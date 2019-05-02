Доступ к суду

В конце прошлого года я сообщал в статье «России нужны судьи!» http://www.ymuhin.ru/node/1875, что Кирилл Барабаш и Валерий Парфёнов с юридическим сопровождением адвоката Николая Курьяновича 18 декабря 2018 года подали в Конституционный Суд жалобу, в которой требуют от Конституционного суда, чтобы тот, в свою очередь, потребовал от Думы, чтобы депутаты ввели выборы судей всех уровней. Текст жалобы находится в указанной статье.

Кратко напомню, о чём речь и в чём беспрецедентная важность этой жалобы для народа.

По главной идее устройства Российской Федерации – согласно Основам конституционного строя – в России главной властью и единственным источником для власти остальных государственных органов власти является народ. В России никто не вправе командовать, НЕ ПОЛУЧИВ ЭТОГО ПРАВА ОТ НАРОДА. Лично сам народ командует при помощи референдумов, а органы государственной власти формирует на свободных выборах. Это статья 3 Конституции РФ.

А согласно статье 10 Конституции, государственные органы власти состоят из трёх ветвей – законодательной, исполнительной и судебной, причём, все эти три власти самостоятельны, то есть каждая их них должна избираться народом отдельно, поскольку, повторю, только народ тот источник, который может дать власть органу власти. Других источников в России власти нет. Президент не может быть источником власти ни прямо, ни как орган государственной власти, поскольку президент не является самостоятельным органом государственной власти. Нет в России такой государственной власти – президентской. Не верите? Поищите её в статье 10 Основ конституционного строя.

Но поскольку судьи у нас не избираются народом, то есть, их власть поступила не из единственного законного источника – не от народа, то у нас ДО СИХ ПОР НЕТ СУДЕЙ. Нет государственной судебной власти, предусмотренной Основами конституционного строя Конституции РФ, которым должны соответствовать все остальные положения Конституции РФ.

Вот в чём огромнейшая важность этой жалобы! И ЗАДАЧА КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА довести её смысл до сознания всех остальных граждан России – Барабаш и Парфёнов требют создать в России суды, которые и предусмотрены Основами конституционного строя, – избираемые народом и независимые от президента и Думы.

Я не раз общался с Конституционным судом и знаю, что это за «суд», посему безошибочно мог предсказать, что, с позволения сказать, «судьи» этого суда уклонятся от рассмотрения этой жалобы. Не просто откажут, а именно уклонятся. Сделают всё, чтобы при случае заявить, что они такой жалобы вообще не видели.

Итак, очень долго не было ответа, в конце концов Парфёнову рассказали, что ответ и все документы посланы Курьяновичу, но Курьянович ничего не получил до сих пор. Но, так или иначе, дали Парфёнову копию ответа Конституционного суда №14679/15-01/18. Ответ таков:

«Уважаемые заявители!

В связи с вашим обращением в Конституционный Суд Российской Федерации сообщаем, что Конституционный Суд Российской Федерации вправе осуществлять свою деятельность лишь в пределах компетенции, определенной Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Так, согласно статье 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пункту 3 части первой статьи 3, статьям 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде, при этом жалоба должна быть подана в срок не позднее одного года после рассмотрения дела в суде.

Обращаем ваше внимание на то, что ни Конституция Российской Федерации, ни Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» не наделяют Конституционный Суд Российской Федерации полномочием проверять соответствие одних норм Конституции Российской Федерации другим ее нормам.

Учитывая изложенное и руководствуясь частью второй статьи 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», уведомляем о несоответствии вашего обращения требованиям данного Федеральною конституционного закона.

Направляем справку о возврате государственной пошлины и чек-ордер о её оплате. По вопросу возврата государственной пошлины Парфёнову В.Н. следует обратиться в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (Межрайонная ИФНС) России №7 по Санкт Петербургу по адресу 190068, Санкт Петербург, наб. канала Грибоедова дом 133. В заявлении следует указать свои паспортные данные, номер лицевого счёта, на который будет осуществлён возврат, наименование «отделения Сбербанка К заявлению следует приложить справку Конституционного уда о возврате государственной пошлины и подлинник чека-ордера о её оплате.

Приложение: на 179 л, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 17.12.2018 на сумму 450 рублей и справку о возврате государственной пошлины, ордер от 12.12.2018 №180-НК. Советник Отдела по приему граждан и работе с письмами Е.В. Головач».

Надеюсь, вы обратили внимание, что жалоба по всей форме была адресована суду, а ответ пришёл не за подписью судьи, а его подписала некая Голова Члена, виноват, Головач Лена. Она рассмотрела дело вместо судей и вынесла по делу решение.

Это вот то, во что превратили правосудие так называемые «судьи». Граждане России не могут даже обратиться в суд.

Соответственно, Кирилл Барабаш и Валерий Парфёнов 23 апреля 2018 года написали Председателю Конституционного Суда Российской Федерации Зорькину В.Д. (не выделяю курсивом):

«ЗАЯВЛЕНИЕ

о принятии мер к советнику КС по приёму граждан и работе с письмами Головачу Е.В.

(в рамках статьи 33 и части 1 статьи 45 Конституции РФ)

18 декабря 2018 года нами была подана в Конституционный Суд Жалоба на нарушение конституционных прав и свобод Заявителей применением пункта «е» статьи 83 и частей 1, 2 статьи 128 Конституции Российской Федерации, применённых в уголовном деле, возбуждённом против Заявителей, признанных судом виновными (копию жалобы прилагаем). К Заявлению был приложен комплект требуемых документов.

Вместо передачи нашего Заявления на рассмотрение судьям Конституционного Суда и наделения судей своими ценными советами, советник КС Головач Е.В. отослал нам наше Заявление обратно, взявшись разъяснить его незаконность не Вам, а нам. Но Головач Е.В. является Вашим советником, а не нашим, мы посылали Заявление не ему, малограмотному, а судьям Конституционного Суда для разрешения нашего вопроса по существу.

Причём, малограмотность этого в В ашего советника Головача удивляет.

Статья 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 г. №1-ФКЗ установила задачу Конституционного суда: «В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина», - то есть , закон требует от В в ас обеспечить защиту не всей Конституции, а только Основ конституционного строя, то есть, обеспечить защиту первой главы Конституции, поскольку вся Конституция обязана соответствовать 16 статьям этой главы. Кроме этого, часть 4 этой статьи уполномочивает Конституционный Суд давать «толкование Конституции Российской Федерации».

А обязанный консультировать Вас Головач, нам пишет: «Обращаем ваше внимание на то, что ни Конституция Российской Федерации, ни Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» не наделяют Конституционный Суд Российской Федерации полномочием проверять соответствие одних норм Конституции Российской Федерации другим е ё е нормам».

Но мы не просили Суд сравнивать нормы Конституции, а просили защитить Основы конституционного строя в нашем деле. Кроме того, а как Суд защитит эти Основы конституционного строя, если не будет сравнивать с ними нормы остальных статей Конституции? Кроме того, а как Суд может толковать Конституцию, если в В аш советник Головач лишил в В ас права и полномочий «проверять соответствие одних норм Конституции Российской Федерации другим е е ё нормам»?

Кроме этого, советник Головач Е.В., поправ статью 47 Конституции, лишил нас конституционного права на рассмотрение нашего его дела в том суде и тем судь ё е й, к подсудности которых оно отнесено законом.

В связи с этим просим в В ас потребовать от в В ашего советника представить наше Заявление на рассмотрение судьями Конституционного суда. К.В. Барабаш, В.Н. Парфёнов».

Ну, что же, как говорится, «запасаемся попкорном и ждём», что там, в Конституционном суде придумают, чтобы не рассматривать эту жалобу по существу.



