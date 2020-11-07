Конец человечества

Вырождение

Очень не хотелось писать на эту неприятную тему, но куда деться?

Вы правильно поняли, я пишу о том, что на Земле этот состав как бы мыслящих существ – людей - дегенерировал (выродился). Человеческие массы на всём Земном шаре превращаются в заурядных представителей животного мира типа приматов или ослов, и посему подлежат исчезновению.

Ужас происходящего в том, что люди своего вырождения (перерождения) в простых животных не видят «в упор» - это можно назвать «смертью человечества от удовольствия». Правда, всего лишь от животного удовольствия, но это людей совершенно не оправдывает!

Я общался с наркоманами и алкоголиками – да, они бессильны вернуться к человеческому образу жизни, но дело в том, что сами они это понимают – понимают, что больны, что возврат необходим, и понимают, что у них нет воли для возврата.

А в случае с вырождением человечества нет ничего подобного – люди уверены, что они умны и живут правильно. Дегенератов (вырожденцев) невозможно даже запугать, поскольку дегенераты уверены, что жили и живут по высоким человеческим стандартам (именно так должны жить умные люди!), поскольку уверены, что лично умны и в вопросе своей жизни уж точно могут разобраться безо всяких советчиков.

О том, что люди вырождаются, я уже написал очень много сам, кроме того, в мире уже и исследований на эту тему проведено много, но, главное, вырождение людей видно «невооружённым глазом»… если ты хочешь это увидеть.

Ну сами оцените, как с точки зрения необходимости данному составу человечества вымереть, выглядит, скажем, введение в общественную жизнь гомосексуальных отношений, как нормы? Оцените отказ белой расы от детей. Ведь очевидно, что Природа явно убирает с поверхности планеты ставшее животными говно, предки которого были людьми.

Что будет дальше и как это будет…

А зачем об этом думать, если это невозможно предотвратить? Чтобы развлечься?

Глупость как основная причина

Что является той причиной, от которой прямо на нашем веку началось дикое перерождение людей обратно в животных?

Дебилизация (оглупление) людей.

В это трудно поверить, видя скачок научно-технического прогресса (знаний и технологий), – какая-такая дебилизация? Разве может такое быть, что человеческие массы глупеют, а прогресс стремится вверх?

Элементарно. Прогресс, во-первых, не имеет к массам отношения – это творчество отдельных единиц. Мало этого, эти отдельные единицы, добивающееся движения прогресса, умны, так сказать, в очень узкой области знаний, а в остальных областях могут быть глупы безмерно.

Тут может быть уместна такая аналогия – пастухи отбирают собак-овчарок настолько смышлёных, что после тренировок собаки пасут отару лучше, чем сами пастухи. Но это никак не сказывается на общей способности к мышлению у этих собак.

Так и с прогрессом. Специализация людей делает их работу весьма производительной (умной), но это касается только их профессии, в остальном они такие же тупые, как и толпа. Понимаю, что в это не верится, особенно не верится самим «официально умным», но специалисты в этой области давно это заметили.

Скажем, уже лет 50 лет назад социологом Глушко был проведен эксперимент: испытуемым давали прочесть упрощенный вариант газетной статьи и просили затем пересказать содержание статьи и цель, которую поставил перед собой автор статьи, написав ее. Так вот, даже тогда, 50 лет назад, содержание статьи могли пересказать всего 14% испытуемых, а цель поняли - 8%. Причем, не имели значения ни образование, ни социальный статус - и у дворников, и у академиков результаты были одинаковы. Статус некоего «учёного», некоего «образованного» не давал и не даёт никаких преимуществ – они такие же тупые, как и все.

Да и откуда в среде «учёных» взяться умным? Люди пошли в «учёные» потому, что чувствовали, что для деятельности в реальных жизненных делах им не хватает ума, а безответственная болтовня им по уму.

А о том, как оглупляет принятая во всём мире латинская система образования, я написал уже очень много и не буду на это отвлекаться. Просто напомню, что внимательные наблюдатели, пытавшиеся изучить людей (тот же Лев Толстой), и без учёных удивлялись этому обстоятельству. К примеру, в романе «Воскресение» Толстой писал: «Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой (чему еще способствовал его успех у дам), и вследствие этого был глуп чрезвычайно».

Вообще-то, нынешняя афера коронавируса – яркое подтверждение того идиотизма, в который впало человечество, но, как видите, само человечество это понять уже не способно. Не способно на элементарное, к примеру, сравнить число заболевших и умерших в странах, вводивших карантины, остановки общественной жизни и маски, со странами, ничего этого не предпринимавшими, к примеру, с Белоруссией или Швецией. Это же элементарно, но человечество на это уже не способно.

Почему с развитием прогресса вдруг как снег на голову упало оглупление человечества? Тут о многих факторах можно говорить, скажем, о только помянутом образовании. Но главное в другом.

Источник ума

Можно поверить тем палеонтологам, которые изучая вопрос, каким образом стаи человекообразных животных стали собственно людьми, пришли к выводу, что это случилось не тогда, когда человекообразные животные взяли палку и начали с её помощью трудиться. Не труд сделал человека человеком – этот вывод ошибочен.

Если вы обратите внимание, то в природе выживание живых существ держится исключительно на их труде. Те же приматы всю свою жизнь работают, поскольку поиск и добывание пищи – это работа. Те же пчёлы или муравьи, тот же дятел или бобры тоже всю свою жизнь непрерывно работают, причём, глядя на результаты их работы, в том, что они реально работают, отказать им невозможно. Но людьми они не стали. Много тысячелетий человек заставляет работать лошадей, ослов или быков, но эти животные от этого никак не поумнели.

Работа и ум – разные вещи, поскольку есть много видов работ, не нуждающихся в уме, а ещё больше работ можно превратить в такие, когда ум совершенно требуется. Сейчас как раз и добиваются, чтобы работа не требовала ума, - заставляют запоминать работника инструкцию и строго ей следовать. Да и любой человек, достаточно часто оказывается в ситуации, когда работа не требует своего сопровождения умом. Скажем, вы копаете огород и у вас совершенно единообразный участок – руки сами будут копать, а в это время можно думать о чём-то другом.

Ум ищет работу (но, правда, если ум тупой, то не ищет), а не работа ищет ум. Работе плевать, кто её выполнил, - умный или дурак. Так, что сам по себе труд к развитию ума ни имеет отношения.

А что имеет?

Почему из тысяч видов различных стай как бы наших далёких предков, бродивших по всем континентам и уже использовавших различные орудия труда и постройки, одни стаи вдруг исчезли бесследно, став, скорее всего добычей и едой толи животных, толи своих родственников, а другие стаи вдруг стали сообществами людей? Стали кем-то умным и способным настолько деятельно мыслить, что это выделило их в природе и подняло над остальными животными. Почему?

И у палеонтологов есть теория, что выжили и стали людьми только те стаи наших предков, в которых возникла и начала главенствовать идея, что главное в этой жизни не личное животное счастье (хорошая еда, самка, безопасность), а счастье всего общества.

Оценили?

Мысли о поисках блага для всего общества, стали ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ УМА ЧЕЛОВЕКА. Общее благо стало смыслом жизни отдельных индивидуумов, а вслед за ними и большинства стаи! У человекообразных животных появился СМЫСЛ ЖИЗНИ, не связанный с их биологическими потребностями. Мысли об общем благе, соответственно, и деятельность на общее благо (поскольку мысли без деятельности – это развлечение), стали фактором развития ума!

Это не просто воспринять, но факт есть факт – пока думаешь только о себе, любимом, ум развить невозможно.

(Дадим определение ума - это способность творить, а способность творить это нахождение своим умом способов достижения результатов своей деятельности, которые человек ранее не мог достичь).

И умное общество – то, члены которого начали служить не только себе лично, но и всему обществу, - начало побеждать конкурентов как в среде просто животных, так и среди стай остальных человекообразных.

Но почему??

Почему не «труд сделал из обезьяны человека», а стремление добиться общего блага?

Цель жизни человека

Я уже сотни раз и писал, и говорил об этом, но к данной статье ещё раз напомню, о чём я ещё в 2018 годы пытался сообщить Папе Римскому, и что отскочило от Папского Престола, как горох от стенки.

Уже более 20 лет я собираю все возможные подробности о сущности человека, как такового, и пришёл к выводу и дальше в этом выводе только укреплялся, что человек гораздо сложнее тех представлений, которые имеют о человеческой сущности «учёные». Я собирал и собирал факты в доказательство возникшей у меня гипотезы, и сегодня я вправе считать безусловным, что:

- наше сознание и эмоции – то, что в христианстве называется Душой, - не являются атомными или молекулярными объектами, наша душа - это не мозг, это, скорее всего, отпечаток структурированного поля в эфире, это нечто, аналогичное информации, записанной в компьютере;

- мы - наша Душа - связаны с нашим телом только при жизни тела и связаны посредством головного мозга;

- после смерти тела Душа продолжает жить;

- после смерти тела людей судьба их Душ не одинакова – одни продолжают активно жить, что с точки зрения христианского учения можно считать попаданием в рай, а другие являются только памятью природы и попадают состояние сенсорной депривации, что с точки зрения христианского учения можно считать попаданием в ад;

- логика природы приводит к выводу, что для попадания в рай человек должен воспитать в себе Душу, ПОЛУЧАЮЩУЮ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ СЛУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВУ;

- задача человека в ходе жизни в теле - воспитать свою Душу для жизни после смерти.

Я не буду больше об этом писать, а тех, кто вообще первый раз об это слышит, отсылаю на сайт https://ibzh.ru/.

Так вот, судя по всему, задача человечества, как такового, взять под управление Природу - стать её водителем. Для этого Природа и создаёт человечество. При этом в ходе жизни в своей умирающей части – в теле, - человек обязан быть и умом, и руками Природы, а в ходе жизни в своей бессмертной части – в виде Души – человек является умом Природы. Простите за занудство, но снова напомню – те, кто жил правильно и сформировал Душу НА СЛУЖЕНИИ ОБЩЕСТВУ, продолжают активно жить и после смерти тела, а те, кто не считал это необходимым, после смерти тела являются только обездвиженной памятью Природы, наряду с памятью умерших животных.

На этом прервусь, поскольку о бессмертии жизни я писал много и пишу постоянно, и даже вопрос о конце человечества разбираю регулярно, но я ставлю впервые вопрос о том, что дегенерация (вырождение) человечества является следствием его оглупления. Что дегенерации предшествует оглупление. Поэтому полагаю, читателям желательно эту мысль «обжевать» прежде, чем мы пойдём дальше.

(окончание следует)