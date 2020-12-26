Пенсионеры, МРОТовцы

Российские пенсионеры. Есть в нас общо. В веках: родились в 20-ом, ноги протянем в 21-ом. В государстве: родились в СССР, ноги протянем в РФ-ии. В общественном строе: родились в социализме, ноги протянем... не знаешь, какое и слово подобрать. Чем отличается пенсионер от обычного чела? Пенсией и свободным времяпрепровождением. Изгибистый путь проходит чел от рожденья до погоста. По разному шутит с ним судьба. Вот и скамеечку, на которой можно присесть, вытянуть усталые ноги, можно считать улыбкой судьбы. Доброе государство отпускает тебя. Даёт сухой паёк. Впереди у тебя тропинка, мощёная жёлтым кирпичом, а в самом конце, скажем так, изумрудный город.

Давайте же уясним, кто такое государство. Не надо лезть в Вики. В каком-то веке Людовик, с цифрой на конце, сказал чётко: государство - это я. Ты? У себя в парижах гни пальцы, или где ты там шампусик квасишь. Мы то у себя знаем, кто у нас государство.

В официальщине жизнь пенсионера именуется дожитием. Вот так прямо и пишут - период дожития. Давайте поиграем, помусолим это словечко. Производное от слова Жизнь. Нет ничего важнее жизни. Всё, что происходит в жизни - это и есть жизнь. Прямо масло масляное. Производные от слова Жизнь тоже могучи. Советский народ мечтал дожить до великой победы. Кино доживало до понедельника. Рабочий хотел дожить до получки. Подразумевалось - доживёшь, и жизнь наладится. Пенсионер пробежал, прокостылял, прополз свой период дожития, и что же он видит? Белые тапки он видит.

Чем различны пенсионеры? Пенсией, её размахом. Господа, чей любящий сын именуется, к примеру, Чубайсом или питерский кореш, тоже к примеру, Путиным - могут спокойно заниматься своими делами, этот текст не про них. Метр - эталон длины, килограмм - веса. МРОТ - эталон бедности. Словно крест на могиле. Российское ноу-хау. Даже буковки смерть подбирала. Миллионы россиян намертво прикованы к МРОТу.

Тридцать оборотов крутнулась Земля с крушения великой страны. Давайте же осознаем, признаемся самим себе - мы разделились. На воду и масло. На белую кость, голубую кровь. Нам неуютно вместе, мы стесняем друг друга. Как месяц в небе висит над страной баннер - обогащайтесь. Кто мешает? Есть же куча различных схем. И многие обогатились, как фрикадельки в кипящем супе, скакнули вверх.

Пенсионеры, МРОТовцы, поймём же успешного человека. Ему хорошо, он сыт и доволен. Он укутан законами, те хлещут из думы, словно понос из жопы. Но ему нужно больше, нужна дружелюбность. Не надо его клеветать, оскорблять, не надо чернить конкретно и неопределённо. Но любить то ещё не запрещено?

Да, только светлая, бескорыстная любовь. Друзья, взявшись за руки, станем волонтёрами любви. Что мы можем отдать стране? Что с нас взять? Мы можем отдать свой МРОТ, свою пенсию. Страна пузырится грандиозными задумками. Разве первые строчки форбса кишат нашими олигархами?

Как же жить без МРОТа? - спросите вы. Никак - бодро отвечу я. Обнулиться. Самоизолироваться. Лучше самозакопаться, с самоутопленцами возни много. Утречком, по холодку, выйдите из советской квартирки. Лопату прихватите с собой. Может, кто на площадке составит вам компанию? Прихватите, веселее вместе. Прихватите подъезд. Панельный дом прихватите. Другие панельки будут на вас пялиться. Куды, братцы? С ломами, с лопатами? Может, и мы с вами?

Шумной, весёлой гурьбой ищите место упокоения. Глядь ка, башни Кремля. Не мелькнёт ли какая мыслишка?