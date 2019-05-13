"Пресловутая РБГ" кино митина фестиваль В отличие от «Хроник ртути» https://forum-msk.org/material/society/15632534.html, номинированный на Оскар документальный байопик Джули Коэн и Бетси Уэст «RBG» - о той, чья жизнь в Штатах как раз удалась. Рут Бейдер Гинзбург, одна из двух женщин – судей Верховного Суда США, назначенная в 1993 г. судьёй ВС президентом Клинтоном, популярное публичное лицо Демпартии США в восторженно-апологетической ленте предстает этакой иконой стиля для прогрессивной и демократической общественности Штатов, идеологом гендерного, расового и прочего равенства, защитницей прав женщин и голосом совести американской судебной системы. Фильм, снятый с подачи одной из двух крупнейших американских партий, проехался по всем крупным мировым фестивалям и получил небывалый промоушн, позиционируя себя как фрондёрский, смело идущий наперекор мейнстриму («Пока Трамп, которого Рут публично называет мошенником, Президент, фильму Оскара не видать!»).



Романтизированная биография РБГ, как на Родине называют Гинзбург (узнаваемая аббревиатура вместо имени - признак известности и популярности персонажа), сплетена по всем классическим законам апологетического жизнеописания: превращение талантливого юриста и граждански активной правозащитницы в атрибут и неотъемлемую часть американского истеблишмента показано плавно, без драматических поворотных пунктов, как линейная successstory, последовательный и нетернистый путь наверх. Но если о деятельности молодой подающей надежды юристки Рут рассказывает архивная чёрно-белая съёмка, тёплые ламповые воспоминания родных и коллег, то современная американская молодёжь узнаёт о судье Гинзбург по комиксам, видеоклипам и мультфильмам, как о поп- или рок-идоле. РБГ в костюме Бэтмена на страницах комиксов, ролики с Notorious RBG («Пресловутая РБГ», по аналогии с рэпером Notorious BIG) уже вошли, как заверяют нас создатели фильма, в американскую поп-культуру. РБГ как завсегдатай телешоу, РБГ как торговый бренд, РБГ как предмет полемики политических масс-медиа («Она позорит Верховный Суд, не уважает Конституцию!» - это из газет республиканцев, «Не слон в посудной лавке, а фарфоровая кукла в слоновнике» - это, вестимо, из демократической прессы) пожинает плоды своей борьбы за прогрессивные демократические принципы, несгибаемости и уверенности в своей правоте. Разные страницы жизни судьи Гинзбург иллюстрируют фотографии, телепередачи, интервью - в молодости большеглазая еврейская красавица, сегодня похожая одновременно и на Голду Меир, и на Елену Боннер, РБГ показана действительно как супервумен, обладающая нечеловеческими свойствами: многолетнее сражение с раком поджелудочной железы и прямой кишки, кажется, закончилось поражением рака, а сегодня 86-летняя Рут тягает гантели, отжимается 20 раз от пола и качает бицепсы в качалке - раз общество назначило Бэтменом, надо соответствовать.



Фильм Коэн и Уэст, как и сама жизнь их героини, распадается на два периода, и как в жизни, так и на экране трудно разглядеть границу, где заканчивается один период и начинается другой. «Чёрно-белая» половина картины рассказывает о Гинзбург – человеке, цветная - о Гинзбург - иконе. При этом авторская гиперболизация сопровождает героиню весь фильм: именно благодаря усилиям Гинзбург женщина в США обрела равные права с мужчинами, именно благодаря ей стала невозможной ситуация 50-х, когда лишь 2% студентов Гарварда были женщинами, именно благодаря ей прекратилась дискриминация женщин при приёме на работу (красивая иллюстрация к сюжету - архивная съёмка пламенной речи Рут на демонстрации под утробные звуки Дженис Джоплин). Такая, мягко говоря, неуклюжая и грубая лесть авторов героине соседствует с показом реальной, а не апокрифической Америки. Одно из несомненных достоинств ленты - воссоздание исторического контекста, показ демонстраций сторонников Маккарти, несущих плакаты «Коммунизм отрицает веру в Бога и в нашу страну», и тут же, встык - синхрон молодой Рут, начинавшей политическую карьеру при маккартизме, когда, по её выражению, «в каждом чулане искали коммуниста».



«Ступенями наверх» для РБГ, по мнению авторов картины, становятся выигранные дела, которые не просто возвращают попранные права конкретным людям, но влекут за собой изменения в американском законодательстве (США - страна прецедентного права): дело «Фронтьеро против Ричардсона», где Гинзбург добилась равенства оплаты труда для женщин и мужчин - лётчиков ВВС, дело «Вайнбергер против Визенфельда», позволившее вдовцам получать такие же пособия по потере кормильца, какие полагались вдовам, дело «Калифано против Гольдфарба», положившее конец неравной оплате труда мужчинам и женщинам за одинаковый труд, дело «Эдвардс против Хили», открывшее женщинам дорогу в присяжные заседатели…. Безусловно, вклад Гинзбург в изменение американского правового ландшафта был велик, но рисовать её, например бОльшим борцом за расовое равенство, чем Тергуд Маршалл, например, странно, впрочем, таковы требования избранного Коэн и Уэст жанра. Любопытно, что проигранные Гинзбург процессы (например, «дело Барвелл против Хобби Лобби», ставшее крупной победой американских консерваторов и религиозных кругов, или скандальное дело с подсчетом голосов за Буша, когда решение в пользу последнего было продавлено двумя правоконсервативными судьями, а РБГ выразила своё особое мнение) подаются авторами чуть ли не как этапы жёсткой политической борьбы Гинзбург с самими президентами Соединённых Штатов.



Авторы фильма подобострастно лепят из Гинзбург главную «железную леди» американской истории, а чтобы образ не получился уж совсем железобетонным, пытаются его «очеловечить» съёмками у семейного очага, в залах оперных театров, куда РБГ ходит со своим коллегой и злейшим политическим оппонентом - судьёй Скалиа - и сама исполняет роли без вокала в любительских постановках, но при этом между молодой адвокатессой и правозащитницей Рут Гинзбург и судьёй Верховного Суда по президентской квоте РБГ дистанция огромного размера. Режиссёры отчаянно пытаются нам показать, что РБГ - борец с американским истеблишментом, тогда как она уже давно его неотъемлемая часть. Рекомендуется смотреть начинающим юристам, поклонникам американского образа жизни и восторженным Душечкам, каждый день влюбляющимся в нового героя.



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