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Московский листок

Пусть все будет так, как ты захочешь

Опубликовано 31.12.2020 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

кино театр костина
Пусть все будет так, как ты захочешь

Уходящий год не грех проводить очень шумно и отчаянно весело. Вчерашний спектакль «Стиляги» в Театре наций, по отзывам, должен был быть именно таким. Билеты традиционно дорогие, публика стильно одетая, программки по цене сборника стихов, в буфете богато и вкусно. Только вот спектакль...

Зиновий Гердт однажды сказал: «Мне понравилось, а у кого вкус похуже — те вообще в восторге». Это про меня в начале. А потом заскучала: театральный вариант роскошного киномюзикла, снятого аж 12 лет назад, проигрывает по всем статьям. 

Танцуют хорошо, это да. Но у Тодоровского — живые люди, характеры какие! Гармаш, Янковский, Розанова, Горбунов, Ярмольник! Про главных героев даже не говорю: обаятельный и героический Шагин, стерва и красавица Акиньшина, миляга Матвеев. А тут вообще ничего нет. Я даже лиц их не запомнила. Побубнят немного текста с выражением — и опять в пляс. 

Зачем режиссеру Алексею Франдетти понадобилось почти в точности воспроизводить мизансцены из фильма — например, в коммуналке, когда Гармаш поет «Человека и кошку», — категорически непонятно. И вообще — всё то же самое, только хуже. «Находки» типа беготни героев по залу — привет из Таганки 1970-ых. 

А в конце —  когда «Шаляй-валяй» на улице Горького, помните? — все герои спектакля, кроме Мэла, выбегают на сцену почему-то в белых одеждах. У Тодоровского — ровно наоборот:  к пестрому стиляге присоединяются хиппи, панки, еще всякий неформальный народ из 70-х, 80-х, 90-х, сливаясь в общую разноцветную и веселую толпу. 

Мы разные! Мы молодые!! Мы свободные!!! Мы счастливые!!!! И не все ли равно, какое время на дворе? (Кстати, думаю, именно поэтому в фильме — каверы популярнейших хитов последних десятилетий XX века, а не стиляжьях времен). Это в кино так. А в спектакле — почему белые-то? 

В общем, сегодня я целый день слушаю песни Шахрина, Макаревича, группы «Ноль», Цоя, Сюткина, Хавтана... Хиты из фильма «Стиляги», который теперь люблю еще больше.



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