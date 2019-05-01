Министерство государственной русофобии

29 апреля 2019 года поздно вечером жители Москвы с замиранием сердца и с восторгом ожидали репетиции традиционного парада в честь Дня Победы. По случаю чего практически вся центральная часть города была перекрыта и был ограничен проезд в московском городском транспорте.

И мало кто догадывался о том, что в то же самое время уже практически заканчивалась другая «генеральная репетиция». Причем, организованная также в самом центре Москвы – на Новом Арбате, в престижном столичном кинотеатре с символическим названием «Октябрь». Но организаторами данной «генеральной репетиции» выступили пронатовские и абсолютно враждебные России силы.

А, если быть предельно точным, то в канун очередного Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 годов руководство Министерства культуры России совместно с так называемой «творческой мастерской Павла Лунгина» решило организовать предпремьерный показ скандального фильма «Братство».

Да-да, того самого «Братства», по поводу которого уже несколько месяцев идет шум и настоящий скандал в среде всех ведущих российских ветеранских организаций. И даже на уровне Федерального Собрания России! Того самого «Братства», которое в самой извращенной и похабной форме оскорбляет наших солдат и офицеров, исполнявших свой воинский интернациональный долг в Республике Афганистан в конце 80-х годов прошлого столетия.

Об этом «произведении искусства» было сказано и написано достаточно много. Но, главное свое слово по данному поводу сказали как раз те самые ветераны-афганцы, о которых Павел Лунгин и вся его «лихая компания» слепила этот фильм.

И слово это было достаточно веским и жестким!

Они обвинили Лунгина и всю его «братву» в исполнении враждебного заказа против тех, кто верой и правдой служил интересам нашей Родины и честно исполнял свой воинский долг! И потребовали немедленно убрать этот клеветнический фильм из проката.

Более того. Практически все ведущие российские ветеранские организации подписали специальные письма в адрес министра культуры России Владимира Мединского с требованием немедленно изъять прокатное удостоверение на данный фильм у Павла Лунгина.

Но, их обращения в Минкульт России остались гласом вопиющим в пустыне. Поэтому 25 апреля 2019 года представители всех ветеранских организаций собрались на специальную встречу и приняли Обращение в адрес Президента России Владимира Путина с тремя предложениями: не допускать ни при каких обстоятельствах в прокат фильм «Братство» и изъять у Лунгина прокатное удостоверение на данный фильм, провести расследование по поводу расходования бюджетных средств на производство этого антироссийского фильма и отправить в отставку министра культуры России Мединского.

И, складывается впечатление, что видавшие виды генералы-ветераны, в отличие от некоторых политиков и чиновников, заполонивших кабинеты российских министерств и ведомств, сегодня намного больше осознают всю степень опасности, которую представляют собой всякого рода лунгины и мединские. Потому что любой блеск военной техники и любые достижения в области наших военных технологий завтра могут оказаться в руках наших врагов. Который попросту будет спокойно управлять умами и душами будущих граждан той страны. Которая через каких-нибудь 15-20 лет изменится принципиально качественно. И граждане этой – новой страны – будут уже всего лишь послушными роботами и исполнителями чужой воли.

Сегодня наше руководство постоянно сокрушается о том, что Россия «окружена враждебным кольцом баз НАТО».

Но, при подобной активной «культурной политике» нынешнего руководства Минкульта России и при активном продвижении с его активной подачи поделок типа «Братства» «кавалера Ордена Почетного Легиона» Павла Лунгина уже через те же 15-20 лет наша страна может в одно прекрасное мгновение сама (как-то незаметно) стать членом НАТО (!) И, проснувшись однажды поутру, мы вдруг увидим шагающими по нашей Красной площади в Москве не российских солдат, а американских рейнджеров! А на трибуне, воздвигнутой вместо снесенного Мавзолея, этот «торжественный парад» будет принимать вместе с НАТОвским генералитетом и наш «кавалер Ордена Почетного Легиона» Паша Лунгин.

Возможно, что свое теплое местечко где-нибудь рядом с трибункой найдет и нынешний «министр культуры» пан Мединский. Его пригласят в качестве почетного гостя, способствовавшего бескровному завоеванию России блоком НАТО. И значительно преуспевшего на ниве русофобства.

Потому что он всей своей жизнью подтвердил свое право занять это «почетное место» у трибунки НАТОвских победителей.

Так как именно в бытность его на посту министра культуры России эта страна фактически начала утрачивать все свои национальные культурные традиции и постепенно превращаться в жалкий придаток Запада.

Он активно способствовал уничтожению уникального «Фонда Рерихов».

Он фактически санкционировал уничтожение «Международного Фонда Славянской Письменности и Культуры».

Он уничтожил уникальный «Русский Государственный Концертный оркестр «БОЯН».

Он пытался повесить мемориальную доску финскому фельдмаршалу Маннергейму в Санкт-Петербурге (бывшем легендарном Блокадном Ленинграде).

Он способствовал насаждению в театральном искусстве безнравственности и бескультурья, утверждая выпуск на сцену такие пакостные спектакли как «Пастырь» и другие, искажающие русскую национальную историю и русские традиции.

Он создал целую систему «откатов» и «распилов» при распределении бюджетных денег в своем ведомстве, ставя во главу угла не интересы российской культуры, а личные интересы конкретных мошенников.

Он методично и целенаправленно ведет к фактическому уничтожению уникального Политехнического Музея России.

Он способствовал распространению в электронных СМИ совершенно непотребных шоу типа «Голос – дети» и других подобного рода «телепрограмм», развращающих подрастающее поколение россиян.

И, наконец, это именно господин Мединский отдал деньги российских налогоплательщиков на производство антироссийского фильма «Братство» братве французского «кавалера» Павла Лунгина, выполняющей на эти российские деньги заказ спецслужб НАТО.

В связи с чем, уже сейчас можно сделать совершенно четкий вывод о том, что, к нашему огромному сожалению, нынешнее Министерство культуры России уже таковым считаться не может.

И до тех пор, пока им будет продолжать руководить ярко выраженная группа русофобов во главе с человеком, который по какой-то иронии судьбы еще и представляется всем в качестве «доктора исторических наук», данное ведомство все здраво мыслящие люди в России будут считать не иначе как «МИНИСТЕРСТВО РУСОФОБСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ».

Доказательством сего прискорбного факта, кстати, служит и то, что обычно руководители подобного рода государственных структур работают на основании документов, утвержденных правительствами своих стран. А, вот, «Министерство русофобской культуры России», по всей вероятности, давно уже работает по документу, разработанному и утвержденному далеко за Океаном – в США. И называется данный документ – «Директива Совета Национальной Безопасности (СНБ) США № 20/1 от 18 августа 1948 г. «Задачи в отношении России».

Причем, судя по тому, как активно отстаивает руководство этого уникального «министерства» право на диверсию со стороны НАТОвского агента Павла Лунгина и его лихой «братвы», слепившей за наши российские деньги антироссийский триллер, данная «директива» для них является намного более весомым и более значимым документом, чем все постановления российского правительства и все законы нашей страны.

Только вот, ведь, в чем вопрос: а долго ли Матушка-Россия и её добры молодцы будут терпеть столь явное безобразие?

Думаю, что – НЕТ!

И, наконец, последнее. Не знаю, как вы, а я не хотел бы дожить до тех времен, когда по нашей Красной площади в Москве будут маршировать американские рейнджеры…