Интеллигенция России: историческая роль и предназначение

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Интеллигенцию можно без преувеличения назвать творцом новой и новейшей российской истории.

Эта история начинается после отмены крепостного права, когда по реформе 1864 г. были созданы земские управы.

В этих управах нашел работу новый правящий класс, исполняющий свою функцию за заработную плату, а не за счет доходов с земли как дворянство.

Интеллигенция руководила трудящимися города и деревни в труде, общественной жизни, в борьбе с царизмом, например, Ленин был из семьи сельской интеллигенции.

В партии большевиков, пришедшей к власти в октябре 1917 г., были профессиональные революционеры, которые содержались на средства партии. Значит, они тоже были интеллигентами на заработной плате. После революции эти профессионалы пришли к власти в Республике Советов.

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

В СССР была создана система подбора и подготовки руководящих кадров. Передовых рабочих принимали в партию, направляли учиться, потом их назначали на руководящие должности и продвигали по службе в зависимости от производственных успехов.

За пролетарское происхождение эту советскую интеллигенцию можно назвать рабоче-крестьянской.

Приход интеллигенции к власти в октябре 1917 г. предопределил построение в СССР государственного капитализма. Наемный характер труда правящего класса определил, что промышленность могла быть создана только как государственная собственность - общая собственность всех наемных работников, которые не знают другой формы привлечения населения к работе, кроме трудового договора, т. е. на основе наемной формы труда.

Таким образом, Советская Россия экономически представляла собой государственный капитализм, а политическая власть в стране находилась в руках рабоче-крестьянской интеллигенции.

НАУЧНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

За время Советской власти возник большой отряд научной интеллигенции, трудовой путь которой начинался и продолжался не на производстве, а в научных учреждениях.

Научная интеллигенция считалась мелкобуржуазной, ее рядовых представителей не принимали в партию, не давали государственных должностей.

Но к этой интеллигенции власть обращалась для разработки экономических реформ. К ней же власть обратилась за разработкой гайдаровских реформ, когда убедилась, что загнивающую экономику иначе не поднять. Так, в лоне КПСС были подготовлены либеральные реформы.

Проекты либеральных реформ позволили сразу начать восстановление экономики после того, как КПСС довела страну до голода и полного коллапса ее экономики в 1991 г.

В результате либеральных реформ в России возник государственно-монополистический капитализм, в котором бизнес и социальная сфера полностью зависят от государства, а у власти стоит интеллигенция.

ПОСЛЕДНИЙ ПРАВЯЩИЙ КЛАСС

Будущее России можно рассмотреть в природных свойствах самой интеллигенции.

Интеллигенция представляет собой последнюю ступень развития правящего класса в классовом государстве. Эта история заключается в том, что с каждой новой ступенью развития численность его возрастала, а собственность его членов уменьшалась: удельные князья, бояре, дворяне. Наконец, появляется наемный правящий класс, лишенный собственности.

Появление интеллигенции означает, что правящий класс исчерпал свои возможные формы, достиг предела своего развития в рамках классового государства, а значит, и само классовое государство должно быть заменено следующей формой организации – бесклассовым обществом. Из этого следует, что именно интеллигенция должна совершить переход к новой формации.

Этот вывод подтверждается тем, что интеллигенция смогла построить не рыночный, а государственный капитализм в России. Такая форма капитализма была предсказана Марксом в качестве последней формы капитализма и классового государства, за которым наступает бесклассовое общество.

Государственный капитализм позволил в короткие сроки провести в СССР индустриализацию на основе монополизма базовых отраслей. Но как только все трудоспособное население было вовлечено в производство к середине 50-х гг., так начался процесс саморазрушения экономики и государства, завершившийся переворотом в 1991 г. Маркс называл это явление абсолютным перенакоплением.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Единственным выходом из тупика послужит ликвидация наемного труда, так как государственно-монополистический капитализм несовместим с такой его формой, как показала история экономики СССР и современной России.

Но российская интеллигенция демонстрирует свою неподготовленность к таким преобразованиям.

Эта неподготовленность выразилась в том, что интеллигенция играет не свои роли. Одни обнаружили себя во власти в состоянии капиталистов и эксплуататоров, другие - в состоянии эксплуатируемых.

Страдают все части интеллигенции: одних сажают за коррупцию, других – за антигосударственную деятельность, третьи – влачат жалкое существование пролетариев.

Но интеллигенция имеет единый классовый интерес – преобразование государственного капитализма в бесклассовое общество. Только на этом пути можно преодолеть страдания интеллигенции и общества в целом.