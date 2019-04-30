Голубой экран черного цвета

Ездила сегодня целый день по хозяйственным магазинам. Не в Москве. Имелась необходимость в покупках самого разного уровня: от кровати и электрической плиты до зубной пасты. Народу, как всегда в таких местах, множество, и настроение у всех азартное, прямо предновогоднее.

Но знаете, в каком отделе практически никого? В телевизорах. Огромные плазмы с черно-блестящими экранами даже не включают. Кончилась эра? Пожалуй, что и так. Забавно: «КВН» (нет, не игра, марка телевизора с толстой линзой) появился в нашем доме, когда мне было лет пять. То есть приблизительно за полвека компьютер полностью вытеснил когда-то самую важную вещь в квартирах.

Да и то сказать: а смотреть-то что? Ну на «Культуре» иногда бывает интересно. Но с ноутбуком уже как-то привычнее.

P.S. Подключала сегодня Интернет. Спрашивают: «А телевизор нужен?» В столице уже не спрашивают.