Специфика революционного момента

Царизм был заинтересован ни то что в сохранении, а даже росте населения. Путем общеизвестной территориальной экспансии, хотя и не только. Заинтересован и ради большой армии, и получения прибыли на основе доминирования экстенсивных факторов производства. А коль прибыль и получалась посредством низкой оплаты подавляющей части трудящихся; главное звено революционных действий и заключалось в партийно-профсоюзной работе ради повышения этой самой оплаты. Отсюда и знаменитые забастовки; и роль большевистской партии, обычно сконцентрированной в индустриальных центрах.

СЕЙЧАС ВСЕ РОВНО НАОБОРОТ! Большая армия не нужна по причине огромной мощи вооружения; а обслуживание «трубы» с приемлемым заработком рабочих требует от силы сто миллионов, если не меньше. Остальное население превращается в фактический балласт; разве что об этом не принято говорить во избежание возмущения масс. Но тогда и исключительно партийно-профсоюзные методы теряют свою актуальность.

То есть, не просто защита рабочих мест – но и их создание на базе муниципально-советской и кооперативной демократии - приобретают гораздо большую важность и эффективность. А вот к такой специфике революционного момента российские левые силы никак не могут приспособиться. Отсюда и определенная устойчивость путинского режима.

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Некоторые товарищи удивляются пассивности современного рабочего класса. Так смотря, о чем речь! Если о повышении оплаты труда методом забастовки, то потеря рабочего места, да по нынешней фактически огромной безработице, является весьма сдерживающим фактором. Это питерский рабочий в царские времена мог устроиться после локаута на строящиеся железные дороги, да растущие прибалтийские, волжские и уральские заводы. А сейчас риск безработицы вследствие экономической стагнации настолько велик, что овчинка выделки не стоит. Поэтому и интерес к профсоюзам не разгорается.

А вот если речь пойдет о подходящем рабочем месте для подросшего сына или дочери – так отец с матерью горы свернут. Умрут от натуги и снова встанут. И если левые силы будут работать в этом направлении, и о чем подробнее ниже - то поддержка со стороны многочисленных трудящихся, и соответственно со стороны рабочего класса, будет самой горячей и заинтересованной. (Еще раз, никто не отрицает важность профсоюзной работы, но речь идет о главном звене.)

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А вот на ловца и зверь бежит. Уже очевидно, что путинский режим решил выживать не за счет царской экспансии типа первой мировой войны - а наоборот, за счет этакой обороны посредством дивестиций; или, проще говоря, за счет уменьшения экономической и социальной ответственности с вытекающим сдерживанием населения, особенно русского как самого грамотного и опасного. Но тогда и российским левым силам надо приспособиться к новой обстановке, и действовать соответственно обстоятельствам.

Ведь очевидно, что профсоюзная работа только тогда возможна, когда имеется сама работа. А нет работы – то и профсоюзы бессмысленны. Поэтому современные буржуа идут на все – даже на уничтожение самого производства! – лишь бы не рос и не «наглел» рабочий класс. А вот такую простую истину двадцать первого века некоторые российские левые силы не могут понять до сих пор, и присохнув к двадцатому веку накрепко.

И вот откуда современная сложность рабочего движения. Это не какие-то хотелки и недомогания, сознательный процесс буржуазной реакции. Да пусть будет хоть перенос производства в азиатские джунгли с длиной логистики; хоть безмерный рост бюрократической обслуги; хоть «базовый доход» и приемлемые пособия по безработице – но ни в коем случае не нужно повторение «ужасного» двадцатого века с его мощным и здоровым рабочим классом. И в таких условиях профсоюзная деятельность теряет былую остроту не столько субъективно, сколько объективно.

К примеру, ах, профсоюзная ячейка стал сильной и мощной с соответствующими требованиями?!.. Да закрыть все предприятие к чертовой матери, и вся недолга. Все равно прибыль мизерная вследствие стагнации и пандемии, так что не велика потеря. А буржуазное государство компенсирует в случае чего; свои люди, сочтемся. Ну и, что делать профсоюзному лидеру в таких условиях?!.. Остается сосать лапу даже при всех своих достоинствах. (Автор этих строк знает, о чем говорит, так как сам был организатором профсоюза.)

Поэтому профсоюзная деятельность нужна, об этом и спору нет – но как дополнительная к более трудной, но зато более решительной, более масштабной и более эффективной СОВЕТСКОЙ деятельности. А если сюда присовокупить и кооперативную деятельность вкупе с индивидуальным предпринимательством, вообще победа. Следовательно, или все и вместе – или отдельно и ничего. Только так и никак иначе по нынешним трудным временам.

И как ни парадоксально для некоторых, повседневная советская деятельность возможна прямо сейчас, и в отличие от царских времен! В этом и заключается исторический прогресс, которым надо пользоваться на всю катушку. К примеру, если бы читатель задумал организовать территориальное общественное самоуправление (ТОС) в царские времена, ему бы голову оторвали. А сейчас – пожалуйста. Вот тебе даже путинское законодательство, и было бы желание. Не надо ныть и жаловаться. Иди и действуй. И в том-то и дело, что помешать такой деятельности трудно со стороны едросовской власти. Вот разгромить профсоюз – раз плюнуть. Замотать регистрацию партии – да одно удовольствие. А как разгромить ТОС?!.. Это фактически нонсенс.

Пожалуйста, ближе к телу. Автобусный маршрут резко сократил количество рейсов в поселок близкого родственника. Монопольный частник задрал цену, муниципалитет стал подсчитывать, и прочий путинский бардак. А это совсем не хухры-мухры, так как жителям поселка нужно в близлежащий город и на работу, и в банки, и в больницы, и в школы. Впору кричать караул. Но один местный мужик предложил создать кооператив для конкуренции с частником. А что, вполне реально. Если муниципалитет купит и отдаст в аренду кооперативу тройку-пятерку автобусов, этот мужик с друзьями и себе деньги заработает, и частоту рейсов обеспечит; и аренда закапает в окружной бюджет; и частник зачешет репу с такой конкуренцией.

Поэтому частник – едрос, кстати – стал наводить тень на плетень вместе со знакомым мэром (не близко знакомым, но все же). Мол, нет гаража, да пожарная безопасность отсутствует, да остановка оказалась неправильной (а раньше, видите ли, была правильной), и пятое-десятое. Но тогда умные люди (и автор руку приложил) посоветовали мужику-инициатору вообще организовать ТОС в поселке, что было удобно со всех сторон. Подписывается договор с муниципалитетом с соответствующим финансированием, и можно отремонтировать и гараж, и остановку, и даже дорогу в последующем. Весь народ поселка, конечно же, «за», - а когда другие поселки прознали с такими же проблемами, и даже некоторые садоводства, - так они за автобусный кооператив с соответствующей конкуренцией с наглыми частниками встали горой.

Итого, это вам не леваки-балаболы с их книжечками и расписными сайтами, так сказать. Это сам народ, то есть налогоплательщики и избиратели. Если молва пойдет, что мэр такой-то козел, и не хочет работать со всем поселковым обществом в виде ТОС, то и мэру не поздоровится. Ведь у общества имеются родственники-друзья-коллеги в городе, и далее по цепочке. А тому это надо да с давлением общественности, прессы и депутатов?!.. Не надо. Так что организация ТОС пошла на всех парах; да и процедура не хлопотная по самой советской природе таких организаций. А вот если бы и муниципальный окладик выбить старосте или руководителю ТОС – вообще здорово. Тогда полезная деятельность будет поставлена на конвейер.

Более того! Нашему мужику уже сейчас звонят насчет работников-кандидатов в члены кооператива, и предлагают деньги-паи для этого. Уже сейчас друзья, соседи и знакомые «сватают» своих детей и родственников. Мужик стал влиятельным членом поселковой общины, да и вообще муниципалитета, буквально по мановению волшебной палочки. Репортаж в новостях о нем сняли, и пошло-поехало. И безо всяких там профсоюзов с партиями и прочего подобного.

Но автор отнюдь не против профсоюзной деятельности. Ни в коей мере! Оный лишь хочет подчеркнуть необходимость КОМПЛЕКСНОСТИ нынешней политической деятельности; то есть, с обязательным условием не только профсоюзной и партийной, но и советской и кооперативной составляющей. Очень похоже, что уже без такой комплексности и синергии не будет должного результата.

И вышеизложенные шансы найдутся с УЙМУ в любом месте России и в любое время. И в самом что ни на есть городском микрорайоне можно найти большие и невспаханные кооперативные и тосовские ниши от асфальтирования дворовых дорожек до ремонта скамеек с починкой крыш и нарастающих потребностей городского альпинизма для той же покраски вследствие роста этажности. Ничего особенного не надо – на баррикады лезть не надо - а было бы желание. А уж про сельскую местность и говорить нечего.

И если подобные ТОСы и кооперативы расплодятся по всей России с соответствующей организацией, деньгами, опытом, политическими связями и огромной избирательной поддержкой населения – то убрать едросов сначала из муниципальных дум вполне возможно и нужно. Дело техники, так сказать. А будут свои муниципалитеты, можно и губернией завладеть. А будет хоть одна действительно красная губерния как центр притяжения – вся путинская вертикаль зашатается, подточенная до основания уже идущим вовсю социально-экономическим кризисом.

***

Но какой-то там кооператив, какой-то ТОС – фу, как низко. Как приземленно, понимаешь, и никакой революционной романтики.

Вот организация партии – это круто. Ну как же, мы же смотрели кино про большевиков, и как у них там все славно и быстро. Бац-бац, и в дамки. Поговорил на трибуне, и вот уже видный партийный и государственный деятель. На худой конец, организация профсоюзов тоже ништяк. Органайзинг, девочки-секретарши, взносы-книжечки с банковскими счетами, шуры-муры с менеджментом, и тому подобное. А тут… какие-то ТОСы. Не солидно-с. Никак не солидно-с, товарищи. Не возбуждает.

Да даже если все идеально – допустим, имеется честный мужик в лице руководителя профсоюзной организации, и коллективная поддержка, и так далее – то частник просто-напросто пошлет лесом, и все дела. Да бастуйте хоть днем и ночью. Уволю всех к ядреной фене, и скажу, что в целях борьбы с коронавирусом. Сами же приползете обратно по такой безработице. Что, испугались?!.. Вот закройте хлебало, и делайте, что говорят. А самых «наглых» - уже сейчас вон.

Так что нынешний революционный процесс пойдет все же и другим макаром, и другими путями. То есть, без особой и прежней партийно-профсоюзной исключительности вкупе с «романтикой»; но с гораздо большей комплексностью в виде «будничной» советско-кооперативной работы. Но только тогда и будет реальный результат. Вот такую народную силу с гигантской поддержкой населения в виду появления рабочих мест для их детей в том числе – вот такую огромную и надежную силу путинская власть испугается до смертельной икоты.

***

Ужас путинского режима очевиден. Это кардинальный отказ от стратегии роста путем постоянных дивестиций и сокращения диверсификации. Сразу опасно говорить, что Кремль вообще не против, если полстраны сдохнет – так выбрали этакий подленько постепенный вариант удушения всего и вся. И, надо честно сказать, что старая партийно-профсоюзная деятельность левых сил не очень эффективна в таких условиях. Она необходима, но недостаточна. Потому что надо не только защищать рабочие места – но и СОЗДАВАТЬ их. Создавать сейчас и вопреки режиму хотя бы в виде примера и надежды! И здесь без советской (ТОСовской) и кооперативной работы не обойтись никоим образом. Как говорится, почувствуй разницу.

Итого. Если раньше профсоюзно-партийная работа была началом начал, а кооперативная и местная работа побочным воздействием – то сейчас местная и кооперативная работа будет основой основ, а профсоюзно-партийные собрания лишь как итог и политическая аккумуляция такой деятельности. И чем лучше первое – тем содержательнее второе.

Правда, весьма возможен еще более российско-специфический, но вероятный нюанс. Режим сгнил настолько, что даже искра в виде появления одного советского муниципалитета с ТОСами, да с нынешними развитыми средствами информации, может вызвать почти мгновенный и большой пожар крушения сырьевой империи, и наподобие сгорания сухой копны соломы. Копна может быть с виду и большой, но исчезнет в огне за минуты. Но в том-то и дело, что этот пожар без МЕСТНОЙ искры вряд ли возможен. Если действовать по старинке, и надеяться только на этакое высшее парение в федеральных эмпиреях партий и профсоюзов – гнить можно и дольше.