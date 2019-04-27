Живём в окурках матерясь

Завершилась президентская кадриль на Украине. Сериал "Слуга народа" можно включать в книгу рекордов Гиннеса, как долгосрочную, предвыборную заготовку, приведшую претендента к успеху. Как сало и горилку. Дывись, мир, как мы могём. Посмотрев несколько серий, замечу - ничего так, забавненько.

Остановлюсь на одном эпизоде. Как мне кажется, он ключевой. Более того, краеугольный. Взволнованный рядовым событием, отменой урока, школьный учитель истории Голобородько в душевных выражениях объясняет коллеге по ремеслу положение дел в стране. Говорит не стесняясь, размашисто, как самому себе. А шустрый ученик восторженно снимает это на телефон и выкладывает в интернет.

Разбор полётов в классе. Озабоченный учитель, ученики, умильно и хитренько изображающие виноватость. Пять миллионов, восемь миллионов просмотров ролика в сети за короткое время. Все посмотрели ? Все - кивают ученики. И родители ? Да, они тоже. Говорят, вот такой нам нужен президент. И так далее по сюжету. Длинный трёхлетний марафон киношного президента и каков финал! Нынче он реальный президент Украины. Можно начать смотреть сериал по новой и загадывать: вот сегодня президент сделает так, а завтра вот эдак. И огорчаться, отчего пошло всё не так, как в кино.

Однако, вернёмся к истокам. К эпизоду в классе. Почему ролик посмотрели ученики? Почему их родители? В конце концов, почему полстраны, а другие пол что-то слышали краем уха? Потому что учитель сказал стране правду. По крайней мере то, что можно считать за правду, то, что многие хотят слышать. Но одной правды мало. Правда, это не новость, её и так все знают. Ну, сказал и сказал, подумаешь. Если всякого, сказавшего правду, выбирать президентом, то президентов можно укладывать штабелями. Дело здесь в другом. Голобородько сказал правду матом. Сказал матерную правду. Правда, поданная населению в такой обёртке, оказалась самой убедительной, самой правдивой правдой. Индивид, озвучивший правду в таком разрезе, попал в яблочко, стал не виртуальным, а живым президентом.

Собственно, с этого момента учитель и президент Голобородько исчезает, а телодвижения комика и президента Зеленского нам покажет и растолкует телевизор, за ним не заржавеет.

Не порассуждать ли нам о русском мате, ведь он же русский, верно? Есть в нём некая двоякость, двуликость. С одной стороны материться некультурно, неприлично, непристойно, гадко. С другой стороны как не материться. В небольшой кучке слов содержится такая мощная энергетика, злая сущность, что грех её не использовать. Есть замыленные, осточертевшие лица публичных фигур, есть замоленные, стёртые неисчеслимым прикосновением губ, иконы. Есть заёбанные слова. Когда, с какой стати, появился на Руси мат? Да х.й его знает. Возможно, в глубине веков постепенно созревала мыслица, что вещам надо бы давать наименования, с целью уменьшать непонятки. Ведь неудобно всё вокруг называть фигнёй. Подай мне вон ту фигню, да не ту, бестолочь, а другую. Постепенно слова прилипали к предмету, сливались с ним. Дерево стало деревом. Дальше больше. Дерево берёза стало берёзой, а сосна сосной. Иногда имя не приживалось, не беда, находили другое. Рука стала рукой, нога ногой. Дошло дело до детородного отростка. Наверное на дворе стоял первобытно-общинный строй. Простота нравов. Люди сношались и испражнялись на виду, не подозревая о такой фигне, как стыд. Что у кого болтается между ног могло и не иметь названия. Слышь, подруга, а какой вон у того, в шкуре, ты не знаешь? Х.й его знает, пойдём глянем. Х.й так х.й, чем не имечко. Так и назвали. Ой как долго это продолжалось. Подошли цивильные времена. Образовалась какая-то стеснительность, стыдливость. Писать бегать стали за кустик. Называть половой член х.уем стало как-то неловко. Появились слова заменители. Так же и с прочими коренными матюгальными образованиями. Но мат никуда не делся. Он словно ушёл в подполье. Стал запретным плодом. Но таким, б.ядь, сладким.

Можно выделить три типа индивидов, открывающих рот с целью испускания звуков. Одни употребляют матерные слова постоянно. Слушая такого человека, впадаешь в ступор. Ему нечего предъявить. Он ведь даже не матерится, он просто так говорит. Он словно таким родился. Сказать ему, что так говорить неприлично, значит, погрузить его в недоумение. Он по другому просто не может. Другие умеют и разговаривают обычным, русским языком, но могут подпустить и матерок, для понту, или прогибаясь под обстоятельства. Третьи, вымирающие, материться не умеют, да, впрочем, и не хотят. Наивные, они ещё верят в какую-то там трогательную любовь. В робкие чувства, нежные, простые слова. Смотрят старые, советские фильмы и грустят. Когда их не станет, всё будет зае.ись. Мат исчезнет окончательно, потеряет свой специфический окрас, станет обычными, рядовыми словами.

Пару слов об окурках. Не о процессе курения, как таковом и не сортах папирос, а о тех огрызках, которые щелчком отбрасываются в природу, как ненужные ступени ракеты. Здесь также можно выделить два типа индивидов - одним насрать на окурки, а другим нет. Весной, когда сходит снег, осуществите романтическую прогулку вокруг панельного дома. Любого дома, любого города нашей страны. Ваш взор утонет в окурках. И в собачьих какашках. Понятно, что когда всем станет насрать на окурки, и эта проблема исчезнет. Смотрел как-то фильм про Сингапур, диву давался. Там за брошенный хапчик не хило штрафуют сингапурским рублём. Предоставляют выбор: бросить окурок в урну или обеднеть. Ещё слышал, что есть страны, где нет мата. К примеру Финляндия. Думаю, брешут. Как славно бросить окурок на землю, харкнуть и послать всех нах. Нам всё пох. Мы - лучшая в мире страна и великий народ. Жили, живём и будем жить в окурках матерясь.