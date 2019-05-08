Два Дня Победы Октябрьской Революции

9 Мая это, ни много ни мало, второй Октябрь. Это один из таких особых дней нашей славной социалистической истории, о которых Ленин говорил: «всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». В Великой Отечественной Войне советский трудовой народ под руководством своей Коммунистической партии защитил и отстоял Октябрьскую революцию, он отстоял свое добытое в предшествующей классовой борьбе право на свободную жизнь без эксплуататоров, грабителей, насильников и убийц. 9 Мая был и навечно останется именно таким днем – Днем победы Великой Октябрьской Социалистической Революцией над вооруженной попыткой реставрации капитализма, возвращения прежних свергнутых общественных порядков.

В 1991 году в нашей стране Октябрьская революция потерпела поражение, капитализм был реставрирован через идеологическое вторжение, через оппортунизм позднесоветского руководства Коммунистической партии. Пролетариат страны Советов теперь разделен и находится под игом «своих» эксплуататоров, грабителей, мучителей и убийц. Наследники тех, кто был безжалостно раздавлен коммунистами 9 Мая 1945, сейчас находятся у власти в странах-победительницах, великая Победа социализма над капитализмом аннулирована самим фактом последующей реставрации капитализма в СССР и других социалистических странах.

Несмотря на боль и горечь нашего поражения, борьба между пролетариатом и буржуазией не окончена. Классовая борьба продолжается и набирает обороты. 9 Мая было и остается оружием пролетариата против буржуазии. Не имея возможности играть в открытую (так поступают украинские буржуи, «отменяя» 9 Мая, но тем самым лишь усиливая его значимость), буржуазия как всякий бандитский элемент, пробует исподтишка подточить оружие пролетариата. Буржуазия отлично понимает, что без ее вмешательства, в этот день коммунисты будут обращаться с революционными проповедями к пролетариату – 9 Мая, с каждым новым годом гниения и мук народов при капитализме, будет перерастать в организованный гнев пролетариата, в попытки сбросить ярмо капиталистической эксплуатации, осуществить новую Социалистическую революцию и в очередной раз покончить с классом буржуазии, выбив из-под ее ног почву – частную собственность, превратив ее в собственность пролетарскую, общественную, а потому непригодную для эксплуатации: все всех эксплуатировать не могут.

Таким образом страх за свое существование, как паразитического привилегированного элемента, толкает буржуазию перехватить эстафету, захватить 9 Мая, испохабить его классовое содержание и наполнить безопасным, а если удастся полезным в пропагандистском плане, для буржуазии содержанием. Это мы и наблюдаем прямо сейчас в попытке подмены символов, в попытке навесить на нашу Победу социализма над капитализмом чуждые ей символы. Неважно к какому именно источнику буржуазной пропаганды мы прикоснемся: это и радио, и печать, и интернет, и телевидение, и даже просто оболваненный пропагандой обыватель, рассуждающий (пересказывающий пропаганду) о Победе о которой он ничего не знает, - вся эта разношерстная армия буржуазных пропагандистов всеми силами клевещет на нашу Победу. Пролетариату активно внушают фашистские мысли, что он де был ни на что не годный, что он не победил бы в войне без примирения с белогвардейской контрой; что Победа была одержана не интернациональным пролетариатом, а русскими только потому что они русские, да и то с помощью придуманного эксплуататорами бога (т.е. это все равно что говорить будто бы дед мороз нам помог победить и без деда мороза или любого другого сказочного существа мы бы не справились). Этой самой чудовищной на свете лжи соответствуют и такие же лживые символы «победы», которые к реальной Победе никакого отношения не имели и иметь не могли. Их суть такая же – разделить пролетариат, стравить народы между собой в новой империалистической войне, активно уже сейчас развязываемой всем мировым Капиталом (так называемая «георгиевская ленточка» с возложенной на нее буржуазией задачей справляется очень хорошо – за нее уже избивают, а то и убивают; а недавно в интернете появилась испохабленная красная звезда, в центре которой мужик на лошади тыкает палкой в сказочного змея, додумались ли бы до такого кощунства фашисты, большой вопрос). Буржуазия, упиваясь глумлением над Победой социализма, напяливает на нее крест, в самом прямом смысле, – как крест могильный, скрывающий от пролетариата его великую Победу.

Но сознательные пролетарии (коммунисты) не должны на это смотреть и бездействовать. Мы несем своему классу правду. Правда – вот главное и беспощадное оружие коммунистов, сокрушающая ложь буржуазии. Мы говорим рабочему классу, что это он творец той великой Победы! Это интернациональный советский и примкнувшей к нему пролетариат других стран – спас себя и всю планету от невиданной до того времени буржуазной реакции. Это интернациональный пролетариат и исключительно своими собственными силами одолел чудовищную военную машину всего мирового Капитала, расположившеюся в Германии. Это интернациональный советский пролетариат в огне и под градом бомб отстоял свою великую волю жить без господ-эксплуататоров, грабителей, насильников и убийц. Никакого мира с буржуями в Великой Отечественной Войне не было и быть не могло – господа-эксплуататоры и их прихвостни действительно вернулись тогда на короткий промежуток в СССР, но именно их мы и Победили в той Великой войне; все «герои» войны, сражавшиеся за «у каждого своя Россия», были на стороне фашистов (Красновы, Власовы и прочие холуи капитала), были биты, растоптаны революционным интернациональным пролетариатом. Сколько бы памятников этим мерзавцам не ставила сегодня буржуазия – это памятники проигравшим в той войне, никакого мира с ними у нас не было и никогда не будет. Сколько бы буржуазные президенты не вставали на колени перед липовыми мемориалами «жертв» коммунизма, мы никогда им не поверим и не позволим принизить Советский строй до фашистского уровня; мы всегда будем говорить правду – этих жертв фашизма приписывают сегодня коммунистам, чтобы реабилитировать фашизм.

Поэтому сегодня, 9 Мая, мы вспоминаем ту великую Победу. Мы преклоняемся пред мужеством и проявленным героизмом всего мирового пролетариата и его советским авангардом. Мы говорим открыто – мы, пролетарии, наследники той Победы, которой не было бы без Октябрьской Социалистической революции, но нас сегодня ее лишили. У нас, у пролетариата, отобрали общественную собственность, и мы снова тащим на своих спинах непосильную ношу буржуазной частной собственности. Но мы не холопы, чтобы с этим смириться! Мы никогда не примиримся с нашими новыми эксплооататорами, мучителями, ворами и убийцами. А потому интернациональный российский пролетариат обязан снова подняться на свое историческое дело – на новую Социалистическую революцию. Чтобы ряд Величайших побед всего мирового пролетариата – 25 Октября и 9 Мая, пополнился новой Победой свободного труда над эксплуатирующим его капиталом.

Задача коммунистов в текущем моменте – мобилизовать самые широкие слои пролетариата на борьбу за социализм, мы должны разъяснять историческое и политическое значение 9 Мая, его прямую связь с Октябрьской революцией и последующей контрреволюцией. Рабочий класс всех стран бывшего СССР, Европы и всего остального мира обязан знать – эксплуатация это не навсегда, в мире однажды уже существовал такой общественный порядок, при котором человек человеку брат и товарищ, а не волк и конкурент. За этот мир нужно биться, его необходимо отстаивать в борьбе, так как за него бился и отстаивал российский рабочий класс в 1917, так как за него бился и отстаивал советский и европейский рабочий класс во 2-ю мировую. Социализм не выдумка коммунистов – социализм это объективная реальность и результат победы в борьбе!

Пролетарии всех стран соединяйтесь!