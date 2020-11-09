Именно в этом нуждается Природа

Конец человечества

Итак, мы остановились на том, что вырождение человечества начинается с его оглупления. Надо признаться, что я уже лет 25 исследую цель жизни человека и об этом постоянно пишу, но вот только теперь задумался о том, что Природа, действительно, обязана была «дать ум» не всем нашим предкам поголовно, а только той их части, которая начала думать так, как и надо Природе, – дала ум тем стаям наших предков, которые начали думать об общих интересах.

Тут можно взглянуть с другой и более нужной нам в данном случае стороны. Если данная стая человекообразных животных думала только о личном благе – как и остальные представители животного мира, - то у представителей этой стаи и развитие ума оставалось на уровне развития ума животных. Но если к этим мыслям о личном благе наши предки начали добавлять мысли об общем благе, то мысли об этом в умственном отношении поднимали такую стаю наших предков и над конкурентами, и над остальным животным миром – такие наши предки получали способность думать над более обширными и часто невидимыми (абстрактными) вещами.

Мало того, что эти наши предки просто выжили, - для Природы их жизнь – чепуха. Из всех стай наших предков выжили и стали людьми только те, кто, повторю, думал об общем благе.

Но отсюда же следует вывод – ПЕРЕСТАВ ДУМАТЬ ОБ ОБЩЕМ БЛАГЕ, ЛЮДИ СВОДЯТ ВОЗМОЖНОСТИ СВОЕГО УМА К УМУ ЖИВОТНЫХ - глупеют.

И деградация ума человечества шла всё время с развитием прогресса – с улучшением условий выживания людей. Но в наше время эта деградация превратилась уже во взрывной автокаталитический процесс – повторю, она стала видна, так сказать, «невооружённым глазом». И взрыв оглупления был получен с помощью СМИ, ставших в наше время общемировыми. Лавинообразное оглупление человечества было начато, когда на экраны телевизоров всего «цивилизованного мира» вылезли тупые сучки и начали навязывать человеческим массам своё видение жизни типа: «Не хотим вашего коммунизма и социализма – хотим простого человеческого счастья!».

А под этим «простым человеческим счастьем» имелось в виду всего лишь удовлетворение животных инстинктов человека - в сокращённой и грубой сути: «сладко жрать, гладко срать и развлекаться». И когда человечество вслед за этими сучками переключилось на мысли только об этом «счастье», то оно в своём умственном развитии начало своё возвращение в мир животных.

А в мире животных, повторю, человек Природе не нужен, и Природа включила процесс вырождения человечества.

Человечество начало терять СМЫСЛ СВОЕЙ ЖИЗНИ, поскольку «сладко жрать, гладко срать и развлекаться» смыслом жизни ЧЕЛОВЕКА быть не может. Смысл жизни животного – да, но не человека! Для человека это всего лишь способ жизни – то, при помощи чего человек существует, как живой организм. Но не смысл его жизни как человека!

(Это обычное для тупого бюрократа следствие ухода от ответственности – бюрократ цель своей деятельности подменяет способом этой деятельности. Но это я отвлёкся).

Поскольку массы не способны понять, что такое «Природа», то давайте я о последствиях оглупления скажу иными словами.

Желание огрести «простого человеческого счастья» как можно больше, неумолимо приводит таких субъектов к мыслям, к примеру, что дети - это обуза, поскольку мешают этому их «простому человеческому счастью», что сексуальный оргазм можно получать и от секса с партнёром своего пола, и от фаллоимитатора, и просто от онанизма.

Понимаете, эта дегенерация людей, ставших дебилами, получается автоматически – раз человек смыслом своей жизни увидел только удовольствия от удовлетворения инстинктов, то для него продолжение рода становится ненужной обузой, соответственно, за этим следует и дегенерация (вырождение) таких, как он.

Механизм оглупления

А начинается всё это с оглупления таких людей как бы их собственным умом – начинается с их как бы «умной и не вызывающей сомнений в своей правильности» мысли о необходимости знаний: «А зачем мне это знать и об этом думать, если от этого не имеешь «простого человеческого счастья?»».

Механизм оглупления очень прост, тут ведь, повторю, дело в том, что, поставив себе целью своей жизни «простое человеческое счастье», человек перестаёт нуждаться в знаниях всего остального, с этим «счастьем» не связанного. Зачем ему эти знания? Зачем ему, к примеру, школьные знания, зачем ему знания о природе, об обществе, о его устройстве, о человеке и жизни, и о многом другом?

Но если человек всего этого не знает (знание слов, отбарабаненных на экзамене, дела не меняет), то такой человек не способен об этом и думать – сначала ему просто не о чем думать в этих вопросах, а потом – и нечем, поскольку раз человек не думает, то он и не тренирует свои мыслительные способности – он глупеет.

Меня остановят: ведь у человека не бывает так, чтобы он, бодрствуя, не думал. Как он может поглупеть от того, что не думает, если он думает постоянно?

Просто! Поскольку важно, о чём именно он думает. Животное ведь тоже думает, когда бодрствует, но так и остаётся глупым. Просто всё время жизни, свободное от его профессиональной деятельности, такой человек думает над предельно примитивными вещами, которыми заполняют информационное пространство журналисты всех видов. А журналисты в своей массе как раз и способны только на сообщение примитивнейших новостей – где-то кого-то убили, где-то кто-то что-то украл, где-то кто-то протестует и т. д., и т.п. Ведь в журналисты идут именно такие, ничего не знающие и не умеющие люди, которые всего лишь научились извергать словесный понос по любому поводу.

Я помню одного крутившегося в то время в политике интеллигента, довольно писучего, которому лет 25 тому назад я пытался помочь деньгами в чисто коммерческом предприятии – сделать макет красочного и смешного календаря на будущий год, отпечатать его и продать. Он не смог осуществить этот примитивный проект уже на стадии макета календаря – он не смог составить собственно календарь на будущий год, а скопировать его на тот момент тоже не мог – календари на будущий год ещё не продавались.

Но зато этот «политик», как и все наши политологи и блогеры, мог часами рассуждать о руководителях государства – о том, что они делают правильно, а что – нет, и что должны понимать эти руководители, чтобы быть такими умными, как и этот, не способный ни к каким самостоятельным делам «политический обозреватель».

Вот такие умники и идут в журналисты и «блогеры», в, различного рода, «защитники» и «борцы» - от защитников экологии и прав бродячих собак до борьбы с курением.

И у них полная гармония с потребителями своей болтовни – они излагают своё дебильное видение жизни и общественных процессов своим поклонникам, а их поклонники (уже дебильные), от болтовни дебила становятся ещё глупее, а посему охотно воспринимают именно такую, дебильную болтовню от дебила. Воспринимают, чтобы заполнить время своей жизни хоть чем-то.

Богадельня для идиотов

Выше я помянул ещё одну причину оглупления – отсутствие страха умереть от голода или иного неустройства, скажем, от войны.

Вдумайтесь, раньше каждый человек, в страхе пострадать от этих обстоятельств, вынужден был думать об интересах общества, поскольку настоящую защиту от голода или иного неустройства может дать только общество. И люди автоматически, так или иначе думали не только о собственном благополучии, но и о процветании общества. Даже как бы примитивные люди, которым плевать, «какая там власть на дворе», думали хотя бы о таком обществе, как их семьи. И этим развивали ум.

Но сегодня сотни миллионов организмов способны безбедно существовать только на своей болтовне – глупой, тупой и заполняющей всё информационное пространство. Но болтовне, повторю, (что ужасно) востребованной всё более глупеющим и глупеющим человечеством, и востребованной для заполнения как бы «свободного» времени существования этого человечества – той части своего времени существования, которое человечество могло бы потратить на мысли об обществе и общих интересах.

Ещё раз: сегодня именно из-за отсутствия необходимых знаний человеческая масса тратит большую часть времени и умственной энергии на обдумывание крайне примитивных, совершенно ненужных никому сведений - фактически сплетен.

И, ещё раз: самое страшное в этом вырождении человечества, что ничего невозможно поделать, чтобы остановить этот процесс дебилизации и дегенерации. Все эти дебилы человечества просто не примут мысль об их глупости и необходимости поумнеть, - они уверены, что они на самом деле умны (они же знают столько слов!), а «это ты дурак, потому, что считаешь их дебилами только потому, что они чего-то не знают. Но ведь не знают они это потому, что знания этого им и не требуется! Ну, а думают об общественных интересах только дураки, поскольку умным ясно, что ничего не получится!».

О дебилах – хватит.

Что делать ещё оставшимся умным?

Но вот при таком состоянии с умственными способностями человеческих масс, оставшиеся умными людьми оказались в тупике. И сидеть сложа руки нельзя, и повлиять на дебильную массу невозможно – та масса просто тупо не понимает, о чём с ней говорят.

Что делать?

До моей болезни мне сделали предложение выступить на одном из интернетовских телеканалов на тему того, каким должно быть наше государство. Честно говоря, меня несказанно удивило, что эта тема всё ещё кого-то интересует, - надо же!

А поскольку я уже почти 30 лет пытаюсь заинтересовать людей строительством того государства, которое людям и надо, то пригласили меня формально правильно – я сегодня в мире единственный классик в этом вопросе. Чего стоит только описание мною того, как выглядит идеальное коммунистическое государство – как и в каких домах там живут, где работают, есть ли деньги, служат ли в армии и т.д. Обоим бородатым «классикам коммунизма» на это ума не хватило. И сотни тысяч сидевших на шее советского народа марксистско-ленинских философов, тоже не способны были представить обществу чертежи «светлого будущего», и убеждали советский народ строить светлое то, непонятно что.

И достроились.

Мало этого, я разработал чуть ли не пошаговую инструкцию для тех, кто возьмёт в стране власть не для того, чтобы страну дограбить. Короче, есть и чертежи того, что надо построить, и инструкция, с чего начать. Есть даже немного строителей. Но нет главного – для кого строить. Тупеющему человечеству такое общество не надо! И не надо по простой причине – оно об устройстве общества вообще не думает.

Ведь строительство идеального общества – это чисто человеческая цель. Тупые человекообразные животные эту цель не поймут, - на то они и тупые. Мало этого, они и не согласятся в таком государстве жить.

Вы вспомните, сколько оголтелых тварей не захотели жить в СССР – в государстве справедливости? Их как бы и было не особо много, но сколько дебилов «из народа» этих тварей поддержало, хотя этим представителям народа тогда ещё пытались объяснить (оставались такие СМИ), что их просто обманут и ограбят. Не помогло! Этот «народ» сам, тупо выпучив глазки, уничтожал своё собственное государство в надежде, что и ему обломится какая-нибудь халява для «простого человеческого счастья».

Набитая «учёными» Москва голосовала за развал СССР, - у этих «учёных» дебилов не хватало ума осознать, что ведь их кормит весь СССР! Как можно было уничтожать то, что тебя кормит?! А спустя пару лет эти «учёные» дебилы ходили толпами по Москве с плакатами «Спасите отечественную науку!».

Куда уж подобным «людям» строить новое государство справедливости? Тут только заикнись об этом, и тупая масса «народа» заполнит информационное пространство воплями – «оно нам не надо!». И будет радостно ржать от того, что их, тупых, так много.

Как быть?

Знаете, а на ум не приходит ничего умнее крамольного совета плюнуть на всё человечество. Рады бы, да не способны мы ему помочь, так чего об этом переживать?

Долг есть долг, но нет смысла тратить силы собственно на дебилов. Начинаете с конкретным человеком говорить на тему смысла его жизни и служения обществу, а он начинает спорить с применением дебильных доводов или начинает ржать. Да и хрен с ним - не надо тратить на него время и силы. Эти силы надо тратить на себя – на совершенствование себя - на возможность активно жить после смерти!

Поэтому, не оставляя без внимания проблем общества, заняться нужно личными делами, а для этого не то, что существует возможность, – в этом, повторю, есть первейшая необходимость!

А как это?

Во-первых, заняться личным выяснением (личным!) того, что есть человек – лично заняться тем, что ставит своей целью Природа и что пытается выяснить Институт бессмертия жизни. (https://ibzh.ru/). Заняться целью жизни человека в Природе.

Во-вторых, заняться объединением единомышленников как в России, так и во всех странах с перспективой создать своё, единое и интернациональное государство людей. То есть во всех государствах мира, ставших государствами дегенерирующих граждан, по сути уже человекообразных животных, создать единое для всех таких государств государство людей.

А почему нет, если понимать, что такое государство?

В-третьих, делать всё, чтобы остановить деградацию человечества. Меня можно обвинить в непоследовательности – только что я написал, что это бесполезно. Да, это бесполезно для человечества (хотя, как можно так на 100% утверждать, если дружно начать действовать в этом направлении?), но это полезно для вас лично! Думая над проблемами общества и самоотверженно стараясь решить эти проблемы, вы строите свою Душу, а это главное.

Для многих то, что я написал выше, не более, чем слова, но тех, кто просто поверил в сказанное мною, должен предупредить – в это верить нельзя! Это не религия, вера в это ничего не даст, если не навредит.

Этим необходимо жить!

Понимаете, проблемы человеческого общества должны быть вашим основным интересом, а не основным развлечением! Поскольку, повторю, болтовнёй об обществе многие себя просто развлекают, а иногда и зарабатывают этой болтовнёй на жизнь. Поэтому для вас служение обществу НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ! Это должно стать основным смыслом вашей жизни. Если так можно сказать, вы должны получать настоящее удовлетворение от того, что служите обществу. Служение общественным интересам это не то, за что получают деньги или блага, - это то, за что не страшно самому платить деньги, чтобы только служить.

Я говорю о чём-то невероятном?! Таких не бывает? А как же эти сраные «геймеры», которые тратят огромные деньги на игры? Разве может быть служение обществу – разрешение неразрешимых проблем – менее интересно, чем тупые игры о том, чего в жизни вообще нет?

У вас должна возникнуть уверенность, что невозможно иначе жить, если не служить обществу. Как иначе жить, если не думать о том, как всё человечество обязано жить и что для этого необходимо?

Я понимаю, что это неимоверно трудно понять, а уж достигнуть этого!

Но у меня нет простых и лёгких путей. Найду – сообщу! А пока только то, что сказал, – вам должна доставлять удовлетворение жизнь ради общества.

Ну, и если у вас сохранились хотя бы остатки ума, то начинайте служить общим интересам, начинайте думать о проблемах общества и этим развивать свой ум.

И всё получится!

Должно получиться.