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Московский листок

Голубой экран черного цвета

Опубликовано 30.04.2019 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

телевидение экран
Голубой экран черного цвета

Источник: https://orphoprosecutor.livejournal.com/6443.html

Ездила сегодня целый день по хозяйственным магазинам. Не в Москве. Имелась необходимость в покупках самого разного уровня: от  кровати и электрической плиты до зубной пасты. Народу, как всегда в таких местах, множество, и настроение у всех азартное, прямо предновогоднее. 

Но знаете, в каком отделе практически никого? В телевизорах. Огромные плазмы с черно-блестящими экранами даже не включают. Кончилась эра? Пожалуй, что и так. Забавно: «КВН» (нет, не игра, марка телевизора с толстой линзой) появился в нашем доме, когда мне было лет пять. То есть приблизительно за полвека компьютер полностью вытеснил когда-то самую важную вещь в квартирах. 

Да и то сказать: а смотреть-то что? Ну на «Культуре» иногда бывает интересно. Но с ноутбуком уже как-то привычнее. 

P.S. Подключала сегодня Интернет. Спрашивают: «А телевизор нужен?» В столице уже не спрашивают.



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