А, так это волонтерки вчера так визжали... Новые комсомольские блядки

Неделя прошла с моего возвращения из короткого отпуска в питерских краях. Кое-что еще не дорассказала.

Жила в репинской гостинице. Точнее так: в гостинице «Репинская». Её даже в отель не переименовали: во-первых, уж больно у нее советский облик (построена в 1970-ые), во-вторых, отелей кругом и так завались — всякие «Repino village», а «гостиница» — это теперь типа эксклюзив.

В середине ноября на Финском заливе — не самый высокий сезон, как вы понимаете: постояльцев два с половиной человека. Часть номеров прилично отремонтированы, плюс вид на залив — вполне человеком себя чувствуешь. Правда, электрочайника нет (как чувствовала, кипятильник захватила, вот она — советская закалка!), телефона тоже нет, а убирают не всегда и не так, как хотелось бы. Зато кормят хорошо (завтрак — шведский стол с омлетами, кашами и запеканками), ужин — вкусное ресторанное блюдо.

Напротив гостиницы — магазин «Гурмэ» с деликатесной кулинарией и роскошным винным отделом. Народу никого. Ну да, я за такие цены даже минералку покупать отказываюсь... Других магазинов в округе нет (в последний день выяснилось, что, оказывается, на мойке-заправке есть крошечная лавочка, куда местные и ходят). Опять же рядом с гостиницей — отделение «Сбера». Обрадовалась: надо деньги снять, в автобусах и маршрутках карты не принимают, и вообще в некоторых даже контролеры сидят, билетики отматывают, прелесть какая). А вот нету банкомата в «Сбере»! Один-единственный банкомат (незаметный ящик на углу жилого дома) — далёоооко, еле нашла...

Музей «Пенаты», когда-то нежно мной любимый, произвел странное впечатление. Экскурсии из-за вируса проводятся только по предварительной записи и точно по времени — ок, записалась, пришла за 10 минут до начала. Никаких туристов — я одна. Тетенька-смотритель в меховом жилете недовольным голосом велела билетерше до 12.30 билет мне не продавать. Ровно в полпервого мне продали билет и открыли первый зал, где еще одна дама включила магнитофон и указала на стул. Я знаками показала, что одновременно буду рассматривать экспонаты — она нахмурилась: непорядок. Вы будете смеяться, но в каждом помещении специальная смотрительница включала мне свою часть экскурсии. Спасибо хоть ходить разрешили.

Делать в этих краях в ноябре решительно нечего — но гулять по чудесным комаровским берегам с белым песком, дюнами, соснами можно в любую погоду. Так хорошо... Вот куда точно надо вернуться летом!

В последний вечер решила лечь пораньше. Не тут-то было. Часов в одиннадцать в гостинице началось оживление: захлопали двери, послышались возбужденные голоса, потом музыка, визг и гогот. Ближе к часу ночи стала звонить на ресепшн (по мобильному, то есть через Москву): сделайте что-нибудь!!! Ближе к двум успокоилось само.

Утром на завтраке увидела человек пятьдесят новеньких: девушки и парни лет с нагловатыми мордами, в голубых толстовках с надписью «Волонтеры Победы. Санкт-Петербург». А, так это волонтерки вчера так визжали... На выходные приехали, учеба какая-то, видимо. Новые комсомольские блядки. Слово «Победа» мне тут сильно мешает...

И последнее. До железнодорожной станции идти далековато, а ехать пять минут. Попросила вызвать такси. Ок, 400 рублей. Я аж рот открыла — ничего себе цены у них! «А что вы удивляетесь? У нас тут такси нет, мы из Сестрорецка вызываем» (минут 20 от Репина). При этом вся округа — и Репино, и Комарово, и Сестрорецк, и даже Кронштадт — являются административными единицами Санкт-Петербурга!

Значит, вот это всё — внутри культурной столицы? Ну-ну...