройконторе есть люди, которым он специально платил, чтобы проворачивать свои «дела». Состоялся открытый, длившийся несколько дней, процесс, на котором судили всех этих людей. О нем много говорили в Магнитогорске. В своей обвинительной речи на суде прокурор говорил не о воровстве или даче взяток, а о вредительстве. Директор обвинялся в том, что саботировал строительство жилья для рабочих. Он был осужден после того, как полностью признал свою вину, а затем расстрелян».

Ну, и Скотт описывает реакцию советских людей на чистку 1937 года и их позиция в те времена.

«Зачастую рабочие даже радуются, когда арестовывают какую-нибудь «важную птицу», руководителя, которого они по какой-то причине невзлюбили. Рабочие также очень свободно высказывают критические мысли как на собраниях, так и в частных беседах. Я слышал, как они используют сильнейшие выражения, говоря о бюрократии и плохой работе отдельных лиц или организации. … в Советском Союзе ситуация несколько отличалась тем, что НКВД в своей работе по защите страны от происков иностранных агентов, шпионов и наступления старой буржуазии рассчитывал на поддержку и содействие со стороны населения и в основном получал их». Ну, и: «Во время проведения чисток тысячи бюрократов дрожали за свои места. Чиновники и административные служащие, которые до этого приходили на работу в десять часов, а уходили в половине пятого и лишь пожимали плечами в ответ на жалобы, трудности и неудачи, теперь сидели на работе с восхода до заката солнца, их начали волновать успехи и неудачи руководимых ими предприятий, и они на самом деле стали бороться за выполнение плана, экономию и за хорошие условия жизни для своих подчиненных, хотя раньше это их абсолютно не беспокоило».

И почему считать, что если бы сегодня началась расправа над теми, кто служит не народу, а своей алчности, то народ России в своей массе этого бы не одобрил?

И как удивляться тем людям, которые что-то знают или слышали о сталинизме, что они хотят во главе страны видеть человека, подобного Сталину?

Нет, не Путина, не этого ленивого карлика, изображающего руководителя, а Сталина!